Патент в розничной торговле: нюансы

Ряд тонкостей

Нужно задаться вопросом: что такое розничная торговля?

В соответствии со ст. 2 закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ, розничная торговля связана с продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Из этого следует, что речь идет о продаже в первую очередь в адрес физических лиц. Однако юрлица здесь тоже могут фигурировать.

Минфин в своем письме от 09.02.2021 № 03-11-11/8265 пояснил, что при заключении договора розничной купли-продажи реализация в адрес организации тоже возможна и ПСН не отменяет. Как при этом это юрлицо расплатилось: наличкой, безналом или картой – роли не играет.

Однако, тут есть загвоздка: покупка от лица ООО всегда будет покупкой для целей предпринимательской деятельности, даже если товар не предназначен для перепродажи. У ООО просто не может быть личного использования, так как все расходы идут на обеспечение деятельности компании, которая имеет своей целью получение прибыли.

Даже если вы заключили с ООО договор розничной купли-продажи, то такая сделка может быть переквалифицирована в договор поставки, а это уже доначисление налогов.

И, конечно, реализация товара организациям или ИП по договорам поставки или оптовой торговли в рамках ПСН исключается.

Разобраться в тонкостях работы с патентом поможет мини-курс основателя онлайн-школы BIZNESINALOGI Евгении Мемрук PROпатент. Курс будет полезен для бухгалтера, предпринимателя, а также для инфобизнеса.

Торговля на патенте через интернет

Торговля через интернет розничной не является и под ПСН не подпадает.

Согласно п. 2 ст. 346.43 НК в целях ПСН розничная торговля осуществляется через стационарные или нестационарные объекты торговой сети. Интернет-сайт к таким объектам торговой сети никак не отнесешь. Поэтому для интернет-торговли патентная система недоступна. Минфин подтверждает эту точку зрения в своем письме от 17.03.2021 № 03-11-11/19095.

Но здесь есть другой вариант. Если человек выбрал товар на странице-витрине в интернете (без возможности положить его в корзину), а потом пришел и купил его в объекте стационарной сети – это уже розничная торговля и можно применять патент.

Место торговли

Следующий вопрос: куда именно должно прийти физлицо, чтобы продажа товара подпадала под ПСН? На эту тему есть письмо ФНС от 25.02.2021 № СД-4-3/2355@, в соответствии с которым, место торговли – необязательно магазин. Это может быть офис и даже склад.

Главное – это должен быть торговый объект, то есть здание или часть здания, в котором есть:

кассовый аппарат;

торговое оборудование для демонстрации товара и обслуживания посетителей.

Если помещение этим требованиям отвечает, значит, в нем можно торговать на патенте.

При этом не нужно забывать про ограничение по площади торгового зала в 150 м², установленное п.6 ст. 346.43 НК. Региональные власти имеют право уменьшить этот лимит на территории своего региона.

Торговля на маркетплейсах

При торговле через маркетплейсы – то же самое. Это – торговля через интернет и под патент не подпадает. При торговле на маркетплейсе удобнее всего применять упрощенку.

Если ИП одновременно ведет торговлю на патенте и через маркетплейс – по ним обязательно нужно вести раздельный учет. Если различные виды торговли учитываются вместе – патент оказывается под угрозой. В данном случае его применение неправомерно.

Однако, если вы изготавливаете продукцию сами и продаете на маркетплейсах, а ваш вид деятельности есть в перечне видов деятельности по патенту в законе вашего региона, то применять патент можно. Но это уже не розничная торговля, а реализация продукции.

Что может продаваться в объектах стационарной сети

Все что угодно, кроме:

подакцизных товаров;

газа;

автомобилей;

маркируемых товаров (не всех, а из определенного перечня, например, текстильную одежду продавать на патенте можно);

лекарств.

Подробный список указан в пп.1 п.3 ст. 346.43 НК. Такие товары не рассматриваются как товары розничной торговли в целях применения ПСН. Реализация этих товаров возможна в рамках общей или упрощенной системы.

Если ИП работает только на ПСН и получил бонус за объем закупок от своего поставщика, то этот бонус тоже можно рассматривать как полученный в рамках деятельности на ПСН. Об этом говорится в письме Минфина от 25.08.2020 № 03-11-11/74565.

Станьте участником бухгалтерского клуба Евгении Мемрук и получите доступ к полезным материалам, видеоурокам в записи и живым вебинарам. Актуальные темы для бухгалтера, аутсорсера и руководителя.

Страховые взносы на патенте

Как и любой ИП, предприниматель на патенте платит страховые взносы за себя. В том числе 1% с дохода, превышающего 300 тыс. руб. При этом не нужно забывать, что для расчета берется потенциально возможный доход по патенту. Платить 1% с реального дохода не нужно.

Патент, в свою очередь, уменьшается на уплаченные страховые взносы. Если есть наемные работники – то с ограничением в 50%.

Отдельная история с вычетом страховых взносов из патента при совмещении разных систем налогообложения. Для примера это может быть ситуация, когда у ИП есть склад, занимающийся оптовой торговлей на упрощенке плюс несколько точек на патенте.

Полученные доходы по каждому из режимов учитываются раздельно. Страховые взносы за работников относятся к упрощенке или патенту в зависимости от того, на какой деятельности заняты работники.

При этом есть страховые взносы ИП за себя, которые относятся к обоим видам деятельности. А также могут быть работники, которые также одновременно занимаются торговлей на обеих системах. В этом случае налоговая предписывает разделять страховые взносы пропорционально доле выручки от каждого вида деятельности в общей выручке. Такой порядок следует из НК, но там тоже есть нюансы, лучше обратиться за консультацией к бухгалтеру.

Внимание, в отличие от расчета страховых взносов 1%, здесь нужно брать не потенциально возможный доход ИП на патенте, а реальный.

Такая схема расчета описана в письме ФНС от 30.11.2021 № СД-4-3/16722@.

На УСН с доходов сумма упрощенного налога уменьшается на сумму взносов, которые на нее приходятся. При наличии работников тоже соблюдается 50% ограничение от суммы налога.

При применении УСН «доходы минус расходы» взносы, относящиеся к упрощенке, учитываются в составе расходов при расчете налога.

Реклама: ИП Мемрук, ИНН: 772074952763