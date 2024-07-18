₽ Заказать рекламу
BIZNESINALOGI
Самозанятые

Почему опасно работать с самозанятыми? Как правильно оформить сотрудника

«Не работайте с самозанятыми!» — об этом кричат из каждого «утюга». Компании начали бояться платить самозанятым, даже в случаях, когда заключение договора с самозанятым обосновано. Хотя на самом деле, главное — не злоупотреблять.
Почему опасно работать с самозанятыми? Как правильно оформить сотрудника
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Нельзя сказать, что самозанятые — это что-то новое. Раньше недобросовестные работодатели заставляли своих работников открывать ИП, чтобы самим сэкономить на налогах и взносах. Люди открывали ИП, не представляя, во что ввязываются, и что нужно платить какие-то взносы, сдавать отчеты. В итоге у ИП накапливались проблемы и большие суммы неуплаченных налогов, взносов и штрафов. Жуткая была история.

Когда государство запустило пилотный проект с самозанятостью, особо «умные» работодатели обрадовались. Думая, что можно уволить всех сотрудников, заключить договора с самозанятыми и экономить на налогах. Хотя этот налог придумывался для самих самозанятых, чтобы они могли легально работать и платить меньше налогов.

В чем разница между сотрудником, работающим по трудовому договору, и самозанятым

Когда сотрудник работает по трудовому договору, работодатель должен удерживать НДФЛ, который составляет 13% и перечислять его в бюджет. Кроме того, необходимо начислять и уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. И плюс небольшую сумму надо отчислять на страхование от несчастных случаев. И конечно же, сдавать отчетность.

Вот тут и возникает вопрос: не проще ли заключить договор с самозанятым? Попросить сотрудников, чтобы они зарегистрировались самозанятыми, заключить с ними договоры, и вот они уже сами платят налоги. А у работодателя целый штат самозанятых, и ему за это ничего не будет.

Но это не так

Надо понимать, что в каждом бизнесе есть три главных факторов риска: 

  • конкуренты;

  • клиенты; 

  • работники.

Конкуренты хотят зарабатывать больше, и вы им не нужны. Поэтому они могут писать на вас жалобы, которые привлекут внимание контролирующих органов.

Клиенты тоже бывают разные. Не понравится клиенту, как вы ему оказали услугу, он обидеться и вполне может пойти и написать жалобу. За то, что ему, например, не пробили чек. 

Сотрудники — самый серьезный фактор риска. Часто бывает, что у сотрудников накапливается невысказанный негатив. И пока им  платят деньги, они работают и все хорошо. Но если происходит какой-то конфликт, неважно кто в нем виноват, человек забывает все хорошее, идет в трудовую инспекцию и пишет на работодателя жалобу.

Если посмотреть судебные дела по переквалификации из договора ГПХ с  самозанятыми в трудовые договоры, увидим, что в 99% случаев истец — работник.

Канал Евгении Мемрук — популярного российского бухгалтера

Про налоги, клиентов, ценообразование, аутсорсинг

Признаки, позволяющие налоговой переквалифицировать отношения из гражданско-правовых в трудовые

  • Предмет договора — самый главный признак.

Представим себе водителя. 

Суть отношений с работником — он выполняет трудовую функцию. Куда ему сказали ехать, туда он и едет. Ему необязательно знать маршрут на завтра. Водитель по договору ГПХ также может оказывать услуги по перевозке. Но это будет оказание одной конкретной услуги, например, перевозки из пункта А в пункт Б.

Тут обязательно надо упомянуть о систематичности, потому что, если была одна, две, три перевозки, каждая из которых была прописана в договоре — это действительно договор гражданско-правового характера. 

А если совершено много перевозок и договор растянут по времени, в нем заранее не указано, какие конкретно перевозки будут осуществлены — это означает, что сотрудник будет выполнять трудовую функцию.

В договоре ГПХ важен результат, а в трудовом договоре важен процесс. 

  • Самозанятый не должен считать вас работодателем — вы для него заказчик.

Налоговая может вызвать самозанятого на допрос, если он скажет, что является вашим работником — это будет красным флагом для налоговой.

Для самозанятого, вы заказчик, причем чаще всего не единственный. Потому что, если вы единственный клиент — это тоже косвенный признак трудового договора и наличия трудовых отношений. 

  • Срок действия договора. В договоре подряда, как правило, указываются четкие сроки. Договор подряда не заключается на несколько лет. Трудовой договор обычно, бессрочный и, если договор с самозанятым долгосрочный, это говорит о том, что отношения трудовые.

