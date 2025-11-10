Банкротство физлиц в России 2025: простая инструкция — что изменилось и как пройти шаг за шагом

С чего начать процедуру банкротства физического лица

В 2025 году оформить банкротство можно двумя способами:

Упрощенная процедура банкротства

При упрощенном порядке банкротства через МФЦ участие финансового управляющего не требуется. Этот вариант доступен гражданам, чей долг составляет от 25 000 до 1 000 000 рублей, при соблюдении одного из следующих условий:

Исполнительный лист был выдан не более семи лет назад, но долг по нему полностью или частично так и не погашен.

Пенсионеры, для которых пенсия является единственным источником дохода и у которых отсутствует имущество для взыскания. При этом исполнительное производство длится уже более года, но задолженность не погашена.

Женщины, получающие детские пособия, не имеющие имущества для списания долга, и с момента выдачи исполнительного листа прошел год, но взыскание так и не произошло.

Граждане без имущества, у которых исполнительное производство прекращено по этой причине.

Кроме того, с 2025 года упрощен пакет документов: теперь не требуется предоставлять справки о пенсии или детских пособиях, а также сведения о сроках и неисполнении исполнительного листа. Все эти данные МФЦ получает в электронном виде через систему межведомственного взаимодействия.

Если вы соответствуете условиям для упрощенной процедуры банкротства, необходимо выполнить следующие шаги:

Составить список всех кредиторов и имеющихся долгов. Подготовить заявление о признании себя банкротом. Подать заявление и перечень кредиторов в МФЦ вместе с необходимыми документами: паспортом, СНИЛС, ИНН и, при наличии, свидетельством о временной регистрации.

Дополнительные справки из банков, МФО или службы судебных приставов прикладывать не требуется. Подать документы в МФЦ может сам заявитель или его представитель, имеющий нотариальную доверенность. Государственная пошлина за подачу заявления не взимается.

Важно: если какие-либо кредиторы не будут указаны в списке, процедура банкротства не распространится на долги перед ними — эти обязательства придется погашать в обычном порядке.