Горит здание ЦБ России

В центре Москвы загорелось здание Центрального банка РФ на Неглинной.
В Москве горит здание Центробанка на Неглинной. Пожарные уже начали работу по ликвидации возгорания pic.twitter.com/ffRZW5CbaL— Обозреватель: Россия (@obzorRUSS) 24 августа 2018 г.
Однако, уже в в 20:57 пожар был потушен.
Пресс-служба ЦБ сообщила в твитере, что возгорание произошло в одном из рабочих кабинетов. Пострадавших нет.
Сегодня вечером в здании Банка России на Неглинной произошло локальное возгорание. Пожар потушен, пострадавших нет. pic.twitter.com/0DkoJAc6Ut— Банк России (@bank_of_russia) 24 августа 2018 г.
По данным Telegram-канала Mash, причиной пожара стало короткое замыкание.