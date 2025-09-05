Топ-15 компаний по банкротству физ лиц в России: рейтинг лучших игроков рынка

Однако успех процедуры во многом зависит от выбора юридической компании. На рынке представлены сотни организаций, предлагающих услуги банкротства, но лишь единицы обладают реальным опытом, прозрачными условиями и доказанной эффективностью.
В этом рейтинге банкротства физических лиц мы собрали топ-10 лучших компаний России по банкротству физических лиц. Критериями отбора стали:
Количество успешно завершенных дел.
Процент списанных долгов.
Отзывы реальных клиентов.
Прозрачность ценообразования.
Наличие гарантий в договоре.
Профессионализм команды.
Представленный обзор призван стать вашим надежным путеводителем в выборе юридического партнера. Он создан специально, чтобы:
Обезопасить от сотрудничества с недобросовестными организациями.
Оптимизировать процесс поиска проверенных специалистов.
Максимизировать вероятность успешного завершения процедуры.
При составлении рейтинга компаний по банкротству физических лиц мы провели тщательный анализ данных с ведущих независимых площадок России, включая авторитетный рейтинг Allbankrot.
Наша команда изучила сотни отзывов реальных клиентов, проанализировала статистику завершенных дел и успешности процедур, а также оценила уровень профессионализма представленных на рынке юридических компаний. В результате этой кропотливой работы мы смогли выявить бесспорных лидеров отрасли — фирмы, которые не просто обещают, а действительно добиваются положительного исхода банкротства.
Теперь мы готовы поделиться с вами этой ценной информацией, чтобы помочь сделать осознанный выбор в пользу действительно надежных и проверенных специалистов.
Наш рейтинг банкротства — это не просто список компаний, а руководство к действию, основанное на реальных данных и практическом опыте тысяч клиентов, уже прошедших через процедуру банкротства. Мы убеждены, что представленная информация поможет вам избежать сотрудничества с сомнительными организациями и найти действительно профессиональную помощь в сложной финансовой ситуации.
Если вам нужен юрист по банкротству или вы ищете лучшую компанию по банкротству физических лиц, наш рейтинг станет для вас надежным ориентиром.
1. Лидирующая компания 2Лекс
Московская компания 2Лекс специализируется на сопровождении банкротства физических лиц под ключ. Организация дает 100% гарантии освобождения от долгов, сохранения имущества и свободной жизни после завершения признания несостоятельности.
✅ Освобождение от долгов (в рамках закона).
✅ Сохранение имущества (включая единственное жилье, автомобиль и личные вещи).
✅ Юридическая защита на всех этапах.
✅ Четкое соблюдение сроков.
Компания 2Лекс предлагает полный комплекс юридических услуг по банкротству:
Полное сопровождение банкротства — от консультации до списания долгов, включая подготовку документов и судебное представительство.
Банкротство ИП — помощь в списании бизнес-долгов с защитой личного имущества предпринимателя.
Реструктуризация долгов — переговоры с кредиторами о снижении платежей и изменении условий погашения.
Защита имущества — юридические механизмы сохранения жилья, транспорта и необходимого имущества.
Судебное представительство — профессиональная защита интересов в арбитражных судах.
Подбор управляющего — работа только с проверенными специалистами для прозрачного ведения процедуры.
Почему клиенты выбирают 2Лекс
20 лет успешной практики — более 215 млрд рублей списанных долгов.
Персональный менеджер — индивидуальное сопровождение до полного завершения дела.
Прозрачные условия — фиксированная стоимость услуг без скрытых платежей.
Быстрое решение вопросов — оперативная подача документов в суд и контроль сроков.
Выигранные дела:
Компания «2Лекс» заслужила высокий рейтинг доверия среди клиентов благодаря многолетнему опыту и доказанной эффективности в решении сложных финансовых ситуаций.
Как начать процедуру банкротства
1️⃣ Бесплатная консультация — оценка перспектив и разработка стратегии.
2️⃣ Подготовка документов — сбор и оформление необходимых бумаг.
3️⃣ Подача заявления в суд — представительство на всех этапах.
4️⃣ Завершение процедуры — официальное освобождение от долгов.
Согласно независимым оценкам пользователей на авторитетном портале Allbankrot.ru, компания стабильно занимает топовые позиции в рейтинге юридических услуг по банкротству.
2Лекс — это надежный партнер в банкротстве, который поможет избавиться от долгов законно, безопасно и с гарантией результата.
