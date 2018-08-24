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Горит здание ЦБ России

В центре Москвы загорелось здание Центрального банка РФ на Неглинной.

Однако, уже в в 20:57 пожар был потушен. 

Пресс-служба ЦБ сообщила в твитере, что возгорание произошло в одном из рабочих кабинетов. Пострадавших нет.

По данным Telegram-канала Mash, причиной пожара стало короткое замыкание.

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