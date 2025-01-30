Черный список работодателей: кто туда попадет и в чем заключается опасность для бизнеса

С 01.01.2025 года в России начал действовать особый реестр компаний. В этот список попадают работодатели, у которых выявлены случаи нелегальной занятости. Перечень компаний формирует Роструд. Разберем, что представляет собой реестр, кто может попасть в него и какие последствия ждут нарушителей.

Что такое реестр недобросовестных работодателей

Согласно постановлению Правительства от 27.12.2024 № 1927, которое вступило в силу с 1 января 2025 года, Роструд может вести реестр недобросовестных работодателей. В этот список включаются компании и ИП, замеченные в нелегальной занятости.

Реестр будет размещен на официальном портале Роструда и доступен для всех пользователей. Если работодатели оказались в этом списке, значит, они нарушили трудовое законодательство, связанное с оформлением трудовых договоров, или уклонились от заключения с работником трудового договора. После того как контролеры обнаружат нарушения, они привлекут работодателя к административной ответственности и внесут запись о нем в реестр.

Черный список работодателей содержит следующую информацию:

полное и сокращенное название компании (если есть);

ФИО индивидуального предпринимателя;

ИНН работодателя;

дату внесения в реестр;

основание внесения (номер и дата постановления);

количество зафиксированных нарушений.

После вступления постановления в законную силу информация о компании будет внесена в реестр в течение 3 рабочих дней. Сведения о работодателе остаются в реестре в течение года с момента внесения.

Кто попадет в реестр

Черный список работодателей включает все компании, привлеченные к ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП за нарушения, такие как:

отказ от оформления трудового договора;

использование наемного труда без договора;

нарушение письменной формы договора;

несоблюдение сроков заключения договора;

заключение гражданско-правового договора вместо трудового (например, перевод сотрудников в статус ИП).

Иные нарушения трудового законодательства не являются основанием для включения в реестр. Если компания внесена в черный список работодателей по ошибке, владелец бизнеса может подать заявление на исправление или удаление данных.

Как исключить компанию из реестра

Записи о работодателе автоматически удаляются через год после вступления постановления в силу. Также можно ускорить исключение, оспорив административное решение. В случае отмены постановления судом Роструд обязан удалить данные в течение одного рабочего дня.

Если информация о работодателе внесена ошибочно, он вправе направить заявление в Роструд в бумажной или электронной форме, подписав его электронной подписью. После проверки ведомство удаляет ошибочные записи в течение трех рабочих дней.

Информация о ликвидированных компаниях исключается автоматически в течение трех рабочих дней с момента получения данных о закрытии бизнеса.

Последствия попадания в реестр

Хотя законодательство не предусматривает прямых санкций для компаний из реестра, размещение в публичном списке может навредить репутации и усложнить поиск персонала.

Кроме того, работодателей из реестра могут ожидать:

усиленный контроль со стороны надзорных органов;

внеплановые проверки;

трудности с получением субсидий и государственной поддержки.

Если работодатель уклоняется от оформления трудового договора или заключает договор ГПХ вместо трудового, ему придется заплатить штраф:

от 10 000 до 20 000 руб. — для должностных лиц организаций;

от 5 000 до 10 000 руб. — для работодателей-ИП;

от 50 000 до 100 000 руб. — для организаций.

Если компания повторно нарушит правила трудового оформления, штрафы вырастут:

для ИП — от 30 000 до 40 000 руб. ;

для организаций — от 100 000 до 200 000 руб.

Для должностных лиц повторное нарушение грозит дисквалификацией на срок до трех лет. Рекомендуем соблюдать трудовое законодательство и корректно вести кадровый учет, чтобы не рисковать деловой репутацией и не платить крупные штрафы. В этом вам помогут решения 1С.

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