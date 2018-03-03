Золотые карты Сбербанка подешевели

Сбербанк запустил 50% скидку за первый год обслуживания золотых карт Visa, Mastercard или МИР. Новый тариф составит 1500 руб. вместо 3000 руб. Оформить карту со скидкой можно до 31 мая 2018 года включительно, сообщает пресс-служба банка.

«Скидка за обслуживание по золотым картам – это продолжение комплексной кампании Сбербанка по улучшению своего карточного предложения: ранее мы запустили повышенные СПАСИБО для золотых карт в самых популярных категориях. Акция будет интересна как новым клиентам Сбербанка, так и тем, кто пользуется нашими классическими картами. По статистике, потребительское поведение 40% владельцев классических карт Сбербанка соответствует поведению владельцев золотых карт, при этом они не получают тех бонусов, которые начисляются по Gold, - сообщила директор дивизиона «Эквайринг и дебетовые карты» Сбербанка Светлана Кирсанова.

В Сбербанке перечислили преимущества золотых карт: