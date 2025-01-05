Обработка персональных данных в 2025 году: новые штрафы

С 30 мая 2025 года вступает в силу закон №420-ФЗ, который вводит так называемые «оборотные» штрафы за утечку персональных данных. Эти штрафы зависят от дохода компании за определенный период, а сама утечка подразумевает передачу, предоставление, распространение или открытие доступа к персональной информации третьим лицам.

Ранее подобных штрафов законодательство не предусматривало, а нарушения квалифицировались как обработка данных без согласия граждан (ч. 2 ст. 13.11 КоАП). Максимальные санкции составляли 700 000 рублей для компаний и 15 000 рублей для физических лиц.

Теперь в статью 13.11 КоАП добавлены части 12–18, определяющие новые составы правонарушений и повышенные штрафы. Если неправомерная передача данных затронула от 1 до 10 тысяч граждан (ч. 12 ст. 13.11 КоАП), размер штрафа составит:

от 100 000 до 200 000 рублей — для физлиц;

от 200 000 до 400 000 рублей — для должностных лиц;

от 3 млн до 5 млн рублей — для организаций и ИП.

Если утечка информации затронула от 10 до 100 тысяч граждан (ч. 13 ст. 13.11 КоАП), размер штрафа составит:

от 200 000 до 300 000 рублей — для физлиц;

от 300 000 до 500 000 рублей — для должностных лиц;

от 5 млн до 10 млн рублей — для организаций и ИП.

Нарушение, затрагивающее данные более 100 тысяч граждан (ч. 14 ст. 13.11 КоАП):

от 300 000 до 400 000 рублей — для физлиц;

от 400 000 до 600 000 рублей — для должностных лиц;

от 10 млн до 15 млн рублей — для организаций и ИП.

Повторные нарушения влекут за собой оборотные штрафы, зависящие от годовой выручки компании (ч. 15 ст. 13.11 КоАП). Их размер достигает 3% от дохода, но не менее 20 млн рублей. Максимальный размер штрафа за повторную утечку данных составляет 500 млн рублей.