Как стать идеальным бухгалтером в глазах руководителя (осторожно, вредные советы!)

Как должен выглядеть идеальный бухгалтер во время отчетного периода? Давайте нарисуем быстрый портрет: круги под глазами, один из глаз дергается, волосы всклокочены от постоянных попыток их вырвать, кипы бумаг на столе и легкий флер отчаяния в кабинете. Идеальный бухгалтер безостановочно тушит пожары, у него горит сразу пять дедлайнов, а сотрудники в ужасе шарахаются от «змеиного гнезда» бухгалтерии.

Стать таким профессионалом непросто, но мы с вами постараемся. Стремление к идеалу требует жертв, так что придется потрудиться. Мы раздобыли тайное знание, которое поможет вам приблизиться к этому светлому образу. Доставайте блокноты и записывайте пошаговый план преображения.

1. Дайте больше бумаг богу бумаг

Красивые башни из папок с бумагами, в которых ориентируется только бухгалтер — это настоящий вид искусства и гордость любого уважающего себя специалиста. Они наводят ужас на сотрудников, наглядно показывают объем вашей занятости руководителю и заставляют ваше сердце биться чаще от предвкушения разгребания этих стопок.

Попытка перевести всю эту невероятную красоту в электронный формат — не иначе как происки врагов, которые хотят лишить вас славы идеального бухгалтера. Не слушайте никого, кто предложит вам оцифровать вашу гордость. И запомните: флешкой по столу руководителя никогда не хлопнешь так же внушительно, как десятью папками.

2. Приведите рабочее место в беспорядок

Бухгалтер, который изящно лавирует между грудами бумаг, кружками кофе и канцелярскими принадлежностями — настоящий виртуоз, который внушает ужас и уважение. Первое правило: если на вашем рабочем столе кто-то другой может найти телефон — так себе у вас рабочее место. А если другому сотруднику удалось найти степлер — Штирлиц, это провал.

Идеальный бухгалтер властвует над хаосом и плевать хотел на все эти ваши умные советы по продуктивности. Берегите свою репутацию, не дайте слабакам-минималистам испортить все веселье.

3. Посещайте все совещания без исключения

Если совещание прошло без бухгалтера — значит, руководитель его совсем не ценит. Ну и что, что собирались по поводу маркетинговой стратегии или на обсуждение характеристик партии лыж, бухгалтер все равно должен присутствовать на каждом собрании. А вдруг эти бездари опять забудут, в какой бюджет надо уложиться или как байдарки по накладным проводить? Нет-нет, не лишайте себе стольких приятных часов, во время которых вы ощущаете себя незаменимым сотрудником.

4. Делитесь своей мудростью

Только ленивые бухгалтеры садятся и делают инструкции для сотрудников по заполнению всех документов. Настоящие профессионалы знают, что объяснять нужно только лично. Иначе как вы убедитесь, что ваша мудрость усвоена верно? И не верьте всем этим обещаниям «я точно запомнил», «я погуглю» или «я разберусь». Не разберутся, не погуглят и не запомнят. Информация должна усваиваться только под вашим личным контролем. А руководитель будет знать, что вы — прекрасный наставник и учитель, и без вашей мудрости сотрудники не смогли бы даже сложить пять плюс три, не то что авансовый отчет заполнить или табель.

5. Не боритесь с инстинктами

В каждом бухгалтере живет инстинкт собирателя и охотника в одном лице. И включается этот инстинкт тогда, когда вам нужно выбивать документы из сотрудников и контрагентов. Особо изощренные умы могут вам посоветовать завести журнал учета первичной документации, договориться с руководителем и принимать документы под подпись от ответственных, но не дайте себя сбить с пути.

Беготня по кабинетам и крики по телефону — это лучший способ дать волю своим инстинктам и получить настоящее удовлетворение от добычи. Первичка, которую добровольно принесли в срок, подобна фальшивой елочной игрушке: на вид такая же, а радости от нее никакой. Да и руководитель, опять же, будет видеть, какой вы искусный добытчик.

