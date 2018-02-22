Банк «Советский» будут санировать по новой схеме

С Сегодняшнего дня санацией банка «Советский» будет заниматься ООО «УК ФКБС». Таким образом он стал четвертой кредитной организацией, санируемой Центробанком РФ по новой схеме (вслед за «Открытием», Бинбанком и Промсвязьбанком).

Одной из первоочередных задач временной администрации является проведение анализа финансового положения банка с целью определения перспектив дальнейшей реализации мер по предупреждению банкротства банка, сообщает пресс-служба ЦБ.

Иные предусмотренные Планом участия Банка России меры обеспечат бесперебойную деятельность банка «Советский» по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.