Компания работает на условиях полной прозрачности — клиенты заранее знают точную стоимость услуг и сроки реализации процедуры. Первичная консультация проводится бесплатно, в ходе нее специалисты детально анализируют ситуацию и предлагают оптимальный алгоритм действий. Такой подход позволяет клиентам принимать взвешенные решения, полностью осознавая все перспективы и возможные риски.
На протяжении восьми лет мы помогают людям находить законные пути выхода из долговой ямы. Команда ФЦБГ — это сплоченный коллектив профессионалов, включающий не только юристов, но и финансовых экспертов, бухгалтеров и опытных управляющих. Такой состав позволяет решать даже самые сложные долговые проблемы комплексно.
Когда ситуация безвыходная, команда ФЦБГ проведет процедуру банкротства с максимальной выгодой для клиента.
Особое внимание уделяют защите прав клиентов. Юристы знают, как остановить незаконные действия коллекторов, оспорить неправомерные требования кредиторов и защитить имущество от изъятия.
Федеральный центр банкротства граждан — входит в топ-3 в сфере банкротства физ. лиц по оценкам пользователей на сайте Pravotop.
Каждый случай рассматривают индивидуально. Сначала анализируют финансовое положение клиента, затем предлагают оптимальный вариант решения проблемы. Методы компании работают — тысячи людей уже избавились от долгового бремени с нашей помощью.
Первая консультация бесплатна — приходите, и вместе найдете выход из вашей финансовой ситуации. С Федеральный Центр Банкротства Граждан вы сможете не только избавиться от долгов, но и восстановить свою финансовую репутацию для нового старта.
3. Банкротам
Специалисты компании «Банкротам» предлагают полное сопровождение процедуры банкротства — от первого обращения до момента, когда суд официально спишет ваши долги.
За плечами команды — 8 лет успешной практики в сфере банкротства. Собрали уникальный коллектив специалистов, где каждый юрист, арбитражный управляющий и финансовый эксперт обладает узкопрофильными знаниями. Это позволяет нам находить решения даже в самых сложных случаях — от 300 тысяч рублей задолженности и выше.
Главное работы компании — прозрачные гарантии. Если по каким-то причинам суд не спишет ваши долги, вернум вам деньги. Такой подход делает сотрудничество абсолютно безопасным для клиента.
Обращаясь к Банкротам, вы получаете:
Полное прекращение давления со стороны коллекторов сразу после подачи заявления.
Защиту ваших активов и банковских счетов от взысканий.
Официальное списание всех видов задолженности через суд.
Персонального юриста, который сопровождает дело до победного конца.
Компания не просто оформляют документы — выстраивают стратегию, которая учитывает все нюансы вашей ситуации. Первая консультация бесплатна и ни к чему не обязывает. Позвольте компании Банкротам показать, как можно законно избавиться от долгов и вернуть себе спокойную жизнь.
4. «Банкротство РФ»
В команде «Банкротство РФ» работают высококвалифицированные специалисты из разных юридических областей. Это позволяет предлагать клиентам комплексный подход и персонализированные решения для каждого конкретного случая. Сопровождаюм вас на всех этапах процедуры банкротства — от первичного анализа до полного списания долгов.
Почему входят в ТОП-5 надежных компаний по банкротству физлиц?
Профессиональная команда — многопрофильные специалисты с узконаправленной экспертизой.
Индивидуальный подход — тщательный разбор обстоятельств и персональная стратегия.
Полное сопровождение — помощь на всех этапах, включая общение с кредиторами и судом.
Бесплатная консультация: первый шаг к жизни без долгов
Каждый клиент может получить бесплатную консультацию наших экспертов. В ходе беседы:
детально анализируют вашу финансовую ситуацию;
объясняют возможности списания долгов через банкротство;
разрабатывают предварительный план действий.
Такой подход позволяет заранее оценить перспективы дела, избежать возможных рисков и сделать процесс максимально комфортным и эффективным.
Преимущества
Честный анализ шансов на успешное списание долгов;
Четкое планирование процедуры банкротства;
Минимизация вашего участия в судебных процессах;
Защита от давления коллекторов и кредиторов.
Обращайтесь к компании «Банкротство РФ», чтобы вернуть финансовую стабильность и уверенность в завтрашнем дне!
5. iBankrot
Специалисты юридической компании iBankrot успешно помогают клиентам по всей России с 2019 года. За это время списали более 138 миллионов рублей по 230+ делам. Наши юристы берутся даже за самые сложные случаи и предоставляют отличный результата, закрепленный в договоре.
Предлагаем бесплатную и полностью конфиденциальную юридическую консультацию. Офисы iBankrot расположены в трех городах:
Москва.
Нижний Новгород.
Ростов-на-Дону.
