Банк России заботится о малом бизнесе

На днях глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела встречу с «Опорой России», которая была посвящена развитию системы финансирования субъектов МСП.

«Для Банка России повышение финансовой доступности для малого и среднего бизнеса является одним из приоритетов, учитывая ту роль, которую играет этот сегмент в развитии экономики страны», - отметила Эльвира Набиуллина, открывая совещание.

На встрече было отмечено, что Банк России совместно с банковским сообществом и институтами развития МСП проанализирует возможные пути сокращения операционных расходов при кредитовании МСП, что также повлияет на снижение конечной ставки для заемщика, сообщает пресс-служба ЦБ.

В дополнение Эльвира Набиуллина предложила обратить особое внимание на потенциал развития альтернативных способов привлечения МСП капитала – например, с помощью инструментов фондового рынка, а также возможностей краудфандинга.

Напомним, недавно ЦБ разработал проект Стратегии повышения финансовой доступности в России на период 2018–2020 годов, в которой, в том числе, содержатся положения, касающиеся малого и среднего бизнеса.

Что нужно, чтобы банки давали больше кредитов малому бизнесу, а малый бизнес их с радостью брал