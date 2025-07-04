Налоговые риски при сотрудничестве организаций с ИП

Обязанности по налогам и взносам — на стороне ИП

Согласно положениям НК (п. 2 ст. 226, пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 227), если организация приобретает услуги у ИП, она не является налоговым агентом по НДФЛ. Также не требуется начисление страховых взносов (подп. 2 п. 1 ст. 419, п. 1 ст. 420). Это связано с тем, что уплата налогов и взносов ложится на самого предпринимателя.

ИП, действуя как самостоятельный плательщик, обязан сам рассчитать и заплатить налоги и взносы в зависимости от своего налогового режима. При соблюдении условий статей 171–172 и 252 НК организация вправе включить стоимость услуг в налоговые расходы, а «входной» НДС — к вычету. Тем не менее практика показывает: сделки с ИП часто становятся предметом особого интереса налоговых органов.