6. Зато с 1С боритесь, как тигр

Вот где пора выходить на тропу войны. 1С — коварная гидра, которая так и норовит ужалить в тот момент, когда вы воюете с другой головой. И на эту битву настоящий профессионал выходит в одиночку. Ни в коем случае не поддавайтесь соблазну обратиться к консультанту или позвонить в техподдержку. Особенно если используете облачный сервис. Тут с соблазном придется бороться еще ожесточенней, ведь помощь доступна в режиме 24/7. Но не сдавайтесь. Один в поле воин: гугл, бесстрашие и отвага вам в помощь. Руководитель непременно оценит ваши бойцовые качества (и даже не придется приносить отрубленную голову врага).

7. Берите как можно больше ответственности

Идеальный бухгалтер — правая рука руководителя. У него и право подписи, и все ключи доступа, и, конечно же, уголовная ответственность. Без страха и упрека соглашайтесь на любую новую обязанность, от этого градус вашей незаменимости взлетит до небес. А благодарный руководитель засушит вам сухарики (но это не точно).

8. Не доверяйте свою работу никому, кроме себя

Многочисленные коучи и гуру тайм-менеджмента постоянно убеждают нас, что главный навык продуктивной работы — умение делегировать рутинные или скучные задачи и концентрироваться на важных. Но не дайте себя обдурить. Никто лучше вас не справится... ни с чем. Все надо делать самому, только так можно быть уверенным, что работа сделана на совесть, а все лавры за нее достанутся вам. А уж если начальник увидит, что вам кто-то помогает, он может усомниться в вашей идеальности и незаменимости. Оно вам надо?

9. Не портьте себя лишними знаниями

Если бухгалтер просит о курсах повышения квалификации, хочет получить сертификацию международного образца или посетить какое-то тематическое мероприятие, есть только два варианта: либо он невероятно глуп, либо — предатель, который собирается сбежать к конкурентам. Любой руководитель должен это знать и сразу напрячься, если его бухгалтер собрался чему-то там учиться.

Идеальному бухгалтеру не нужна учеба. Он и так прекрасен от макушки и до кончиков туфлей. Обучение может его только испортить.

10. Запомните: автоматизация — от лукавого

Если бухгалтер хочет что-то автоматизировать в своей работе — значит, сам он этого сделать не может. Или ленится. Или не справляется с вверенным ему фронтом работ. Или хочет разорить компанию. Можем поспорить, именно такой текст отпечатан в тайной брошюрке, которую выдают всем руководителям. Так что берегите свою репутацию и избегайте всех средств автоматизации, даже безобидных с виду сервисов 1С. Они таят в себе множество опасностей:

Fasta: автоматизация ввода первички создана только для того, чтобы отобрать у вас множество прекрасных медитативных часов ручного ввода первички.

МЕГАДОК убьет оставшиеся чудные часы: сам найдет документы в почте или на диске и перенесет их в 1С, а вы лишитесь длительного уединения с любимыми табличками в Excel.

1С:Отчетность — знаменитый коварный враг, который лишит вас всех лавров при сдаче отчетности. Как потом хвастаться, что отыскал актуальную форму отчета или сдался в последний момент?

1С:Сверка отнимет последнюю радость — феерическую сверку документов с контрагентами. На кого вы тогда поорете по телефону?

И это — только верхушка айсберга. Берегитесь как огня мест скопления сервисов и обходите их стороной. Не дайте расшатать свой привычный мир и собственную репутацию.

11. Не вздумайте отдыхать и брать перерывы

Отдых может испортить ваши изумительные мешки под глазами. А перерывы заставят вас работать быстрее и более сконцентрировано, так что вы грозитесь закончить с делами слишком рано и остаться — о ужас! — без работы хотя бы на пять минут. Зайдет руководитель в кабинет — а вы бездельничаете. Разве дело? Нет, только хардкор, только постоянная занятость и красные глаза.

Если вы проявите силу воли, решимость и непоколебимую волю к победе, то сможете при помощи этих советов стать идеальным бухгалтером, которого руководитель будет ценить, оберегать и гордо демонстрировать партнерам и конкурентам. Дерзайте, мы верим в вас!