Если вы не можете приехать лично, проведут консультацию онлайн через видеосвязь в удобное для вас время.
Почему стоит выбрать iBankrot
Опытные юристы — специализируются на сложных делах.
Бесплатная консультация — очно или онлайн.
Работа по всей России — независимо от вашего города.
6. НССД
НССД предлагает физическим лицам легально избавиться от долгов через процедуру банкротства с фиксированной ежемесячной оплатой — от 15 000 рублей. Услуги оказываются на основе абонентского обслуживания, что делает процесс прозрачным и предсказуемым для клиентов.
Услуги
Бесплатная консультация — оценка шансов на списание долгов.
Банкротство «под ключ» — полное сопровождение до окончательного списания долгов с гарантией результата.
Защита от коллекторов — прекращение звонков и давления.
Реструктуризация долгов — снижение платежей при сохранении имущества.
Банкротство с ипотекой — решение проблем с долгами по жилищным кредитам.
Дистанционное ведение дела — без личных визитов в офис.
Прекращение взысканий — снятие арестов с имущества и остановка исполнительных производств.
Подготовка документов — сбор справок, подача заявления в суд.
Участие в судебных заседаниях — представление интересов клиента.
Взаимодействие с арбитражным управляющим — контроль процесса на всех этапах.
Стоимость услуг в зависимости от суммы долга:
До 200 000 рублей — 4 900 рублей/месяц;
До 3 000 000 рублей — 15 000 рублей/месяц;
3–6 000 000 рублей — 25 000 рублей/месяц;
Свыше 10 000 000 рублей — 35 000 рублей/месяц.
Процедура банкротства обычно длится 8–9 месяцев, поэтому все финансовые обязательства перед юристами носят временный характер.
Почему стоит выбрать НССД
6 лет на рынке — опыт работы в соответствии с законом № 127-ФЗ;
Гарантия сохранения имущества — используются только проверенные схемы;
Реструктуризация долгов — альтернатива полному списанию;
Работа по всей России — дистанционное обслуживание доступно из любого региона;
Бесплатная консультация — поможет понять, подходит ли вам банкротство.
7. Федеральный Центр Банкротства
Юридическая компания «ФЦБ» имеет представительства в различных регионах России и специализируется на помощи гражданам в списании кредитов и долгов через процедуру банкротства физических лиц. Благодаря экспертам центра более 8,5 тысяч клиентов уже освободились от финансовых обязательств и начали новую жизнь.
Ключевые преимущества обращения в ФЦБ
Полный сбор документов. Специалисты самостоятельно формируют пакет документов для подачи в суд, избавляя клиента от бюрократических сложностей.
Минимальное участие клиента. Вам не нужно погружаться в юридические тонкости — мы берем на себя все этапы процедуры.
Дополнительная скидка 5000 рублей. Если вы ранее заключали договор с другой компанией, но решили перейти к нам, мы предоставим специальную скидку.
Почему стоит выбрать ФЦБ
Опыт и надежность. Помогли более 8500 клиентам вернуть финансовую свободу.
География работы. Представительства по всей России — вы можете обратиться за помощью из любого региона.
Простота для клиента. Минимальное вовлечение в процесс, юридическое сопровождение «под ключ».
Если вы рассматриваете банкротство как способ решения долговых проблем, «Федеральный центр банкротства» предложит вам профессиональную поддержку.
8. «Современная защита»
Компания работает на рынке услуг по финансовому оздоровлению граждан с 2015 года. География деятельности охватывает 31 город России, а количество успешно завершенных дел превышает 20 000.
Основная специализация — банкротство физических лиц с задолженностью от 300 000 рублей. Помимо прямой юридической помощи, организация ведет просветительскую деятельность, в том числе распространяя бесплатное пособие «Исповедь банкрота» с пошаговым руководством по процедуре списания долгов.
Фирма представлена на 8 месте в рейтинге лучших компаний по банкротству от Allbankrot.
9. «Должников Нет»
Юридическая компания, осуществляющая деятельность на территории всей Российской Федерации, предоставляет услуги по списанию долговых обязательств через процедуру банкротства физических лиц. За время работы успешно завершено свыше 350 дел.
Компания предлагает комплексное юридическое сопровождение на всех этапах процедуры — от первичного анализа документов до получения судебного акта о списании долгов. Ежемесячный объем консультационной деятельности превышает 3000 обращений.
Для клиентов предусмотрены:
Гибкие условия оплаты (включая рассрочку).
Индивидуальный расчет стоимости услуг.
Персональный подход к каждому делу.
Правовые механизмы сохранения имущества.
