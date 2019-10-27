Как сделать справку 2-НДФЛ в 1С 8.3

Справка 2-НДФЛ считается многофункциональной. Ее требуют банки для подтверждения дохода, сотрудник представляет ее на новом месте работы для введения первичных данных. Работодатель должен обязательно предоставлять справки 2-НДФЛ по сотрудникам в ФНС.

Формирование 2-НДФЛ в 1С

Для формирования справки используются программы «1С:Зарплата и управление персоналом 8» и «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0».

Расскажем, как формируется справка в 1С:ЗУП 8. В Бухгалтерии процесс происходит аналогично.

Сразу отметим, что программа предложит два вида справок:

«2-НДФЛ для сотрудников»;

«2-НДФЛ для передачи в ИФНС».

Как создать справку для сотрудников

Заходим в меню «Налоги и взносы». («Зарплата и кадры» в 1С:Бухгалтерия).

Необходимо отрыть список документов и нажать «2-НДФЛ для сотрудников».

Важно! Для каждого отдельного сотрудника справка создается отдельно за каждый год. Нажмите на кнопку «Создать».

Откроется окно, где сначала нужно заполнить шапку. Обязательно указывается период (нужный год), сотрудник и организация (если вы ведете несколько, то придется выбрать необходимую).

Как только вы внесете эти основные данные, остальные подтянутся автоматически. Чтобы их обновить, нажмите «Заполнить».

Если перед вами стоит задача сформировать справку 2-НДФЛ в разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога, то обязательно укажите эти значения в реквизите «Формировать».

Нажав на «вопрос» справа от заполненного поля узнайте, зарегистрированы ли доходы по выбранному коду на сотрудника, для которого вы готовите справку.

Если данные о доходах не зарегистрированы, программа скажет вам об этом – соответствующее окошко не будет заполнено.

Далее, когда вы сами проверили все заполненные данные, запустите программную проверку и проведите документ.

Остается только распечатать справку для сотрудника по нужной кнопке.

В шапке готовой распечатанной справки 2-НДФЛ вы увидите пометку, что эта форма не предназначена для передачи в ИФНС.

Как создать справку для передачи в налоговую

Следующие операции нужно выполнить, если вы готовите справку 2-НДФЛ для последующей передачи ее в ФНС.

Снова зайдите в меню «Налоги и взносы». Чтобы продолжить, создайте здесь новый документ.

Как и в предыдущем варианте первым делом нужно заполнить шапку. Отметьте здесь необходимый год и организацию, для которой вы готовите данную отчетность.

Следующим шагом указывается ОКТМО и КПП при выплате доходов.

Также откроются поля, где следует заполнить КПП и код ИФНС, куда вы отправите потом отчет.

В поле «вид справки» необходимо указать «Ежегодная отчетность».

И последний штрих, который необходимо заполнить в шапке, это уточнить вид. Справка может быть: исходная, корректирующая или аннулирующая с указанием номера корректировки.

Далее переходим к заполнению табличной части, где отражены все сотрудники компании.

Сделать это можно автоматически по кнопке «Заполнить». Или вбить необходимые данные в ручном режиме.

Обратите внимание, что для каждого отдельного сотрудника откроется своя собственная справка 2-НДФЛ.

В целом этот документ и выступает реестром справок по всем сотрудникам.

Данные внесены, вам необходимо их проверить и провести документ.

Вы можете выгрузить его или сразу отправить в налоговую инспекцию. Если у вас настроена программа с электронной передачей документов.

Если вам нужен бумажный вариант справки, распечатайте его по соответствующей кнопке. В одном отчете справки по всем выбранным сотрудникам.

Законодатели периодически меняют формы справок и других документов. Чтобы использовать актуальные формы, позаботьтесь о том, чтобы ваша программа 1С вовремя проходила обновления, а договор 1С:ИТС был действующим.