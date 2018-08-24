ToT Не хочется шутить про доллар Горит здание ЦБ России

Аноним

Любовь и налоги? Это абсурд.Только Идиот может иметь любимые или не любимые налоги. ФНС назвала самые нелюбимые налоги россиян

Аноним

Опять "не уберегли мы Дмитрия Анатольевича"?))))))))))))) Дмитрия Медведева давно не видели на публике. Не беспокойтесь, с ним всё в порядке

Аноним

Интересно, а если фамилию поменял, а ИНН уже ранее принятый не идёшь получать стоит писать письмо... Отказаться от ИНН по религиозным убеждениям нельзя

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:natalisa52, Вы писали: Все закончится очень прозаично. М... В связи с пенсионной реформой предлагается узаконить эвтаназию для пожилых людей

Аноним

Вот интересно у автора предложения поставлены мозги.. Значит наркоманов. тунеядцев которые в ломк... В связи с пенсионной реформой предлагается узаконить эвтаназию для пожилых людей

Над.К Вот те гуманисты, которые так переживают за больных детей, сами бы провели эту эвтаназию.? А то ч... В связи с пенсионной реформой предлагается узаконить эвтаназию для пожилых людей

Аноним

И каким образом "встречное представление" поможет исправить перепутаные в чеке нал и безнал напри... Как формировать чеки коррекции: подробные разъяснения с примерами

Аноним

Не поняла: в последнем случае сумму то так и не исправили. Зачем тогда все это делали? Как формировать чеки коррекции: подробные разъяснения с примерами

Аноним

ужасный конец лучше - чем ужас без конца! Орешкин высказался против изъятия 500 млрд. рублей у крупного бизнеса

Аноним

Аноним, Вы писали:natalisa52, Вы писали: Все закончится очень прозаично. Мы будем всю жизнь ... В связи с пенсионной реформой предлагается узаконить эвтаназию для пожилых людей

Аноним

Отлично! Порядок регистрации юридических лиц и ИП изменится

natalisa52 Вот те гуманисты, которые так переживают за больных детей, сами бы провели эту эвтаназию.? А то ч... В связи с пенсионной реформой предлагается узаконить эвтаназию для пожилых людей

АллаОтчет2 Вот умные! Их концовка стала чуть отличаться , но смысл тот же: я тут что-то напридумывала, никак... ФНС РФ: Письмо № АС-4-20/15707 от 14.08.2018

Аноним

Аноним, Вы писали:natalisa52, Вы писали: Все закончится очень прозаично. Мы будем всю жизнь ... В связи с пенсионной реформой предлагается узаконить эвтаназию для пожилых людей

АллаОтчет2 "За копейки" - это стало особенно после 2015 года , как начали обелять бизнесс. Стивен Сигал стал российским предпринимателем

АллаОтчет2 ...а ещё образование .....Вот мой ребёнок после 9-го класса хотел пойти в ПТУ на сварщика со сред... Какого цвета бывает зарплата

Аноним

бух2007, Вы писали:Как вести учет в случае образования двойного дохода( по кассе и по расчетному ... Когда при покупках через подотчетника надо применять ККТ: новые разъяснения ФНС

Аноним

Чего не понятного, реклама телеграмм канала. Нетворкинг: кому нужна толпа посредников в обналичке

бух2007 Как вести учет в случае образования двойного дохода( по кассе и по расчетному счету. Сторно делат... Когда при покупках через подотчетника надо применять ККТ: новые разъяснения ФНС

Аноним

Пусть Минфин поработает и создаст инструкцию по проводкам! Как вести учет в случае образования дв... Когда при покупках через подотчетника надо применять ККТ: новые разъяснения ФНС

Аноним

Крупный бизныс лечится только отрубанием головы. Вот его и надо применить, а не у раб... Орешкин высказался против изъятия 500 млрд. рублей у крупного бизнеса

Аноним

Если бы не статья - никто бы и не заметил его отсутствия, даже через год Дмитрия Медведева давно не видели на публике. Не беспокойтесь, с ним всё в порядке

ЮНаталия А если на 10 счет? а если сначала материалы, а потом решили продать, то что? :) в какой мом... Когда при покупках через подотчетника надо применять ККТ: новые разъяснения ФНС