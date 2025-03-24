Как оспорить или снизить штраф СФР из-за технических сбоев

Возможность отменить штраф за задержку сдачи формы ЕФС-1 во многом зависит от того, на чьей стороне произошел сбой при передаче данных. Если проблема возникла на стороне СФР, суды чаще всего принимают сторону страхователя и отменяют штрафные санкции.

Судебная практика подтверждает, что страхователи несут ответственность только за свои действия и не могут контролировать работу систем СФР. Соответственно, если неисправности возникли в оборудовании фонда, страхователи не должны нести за это ответственность. Если же технические проблемы произошли в ПО страхователя, то ответственность за задержку подачи сведений ложится на него.

Пример. Арбитражный суд Московского округа в постановлении от 22.02.2024 № А40-175408/2023 признал, что штраф за несвоевременную сдачу формы ЕФС-1 неправомерен, если проблема возникла на стороне СФР. В этом примере организация подала сведения в срок, но фонд не смог их обработать из-за ошибки в работе сертификата шифрования.

Суд установил, что технические неполадки были вызваны несвоевременным обновлением сертификата шифрования на стороне СФР. Следовательно, организация не должна нести ответственность за просрочку.

Суды придерживаются позиции, согласно которой каждая сторона отвечает за исправность своего оборудования. Если технические проблемы возникли у страхователя или его подрядчиков (например, у бухгалтерской компании на аутсорсе), суды чаще встают на сторону фонда. В постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.03.2024 № Ф07-1747/2024 суд подтвердил, что СФР не обязан освобождать страхователей от штрафов, если их программное обеспечение работает некорректно.

Однако некоторые суды учитывают технические сбои как смягчающее обстоятельство. В постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30.01.2025 №Ф04-5727/24 суд признал, что хотя технический сбой не освобождает от штрафа за несдачу формы ЕФС-1, он может стать основанием для снижения размера санкции. В результате штраф был уменьшен с 300 000 руб. до 20 000 руб.