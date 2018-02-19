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Фальшивые двухтысячные купюры появились на Дальнем Востоке

На сельской автозаправке Амурской области нашли поддельную двухтысячную купюру. Об это сообщает региональная прокуратура.

Фальшивкой расплатился неизвестный мужчина 8 февраля. Изготовлена она на цветном струйном принтере.

Возбуждено уголовное дело по статье «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Прокуратура предупреждает, что за изготовление поддельных денег может грозить тюремный срок до 8 лет.

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