Налоговая реформа: как изменения затронут состоятельных граждан и экономику страны в целом

28 мая 2024 года Минфин внес пакет законопроектов, которые изменят налоговую систему России. В 2025 году вырастут ставки НДФЛ, налога на прибыль компаний и порог для УСН. Что это значит и к чему готовиться? Разбираемся в статье.

Новые ставки на налог на доходы физических лиц

Сейчас налоговая ставка в России составляет 13% для доходов ниже 5 млн руб. в год. Это примерно 417 000 руб. в месяц. Если гражданин зарабатывает больше, его доход облагается по ставке 15%.

В 2025 году изменения коснутся работающих граждан, которые получают больше 416,7 тыс. руб. в месяц или 5 млн руб. в год. Минфин предложил использовать 5 ставок:

13% — при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);

15% — для доходов от 200 тыс. руб. до 416,7 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. — 5 млн руб. в год);

18% — для доходов от 416,7 тыс. руб. до 1,67 млн руб. в месяц (5 млн руб. — 20 млн руб. в год);

20% — для доходов от 1,67 млн руб. до 4,17 млн руб. в месяц (20 млн руб. — 50 млн руб. в год);

22% — для доходов свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

Обратите внимание: новая ставка будет применяться не ко всему доходу, а только к той части, которая превышает пороговое значение.

Пример: гражданин заработал за год 2,5 млн руб. Он заплатит 13% государству с 2 млн 400 тыс. руб. и 15% со 100 тыс. руб.

Доля работающих россиян с высоким уровнем дохода невелика. По данным Росстата: 77,3% населения зарабатывают до 60 тыс. руб. в месяц, 15,3% — от 60 тыс. до 100 тыс. руб., 7,4% — от 100 тыс. руб., 3.2% — от 200 тыс. руб. в месяц.

Доходы россиян выросли за год на 1,7%, в том числе за счет выплаты денежных средств участникам СВО. Сверхбогатых людей, чей доход превышает 1 млн руб. в месяц, около 0,1%.

Теперь все уйдут в тень?

Получается, повышение НДФЛ коснется около 3% экономически активного населения. Поскольку повышенную ставку нужно будет платить с суммы превышения, вряд ли многие граждане будут рисковать из-за 2%, которые начисляются сверху 2,4 млн руб. в год.

Именно эта категория граждан активно выплачивает ипотеку, берет крупные кредиты, поэтому ей важно подтвердить свой официальный доход.

Граждане, которые зарабатывают более 50 млн руб. в год — высокооплачиваемые государственные служащие, топ-менеджеры крупных компаний. Их не так много, поэтому скрывать свои доходы им тоже будет не так просто.

Предприниматели, как правило, получают свой доход с базовой ставкой 6% или через выплату дивидендов. Ставку на выплату дивидендов в ближайшее время менять не планируют: она останется такой же на уровне 13% или 15%.

А вот повышение ставки налога на прибыль для предприятий, существенно заденет отечественный бизнес.

В первую очередь упадет дивидендная доходность для инвесторов. В этом случае может иметь место искусственное занижение прибыли, поиск легальных и не очень способов оптимизации налогообложения.

«Льготные» категории или кого не коснутся изменения

Законодатели выступают за разумные изменения в налоговой реформе. Например, нововведения не коснутся:

участников СВО . Для военнослужащих и служащих по контракту сохранится плоская шкала налогообложения;

самозанятых . Условия по льготному режиму не планируют менять до 2028 года;

ИП на УСН . Льготная ставка также сохранится;

семей с детьми с невысокими доходами. Если в семье двое и более детей, а среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума, ставка НДФЛ фактически будет составлять 6%. То есть часть уплаченных налогов они смогут вернуть по итогам календарного года.

Что даст повышение НДФЛ

Минфин оценил, что налоги вырастут примерно для 2 млн человек. В результате внедрения налоговой реформы бюджет дополнительно получит 533 млрд руб. За счет внедрения прогрессивной шкалы НДФЛ государство сможет достигнуть ряда положительных эффектов.

Обеспечить социальные расходы. Главная цель реформы — увеличить поступления в бюджет и направить деньги на развитие социальных инициатив и социальную поддержку.

Снизить неравенство в доходах. Чем выше будет ставка подоходного налога, тем активнее будет снижаться неравенство в доходах.

Нельзя не отметить и отрицательные последствия использования прогрессивной ставки.

Рост инфляции спровоцирует повышение НДФЛ. По предварительным прогнозам количество людей, которые будут платить НДФЛ по ставке более 13% может вырасти через 6 лет примерно на 6%.

Рост теневой экономики. Компании и работники могут умышленно занижать свои доходы, чтобы не перейти в категорию налогоплательщиков с более высокой процентной ставкой.

Снижение ВВП. Эксперты РАНХиГС в своем исследовании отметили, что увеличение ставки НДФЛ приведет к уменьшению ВВП. Повышенные ставки снижают мотивацию к труду у эффективных работников, и они просто будут стараться меньше работать. А домохозяйства, в свою очередь, сократят расходы на оплату товаров и услуг.

Что в итоге

НДФЛ составляет примерно четверть от общей суммы доходов региональных бюджетов. Дополнительные платежи, собранные с состоятельных налогоплательщиков, будут направляться в региональные бюджеты. То есть в выигрыше останутся крупные регионы с большой долей богатых налогоплательщиков.

Однако согласно заявлениям законодателей, дополнительные сборы НДФЛ будут направляться в федеральный бюджет и целевые фонды. Поэтому на неравенство регионов напрямую новая реформа не повлияет.

Нельзя категорично сказать, что прогрессивная налоговая шкала воздействует исключительно положительно или отрицательно на экономический рост. Многое зависит от дополнительных параметров, например от ситуации на рынке труда.

А что думаете вы о прогрессивной шкале НДФЛ?

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