Банкротство для игроков: как избавиться от долгов по лудомании и встать на ноги

Азартные игры обещают легкие деньги и даже мгновенное богатство, создавая иллюзию быстрого решения финансовых проблем. Но на деле они становятся опасной ловушкой, из которой крайне сложно выбраться самостоятельно. Психологическая зависимость заставляет человека снова и снова рисковать, надеясь на крупный выигрыш.
Статистика подтверждает масштаб проблемы: порядка 10% россиян в возрасте 18–30 лет уже имеют долги из-за игровой зависимости. В стремлении отыграться и вернуть потерянное, они берут кредиты и займы, что только усугубляет их финансовое положение, загоняя в глубокую долговую яму.
Банкротство для лудомана — порой единственный выход из кризисной ситуации, особенно когда общий размер долга превышает 500 тысяч рублей и более. Такие суммы накапливаются стремительно, а отдавать их иногда совершенно нечем из-за отсутствия стабильного дохода и сбережений.
Процедура банкротства позволяет законно списать долги, которые появились из-за чрезмерного увлечения азартными играми. Это включает в себя не только кредиты, но и накопленные проценты, штрафы и пени. После завершения всех судебных процедур и выполнения требований закона человек получает официальное освобождение от долгового бремени.
Это реальный шанс начать жизнь с чистого листа — не только финансово, но и психологически. Закрыв долги законным способом, можно сосредоточиться на решении главной проблемы — игровой зависимости, пройти реабилитацию и построить новые, здоровые финансовые привычки. Это сложный, но единственный путь к полному восстановлению.
Что такое банкротство лудомана
Банкротство лудомана — это не особенная процедура. Это стандартное банкротство физического лица, которое проводится в соответствии с законом № 127-ФЗ. И зачастую это единственный выход из замкнутого круга долгов, в который попадают люди, увлеченные азартными играми.
Процедура не делает различий между долгами, возникшими из-за бизнеса, неудачных инвестиций или игровой зависимости. Ее цель — законно списать обязательства, которые человек объективно не в состоянии погасить, и дать ему финансовый старт.
История Гаврилова Максима — яркий пример того, как страсть к ставкам на спорт может разрушить жизнь, но при этом есть шанс на ее восстановление через процедуру банкротства.
Путь в долговую яму: как азарт приводит к банкротству. История Максима: «Как я за 11 месяцев освободился от долгов в 1,8 млн рублей, накопленных из-за лудомании»
Начало конца: первый кредит и первая ставка
Все началось с невинного увлечения — ставки на спорт с друзьями по выходным. Первые выигрыши подарили мне ощущение легких денег. Но очень скоро азарт поглотил меня полностью. Когда собственных накоплений не осталось, я впервые обратился в банк.
Кредитная ловушка: как 2 кредита превратились в 37
«Газпромбанк стал моим первым «спасателем» — сначала я взял 627 311 рублей, потом еще 346 584 рублей. Казалось, вот он, шанс отыграться! Но проигрыш следовал за проигрышем.
Тогда начался ад микрозаймов. Я брал новые займы, чтобы погасить старые: «Доброзайм» (42 000 руб.), «Срочно деньги» (42 000 руб.), «Joy Money» (42 000 руб.). В какой-то момент я одновременно обслуживал 37 кредитов в МФО — от «Webbankir» (5 000 руб.) до «GreenMoney» (45 000 руб.).
Дно: жизнь в режиме выживания
Мой день начинался и заканчивался звонками коллекторов. Я брал займы у «Своих людей» (27 000 руб.), чтобы погасить «Лайм-займ» (24 000 руб.), занимал в «Credit 7» (38 000 руб.) для «Быстроденег» (19 000 руб.). Это был замкнутый круг с ежемесячными платежами более 50 000 рублей при зарплате в 45 000.
Путь к спасению: решение о банкротстве
20 ноября 2024 года я нашел в себе силы признать: самому мне не справиться. После бесплатной консультации в юридической компании 2Лекс я подписал договор и начал путь к свободе.
Этапы освобождения:
22 мая 2025 — суд ввел процедуру банкротства.
Мгновенно прекратились звонки коллекторов.
Сняты все аресты с карт и счетов.
29 октября 2025 — полное списание всех 37 долгов.
Жизнь после банкротства
Сегодня я:
Расплачиваюсь только наличными, избегая кредиток.
