Черный список работодателей: кто туда попадет и в чем заключается опасность для бизнеса

Что такое реестр недобросовестных работодателей
Согласно постановлению Правительства от 27.12.2024 № 1927, которое вступило в силу с 1 января 2025 года, Роструд может вести реестр недобросовестных работодателей. В этот список включаются компании и ИП, замеченные в нелегальной занятости.
Реестр будет размещен на официальном портале Роструда и доступен для всех пользователей. Если работодатели оказались в этом списке, значит, они нарушили трудовое законодательство, связанное с оформлением трудовых договоров, или уклонились от заключения с работником трудового договора. После того как контролеры обнаружат нарушения, они привлекут работодателя к административной ответственности и внесут запись о нем в реестр.
Черный список работодателей содержит следующую информацию:
полное и сокращенное название компании (если есть);
ФИО индивидуального предпринимателя;
ИНН работодателя;
дату внесения в реестр;
основание внесения (номер и дата постановления);
количество зафиксированных нарушений.
После вступления постановления в законную силу информация о компании будет внесена в реестр в течение 3 рабочих дней. Сведения о работодателе остаются в реестре в течение года с момента внесения.
Кто попадет в реестр
Черный список работодателей включает все компании, привлеченные к ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП за нарушения, такие как:
отказ от оформления трудового договора;
использование наемного труда без договора;
нарушение письменной формы договора;
несоблюдение сроков заключения договора;
заключение гражданско-правового договора вместо трудового (например, перевод сотрудников в статус ИП).
Иные нарушения трудового законодательства не являются основанием для включения в реестр. Если компания внесена в черный список работодателей по ошибке, владелец бизнеса может подать заявление на исправление или удаление данных.
Как исключить компанию из реестра
Записи о работодателе автоматически удаляются через год после вступления постановления в силу. Также можно ускорить исключение, оспорив административное решение. В случае отмены постановления судом Роструд обязан удалить данные в течение одного рабочего дня.
Если информация о работодателе внесена ошибочно, он вправе направить заявление в Роструд в бумажной или электронной форме, подписав его электронной подписью. После проверки ведомство удаляет ошибочные записи в течение трех рабочих дней.
Информация о ликвидированных компаниях исключается автоматически в течение трех рабочих дней с момента получения данных о закрытии бизнеса.
Последствия попадания в реестр
Хотя законодательство не предусматривает прямых санкций для компаний из реестра, размещение в публичном списке может навредить репутации и усложнить поиск персонала.
Кроме того, работодателей из реестра могут ожидать:
усиленный контроль со стороны надзорных органов;
внеплановые проверки;
трудности с получением субсидий и государственной поддержки.
Если работодатель уклоняется от оформления трудового договора или заключает договор ГПХ вместо трудового, ему придется заплатить штраф:
от 10 000 до 20 000 руб. — для должностных лиц организаций;
от 5 000 до 10 000 руб. — для работодателей-ИП;
от 50 000 до 100 000 руб. — для организаций.
Если компания повторно нарушит правила трудового оформления, штрафы вырастут:
для ИП — от 30 000 до 40 000 руб.;
для организаций — от 100 000 до 200 000 руб.
Для должностных лиц повторное нарушение грозит дисквалификацией на срок до трех лет. Рекомендуем соблюдать трудовое законодательство и корректно вести кадровый учет, чтобы не рисковать деловой репутацией и не платить крупные штрафы. В этом вам помогут решения 1С.
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