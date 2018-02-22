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Банк «Советский» будут санировать по новой схеме

С Сегодняшнего дня санацией банка «Советский» будет заниматься ООО «УК ФКБС». Таким образом он стал четвертой кредитной организацией, санируемой Центробанком РФ по новой схеме (вслед за «Открытием», Бинбанком и Промсвязьбанком).

Одной из первоочередных задач временной администрации является проведение анализа финансового положения банка с целью определения перспектив дальнейшей реализации мер по предупреждению банкротства банка, сообщает пресс-служба ЦБ.

Иные предусмотренные Планом участия Банка России меры обеспечат бесперебойную деятельность банка «Советский» по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.

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1 мнение
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Аноним
, Пенза
Санация (от лат.sanatio — оздоровление, лечение). Из Зомбопедии.
Банк то больной. Лечить будут.
Интересно, а на сколько больной? Может совсем калека?
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