Откладываю 20% зарплаты на депозит.
Прохожу терапию от игровой зависимости.
Сплю спокойно, не просыпаясь от ночных звонков.
Мой общий долг в 1,8 млн рублей был списан полностью, включая:
2 крупных банковских кредита;
35 микрозаймов в МФО;
все штрафы и пени.
Вывод, который я сделал: банкротство — это не поражение, а инструмент защиты людей, попавших в долговую яму. За 11 месяцев я прошел путь от отчаявшегося должника до свободного человека, начавшего жизнь с чистого листа».
Потеря контроля. Это чувство эйфории, когда за секунды зарабатываешь то, что другие получают за часы работы, вскружило голову. Постепенно ставки становились все крупнее, а игра — все более рискованной. Максим начал терять контроль над собой.
Если вы узнали в этой истории себя или близкого человека, не отчаивайтесь. Долговая яма — не приговор. Банкротство лудомана — это единственный выход, признанный государством, чтобы разорвать замкнутый круг «долги-игры-долги».
Сделайте первый шаг к финансовой свободе — проконсультируйтесь с юристом по банкротству и узнайте, как применить законную процедуру в вашей ситуации.
Что делать, если проиграл кредитные деньги на ставках
Ситуация, когда вы проиграли кредитные деньги на ставках, кажется безвыходной. Однако закон предусматривает легальный путь решения проблемы. Если платить долг нечем, нужно как можно скорее обратиться за помощью к юристам по банкротству физических лиц.
Так, в компании «2Лекс» на бесплатной консультации специалисты оценят ситуацию и подскажут, какие перспективы ожидают в банкротстве игромана. Профессиональная оценка позволяет понять реальные сроки, стоимость процедуры и возможные риски, чтобы принять взвешенное решение.
С 2015 года закон № 127 «О несостоятельности» предоставляет физическим лицам возможность списать долги, которые они не в состоянии выплатить. Это реальный шанс для лудомана освободиться от финансового бремени и разорвать порочный круг, когда новые кредиты берутся, чтобы погасить старые, а долговая яма становится только глубже.
Какие долги списываются, а какие — нет
Однако важно понимать, что не все долги подлежат списанию (ч. 5 ст. 213.8 закона о банкротстве). Закон четко разделяет обязательства, которые можно аннулировать, и те, что останутся с вами даже после завершения всей процедуры.
Подлежат списанию
Не подлежат списанию
все виды кредитов (ипотека, автокредит, потребительский)
алименты (как текущие, так и накопленные задолженности)
микрозаймы в МФО (включая займы под высокие проценты)
текущие долги (возникшие в ходе банкротства)
задолженности по коммунальным услугам (накопленные до подачи заявления)
требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
налоги (транспортный, земельный и т. д.)
долги по заработной плате и выходным пособиям работников (если вы были работодателем)
штрафы (ГИБДД)
субсидиарная ответственность (например, по долгам контролируемой компании)
по договорам поручительства (если вы поручились за чужой кредит)
по распискам, ломбардам (долги перед частными лицами)
Если кредит был взят для игры, то такой долг тоже можно законно списать! Процедура банкротства не делает различий между «плохими» и «хорошими» долгами — ключевым критерием является именно невозможность их погашения.
Отправьте заявку сейчас и получите скидку до 40% на процедуру!
Специалисты 2ЛЕКС бесплатно проанализируют вашу ситуацию и расскажут, как пройти процедуру банкротства
Как проходит процедура: суд или МФЦ
Банкротство может проходить в арбитражном суде по месту жительства должника или МФЦ. Второй способ называется упрощенной процедурой.
Процедура через арбитражный суд — это стандартный путь. Она включает этапы реструктуризации долгов (если есть официальный доход) и затем, при невозможности реструктуризации, — реализацию имущества. Суд назначает финансового управляющего, который контролирует процесс.
Упрощенная процедура через МФЦ доступна, если у должника отсутствует имущество, которое можно реализовать, и официальный доход. Этот путь, как правило, занимает меньше времени и formalities.
Расскажем, что представляет собой каждый из способов списания долга и какой лучше подходит игроману. Выбор оптимального пути зависит от конкретных обстоятельств: наличия имущества, размера доходов, состава кредиторов. Специалисты помогут проанализировать вашу ситуацию и выбрать наиболее быстрый и безопасный способ освободиться от долгов.
