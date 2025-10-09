Юрист по банкротству в 2025 — новости и ответы на популярные вопросы

Какие риски ожидают должника и как юрист помогает их минимизировать?

Основные риски при банкротстве в 2025 году и помощь юриста:

Риск №1. Признание банкротства преднамеренным или фиктивным : Чем грозит: отказ в списании долгов и уголовная ответственность. Как юрист минимизирует: тщательно анализирует все сделки за 3 года, готовит правовое обоснование их законности, помогает собрать доказательства ухудшения финансового состояния не по вашей вине.

Риск №2. Потеря всего имущества : Чем грозит: реализация не только лишнего, но и единственного жилья (если оно дорогое и не является единственным пригодным для проживания) и иного имущества. Как юрист минимизирует: помогает документально подтвердить статус единственного жилья, защищает от взыскания профессиональное оборудование и иное имущество, не подлежащее продаже по закону.

Риск №3. Оспаривание сделок и вывод активов : Чем грозит: суд может отменить сделки по продаже или дарению имущества, совершенные перед банкротством, и вернуть это имущество в конкурсную массу. Как юрист минимизирует: заранее оценивает все подозрительные операции и готовит аргументацию, доказывающую их добросовестность и соответствие рыночной цене.

Риск №4. Наложение субсидиарной ответственности (для учредителей/директоров) : Чем грозит: долги компании переходят на них лично. Как юрист минимизирует: собирает доказательства добросовестности действий руководства, отсутствия признаков преднамеренного банкротства компании.



Сегодня, как никогда ранее, профессиональный юрист по банкротству — это не просто «помощник», а ключевой стратег и гарант вашей финансовой безопасности.

Экономия на квалифицированной помощи в 2025 году может обернуться катастрофой: полной потерей имущества, отказом в списании долгов и даже привлечением к уголовной ответственности.

Долговой кризис не решается сам собой. Со временем долг только растет за счет пеней и процентов, а стресс и правовая неопределенность разрушают вашу жизнь.

Не откладывайте решение проблемы в долгий ящик. Первый и самый важный шаг — это обратиться за бесплатной первичной консультацией к специалисту. Уже на этом этапе вы получите четкое понимание своих перспектив, рисков и возможных путей выхода из ситуации. Помните: своевременное обращение к юристу — это не признание поражения, а разумное и взвешенное управление своими финансовыми проблемами.

Получить план сохранения имущества Хотите узнать, что конкретно в вашем случае можно сохранить? Специалисты 2ЛЕКС бесплатно проанализируют вашу ситуацию и расскажут, как максимально защитить имущество при банкротстве Отправить

Реклама: ООО «2ЛЕКС», ИНН: 7704250112, erid: 2W5zFGNe6kQ