  • Организация процесса работы также является определяющим критерием. Если физическое лицо:

    • использует для работы ресурсы, которые есть у заказчика, например, материалы для работы; 

    • использует инфраструктуру предприятия, например, ходит в столовую;

    • вовлечено в корпоративную переписку и активно общается с другими сотрудниками предприятия.

Это все говорит о том, что процесс работы организован и предоставляются условия для работы. А условия для работы предоставляются как раз в рамках трудовых отношений. 

Самозанятый не ходит в офис и не общается с другими сотрудниками. Его цель — конечный результат.

  • Порядок и форма оплаты является одним из критериев переквалификации

Как правило, заработная плата по трудовому договору выплачивается 2 раза в месяц. Но если есть самозанятый, который, так же как и работник по трудовому договору, получает один и тот же доход систематически, то это один из главных признаков, по которому «ловит» налоговая, потому что она видит оплаты как у самозанятого, так и у организации.

Самозанятые, реально оказывающие услуги, составляют акты, прописывают сумму за определенные выполненные услуги.

  • Отношения подчиненности между сторонами. У самозанятых нет подчиненности. В ГК есть признак равенства всех участников сделки. Исполнитель заказчику не подчиняется. А если по своей сути отношения трудовые, то работник должен выполнять распоряжения и действовать согласно должностной инструкции. 

Все эти нюансы в совокупности дают основание полагать, что взаимоотношения больше похожи на трудовые. И тогда налоговая делает налоговую реконструкцию.

Налоговая спросит у сотрудника, как давно он работает, как давно получает доход. Дальше собирает свидетельские показания у других сотрудников и участников. Устанавливает дату, с которой сотрудник фактически трудился, и с этой даты считает, что договор был заключен. И доначисляет все налоги. Есть много судебной практики по самозанятым. И в большинстве случаев суды встают на сторону налоговой

Если вы хотите оптимизироваться и платить немного налогов, делайте это с умом. 

Еще больше информации на youtube-канале.

Канал Евгении Мемрук — популярного российского бухгалтера

Про налоги, клиентов, ценообразование, аутсорсинг

Реклама: ИП Мемрук, ИНН: 772074952763, erid: LjN8KA8d9

Начать дискуссию

Проверки

Минфин утвердил 8 индикаторов риска для контроля за рынком табака

С 20 июля 2024 года индикаторы риска закреплены приказом Министерства финансов от 11.06.2024 № 87н.

Smart Engines
Автоматизация учета

Распознавание корпоративных документов: как не утонуть в море бумаг

Мы подсчитали, что ручной ввод данных из типовых форм занимает у сотрудников 6–7 часов в день. Автономная система Smart Document Engine на смартфоне справляется с подобной задачей буквально за минуты. В этой статье мы расскажем о самых эффективных бизнес-кейсах применения нашей мобильной OCR.

Распознавание корпоративных документов: как не утонуть в море бумаг
Законопроекты

Росфинмониторинг начнет контролировать крупные операции с драгметаллами

Участникам нелегального оборота драгоценных камней и металлов установят запрет на списание денежных средств с банковских счетов.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Законопроекты

В ГПК может появиться глава о Службе финансового уполномоченного

Служба финансового уполномоченного (омбудсмена) подготовила концепцию внесения изменений в Закон о финуполномоченном и Гражданский процессуальный кодекс (ГПК).

Lexintel
Аутстаффинг

Аутстаффинг иностранного персонала: мифы и реальность 

В условиях потребности в квалифицированных кадрах и оперативном решении задач возрастает популярность аутстаффинга. Однако вокруг этой услуги витает много мифов, которые порождают недоверие и страх. Развеем распространенные заблуждения об аутстаффинге иностранных работников, разберемся в правовой стороне вопроса и осветим реальные преимущества.

Аутстаффинг иностранного персонала: мифы и реальность 
BIZNESINALOGI
Самозанятые

Почему опасно работать с самозанятыми? Как правильно оформить сотрудника

«Не работайте с самозанятыми!» — об этом кричат из каждого «утюга». Компании начали бояться платить самозанятым, даже в случаях, когда заключение договора с самозанятым обосновано. Хотя на самом деле, главное — не злоупотреблять.

Почему опасно работать с самозанятыми? Как правильно оформить сотрудника

Онлайн-курсы

61
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Разобраться в налогах
Основные средства

Учет основных средств на УСН: гайд для бухгалтера

Применяя УСН «доходы минус расходы», можно уменьшить налоговую базу на стоимость основных средств, приобретенных или созданных своими силами, включая затраты по реконструкции и модернизации (пп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК). Разберемся, какие действия помогут бухгалтеру правильно учесть основные средства для расчета налога.