Судебное банкротство лудомана
Процедура судебного банкротства подходит для всех должников, в том числе и лудоманов. Это универсальный и законный механизм, который позволяет списать финансовые обязательства, вне зависимости от причины их возникновения — будь то неудачные инвестиции, бизнес или, как в данном случае, долги от азартных игр.
Когда пора начинать процедуру
Закон четко определяет точку невозврата: обязанность подать заявление в арбитражный суд возникает при долге свыше полумиллиона и просрочках свыше трех месяцев.
Однако не стоит дожидаться этого момента и копить долги, по нескольким причинам:
Проактивность выгоднее. Вы сами контролируете начало процесса и выбираете юриста, а не действуете в срочном порядке под давлением.
Защита от инициативы кредиторов. Ведь в этом случае на ваше банкротство могут подать и кредиторы. Если заявление подадут они, процесс может пойти по менее выгодному для вас сценарию.
Экономия нервов и времени. Чем раньше вы начнете, тем быстрее избавитесь от долгового бремени и звонков коллекторов.
Если вы не хотите, чтобы процедура пошла по их сценарию, стоит обращаться за помощью уже при долге от 300–400 тысяч руб. Раннее обращение к юристу позволяет заранее подготовить все документы и выработать оптимальную стратегию.
Что нужно для начала процедуры
Текущее финансовое положение не станет препятствием для начала процедуры. Это ключевое преимущество закона о банкротстве. Неважно, какая у вас сейчас ситуация:
Вы можете продолжать работать, получать зарплату — это будет учтено судом при рассмотрении возможности реструктуризации долга.
Вы можете владеть имуществом — его оценят и, за исключением неприкосновенного (единственное жилье, обычная бытовая техника), включат в конкурсную массу.
Или даже не иметь ничего ценного — это не повлияет на возможность списания долгов. Отсутствие имущества не является основанием для отказа в признании банкротом.
Преимущества и сроки банкротства для лудомана
Более того, если у вас нет имущества, процесс может пройти быстрее. Суд сосредоточится на анализе вашего финансового состояния и, убедившись в отсутствии возможности погасить долги, перейдет к этапу списания.
Например, в компании «2Лекс» средний срок завершения процедуры банкротства игроманов составляет всего 5–7 месяцев. Такой срок становится возможным благодаря отработанным юридическим методикам и опыту ведения подобных дел.
Примечательно то, что даже если вы забудете про какой-либо кредит или заем, то его все равно спишут вместе с остальными. После завершения процедуры и получения вами определения суда о завершении расчетов с кредиторами, все непогашенные требования, известные и неизвестные на момент процесса, считаются погашенными. Это защищает вас от «внезапных» старых долгов в будущем.
Судебное банкротство — это системное решение, которое разрывает связь «долги — азартные игры», давая вам законный шанс на финансовое перерождение.
Реструктуризация долга
Процедура судебного банкротства может развиваться по одному из двух сценариев: реструктуризация долга или реализация имущества.
Если у вас есть стабильный доход, суд может назначить реструктуризацию. Эта процедура направлена на то, чтобы дать вам возможность рассчитаться с кредиторами без радикальных мер. Ее ключевые преимущества:
В этом случае вы сможете погашать долг на более лояльных условиях в течение 5 лет. Суд утверждает четкий и реалистичный график платежей, который соответствует вашему финансовому положению. Часто удается добиться снижения ежемесячного платежа, списания части начисленных пеней и процентов.
Вы сохраняете свое имущество. Никакая ваша собственность (включая автомобиль, вторую квартиру, дачу) не подлежит принудительной продаже в период действия плана реструктуризации.
В этом случае статус банкрота не присваивается. Это важный психологический и юридический аспект. Вы продолжаете процедуру как гражданин, исполняющий утвержденный судом план, а не как лицо, признанное финансово несостоятельным.
Реализация имущества
Если же дохода недостаточно, суд может принять решение о реализации имущества. Этот сценарий применяется, когда план реструктуризации составить невозможно или он не был выполнен.
В этом случае на торгах будут проданы вторая и последующие квартиры, автомобиль, земельные участки, антиквариат и прочая собственность. Финансовый управляющий проводит инвентаризацию всего имущества должника и формирует так называемую «конкурсную массу» — те активы, которые будут реализованы для расчета с кредиторами.
