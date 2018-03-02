ЦБ РФ согласился с предложением Сбербанка исключить 1200 бизнесменов из «черного списка» подозреваемых в отмывании доходов, заявил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

В середине февраля Попов сообщил РИА Новости, что Сбербанк подал в ЦБ предложение об исключении 1200 российских предпринимателей из «черных списков», у которых заблокированы счета из-за подозрений в отмывании доходов. При этом банк признал, что они просто допустили ряд ошибок, а деятельность их совершенно легальна.

В конце декабря прошлого года Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из «черного списка», формируемого Росфинмониторингом и Банком России, в целях защиты добросовестных клиентов кредитных и других финансовых организаций. В такой список попадают клиенты банков, которым отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Вносимые законом изменения позволят реабилитировать тех, кто добросовестно работают, но по определенным причинам попали в список потенциально недобросовестных клиентов.