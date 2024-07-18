Почему опасно работать с самозанятыми? Как правильно оформить сотрудника

«Не работайте с самозанятыми!» — об этом кричат из каждого «утюга». Компании начали бояться платить самозанятым, даже в случаях, когда заключение договора с самозанятым обосновано. Хотя на самом деле, главное — не злоупотреблять.

Нельзя сказать, что самозанятые — это что-то новое. Раньше недобросовестные работодатели заставляли своих работников открывать ИП, чтобы самим сэкономить на налогах и взносах. Люди открывали ИП, не представляя, во что ввязываются, и что нужно платить какие-то взносы, сдавать отчеты. В итоге у ИП накапливались проблемы и большие суммы неуплаченных налогов, взносов и штрафов. Жуткая была история.

Когда государство запустило пилотный проект с самозанятостью, особо «умные» работодатели обрадовались. Думая, что можно уволить всех сотрудников, заключить договора с самозанятыми и экономить на налогах. Хотя этот налог придумывался для самих самозанятых, чтобы они могли легально работать и платить меньше налогов.

В чем разница между сотрудником, работающим по трудовому договору, и самозанятым

Когда сотрудник работает по трудовому договору, работодатель должен удерживать НДФЛ, который составляет 13% и перечислять его в бюджет. Кроме того, необходимо начислять и уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. И плюс небольшую сумму надо отчислять на страхование от несчастных случаев. И конечно же, сдавать отчетность.

Вот тут и возникает вопрос: не проще ли заключить договор с самозанятым? Попросить сотрудников, чтобы они зарегистрировались самозанятыми, заключить с ними договоры, и вот они уже сами платят налоги. А у работодателя целый штат самозанятых, и ему за это ничего не будет.

Но это не так.

Надо понимать, что в каждом бизнесе есть три главных факторов риска:

конкуренты;

клиенты;

работники.

Конкуренты хотят зарабатывать больше, и вы им не нужны. Поэтому они могут писать на вас жалобы, которые привлекут внимание контролирующих органов.

Клиенты тоже бывают разные. Не понравится клиенту, как вы ему оказали услугу, он обидеться и вполне может пойти и написать жалобу. За то, что ему, например, не пробили чек.

Сотрудники — самый серьезный фактор риска. Часто бывает, что у сотрудников накапливается невысказанный негатив. И пока им платят деньги, они работают и все хорошо. Но если происходит какой-то конфликт, неважно кто в нем виноват, человек забывает все хорошее, идет в трудовую инспекцию и пишет на работодателя жалобу.

Если посмотреть судебные дела по переквалификации из договора ГПХ с самозанятыми в трудовые договоры, увидим, что в 99% случаев истец — работник.

Канал Евгении Мемрук — популярного российского бухгалтера Про налоги, клиентов, ценообразование, аутсорсинг Перейти

Признаки, позволяющие налоговой переквалифицировать отношения из гражданско-правовых в трудовые

Предмет договора — самый главный признак.

Представим себе водителя.

Суть отношений с работником — он выполняет трудовую функцию. Куда ему сказали ехать, туда он и едет. Ему необязательно знать маршрут на завтра. Водитель по договору ГПХ также может оказывать услуги по перевозке. Но это будет оказание одной конкретной услуги, например, перевозки из пункта А в пункт Б.

Тут обязательно надо упомянуть о систематичности, потому что, если была одна, две, три перевозки, каждая из которых была прописана в договоре — это действительно договор гражданско-правового характера.

А если совершено много перевозок и договор растянут по времени, в нем заранее не указано, какие конкретно перевозки будут осуществлены — это означает, что сотрудник будет выполнять трудовую функцию.

В договоре ГПХ важен результат, а в трудовом договоре важен процесс.

Самозанятый не должен считать вас работодателем — вы для него заказчик.

Налоговая может вызвать самозанятого на допрос, если он скажет, что является вашим работником — это будет красным флагом для налоговой.

Для самозанятого, вы заказчик, причем чаще всего не единственный. Потому что, если вы единственный клиент — это тоже косвенный признак трудового договора и наличия трудовых отношений.

Срок действия договора . В договоре подряда, как правило, указываются четкие сроки. Договор подряда не заключается на несколько лет. Трудовой договор обычно, бессрочный и, если договор с самозанятым долгосрочный, это говорит о том, что отношения трудовые.

Организация процесса работы также является определяющим критерием. Если физическое лицо: использует для работы ресурсы, которые есть у заказчика, например, материалы для работы; использует инфраструктуру предприятия, например, ходит в столовую; вовлечено в корпоративную переписку и активно общается с другими сотрудниками предприятия.



Это все говорит о том, что процесс работы организован и предоставляются условия для работы. А условия для работы предоставляются как раз в рамках трудовых отношений.

Самозанятый не ходит в офис и не общается с другими сотрудниками. Его цель — конечный результат.

Порядок и форма оплаты является одним из критериев переквалификации.

Как правило, заработная плата по трудовому договору выплачивается 2 раза в месяц. Но если есть самозанятый, который, так же как и работник по трудовому договору, получает один и тот же доход систематически, то это один из главных признаков, по которому «ловит» налоговая, потому что она видит оплаты как у самозанятого, так и у организации.

Самозанятые, реально оказывающие услуги, составляют акты, прописывают сумму за определенные выполненные услуги.

Отношения подчиненности между сторонами. У самозанятых нет подчиненности. В ГК есть признак равенства всех участников сделки. Исполнитель заказчику не подчиняется. А если по своей сути отношения трудовые, то работник должен выполнять распоряжения и действовать согласно должностной инструкции.

Все эти нюансы в совокупности дают основание полагать, что взаимоотношения больше похожи на трудовые. И тогда налоговая делает налоговую реконструкцию.

Налоговая спросит у сотрудника, как давно он работает, как давно получает доход. Дальше собирает свидетельские показания у других сотрудников и участников. Устанавливает дату, с которой сотрудник фактически трудился, и с этой даты считает, что договор был заключен. И доначисляет все налоги. Есть много судебной практики по самозанятым. И в большинстве случаев суды встают на сторону налоговой.

Если вы хотите оптимизироваться и платить немного налогов, делайте это с умом.

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Канал Евгении Мемрук — популярного российского бухгалтера Про налоги, клиентов, ценообразование, аутсорсинг Перейти

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