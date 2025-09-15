Как я стал банкротом и освободился от долгов на 5,5 млн рублей

Полгода назад Дмитрий, 30-летний юрист из Владивостока, успешно завершил процедуру банкротства и избавился от долгов в 5,5 миллиона рублей. При этом он сохранил обе свои квартиры, продолжил работать по профессии, свободно пользуется банковскими картами и даже путешествует.

В эксклюзивном интервью Дмитрий делится опытом, как пройти через банкротство без потери качества жизни:

— «Полгода назад я завершил процедуру банкротства. Моя задолженность составляла 5,5 миллионов рублей по кредитам, которые я брал на ремонт двух квартир и другие личные расходы. Ежемесячные платежи достигали 90 тысяч рублей. С началом пандемии мой доход сократился вдвое — до 85 тысяч рублей, а ежемесячные премии в размере 50–70 тысяч были полностью отменены. Выплачивать 90 тысяч при зарплате в 85 тысяч стало невозможно.

Изначально я пытался решить вопрос через реструктуризацию долга. Один банк выразил готовность пойти навстречу, но при условии согласия второго банка, который в итоге отказался от предложенных условий. Это вынудило меня обратиться к процедуре банкротства».

— «Ключ к успеху — профессиональное юридическое сопровождение и глубокое понимание процесса».

Дмитрий подчеркивает: «Банкротство — это не конец, а финансовый перезапуск. При грамотном подходе вы сохраните активы, кредитоспособность и главное — душевное спокойствие. Я продолжаю жить полной жизнью, просто без долгового груза».