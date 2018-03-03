Золотые карты Сбербанка подешевели

Аноним, Вы писали:Что за дума у нас такая она наверное думает не головой а пониже спины мес...
так было , есть и будет- нужно вернуть твердую руку к правлению! о том как живет народ -судят о ц...
Аноним, Вы писали:жду когда народ за депутатов и министров финансов возьмется как они нелюбят нар...
Спасибо ))) интересная история, из тысяч и миллионов таких историй и складывается История. Это ещ...
Бегите, глупцы! СКБ - самый отбитый банк, с которым мне доводилось работать. Крайне не рекомендую...
Пенсионеры не от хорошей жизни и пенсии идут работать. А получается урезают все что заработ...
У меня культи каждый год измеряли линейкой, хотя длина такая, что протезы изготовить нельзя! Изде...
ни разу ни один банк не требовал ничего у моих компаний, это что за бред? если потребуют - даже н...
, налоговые вычеты при оплате учебного отпуска сотруднику? О каких вычетах речь?
У нас постоянно (каждый квартал) требуют декларации по НДС и прибыли до сроков их сдачи и бухгалт...
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, получает ли предприятие (МДОУ), налоговые вычеты при оплате уче...
не от хорошой жизни наверно работают пенсионеры???????????????я отработала уже свыше 40 лет...
Ужас! Мало того, что работа бухгалтера с каждым годом становится сложнее (попридумывали кучу нену...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Мама мия, Путин самый бедный.У него акции нефти и газа, это с...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:А не сегодня завтра примут повышение возраста, и вообще фиг д...
хотя я бы отменила социальную пенсию работоспособным гражданам А работоспособность Вы как ...
Аноним, Вы писали:Если хотим жить по новому-надо раз и на всегда похоронить совковую пенсио...
4182 6001 1381 9170 взломали VK, просили перевести 5500 р
Аноним, Вы писали:Смешно , вряд ли найдутся люди поверившие в этот доход президента РФ...
saigak, Вы писали: давайте все карты всех банков обсудим))) зачем? МИР новая система ее и имеет с...
можно ли передавать сертификат эцп третьи лицам естественно, нельзя, это является компроме...
Аноним, Вы писали:При СССР все работники работали на государство. Материальные блага создавались ...
Подскажите, кто знает, можно ли передавать сертификат эцп третьи лицам(а именно сотрудникам для н...
давайте все карты всех банков обсудим))) зачем? МИР новая система ее и имеет смысл обсуждать
Нет, календарь на форуме никто убирать не собирается
Аноним, Вы писали:ВСМ, Вы писали:мля, ВВП 2 года не подозревал, что кадастровая стоимость взята "...
mizeri, Вы писали:бух2007, Вы писали:человек который как минимум имеет 20 лет официального стажа ...
Над.К, спасибо, не пользуюсь гуглом. Буду читать списком.А старый календарь уберут?
Натали Б, по другому никак Но Вы можете нажать кнопочку Расписание и смотреть не в виде ка...
Предлагаю делать модерацию сообщения, особенно от анонимов.Такого количества всякого мусора никог...
ToT, Вы писали:Натали Б, хуже чем это: http://forum.klerk.ru/calendar.php?c=2 Почему?&n...
А вот пенсионерам ,которые на пенсии,и работают на тех работах,куда молодежь не идет могли ...
Сегодня одному знакомому директору в банке сказали, что СБ банка придет проверять нахождение его ...
Давайте посмеемся. Попалось на просторах интернета. Я бухгалтер с 30-летним стажем.О...
З.Н. я согласна,надо пенсионерам сделать какой то срок,молодые заканчивают учебу ,а на работу не ...
Натали Б, хуже чем это: http://forum.klerk.ru/calendar.php?c=2 Почему?