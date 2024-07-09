ИП скоро отменят?

Есть ли основание предполагать, что ИП отменят — рассуждаем, может ли самозанятость заменить ИП, какая основная проблема ООО и что ждет малый бизнес в будущем.

Такой яркий заголовок появился в конце 2023 года на сайте https://finance.rambler.ru:

Года 3–4 назад, когда только появился пилотный проект налога на профессиональный доход (на срок 10 лет с 2019 года по 2029 год), возникло несколько вопросов.

Зачем

Зачем делать самозанятость, если есть индивидуальные предприниматели?

Не логичнее ли для ИП придумать новый специальный налоговый режим и отменить фиксированные взносы на этом специальном режиме?

Что будет дальше

Допустим, вот запустили новый пилотный проект до 2029 года, ИФНС научится работать с требованиями, научится работать с недобросовестными налогоплательщиками…и что дальше?

И есть ли вероятность, что после этого ИП могут вообще отменить? Не будет ли ИП некой промежуточной формой между самозанятым и ООО?

Почему государству не выгодно ИП

У ИП неограничен доход, все разговоры о том, что у ИП доход может быть до 60 млн руб. или до 260 млн руб., не соответствует действительности, т.к. у ИП доход не ограничен.

Ограничение в доходах касается только применения специальных налоговых режимов. А ИП на ОСНО может зарабатывать сколько угодно, также, как и нет ограничений по количеству сотрудников.

Но при этом ИП может бесконтрольно выводить наличные деньги, потому что деньги индивидуального предпринимателя принадлежат физическому лицу, как и имущество, принадлежащие физическому лицу, не отделено от имущества ИП. Дополнительным плюсом у ИП перед ООО являются низкие штрафы.

И вот мы видим, что у ИП ограничений по доходам нет, а наличные можно снимать бесконтрольно и в любом количестве, и что это значит для налоговой? То, что у ИП могут быть сотрудники, которые получают заработную плату в конверте.

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Какая основная проблема ООО

Отсутствие возможности беспрепятственно вывести деньги. Ведь способов легально вывести наличные деньги у ООО всего два: либо платить заработную плату себе и своим сотрудникам, либо выводить дивиденды (но в этом случае учредители должны заплатить с этой суммы НДФЛ в размере, как минимум 13%, а в случае превышения лимита доходов 15%). И получается, что возможности платить заработную плату в конвертах у ООО нет.

Таким образом, ИП очень выгодная организационно-правовая форма и, по сравнению с ООО, очень свободная.

Но можно ли предположить, что ИП действительно отменят? Скорее всего, нет.

С большой вероятностью будут ужесточения со стороны законодательства, потому что многие индивидуальные предприниматели стараются уменьшать свои налоги не легальным путем. Но на данный момент нет никакого законопроекта или хотя бы обсуждения, предусматривающего отмену ИП, есть только слова, отдельно взятого человека, вырванные из контекста и распространенные по разным статьям и сообществам.

На данный момент самозанятость не может заменить ИП, так как порог доходов в 2,4 млн руб., это очень мало, даже для людей, которые работают одни.

Если поразмышлять, на каких условиях самозанятость все-таки могла бы заменить ИП, то это как минимум:

разрешить торговлю (чтобы люди, торгующие на маркетплейсах могли не регистрировать для торговли ООО, а использовать самозанятость);

расширить доход (до 5, а лучше до 10 млн руб. в год.).

Мы можем резюмировать, что в целом почва для изменений есть, но пока никаких глобальных изменений нет и не планируется, и уж точно со следующего года ИП никто не отменит. А даже если что-то и будет меняться, то мы узнаем об этом заранее, как в свое время было с отменой ЕНВД.

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