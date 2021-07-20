6 причин ФНС не принять отчетность и новые правила блокировки счетов

Лето — огненная пора не только по погодным условиям, но и по бухгалтерским заморочкам. В этом году изменения в законодательстве наложились на отчетный период. И, как всегда, смешалось всё: декларации, блокировки, новые отчеты.

Давайте разбираться по порядку.

С 1 июля 2021 налоговые органы назвали основания для того, чтобы не принять декларацию или расчет в ходе камеральной проверки (НК РФ ст. 80, п. 5.3).

Причины, из-за которых налоговики могут отказать в принятии декларации (расчета):

Налоговая декларация (расчет) подписана неуполномоченным лицом; Руководитель организации или его заместители подписали декларацию (расчет), но были при этом дисквалифицированы. Срок, на который установлена дисквалификация, не истек ранее даты представления в налоговый орган расчета; В едином государственном реестре ЗАГС есть сведения о дате смерти физлица ранее даты подписания налоговой декларации усиленной квалифицированной ЭП этого лица; В ЕГРЮЛ зафиксирована запись о недостоверности сведений о руководителе ранее даты представления в налоговый орган декларации или расчета; В ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении юридического лица путем реорганизации, ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ ранее даты представления декларации; Показатели декларации по НДС не соответствуют контрольным соотношениям. Это говорит о нарушении порядка ее заполнения или ошибках в расчете по страховым взносам.

Перечень всех контрольных соотношений определен приказом ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7-15/519@.

Зачем же столько тонкостей? Всё это нужно, чтобы защитить права и законные интересы добросовестных плательщиков налогов и взносов. Плюс противодействовать операциям фирм-однодневок.

Теперь про правила блокировки счетов за несданную отчётность с 1 июля 2021.

Вот что нового:

С 1 июля в два раза увеличен срок, после которого налоговые органы могут заблокировать счёт за несдачу деклараций. Теперь допустима просрочка 20 дней. О блокировке налоговая служба будет сообщать заранее. Уведомить плательщика о планируемой приостановке операций из-за отсутствия отчетности должны не позднее 14 дней до дня принятия решения о блокировке счета. Информацию о блокировке счета будут размещать в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС в разделе «Как меня видит налоговая» во вкладке «Риск блокировки счета».

Если вы заглянете в раздел, то увидите информацию о возможных рисках:

риск приостановления операций по счетам за непредставление налоговой отчетности в срок;

риск несвоевременного представления деклараций (расчетов) в будущем. Откуда взялось такое? А это — 21 век. Алгоритмы используют данные по «налоговому поведению» за три года. То есть если налогоплательщик частенько нарушает сроки сдачи, то риск будет высоким.

Получается, налогоплательщик сможет увидеть информацию в Личном кабинете о количестве дней до потенциальной блокировки счета уже на следующий день после срока сдачи декларации.

Главный вопрос, который напрашивается после этих изменений, как за всем уследить

Как не пропустить сроки и оперативно сдавать отчетность?

Первый вариант до боли (бухгалтерской боли) прост — перманентно мониторить информацию, которую транслирует ФНС и другие службы. Вести дневник отчетности (например, в excel) и ставить себе напоминания.

Второй вариант для тех, кто ценит свой труд и время. Перестать следить за обновлениями и исключить даже минимальную вероятность забыть о сроках поможет сервис 1С:Отчетность. Это расширение проверит, есть ли ошибки в готовом отчете, а в определенных случаях даже сопоставит контрольные соотношения. После такого чекапа можно смело отправлять итоговый документ, и контролировать все этапы его получения службами.

1С:Отчетность автоматизирует процесс отправки электронной отчетности в контролирующие органы: ФНС, ПФР, ФСС и Росстат. При этом все формы будут автоматически обновляться в вашей конфигурации 1С. Вам не придется думать, сколько осталось до срока сдачи отчетности: 2 дня или 2 часа. Сервис отправит документы в любое время и из любой точки мира.

Бухгалтер — это человек, которому приходится быть в теме бухгалтерского и налогового учета, права и экономики. Но он не должен хранить всю информацию в своей голове. Да это и невозможно. Помните, как говорил Шерлок Холмс про свой мозг? «В моём чердаке только необходимые мне инструменты. Их много, но они в идеальном порядке и всегда под рукой». Маркет42 автоматизирует чердак и наведет там порядок. Как у Шерлока.