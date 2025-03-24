Как оспорить или снизить штраф СФР из-за технических сбоев

Ошибка при передаче сведений по форме ЕФС-1
Возможность отменить штраф за задержку сдачи формы ЕФС-1 во многом зависит от того, на чьей стороне произошел сбой при передаче данных. Если проблема возникла на стороне СФР, суды чаще всего принимают сторону страхователя и отменяют штрафные санкции.
Судебная практика подтверждает, что страхователи несут ответственность только за свои действия и не могут контролировать работу систем СФР. Соответственно, если неисправности возникли в оборудовании фонда, страхователи не должны нести за это ответственность. Если же технические проблемы произошли в ПО страхователя, то ответственность за задержку подачи сведений ложится на него.
Пример. Арбитражный суд Московского округа в постановлении от 22.02.2024 № А40-175408/2023 признал, что штраф за несвоевременную сдачу формы ЕФС-1 неправомерен, если проблема возникла на стороне СФР. В этом примере организация подала сведения в срок, но фонд не смог их обработать из-за ошибки в работе сертификата шифрования.
Суд установил, что технические неполадки были вызваны несвоевременным обновлением сертификата шифрования на стороне СФР. Следовательно, организация не должна нести ответственность за просрочку.
Суды придерживаются позиции, согласно которой каждая сторона отвечает за исправность своего оборудования. Если технические проблемы возникли у страхователя или его подрядчиков (например, у бухгалтерской компании на аутсорсе), суды чаще встают на сторону фонда. В постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.03.2024 № Ф07-1747/2024 суд подтвердил, что СФР не обязан освобождать страхователей от штрафов, если их программное обеспечение работает некорректно.
Однако некоторые суды учитывают технические сбои как смягчающее обстоятельство. В постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30.01.2025 №Ф04-5727/24 суд признал, что хотя технический сбой не освобождает от штрафа за несдачу формы ЕФС-1, он может стать основанием для снижения размера санкции. В результате штраф был уменьшен с 300 000 руб. до 20 000 руб.
Ошибка при передаче сведений для назначения пособий
СФР не считает технические сбои уважительной причиной для несвоевременной передачи сведений, необходимых для назначения пособий. Если страхователь не успел подать сведения в систему электронного документооборота СФР (СЭДО) в течение трех рабочих дней после запроса фонда, ему может быть назначен штраф в размере 5000 руб. на основании ч. 3 ст. 15.2 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ.
Однако такие штрафы можно оспорить в суде, если страхователь докажет, что задержка произошла по независящим от него причинам.
Пример. В деле, рассмотренном Арбитражным судом Уральского округа (постановление от 04.03.2024 № Ф09-578/24), страхователь не получил первоначальный запрос от СФР и направил сведения сразу после получения повторного запроса. Суд признал, что трехдневный срок следует отсчитывать с момента фактического получения запроса, а не с момента его отправки фондом, и отменил штраф.
Как действовать страхователю, если он получил штраф от СФР
СФР при наложении штрафов зачастую применяет формальный подход, не анализирует причины просрочки. Однако, как показывает судебная практика, у страхователей есть реальные шансы оспорить такие штрафы.
Для отмены или уменьшения штрафа страхователь может использовать:
письма и уведомления от операторов электронного документооборота о сбоях в их системе;
скриншоты ошибок программного обеспечения;
официальные ответы СФР о технических сбоях.
При наличии доказательств суды могут отменить штраф или снизить его размер. Поэтому страхователям важно фиксировать все технические сбои и обращаться в суд при необоснованном наложении санкций.
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