Закон защищает единственное жилье и банкрота не отправят жить на улицу. Это фундаментальная гарантия, прописанная в законодательстве. Исключением может стать только ипотечная квартира, купленная в кредит и находящаяся в залоге у банка.
Вырученные на торгах средства пойдут на погашение долгов, а оставшаяся сумма задолженности может быть списана судом. После завершения расчетов с кредиторами из средств, вырученных от продажи имущества, суд выносит определение о прекращении производства по делу. Это означает, что все оставшиеся непогашенными требования (за некоторыми законодательно установленными исключениями) считаются погашенными, и вы получаете законное право начать финансовую жизнь с чистого листа.
Таким образом, оба сценария ведут к одной цели — освобождению от долгового бремени, но разными путями: через планомерные выплаты или через единовременный расчет за счет продажи имущества.
Мировое соглашение
Помимо двух основных путей, существует и третий вариант — мировое соглашение. Это гибкий инструмент, который можно заключить на любом этапе банкротства — как до суда, так и в процессе реструктуризации или даже реализации имущества.
Этот подход требует готовности к компромиссам, но может быть выгоден для обеих сторон. Для кредиторов это возможность вернуть хотя бы часть средств быстрее и без дополнительных судебных издержек. Для должника — шанс завершить дело на более выгодных условиях.
Преимущества мирового соглашения:
Например, кредиторы могут согласиться списать часть штрафов и пеней, существенно уменьшив общую сумму задолженности. Иногда возможно даже списание части основного долга.
Должник в свою очередь получит возможность выплачивать долг меньшими суммами в течение более длительного срока. Это снижает ежемесячную финансовую нагрузку и делает платежи посильными.
Процедура банкротства прекращается сразу после утверждения соглашения судом, что позволяет быстрее вернуться к нормальной жизни без статуса банкрота.
Вы сохраняете контроль над своим имуществом и избегаете процедуры его принудительной реализации.
Какой путь выбрать
Каждый из этих вариантов имеет свои особенности и преимущества.
Реструктуризация долга подойдет, если у вас есть стабильный официальный доход и вы готовы в течение нескольких лет платить по пересмотренному графику.
Реализация имущества — путь для тех, у кого нет достаточного дохода, но есть имущество, которое можно реализовать (кроме единственного жилья).
Мировое соглашение — оптимальный вариант, когда есть возможность договориться с кредиторами о взаимовыгодных условиях и готовность обеих сторон к переговорам.
Выбор подходящего пути зависит от вашей ситуации, уровня дохода и готовности к переговорам. Профессиональный юрист поможет проанализировать все обстоятельства и выбрать наиболее эффективную стратегию для вашего случая.
Судебное банкротство лудомана — это реальная возможность начать новую жизнь и переосмыслить не самый светлый ее период. Это не просто списание долгов, а структурированный юридический процесс, который позволяет легально разорвать порочный круг финансовых обязательств и получить второй шанс, сосредоточившись на решении главной проблемы — игровой зависимости.
Внесудебное банкротство: что нужно знать
Внесудебное банкротство, или упрощенная процедура списания долгов, — это возможность для граждан избавиться от непосильных долгов без обращения в суд. Данный механизм был специально создан для помощи социально незащищенным категориям населения, не имеющим перспективы рассчитаться с кредиторами.
Процедура проводится через многофункциональные центры (МФЦ) и является абсолютно бесплатной. Она появилась в 2020 году и сразу привлекла внимание тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации.
Однако воспользоваться этой возможностью могут далеко не все. Закон устанавливает четкие и жесткие фильтры для отбора заявителей. Для участия в процедуре необходимо соответствовать строгим требованиям:
Сумма долга. Долги должны находиться в диапазоне от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Если сумма меньше или больше, процедура недоступна. Это ключевое и неизменное условие.
Исполнительное производство. Нужно, чтобы приставы завершили исполнительное производство с пометкой о невозможности взыскания. Это означает, что судебные приставы уже пытались найти имущество или деньги на счетах, но ни того, ни другого не обнаружили. Фактически, государство должно официально подтвердить вашу безнадежную финансовую ситуацию.
