Новая семейная выплата, снижающая НДФЛ

Новый проект закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей» внесен Правительством на рассмотрение в Государственную Думу.

Если коротко, то базовый проект закона предусматривает возврат части НДФЛ для ряда работающих граждан, проживающих на территории РФ, имеющих 2 и более детей. Семьи смогут получить налоговый вычет по уплате НДФЛ и вместо привычных 13% оплатить всего 6%.

Для федерального бюджета это будут дополнительные расходы, которые, по ориентировочной оценке, составят 101,1 млрд рублей.

В случае, если закон вступит в силу, то первый раз заявление на вычет граждане смогут подать в период с 1 мая до 1 октября 2026 года и учитываться будут доходы, полученные за 2025 год, но обо всем по порядку.

Кто сможет получить

Подать на вычет сможет каждый из родителей, если в предыдущем году он работал и платил НДФЛ, а также, если он соответствует следующим критериям:

проживал на территории РФ;

имеет детей до 18 лет (либо до 23 лет, если ребенок учится на очной форме обучения, по аналогии со стандартным налоговым вычетом);

доходы семьи не превышают 1,5-кратную величину прожиточного минимума;

не является должником по алиментам.

Также обратим внимание, что будет учитываться владение движимым и недвижимым имуществом. Вряд ли имея в собственности 3 квартиры и две машины, граждане смогут претендовать на получение вычета.

Сколько можно будет получить

Планируется, что «налоговый кэшбэк» будет рассчитываться от той же суммы дохода, от которой рассчитывался НДФЛ за предыдущий год.

Давайте разберем на примере:

Семья из МО, родители + 2 детей.

40 000 рублей — зарплата отца.

30 000 рублей — зарплата матери.

В Московской области прожиточный минимум — 18 296 рублей.

70.000 / 4 человека = 17 500 рублей.

40 000 х 12 х 13% — 40 000 х 12 х 6%=33 600 рублей.

30 000 х 12 х 13% — 30 000 х 12 х 6%=25 200 рублей.

Итого экономия составит 58.800 рублей в год.

Нужно отметить, что дополнительным плюсом, при получении данного вычета будет то, что эта льгота не будет входить в расчет дохода при получении других мер социальной помощи.

Заявление на получение возврата части НДФЛ можно будет подать лично в МФЦ или в отделении Социального фонда России, а также в электронном виде через портал Госуслуг.

Если, после проведения проверки на соответствие всем заданным критериям, заявление на получение налогового вычета будет одобрено, то возврат будет осуществлен Социальным фондом путем перечисления денежных средств на банковский счет заявителя.

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