Ключевые конкурентные преимущества:
подтвержденная результативность;
бесплатные консультации;
услуга полного цикла;
индивидуальный подход;
программы рассрочки платежа.
10. «Росбанкрот»
Росбанкрот — юридическая компания, которая специализируется на помощи гражданам в процедуре банкротства. Это ключевое направление ее деятельности. Фирма представлена в 17 регионах России, что позволяет клиентам из разных городов получить квалифицированную поддержку.
Каждый случай анализируется индивидуально: юристы тщательно изучают обстоятельства клиента и предлагают персонализированные решения, соответствующие его ситуации.
Стоимость услуг стартует от 80 000 рублей. Для удобства клиентов предусмотрена рассрочка с ежемесячным платежом от 8 000 рублей.
Компания регулярно проводит акции и спецпредложения, в рамках которых клиенты могут получить:
скидки на услуги (для определенных категорий граждан);
дополнительную защиту от кредиторов;
участие в розыгрышах и других промо-мероприятиях.
Перед заключением договора каждый клиент может получить бесплатную экспресс-консультацию, чтобы уточнить детали сотрудничества и задать все интересующие вопросы.
11. ДОЛГ ЭКСПЕРТ
Юридическая компания «Долг Эксперт» специализируется на банкротстве физических лиц в Москве и Московской области. Специалисты компании обеспечивают полное юридическое сопровождение процедуры — от первичной консультации до получения судебного решения о списании долгов.
Услуги и преимущества:
Банкротство «под ключ» — включая переговоры с кредиторами и защиту от коллекторов.
Рассрочка оплаты — до 12 месяцев без переплат.
Профессиональная поддержка — круглосуточная горячая линия и взаимодействие с приставами.
Бесплатная консультация — анализ ситуации и оценка перспектив списания долгов.
Опытные юристы компании минимизируют ваше участие в процессе, берут на себя общение с кредиторами и обеспечивают защиту имущества. Гарантия возврата средств и рассрочка платежа делают сотрудничество максимально безопасным и комфортным.
12. МЮБ
Международное Юридическое Бюро (МЮБ) — профессиональная компания, предлагающая комплексные юридические услуги, включая банкротство физических лиц в Москве и области. Специалисты бюро обеспечивают экспертные консультации, сопровождение сделок и защиту интересов в судах.
Бесплатная консультация — анализ вашей ситуации и оценка перспектив.
Рассрочка оплаты — гибкие условия для вашего удобства.
Профессионализм — высококвалифицированные юристы с опытом работы в корпоративном праве и банкротстве.
Прозрачность — фиксированные цены без скрытых платежей.
Соблюдение сроков — оперативное решение задач любой сложности.
Клиенты ценят бюро за четкость условий договора, поддержку на всех этапах банкротства и умение работать с международными делами.
13. Долгам нет
Юридическая фирма входит в число крупнейших специализированных компаний России, работающих в сфере банкротства физических лиц. С 2015 года ее специалисты помогли клиентам списать более 8,6 миллиардов рублей долгов через успешное завершение 4 052 дел о банкротстве. География деятельности охватывает 39 регионов страны, что подтверждает ее надежность и позволяет по праву включить ее в ТОП-15 лучших компаний в данной области.
Фирма обеспечивает полное юридическое сопровождение на всех этапах процедуры банкротства с фиксированной стоимостью услуг, что позволяет клиентам избежать непредвиденных расходов.
Для удобства клиентов на сайте доступен личный кабинет, где можно отслеживать статус дела в режиме реального времени. Первичная консультация предоставляется бесплатно и позволяет оценить перспективы списания долгов.
14. АМУЛЕКС
АМУЛЕКС — юридическая компания, специализирующаяся на комплексном сопровождении банкротства физических лиц в Москве и Московской области.
Предоставляют полный цикл услуг: от бесплатной консультации до завершения процедуры списания долгов. Эксперты берут на себя подготовку документов, правовую поддержку и защиту ваших интересов на всех этапах.
Минимизируют ваши финансовые риски, обеспечиваем юридическую безопасность и помогут вернуть контроль над долговой ситуацией.
15. ДЕЛУ ВРЕМЯ
Юридическая группа «Делу Время» с 2010 года специализируется на банкротстве физических лиц в Москве и Московской области. Компания предлагает комплексное сопровождение процедуры: от анализа финансовой ситуации до полного списания долгов через суд.
Особенностью работы компании является отсутствие предоплаты — оплата услуг возможна в рассрочку до 12 месяцев. Юристы сопровождают клиентов на всех этапах процесса, обеспечивая персональный подход и высокую результативность .
Профессиональная поддержка позволяет минимизировать стресс и избежать контактов с коллекторами на протяжении всей процедуры банкротства.
