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Банк «Мастер-Капитал» лишился лицензии

Сегодня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО АКБ «Мастер-Капитал» (г. Москва).

Организация занимала 302 место в банковской системе Российской Федерации.

Деятельность АКБ «Мастер-Капитал» была ориентирована на обслуживание интересов его собственника. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов сообщает пресс-служба ЦБ.

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