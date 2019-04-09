Почему вы станете лучше, попробовав интеграцию «1С:Фреш» и amoCRM

Они такие разные, но теперь вместе. 1С — лидер среди учетных программ. AmoCRM — крутой сервис для отдела продаж. Недавно 1С и amoCRM объявили о возможности совместной работы, чтобы стать еще полезнее для своих клиентов.

Важно: интеграция 1С и AmoCRM возможна только через облачные сервисы 1С. Попробуйте через "1С:Фреш" (при подключении надо выбрать необходимое расширение: "Бухгалтерия" или "УНФ"). С коробочными сервисами пока интеграция не реализована.

Что за CRM такой

AmoCRM – это облачный сервис, который увеличивает продажи за счет грамотного управления взаимоотношениями с клиентами.

Он помогает менеджерам соблюдать идеальный поведенческий сценарий и подсказывает действия от первого контакта с компанией до оплаты покупки.

Плюс многие процессы можно автоматизировать, настроить так воронку продаж, чтобы «дожать» клиента на сделку.

CRM широко используют компании, которые активно продают услуги или товары. Это малый и средний бизнес с предусмотренным циклом продаж с поэтапным доведением клиента до покупки. Выбирают его и микро-предприятия, привлекающие своих первых клиентов.

Эти же предприятия чаще всего в качестве учетной системы используют 1С:«Управление нашей фирмой».

Очевидно, что им не хватало друг друга, ведь для оптимизации бизнес-процессов было бы идеально соединить обе системы. И 1С реализовала запрос.

Менеджеры обрабатывают покупателей через воронки продаж, настроенные сервисом CRM. Но когда клиент принял решение о покупке, магазину нужно исполнить заказ: проверить наличие товара, если он есть на складе – зарезервировать, если его нет – заказать у поставщика или изготовить. Потом выставить счет.

Эти вопросы решаются через учетную систему. А значит, менеджерам нужно созваниваться с бухгалтерией, совершать кучу телодвижений, которые можно было бы автоматизировать.

Интеграция связала две сильные системы: amoCRM берет на себя общение и продажи, а “1С:УНФ” обрабатывает и исполняет заказы. Сделки закрываются быстрее.

Как системы работают вместе

Не будем описывать технический механизм интеграции 1С и amoCRM. Скажем только, что в использовании нет никаких сложностей и заминок, у обеих программ понятный интерфейс. Связь amoCRM и 1С происходит в режиме реального времени. Данные, которые изменились в 1С, моментально редактируются в amoCRM. И наоборот.

Функционально теперь можно выписывать счета из карточки сделки amoCRM и создавать новых клиентов (контрагентов) в “1С:УНФ”, подгружать в amoCRM каталог товаров из учетной системы и подбирать товары из номенклатурного справочника.

Кроме того, при формировании счета в amoCRM информация о контрагенте, договоре и номенклатуре заказа подставляется в счет из 1С автоматически. При формировании счета в amoCRM в 1С формируется документ «Заказ покупателя» с нужными параметрами. Потом можно контролировать поступление оплаты, выбирать склад отгрузки, менять этап сделки.

Теперь подробнее. Сделка дошла до определенного этапа. Скажем, менеджер принял в amoCRM заказ на покупку телевизора. Информация сразу появляется в 1С и можно оформлять счет. Перед этим прямо из системы видно, сможет ли компания обеспечить заказ (есть ли позиция на складе). Допустим, выясняется, что выбранного телевизора уже нет, вы решаете его заменить на аналогичный, а клиенту предоставить скидку.

Вносите изменения в позицию, уменьшаете цену – через секунду новая информация появляется в amoCRM. Менеджеры могут звонить и обсуждать покупку с клиентом.

Представим, что клиент согласился и теперь вам нужно отразить в учетной программе отгрузку товара. Возвращаетесь в “1С:УНФ” и прямо из заказа создаете расходную накладную. В документ автоматом подтягиваются нужные данные. Остается лишь записать документ и готово.

Отдельная фишка: в 1С вы видите статус заказа. Когда заказ поступил впервые, загорается красный кружок. Как только система увидит, что отгрузка завершена, загорится зеленый. И в amoCRM у заказа тут же обновится статус на «Завершен».

По части аналитики. Интеграция позволит вести глубокий анализ продаж и работы с клиентами. К вашим услугам любая статистика. Настраивайте фильтры, чтобы знать, какими товарам интересовался клиент, ищите сделки, где упоминался тот же телевизор. Можно настроить автоворонку с учетом товаров.

Как обрабатывать запросы быстрее – люди еще не придумали. Интеграция обеих систем позволяет выжать сегодняшний максимум.