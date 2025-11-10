Банкротство физлиц в России 2025: простая инструкция — что изменилось и как пройти шаг за шагом

В жизни могут возникнуть самые разные обстоятельства — экономический кризис, потеря работы или бизнеса, внезапные финансовые трудности. В результате человек сталкивается с невозможностью выплачивать кредиты и оплачивать счета. В таких случаях банкротство физических лиц становится законным и безопасным способом начать жизнь заново — без долгов и постоянного давления кредиторов. В России возможность пройти процедуру банкротства «под ключ» для частных лиц появилась сравнительно недавно, но уже доказала свою эффективность и востребованность.
Банкротство — это законный способ списания долгов через судебное решение, когда их погашение становится невозможным. В России процедура банкротства физических лиц и индивидуальных предпринимателей регулируется федеральным законом и может быть инициирована как самим должником, так и его кредиторами или Федеральной налоговой службой.
Закон о банкротстве распространяется на все виды задолженностей гражданина — кредиты, налоги, коммунальные услуги и прочие обязательства. Исключение составляют долги по алиментам и компенсации вреда, причиненного жизни или здоровью других лиц.
Когда можно подать на банкротство
Гражданин вправе инициировать процедуру банкротства, если его доход не позволяет своевременно погашать кредиты, а улучшения финансового положения в ближайшем будущем не ожидается.
Если сумма долгов превышает 300 000 рублей и имеется просрочка более 90 дней, физическое лицо обязано подать заявление о банкротстве. При долге менее 300 000 рублей банкротство возможно по желанию гражданина.
С чего начать процедуру банкротства физического лица
В 2025 году оформить банкротство можно двумя способами:
Стандартный порядок — через арбитражный суд.
Упрощенный порядок — через многофункциональный центр (МФЦ).
Упрощенная процедура банкротства
При упрощенном порядке банкротства через МФЦ участие финансового управляющего не требуется. Этот вариант доступен гражданам, чей долг составляет от 25 000 до 1 000 000 рублей, при соблюдении одного из следующих условий:
Исполнительный лист был выдан не более семи лет назад, но долг по нему полностью или частично так и не погашен.
Пенсионеры, для которых пенсия является единственным источником дохода и у которых отсутствует имущество для взыскания. При этом исполнительное производство длится уже более года, но задолженность не погашена.
Женщины, получающие детские пособия, не имеющие имущества для списания долга, и с момента выдачи исполнительного листа прошел год, но взыскание так и не произошло.
Граждане без имущества, у которых исполнительное производство прекращено по этой причине.
Кроме того, с 2025 года упрощен пакет документов: теперь не требуется предоставлять справки о пенсии или детских пособиях, а также сведения о сроках и неисполнении исполнительного листа. Все эти данные МФЦ получает в электронном виде через систему межведомственного взаимодействия.
Если вы соответствуете условиям для упрощенной процедуры банкротства, необходимо выполнить следующие шаги:
Составить список всех кредиторов и имеющихся долгов.
Подготовить заявление о признании себя банкротом.
Подать заявление и перечень кредиторов в МФЦ вместе с необходимыми документами: паспортом, СНИЛС, ИНН и, при наличии, свидетельством о временной регистрации.
Дополнительные справки из банков, МФО или службы судебных приставов прикладывать не требуется. Подать документы в МФЦ может сам заявитель или его представитель, имеющий нотариальную доверенность. Государственная пошлина за подачу заявления не взимается.
Важно: если какие-либо кредиторы не будут указаны в списке, процедура банкротства не распространится на долги перед ними — эти обязательства придется погашать в обычном порядке.
Стандартная процедура банкротства
Заявление о банкротстве подается в суд в свободной форме. В «шапке» документа указываются: название суда, паспортные данные заявителя, адрес и контактный телефон. Далее необходимо перечислить всех кредиторов и суммы задолженностей, а также приложить документы, подтверждающие долги. Помимо этого, следует составить опись имущества и банковских счетов, а также описать причины, приведшие к финансовым трудностям.
Необходимо выбрать саморегулируемую организацию (СРО) арбитражных управляющих — из нее суд назначит финансового управляющего. Его участие в процедуре обязательно: он взаимодействует с должником, кредиторами и судом, контролирует процесс банкротства и распоряжается имуществом и счетами должника.
Заявление можно подать в суд лично, отправить заказным письмом с описью вложений или передать через компанию 2Лекс.
Что происходит дальше
Процедура внесудебного банкротства длится шесть месяцев. Специалист МФЦ проверяет, соответствуют ли условия требованиям для упрощенного банкротства. Если все в порядке, информация о начале процедуры публикуется в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. После этого кредиторы получают право проверить имущество должника. По истечении шести месяцев долги списываются, однако, если выяснится, что должник скрыл часть имущества или предоставил ложные сведения, кредиторы могут оспорить процедуру через арбитражный суд.
При судебном банкротстве сбор и подача документов занимают от трех–четырех недель до трех месяцев. После признания заявления обоснованным судом кредиторы обязаны прекратить начисление пеней, а ведение дела передается финансовому управляющему. Общая продолжительность судебной процедуры может составлять от восьми месяцев до нескольких лет.
Дальнейшее развитие событий возможно по одному из трех сценариев:
1. Реструктуризация долгов
Это пересмотр условий возврата задолженности. Должнику утверждают план погашения без штрафов и процентов сроком до трех лет. Такой вариант применим, если у человека есть стабильный доход, достаточный для выплаты долгов.
Реструктуризация невозможна, если у должника есть судимость за экономические преступления, он уже проходил процедуру банкротства за последние пять лет или реструктуризацию — за последние восемь лет.
На период действия плана имуществом распоряжается финансовый управляющий, а расходы должника ограничиваются 50 000 рублей в месяц (если суд не установил иное). Если долг погашается полностью, человек не признается банкротом; при невыполнении условий — имущество реализуется.
2. Реализация имущества
Финансовый управляющий совместно с кредиторами оценивает имущество должника и определяет порядок его продажи. По закону за должником сохраняется единственное жилье (если оно не ипотечное) и предметы первой необходимости. Вырученные средства направляются на погашение долгов, а остаток задолженности списывается.
После завершения всех расчетов управляющий передает отчет в суд, и процедура банкротства закрывается.
3. Мировое соглашение
Этот вариант возможен, если должник и кредиторы достигают договоренности о частичном списании долгов, отсрочке платежей или изменении условий выплат. В таком случае дело о банкротстве прекращается, а финансовый управляющий завершает свою работу.
Должник обязан строго соблюдать условия соглашения. Если договоренности нарушаются, дело вновь передается в суд, и процедура банкротства возобновляется.
Последствия банкротства физических лиц
Банкротство помогает избавиться от долгов и давления со стороны коллекторов — это безусловный плюс. Однако у процедуры есть и отрицательные стороны: она негативно влияет на кредитную историю и деловую репутацию. Кроме того, следует учитывать следующие ограничения:
повторно инициировать процедуру банкротства можно только через пять лет;
в течение пяти лет после банкротства при оформлении кредита необходимо уведомлять банк или другую кредитную организацию о своем статусе банкрота;
после завершения процедуры в течение трех лет запрещено занимать руководящие должности в компаниях,пять лет — если это страховая организация, МФО, инвестиционный или негосударственный пенсионный фонд,и десять лет — если речь идет о банке;
если банкротство оформлено как у индивидуального предпринимателя, то повторно зарегистрировать ИП можно будет только спустя пять лет.
Эти последствия касаются только граждан, которые списали долги через реализацию имущества. Те, кто воспользовался мировым соглашением или прошел реструктуризацию долгов, на них не распространяются.
Последствия банкротства для родственников
Банкротство затрагивает не только самого должника, но и его супругов. Например, при банкротстве мужа автомобиль, принадлежащий жене, может быть включен в процедуру реализации имущества.
Интересы остальных родственников затрагиваются лишь в случаях совместного владения имуществом или если в течение последних трех лет были совершены сделки с родственниками, например, подарки недвижимости.
Ответы юриста 2Лекс на вопросы по банкротству физлиц в России 2025
Что главное поменялось в 2025 году? Коротко: расширилась автоматизация и внесудебная процедура через МФЦ, у органов (в т.ч. СФР) появились новые права по получению банковской информации для внесудебного банкротства; увеличились госпошлины для кредиторов, уточняются правила публикаций в реестре и вопросы, связанные с ипотекой.
Что с госпошлинами в 2025? Для кредиторов, инициирующих банкротство должника через суд, госпошлины в 2025 значительно выросли (в отдельных материалах упоминают порядок 6–10 тыс. руб. и более).
Можно ли сохранить ипотечное жилье при банкротстве? Да — при соблюдении условий (например, если жилье — единственное и долги по самой ипотеке перед данным банком не просрочены) есть механизмы защиты заложенного жилья и отдельного рассмотрения ипотечных требований.
Сколько по времени занимает процедура (ориентировочно)? Внесудебная процедура — фиксированно (обычно — несколько месяцев, по разным правилам: более 6 мес.). Судовое дело — обычно дольше (от 6 месяцев до года), в зависимости от сложности.
Какие документы нужны для внесудебного (через МФЦ)? Кратко: заявление, паспорт, ИНН/СНИЛС, выписка по долгам/заявления от кредиторов (если есть), сведения о доходах и имуществе. Точный перечень зависит от формы подачи — МФЦ/портал госуслуг/банк.
Нужно ли нанимать финансового управляющего? В упрощенной внесудебной процедуре обычно — нет (процедура без участия финансового управляющего). В судовом деле — да, финансовый управляющий участвует.
Какие основные риски для должника? Потеря имущества по правилам конкурсного производства (если есть реализуемое имущество), возможные ограничения при финансовых операциях в период производства, влияние на кредитную историю, ограничение на повторную процедуру в некоторые сроки.
Где проверять актуальные изменения и текст закона? В официальных и профильных источниках: КонсультантПлюс / Гарант / сайты Минюста, Арбитражных судов, а также публикации в «Российской газете» и ведущих агентствах — проверяйте дату публикации.
Реальная история клиента 2Лекс
Списан долг 5 558 579 ₽ за 9 месяцев
Клиент: Воливач Дарья Александровна.
Регион: Приморский край, г. Лесозаводск.
Номер дела: А51-14082/2024.
Арбитражный суд: Приморского края.
Период работы: 17.07.2024–29.04.2025.
Результат: полное списание долгов после завершения процедуры реализации имущества.
💬 Ситуация
Дарья оказалась в сложной финансовой ситуации: кредиты, займы и обязательства на сумму более 5,5 млн рублей стали непосильной нагрузкой. Платежи росли, коллекторы давили, а банки отказывались в реструктуризации.
Дарья обратилась к нам за бесплатной консультацией, где юристы подробно оценили ее положение и подтвердили возможность законного списания долгов через процедуру банкротства физического лица.
⚖️ Ход работы
1. 17 июля 2024 года — проведена консультация, собраны документы и подготовлено заявление в суд.
2. Через неделю — заявление подано в Арбитражный суд Приморского края.
3. Суд назначил финансового управляющего, проведена публикация сведений в Федресурсе.
4. В течение 9 месяцев шла стандартная процедура реализации имущества:
проведен анализ финансового состояния;
проверено имущество и счета должника;
кредиторы уведомлены, но не заявили возражений;
реализация имущества завершена без споров.
5. По итогам рассмотрения суд признал, что у Дарьи отсутствует имущество, достаточное для расчетов, и постановил завершить процедуру реализации и освободить гражданку от исполнения обязательств.
🧩 Особенности дела
Процедура прошла без судебных конфликтов — ни один кредитор не возражал.
Дарья не утратила единственное жилье (оно не подлежало реализации).
Срок процедуры составил всего 9 месяцев — быстрее среднего по России.
Юристы сопровождали клиента на всех этапах дистанционно, что упростило процесс.
✅ Результат
29 апреля 2025 года Арбитражный суд Приморского края вынес определение о завершении реализации имущества.Дарья полностью освобождена от долгов на сумму 5 558 579 ₽.
Комментарий специалиста: «Главное — не затягивать с обращением. В подобных ситуациях каждый месяц промедления увеличивает долг и стресс. Дарья обратилась вовремя, и мы смогли провести процедуру спокойно и в стандартные сроки».
Не позволяйте долгам управлять вашей жизнью. Сделайте первый шаг — отправьте заявку, и опытный специалист возьмет процесс под контроль. Уже сегодня вы можете начать путь к свободе от долгов и спокойной жизни.