Учет основных средств на УСН: гайд для бухгалтера
Маркировка товаров

Число легальных производителей БАД увеличилось на 86%

Число регистраций в системе «Честный ЗНАК» в несколько раз превысило количество выданных свидетельств о государственной регистрации производителей и импортеров биологически активных добавок.

Первая Экспертная Бухгалтерия

Как получить субсидии при найме сотрудников

За трудоустройство некоторых категорий работников компания может получить до 75 000 рублей за каждого сотрудника. Разбираемся, что для этого нужно сделать, и какие ограничения для работодателей и сотрудников нужно учитывать. 

Как получить субсидии при найме сотрудников
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

Обучение управлению бизнес-процессами: 15 курсов в 2024 году

Бизнес-процессы — это повторяющиеся действия внутри компании, например: обработка заявки от клиента, прием на работу нового сотрудника или согласование договора с юристом. Эффективность работы организации напрямую зависит от того, насколько правильно разработаны и описаны алгоритмы операций и исполняются ли они. Научиться внедрять системный подход и управлять бизнес-процессами можно на специальных курсах.

Обучение управлению бизнес-процессами: 15 курсов в 2024 году
Банки

Банки начали отказываться от рекламы кредитов

Чтобы не указывать полную стоимость кредитов в рекламе, банки сократили число рекламных кампаний для займов. Они сконцентрировались на рекламе платежных сервисов, вкладов и накопительных счетов.

Клерк Бизнес
Маркетинг

Контент-маркетинг: зачем он нужен вашему бизнесу

Рассказать аудитории о продукте или услугах можно по-разному: настроить таргет, разместить наружную рекламу, поработать с блогерами. Но если для компании важен не краткосрочный эффект, а построение бренда, которому доверяют, стоит задуматься о долгосрочной стратегии ― контент-маркетинге. 

Контент-маркетинг: зачем он нужен вашему бизнесу
ПСН

ИП на ПСН с пожертвования платит НДФЛ

Если ИП применяет ПСН, он освобожден от НДФЛ в части бизнес-доходов, по которым применяется ПСН.

ПрощеБизнес
Охрана труда

Успей заявить в СФР о возмещении средств, потраченных на охрану труда

Многие работодатели сетуют на большие траты денежных средств на охрану труда. Это и медосмотры, и спецоценка, и покупка СИЗ и пр. Государство, понимая насколько внимательно нужно относиться к сохранению жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, готово поощрять работодателей посредством компенсации части потраченных ими средств.

Успей заявить в СФР о возмещении средств, потраченных на охрану труда
Владислав Савушкин
Управление персоналом

📛Офис больше не нужен? Гибридная удаленка

Как эффективно управлять сотрудниками на удаленке? Возможно ли такое в принципе и какие инструменты для этого нужны? Разбираемся на примере бухгалтерской фирмы.

📛Офис больше не нужен? Гибридная удаленка
Самозанятые

62% самозанятых хотят увеличить лимит доходов для применения НПД

Сейчас самозанятые могут платить налог на профессиональный доход (НПД), если их заработок за год не превышает 2,4 млн рублей. Не все укладываются в этот лимит.

Налоговые проверки

Как избежать конфликтов с налоговой? Научим дружить с ИФНС на новом курсе

Чтобы вы больше не терялись при каждом требовании налоговой и не боялись судебных тяжб, мы вместе с налоговым адвокатом записали практический курс «Требования ИФНС в 2024: как бухгалтерам отвечать». Вы узнаете, как защитить свои права при взаимодействии с налоговой инспекцией.

Личные финансы

В прошлом году 75% малоимущих благодаря соцконтракту повысили свои доходы

За период 2021-2023 годов доля граждан, у которых доход после реализации социального контракта превысил величину регионального прожиточного минимума, увеличилась с 22,5% до 41,1%.

Бесплатно с Отчетность

Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года

Чтобы ничего не потерять и вовремя отчитаться за полугодие, собрали всю полезную информацию в одной таблице.

Формы и сроки сдачи отчетности за полугодие 2024 года
3

Интересные материалы

Клерк
IT-компании

IT-компании на УСН тоже имеют право на пониженные взносы

Аккредитованные IT-компании имеют право на льготу в виде пониженных взносов, если профильный доход составляет не менее 70%. Но у бизнеса есть некоторые сомнения по поводу этой нормы.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру