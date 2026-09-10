Учетная политика на 2026 год: основные изменения и их влияние на бизнес-процессы

В 2026 году вести учет по старым правилам не получится – перемены в налоговой системе и бухгалтерских стандартах заставят даже консервативные компании пересмотреть внутренние регламенты. Упрощенцы, чей доход превысит 20 млн рублей, столкнутся с необходимостью исчислять и платить НДС, привычные электронные ТОРГ-12 перестанут действовать, а новые ФСБУ потребуют иначе собирать данные для отчетности и прописывать критерии существенности.

Игнорировать эти подвижки – значит собственными руками создавать повод для штрафов и доначислений. Разберем, какие именно изменения в учетную политику на 2026 год станут обязательными, а какие можно внедрить добровольно, чтобы упростить работу и обезопасить бизнес.

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Бухгалтерский блок: что пересмотреть прямо сейчас

Основной фронт работ в бухгалтерской части связан с тремя федеральными стандартами: два уже действуют, но многие компании до сих пор не привели документацию в порядок, а третий открывает возможность досрочного перехода. Любая из этих причин – повод для внесения изменений в учетную политику.

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ФСБУ 4/2023: отчетность перестала быть типовой

С отчетности за 2025 год баланс и отчет о финансовых результатах формируются по новым правилам.

Минфин опубликовал примерные формы, а организации должны их доработать и закрепить в учетной политике. Отсутствие утвержденных бланков чревато тем, что компания будет вынуждена применять полный комплект отчетности, даже если имеет право на упрощенный вариант. Поэтому субъектам малого предпринимательства стоит прямо записать в документе: «Общество составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность».

Второй момент – существенность показателей. Здесь придется определить и зафиксировать как количественный порог (чаще всего 5-10% от валюты баланса), так и качественные признаки, при которых информация требует отдельного раскрытия. Несмотря на кажущуюся формальность, именно эти строчки в политике часто становятся предметом споров с аудиторами.

Поэтому, прежде чем утверждать окончательный вариант, имеет смысл обсудить пороги существенности с аудитором или финансовым директором – это убережет от претензий при обязательной проверке.

ФСБУ 28/2023: инвентаризация по-новому

С апреля 2025 года инвентаризация регламентируется стандартом ФСБУ 28/2023, однако во многих организациях до сих пор живы ссылки на старые Методические указания № 49. Если в вашем положении об инвентаризации фигурирует этот документ, изменения в учетной политике необходимы уже сейчас.

Новый стандарт разрешает использовать альтернативные способы проверки – от видеофиксации до анализа данных с дронов на крупных складах. Утвердите состав комиссии, периодичность и конкретные методы – это снимет вопросы и при проверках, и при внутреннем аудите.

Стоит помнить, что с актуализацией внутренних регламентов лучше не затягивать: обнаруженная во время проверки нестыковка со стандартом может быть расценена как нарушение порядка ведения бухгалтерского учета.

Электронные ТОРГ-12 уходят, УПД приходит

С 1 января 2026 года ФНС отменила формализованные электронные форматы накладных и актов. Это означает, что обмениваться привычными ТОРГ-12 через ЭДО больше нельзя. Оптимальный выход – переход на универсальный передаточный документ (УПД), который заменяет и счет-фактуру, и первичку.

Выбранный формат надо зафиксировать в учетной политике. Если продолжаете применять собственные бланки, их тоже следует утвердить и быть готовыми по запросу инспекции направить сканы, заверенные усиленной квалифицированной подписью.

Когда в приказе появляется прямая формулировка «для отгрузки используется УПД по рекомендованному ФНС формату», все эти сложности исчезают – и время экономится, и нервы остаются целы. К тому же контрагентам проще работать по единому формату, это ускоряет документооборот и снижает риск потери документов.

ФСБУ 9/2025 «Доходы»: ранний старт как конкурентное преимущество

Обязательным новый стандарт доходов станет лишь с отчетности за 2027 год, однако ничто не мешает внедрить его досрочно. А если такое решение принято, оно требует полноценных изменений в учетную политику 2026 года.

Вместо привычного разделения на доходы от обычных видов деятельности и прочие поступления появляются две категории: выручка и доходы, отличные от выручки. Методология признания тоже меняется: по длящимся договорам выручку определяют не по факту закрывающих актов, а по степени готовности; будущие скидки оценивают заранее и уменьшают выручку; отсрочки платежа больше года обязывают выделять процентный доход.

Малые предприятия с упрощенным бухучетом могут отказаться от этих сложностей, но тогда это обязательно закрепляется в политике. Там же прописывают способы расчета скидок (средневзвешенное или наиболее вероятное значение), утверждают бухгалтерские справки-расчеты и периодичность переоценки.

Проиллюстрируем на примере: договор поставки на год с условием ретроскидки 10% при достижении объема. Раньше бухгалтер показывал выручку по мере отгрузки, а скидку – когда она предоставлялась. Теперь он уже в первом квартале обязан рассчитать вероятную величину скидки и на нее уменьшить выручку, что напрямую влияет на финансовый результат и показатели отчетности. Без закрепленной в политике методики такие расчеты легко оспорить.

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Налоговый блок: что меняется для УСН, прибыли и взносов

Основной массив корректировок в налоговой части связан с реформой НДС для упрощенцев, новыми льготами по прибыли и пересмотром тарифов страховых взносов. Грамотно составленная учетная политика для целей налогообложения на 2026 год становится инструментом, который помогает не только соблюдать закон, но и управлять фискальной нагрузкой.

НДС на УСН: от освобождения к выбору ставки

С 2026 года порог дохода, позволяющий не платить НДС на упрощенке, составляет 20 млн рублей в год. Как только сумма переходит эту планку, организация автоматически становится плательщиком. На этом этапе возникает выбор: применять общие ставки 10% или 22% с правом на вычеты либо остановиться на пониженных 5% или 7% без вычета входного налога.

Какой вариант выгоднее – зависит от структуры расходов и цепочки контрагентов. Многие компании перед выбором проводят финансовое моделирование или привлекают налоговых консультантов, чтобы не ошибиться. Но какой бы путь ни выбрали, его необходимо отразить в учетной политике для целей налогообложения. Отсутствие такого пункта может привести к тому, что инспекторы переквалифицируют операции и начислят налог по максимальной ставке. Дополнительно стоит прописать порядок раздельного учета, если есть операции, освобожденные или не облагаемые НДС.

Важный нюанс: освобождение по статье 145 НК РФ теперь действует автоматически до превышения лимита, дублировать норму закона не требуется, а вот старые формулировки об освобождении лучше убрать, чтобы не создавать путаницу. И помните: смена ставки посреди года потребует внесения изменений в учетную политику.

Налог на прибыль: ускоренное списание и инвестиционные вычеты

С 2026 года перечень высокотехнологичного оборудования, к которому можно применять повышающий коэффициент 2, расширен. Беспилотные системы, техника для ТЭК, горные машины – если планируете закупать такие основные средства, закрепите применение коэффициента в учетной политике. Это позволит быстрее перенести стоимость на расходы и уменьшить налог на прибыль.

Параллельно расширена возможность использования федерального инвестиционного вычета: теперь он доступен наряду с региональным. Поскольку по одному объекту оба вычета не применимы, в политике четко прописывают, какой именно вычет и к каким группам активов относится. Расплывчатая формулировка – почти гарантия потери льготы при проверке.

Страховые взносы: отмена пониженных тарифов

Для многих субъектов МСП с 2026 года перестали действовать пониженные тарифы с выплат сверх МРОТ. Льготы остались только у отдельных отраслей – обрабатывающая промышленность, ИТ, некоторые другие.

Если ваша компания попала под отмену, зафиксируйте в учетной политике основной вид деятельности и применяемые ставки. Не нужно детально расписывать весь механизм расчета, достаточно сослаться на подтверждающие документы и указать, что с 1 января применяется общий тариф 30%. Это снимет возможные разногласия с фондами.

Как оформить изменения и не нарваться на штрафы

Любые поправки в учетную политику вводятся приказом руководителя. Если вы обновляли документ под новые правила 2026 года, такой приказ должен быть датирован не позднее 30 декабря 2025 года – перенести утверждение на январь было нельзя, а 31 декабря выпадало на выходной.

Сейчас, в середине года, самое время проверить, все ли корректировки тогда оформили. Если что-то упустили, дополнить политику можно и теперь – когда меняется законодательство или появляются новые направления деятельности, – но менять методы учета задним числом не получится.

В приказе перечисляют только точечные правки: добавили УПД, обновили ставку взносов, уточнили критерии существенности. Переписывать весь документ с нуля не обязательно, но если изменений накопилось много, удобнее утвердить новую редакцию.

Пренебрежение этими требованиями грозит не только символическим штрафом в 200 рублей за отсутствие документа, но и более серьезными санкциями по статье 120 НК РФ за грубое нарушение правил бухгалтерского учета: от 10 000 до 30 000 рублей, а при занижении базы – 20% от недоимки (но не менее 40 000 рублей). Плюс инспекция может доначислить налоги, если выбранный компанией метод учета не задокументирован.

Автоматизация как продолжение политики

Мало прописать новые правила на бумаге – они должны быть реализованы в учетной программе. Если в приказе заявлен переход на УПД, а 1С продолжает формировать ТОРГ-12, разрыв между регламентом и реальным документооборотом неизбежен. Особенно критично это для нового плана счетов, аналитики доходов и расчета будущих скидок.

Прежде чем утверждать изменения, протестируйте их в тестовой базе, обучите сотрудников и только затем запускайте в промышленную среду. Самая грамотная политика останется лишь формальной записью, если реальная система бухгалтерского учета с ней не синхронизирована. Желательно даже выделить отдельный тестовый период, а его результаты зафиксировать документально – это поможет при внутреннем аудите.

Эти шаги в равной степени касаются и коммерческих компаний, и бюджетных учреждений. Но у бюджетников есть своя специфика: с 2027 года формирование учетной политики будет проходить с учетом новых обязательных требований к внутреннему контролю.

Чтобы заранее разобраться в этих правилах, можно посетить практический семинар «День бухгалтерских решений. Порядок формирования учетной политики на 2027 год с учетом новых обязательных требований к внутреннему контролю», который состоится 17 декабря 2026 года. После восьмичасового погружения в тему останется не только ясное понимание новых требований, но и рабочие шаблоны, которые помогут спокойно перестроить учетную политику без авралов и лишних переделок.

Часто задаваемые вопросы

1. Нужно ли каждый год утверждать новую учетную политику?

Нет, документ действует непрерывно. Ежегодно в него лишь вносят правки, если изменилось законодательство или условия деятельности. Заново разрабатывать политику требуется только вновь созданным организациям.

2. Можно ли скорректировать учетную политику в середине года?

Да, когда меняются законы или появляются новые направления бизнеса. По своей инициативе изменить метод учета (например, способ начисления амортизации) посреди налогового периода нельзя – такие поправки вступят в силу лишь со следующего года.

3. Обязательно ли фиксировать ставку НДС для УСН в учетной политике?

Прямого требования в Налоговом кодексе нет, но лучше это сделать. Наличие приказа упрощает обоснование пониженной ставки перед инспекторами и помогает избежать споров при переходе с одной ставки на другую.

4. Что делать с электронными ТОРГ-12 после отмены форматов?

Переходить на УПД или разработать собственный бланк со всеми обязательными реквизитами. При использовании УПД вы остаетесь в правовом поле без дополнительных рисков, при собственной форме – будьте готовы к запросу сканов с усиленной квалифицированной подписью.

5. Какие реальные штрафы грозят за неактуальную учетную политику?

Кроме штрафа 200 рублей за непредставление документа, налоговики могут квалифицировать ведение учета без утвержденных правил как грубое нарушение по статье 120 НК РФ – штраф от 10 000 до 30 000 рублей, а при занижении базы – 20% от недоимки (но не менее 40 000 рублей). Дополнительно инспекция вправе доначислить налоги, если не обнаружит документального подтверждения выбранного метода учета.

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