Налоговые риски при сотрудничестве организаций с ИП

Обязанности по налогам и взносам — на стороне ИП
Согласно положениям НК (п. 2 ст. 226, пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 227), если организация приобретает услуги у ИП, она не является налоговым агентом по НДФЛ. Также не требуется начисление страховых взносов (подп. 2 п. 1 ст. 419, п. 1 ст. 420). Это связано с тем, что уплата налогов и взносов ложится на самого предпринимателя.
ИП, действуя как самостоятельный плательщик, обязан сам рассчитать и заплатить налоги и взносы в зависимости от своего налогового режима. При соблюдении условий статей 171–172 и 252 НК организация вправе включить стоимость услуг в налоговые расходы, а «входной» НДС — к вычету. Тем не менее практика показывает: сделки с ИП часто становятся предметом особого интереса налоговых органов.
Подозрения в формальном сотрудничестве с ИП
На проверках налоговые инспекторы в первую очередь выясняют, насколько реальны взаимоотношения между организацией и ИП. Иногда договоры с ИП используются исключительно как инструмент для вывода средств. В таких случаях налоговая может признать расходы необоснованными и отказать в вычете НДС.
Особое внимание уделяется договорам на маркетинг, рекламу, консультации, поиск клиентов, транспортные услуги. При наличии формальных признаков или противоречий в документах проверяющие могут отказать в признании расходов.
Примеры судебной практики
Дело № А05-6591/2023. В решении Арбитражного суда СЗО от 06.06.2024 № Ф07-6020/2024 указано, что в договоре были услуги, физически невыполнимые ИП: ежедневный мониторинг цен в 70 магазинах. Иных лиц к этой работе ИП не привлекал, а такие же услуги закупались у других подрядчиков. Суд пришел к выводу, что сделка фиктивная.
Дело № А72-10278/2023. Арбитраж Поволжского округа в решении от 25.12.2024 № Ф06-9948/2024 признал фиктивным договор на консультации и юридическую помощь. ИП не участвовал в налоговой проверке, акты были шаблонными, а услуги — неконкретизированными. При этом предприниматель оказался родственником руководителя компании.
Риски переквалификации договоров с ИП в трудовые отношения
Налоговые инспекторы также могут квалифицировать договор с ИП как трудовой. Это грозит доначислением НДФЛ, страховых взносов и санкциями. Поэтому важно, чтобы в договорах отсутствовали признаки, указывающие на трудовой характер работы.
Постановление Пленума ВС от 29.05.2018 № 15 и письмо ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674 содержат перечень таких признаков. Среди них:
соблюдение внутреннего распорядка компании,
работа по графику организации,
оплата по часам или дням,
контроль со стороны заказчика,
отсутствие актов оказания услуг,
предоставление рабочего оборудования,
табель учета времени и т. д.
Также ФНС указывает на доказательства, подтверждающие наличие трудовых отношений. Например, наличие пропусков, журналов прихода/ухода, графиков отпусков, командировок и прочей документации, характерной для наемных работников.
Примеры из практики
Дело № А43-13674/2024 (Ф01-473/2025). Суд указал на отсутствие этапов и конкретных сроков в договоре, что говорит о трудовом характере работы.
Дело № А73-6211/2021 (Ф03-277/2022). Факт ранее работавших в компании ИП в качестве сотрудников повлиял на решение суда.
Дело № А70-12493/2021 (Ф04-4993/2022). ИП работал исключительно с одной компанией, что стало доводом в пользу переквалификации.
Риски при заключении договора с учредителем или бывшим директором
Особую категорию составляют ситуации, когда ИП исполняет функции директора или учредителя. Судебная практика здесь неоднозначна:
в пользу налогоплательщика. Постановления ФАС Уральского округа от 16.04.2024 № Ф09-1263/24 и от 23.07.2024 № Ф09-4213/24.
в пользу налоговой. Решения ФАС Поволжского округа от 25.01.2024 № Ф06-11836/2023 и Западно-Сибирского округа от 02.02.2024 № Ф04-7923/2024.
Пример. В деле № А26-7291/2022 (Ф07-20659/2023 от 18.01.2024) суд признал, что договор управления носил формальный характер: совпадали управленческие функции, была личная зависимость и отсутствовали реальные основания для договора.
Несоответствие ОКВЭД и оказываемых услуг
Еще один риск — оказание ИП услуг, не входящих в заявленные коды ОКВЭД. Минфин в письме от 02.09.2020 № 03-15-06/76812 считает, что в таком случае предприниматель действует как физлицо, и заказчику необходимо начислить страховые взносы.
Аналогичный вывод указан в письме Минфина от 22.11.2017 № 03-04-06/77155. Доходы, полученные вне рамок предпринимательской деятельности, облагаются НДФЛ, и заказчик становится налоговым агентом.
Однако ФНС не согласна с Минфином. В письме от 22.02.2019 № БС-4-11/3122@ налоговая утверждает, что если в договоре прямо указано, что исполнитель работает как ИП, то организация не обязана удерживать НДФЛ, независимо от кодов ОКВЭД в ЕГРИП.
Чтобы у контролирующих органов не было к вам вопросов, важно правильно формировать и сдавать отчетность в государственные органы. Программа «1С:Бухгалтерия» упрощает ведение бухгалтерии, расчет налогов и подготовку отчетов для государственных служб.
Протестируйте возможности «1С:Бухгалтерия» самостоятельно: нажмите на кнопку «Попробовать бесплатно», и мы предоставим пробный период на 7 дней.
Идеальный гид по быстрой интеграции платежных систем с 1С
Забирайте бесплатный чек-лист для успешного запуска
Заполните форму, вышлем бесплатные материалы на e-mail:
Реклама: ООО «ЭР Софт», ИНН: 7716509296, erid: 2W5zFGgFqQC
Начать дискуссию