Отсутствие имущества и доходов. У должника не должно быть собственности, кроме единственного жилья, а доходы не должны превышать прожиточный минимум. Наличие автомобиля, гаража, дачи, банковских вкладов или дорогой техники делает прохождение процедуры невозможным.
Особые категории граждан. На упрощенное банкротство могут рассчитывать пенсионеры, получающие только страховую пенсию, родители, живущие на пособия. При этом исполнительное производство длится уже больше года. Также подать заявление имеют право другие должники, в том числе и лудоманы, чьи исполнительные производства длятся более семи лет.
В заявлении нужно указать всех своих кредиторов. Долги, которые вы не упомянете, списаны не будут. Это требование делает процедуру крайне рискованной для тех, кто мог забыть о каком-либо мелком займе.
Критические недостатки внесудебного банкротства
Огромный минус внесудебного банкротства заключается в возможности его прерывания кредиторами. Процедура длится 6 месяцев, и в течение этого срока ваш финансовый статус находится под пристальным вниманием. Если вы получите наследство, ваш заработок повысится, на счет придет крупная сумма, банкротство прекращается, а долг остается с вами.
К тому же списание долга в МФЦ не подойдет тем лудоманам, у кого есть ипотечная квартира. Бесплатное списание долгов не предполагает ее сохранение. Жилье заберут, даже если оно единственное. Это главное отличие от судебной процедуры, где единственное жилье неприкосновенно.
Когда внесудебное банкротство недоступно
Мысли о банкротстве могут возникнуть, когда еще заемщик старается платить из последних сил. Но, если судебная процедура позволяет начать работу в направлении списания долга уже на этом этапе, то в МФЦ такой возможности нет. При отсутствии просрочек упрощенное банкротство недоступно.
Это связано с тем, что обязательным условием является наличие текущего или завершенного исполнительного производства. То есть кредиторы уже должны были подать на вас в суд, получить судебное решение и попытаться взыскать долг. Если такой попытки не было, то списать долги вне суда нельзя.
Какой способ выбрать
Условия для внесудебного банкротства довольно строгие. Если вы не соответствуете хотя бы одному из критериев, ваше заявление будет отклонено. По этой причине большинство должников-игроманов предпочитают традиционный способ списания долгов — в суде.
Он надежный, всем подходит, и зачастую позволяет сохранить имущество. Судебное банкротство предоставляет более гибкие условия, профессиональное сопровождение финансового управляющего и гарантированную защиту от внезапного прерывания процедуры из-за временного улучшения финансового положения.
Решение приходит неожиданно
Однажды, пытаясь занять деньги у знакомой, Максим услышал о процедуре банкротства. Девушка рассказала, что сама недавно списала долги с помощью юристов. Максим знал о банкротстве, но не думал, что это может быть доступно для него — лудомана. Молодой человек решил попробовать и по рекомендации обратился в компанию «2Лекс».
Вместе с юристами он собрал все необходимые документы и подал заявление в суд. Самое сложное в этом процессе — это временные неудобства. Например, все счета и карты переходят под контроль финансового управляющего, и пользоваться ими нельзя, пока идет процедура.
Суд сначала предложил реструктуризацию долгов, но зарплаты Максима не хватало даже на минимальные платежи. Тогда началась проверка его имущества. Ничего ценного у него не оказалось, поэтому взыскать было нечего. Через одиннадцать месяцев процедура завершилась. Максим получил звонок от юристов с новостью, что его долги списаны. Он не мог поверить, что это возможно.
Отправьте заявку сейчас и получите скидку до 40% на процедуру!
Специалисты 2ЛЕКС бесплатно проанализируют вашу ситуацию и расскажут, как пройти процедуру банкротства
Как происходит банкротство игроманов
Не существует какого-то особенного порядка банкротства лудоманов. Долги, возникшие из-за пристрастия к азартным играм, списываются в суде так же, как и остальные. Закон не делает различий между причинами возникновения долгов — ключевым является лишь факт финансовой несостоятельности.
Судебное банкротство при поддержке опытных юристов, таких как специалисты компании «2Лекс», занимает всего 6–12 месяцев. Это эффективный и отработанный механизм, состоящий из нескольких важных этапов. Давайте разберем, из каких этапов оно состоит.
1. Сбор документов: фундамент успешного дела
Первое, что нужно сделать — это подготовить все необходимые справки, выписки, которые подтверждают наличие долга и текущее финансовое положение. Речь идет о паспорте, кредитных договорах, выписках из бюро кредитных историй, справках о доходах и наличии имущества.
