Что нужно, чтобы банки давали больше кредитов малому бизнесу, а малый бизнес их с радостью брал

ЦБ разработал проект Стратегии повышения финансовой доступности в России на период 2018–2020 годов.

О том, что предполагается сделать для граждан, читайте в материале «Банки сделают доступнее в отдаленных районах, для малого бизнеса и пожилых».

Сегодня расскажем о предложениях для малого и среднего бизнеса.

В 2017 году у 23,8% субъектов МСП был непогашенный кредит в банке или другой финансовой организации (МФО, КПК). К 2020 году этот показатель планируют поднять до 25%.

Какие проблемы

Риски кредитования субъектов МСП выше, чем в корпоративном сегменте, ввиду недостаточно прозрачного бизнеса заемщиков, меньшего объема запасов и резервов, пониженной платежной дисциплины. Повышенные кредитные риски влекут за собой более высокие ставки и сокращенные сроки кредитования заемщиков МСП по сравнению с крупными компаниями.

Одним из ограничений доступа малого бизнеса к финансовым услугам является недостаточная информативность отчетности субъектов МСП, применяющих УСН и ЕНВД, что усложняет точную оценку размера и кредитоспособности МСП поставщиками финансовых услуг.

В 2017 году около 10,8% субъектов МСП имели активные займы на имя физических, а не юридических лиц.

В то время как бюро кредитных историй в России хорошо развиты и располагают сведениями о кредитоспособности большей части трудоспособного населения, количество кредитных историй субъектов МСП остается незначительным.

Отсутствует единая комплексная база данных субъектов МСП, которая могла бы использоваться поставщиками финансовых услуг для свободного получения полного комплекта необходимой документации МСП. Информация разбросана по разным базам данных (например, нотариальная база данных, налоговая база данных, ПФР и другие), и получить доступ к ней в электронном виде нелегко, отмечает ЦБ.

По вышеуказанным причинам кредитные организации неохотно выдают кредиты субъектам МСП.

Основные проблемы, касающиеся доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП, — низкий уровень использования субъектами МСП финансовых услуг, отсутствие достоверной информации о субъектах МСП, небольшой охват субъектов МСП программами государственной поддержки субъектов МСП и их слабая осведомленность о таких программах.

Что надо делать

Учитывая потенциальный вклад сектора МСП в экономику, но и принимая во внимание сложности в его развитии (в том числе со стороны финансирования), совершенствование этого сектора является одним из ключевых приоритетов Правительства РФ.

Что планируется предпринять?

Необходимо улучшать информационную инфраструктуру для субъектов МСП, которая позволит получить всеобъемлющее представление о спросе и предложении в сфере финансовых услуг для субъектов МСП и более полную информацию об этом сегменте.

Для этого, в частности, целесообразно провести исследования о потребностях субъектов МСП в финансовых услугах и их удовлетворенности предоставляемыми услугами.

Кроме того, следует повышать эффективность программ поддержки субъектов МСП и стимулировать финансовые организации предоставлять услуги субъектам МСП.

Упростить доступ субъектов МСП к капиталу позволит, в том числе, краудфандинг, однако его преимущества и риски пока не полностью проанализированы. В связи с этим Банком России проводится мониторинг рынка краудфандинга и рассматривается возможность разработки соответствующего регулирования.

Напомним, в настоящее время ведется разработка Федерального закона о краудфандинге.

Закон будет регулировать отношения по привлечению инвестиций коммерческими организациями или ИП с использованием информационных технологий посредством инвестиционных платформ.

Чтобы стимулировать банки к кредитованию малого бизнеса, в частности, предлагается адаптировать обязательные банковские нормативы для кредитования субъектом МСП.

Кроме того, ЦБ указывает на разработку нормативной базы для развития дополнительных продуктов финансирования субъектов МСП, в частности продуктов по краудфандингу, лизингу и факторингу, инструментов фондового рынка для финансирования субъектов МСП.

В Стратегии также упоминается такой пункт, как повышение финансовой грамотности субъектов МСП.