Банкротство с сохранением имущества: как юристы помогают защитить ваши активы
Если вы рассматриваете процедуру банкротства, но боитесь потерять имущество, важно знать: опытные юристы могут помочь сохранить вашу квартиру, машину и другие ценные активы. Разберем, как это работает.
1. Какое имущество можно сохранить при банкротстве
По закону (ст. 446 ГПК) у должника не могут забрать:
✅ Единственное жилье (квартиру, дом, комнату).
✅ Бытовая техника, мебель, одежда.
✅ Профессиональные инструменты.
✅ Деньги в размере прожиточного минимума (на вас и иждивенцев).
✅ Автомобиль — если он нужен для работы или проживания в отдаленной местности.
2. Как юристы помогают сохранить имущество
Опытные юристы используют законные способы защиты, чтобы минимизировать риски:
🔹 Досудебная подготовка. Помогают оформить документы, чтобы имущество не признали «излишним».
🔹 Реструктуризация долгов вместо списания. Если у вас есть доход, можно договориться с кредиторами о рассрочке и сохранить имущество.
🔹 Оспаривание требований кредиторов. Если банк или МФО нарушали закон (например, навязывали страховки), их требования можно уменьшить или отменить.
🔹 Передача имущества родственникам (осторожно!):
Важно: если суд решит, что вы намеренно скрыли имущество, банкротство могут отменить, а вас — привлечь к ответственности.
Юристы помогают оформить сделки правильно, чтобы не нарушить закон.
🔹 Выбор лояльного финансового управляющего. Управляющий решает, какое имущество включать в конкурсную массу. Опытные юристы знают, как договориться.
3. Какое имущество рискуют забрать
🚫 Вторая квартира, дача, коммерческая недвижимость — могут продать.
🚫 Дорогая машина (если она не нужна для работы).
🚫 Драгоценности, предметы роскоши (если их стоимость выше разумных пределов).
🚫 Банковские вклады, акции, доли в бизнесе.
Но! Если имущество оформлено на родственников или куплено давно, шансы сохранить его выше.
4. Что делать, чтобы не потерять имущество
1️⃣ Консультация с юристом до подачи заявления — он оценит риски.
2️⃣ Правильное оформление документов — чтобы не дать повода оспорить сделки.
3️⃣ Своевременная реструктуризация долгов — если есть доход.
4️⃣ Выбор надежного финансового управляющего — помогает предотвратить возможные нарушения в ходе процедур.
Вывод
Да, имущество можно сохранить, но только при грамотном подходе.
❌ Самостоятельное банкротство → высокие риски потери активов.
✅ Банкротство с юристом → защита имущества + максимум выгоды.
Как выбрать надежную компанию для банкротства: ключевые критерии
Правильный выбор юридической компании — основа успешного списания долгов и защиты ваших прав. Ориентируйтесь на следующие признаки профессионализма:
Опыт и репутация. Убедитесь, что компания давно работает на рынке. Изучите историю, отзывы клиентов на независимых платформах и примеры завершенных дел.
Узкая специализация. Выбирайте организацию, которая фокусируется именно на банкротстве физических лиц, а не предлагает его как одну из многих услуг.
Команда экспертов. В штате должны быть юристы по банкротству, арбитражные управляющие и профильные специалисты. Это гарантирует комплексный подход к решению вашей проблемы.
Прозрачность условий. Компания должна четко объяснять все этапы процесса, возможные риски, стоимость услуг и порядок оплаты. Избегайте скрытых платежей и неясных формулировок в договоре.
Гарантии результата. Надежные компании прописывают в договоре возможность возврата средств, если процедура банкротства не увенчалась успехом. Это показывает их уверенность в качестве услуг.
Подтвержденная практика. Обращайте внимание на количество выигранных дел в суде — это объективный показатель эффективности работы юристов.
Полное сопровождение. Важно, чтобы компания сопровождала вас на всех этапах: от консультации и подачи заявления в суд до полного списания долгов и закрытия дела.
Выбор профессиональной команды снизит риски, сэкономит время и обеспечит прогнозируемый результат. Не стесняйтесь задавать вопросы и запрашивать документальные подтверждения опыта компании перед заключением договора.
Узнайте стоимость банкротства в вашем случае
Специалисты 2ЛЕКС рассчитают точную стоимость процедуры с учетом всех особенностей вашей ситуации. Предложим оптимальный вариант решения долговой проблемы и составим подробный план действий
Реклама: ООО «2ЛЕКС», ИНН: 7704250112, erid: 2W5zFJJwyzQ
Начать дискуссию