Этот этап может показаться простым, но на практике он требует значительных усилий. Если вы решите заниматься этим самостоятельно, будьте готовы потратить 3–5 месяца на сбор справок, выписок, договоров и других бумаг. Каждая неточность или отсутствующий документ могут стать основанием для отказа суда.
Как правило, лудоману и так приходится несладко, потому лучше доверить эту задачу профессионалам. Юристы «2Лекс» соберут необходимый пакет документов всего за пару недель. Они знают, какие именно документы требуются суду, и оперативно получат их из всех необходимых инстанций. Это не только сэкономит ваше время, но и минимизирует риск ошибок, которые могут затянуть процесс.
2. Подача заявления в суд: точность имеет значение
В заявлении вы должны подробно объяснить причины возникновения долгов и обосновать невозможность их самостоятельного погашения. Для лудомана крайне важно правильно описать обстоятельства, приведшие к долгам, не вызывая подозрений в недобросовестности. К заявлению обязательно прикладываются все собранные документы, справки, включая кредитные договоры.
Важно помнить, что из-за ошибок на этом этапе суд может отказать в открытии процедуры банкротства. Неправильно указанные суммы, некорректные реквизиты или неполный перечень кредиторов — все это ведет к возврату заявления. Поэтому крайне важно, чтобы заявление было составлено грамотно и в соответствии с требованиями закона.
3. Первое судебное слушание: назначение реструктуризации долга или реализации имущества
После подачи заявления суд приступает к рассмотрению дела. На этом этапе принимается решение: реструктурировать долг или реализовать имущество должника.
Реструктуризация долга назначается, если у вас есть официальный доход, позволяющий выплачивать долги по новому графику в течение 3 лет.
Реализация имущества применяется, когда доходов для реструктуризации недостаточно.
Полное списание долгов возможно только во втором случае. Не стоит переживать за единственное жилье — оно защищено законом и не подлежит изъятию. Однако другие активы могут быть проданы для погашения задолженности (автомобиль, гараж, вторая недвижимость).
Также на этом этапе суд назначает финансового управляющего из саморегулируемой организации, которую вы выбрали заранее. Этот независимый специалист играет ключевую роль в процессе: он контролирует имущество, организует торги и распределяет вырученные средства между кредиторами. Кроме того, финансовый управляющий выделяет должнику и его иждивенцам прожиточный минимум из доходов.
4. Итоговое заседание: долгожданная свобода от долгов
Это венец всей процедуры банкротства. Тут решается судьба банкрота-лудомана — освободит ли его суд от долгов или придется все-таки платить.
Без помощи юриста крайне сложно будет отстоять свою позицию. Кредиторы могут оспаривать списание долгов, особенно если подозревают вас в недобросовестности. Но специалисты «2Лекс» помогут вам. Они знают все нюансы процедуры, тонкости законодательства и успешно защищают права должников более четырех лет. Они подготовят все необходимые ходатайства и представят ваши интересы в суде. Потому даже если имущества должника оказалось недостаточно для покрытия долгов или его вовсе нет, суд может полностью списать задолженность.
Куда лудоману обратиться за помощью
Признание того, что вы не справляетесь с ситуацией, — это уже половина успеха. Если вы понимаете, что не можете выплачивать долги, а кредитная нагрузка стала непосильной, пора действовать. Помните, что вы имеете право на законное списание задолженностей.
Однако важно выбрать надежных юристов, которые проведут процедуру банкротства грамотно и без лишних рисков.
Например, таких, как в компании «2Лекс». Юристы с опытом работы более девяти лет помогут вам списать долги независимо от их происхождения. Они специализируются на сложных случаях, включая долги лудоманов. Компания предоставляет услугу «под ключ», что означает отсутствие скрытых платежей и дополнительных расходов.
После начала процедуры банкротства прекращаются все звонки от банков, коллекторов, аресты и взыскания приставов, а ваше имущество, положенное по закону, останется с вами. Вы сможете сосредоточиться на решении главной проблемы — игровой зависимости, зная, что ваша финансовая ситуация находится под надежным контролем.
Реклама: ООО «2ЛЕКС», ИНН: 7704250112, erid: 2W5zFHn8kvC
Начать дискуссию