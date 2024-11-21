Как УСНщикам правильно прописать в переходящих договорах про ставку НДС

Как налогоплательщикам на УСН включить в переходящие договоры условие об увеличении цены контракта на сумму НДС при отгрузке в 2025 году и право поставщика увеличить стоимость контракта на сумму НДС при утрате права на освобождение или применении пониженной ставки НДС — читайте в сегодняшнем материале.

Уже сейчас все налогоплательщики, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН), должны выполнить следующие действия:

Подписать дополнительные соглашения со своими поставщиками, в которых будет зафиксировано увеличение цены контракта на сумму НДС, в случае отгрузки в 2025 году. Также необходимо внести изменения в шаблоны договоров. Которые будут подписывать начиная с 2025 года. В них должно быть предусмотрено право поставщика увеличить стоимость контракта на сумму НДС, если он утратит право на освобождение от уплаты или применение пониженной ставки НДС.

Как это сделать правильно рассказываю в статье.

При переходящей отгрузке

Поскольку в большинстве «переходящих» договоров, которые заключены налогоплательщиками на УСН, отсутствует оговорка на НДС, необходимо к действующим договорам, составить и подписать дополнительное соглашение.

Чаще всего, в договоре поставки, заключенном в 2024 году и ранее, указано: «Стоимость товаров составляет 100 000,00 рублей, НДС не облагается, так как Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ». Следовательно, в дополнительном соглашении этот пункт нужно заменить одним из двух возможных способов:

Вариант №1 — в пользу поставщика: «Стоимость товаров составляет 120 000,00 рублей, в том числе НДС 20% в размере 20 000,00 рублей».

В таком случае в 2025 году основная налоговая нагрузка ляжет на покупателя, так как ему придется заплатить на 20 000 рублей больше. Однако эту переплату он сможет поставить к вычету, если имеет на это право.

Вариант №2 — в пользу покупателя: «Стоимость товаров составляет 100 000,00 рублей, в том числе НДС 20% в размере 16 666,67 рублей».

В этом случае налоговая нагрузка полностью ложится на поставщика. Покупатель же оказывается в выигрыше, так как у него появляется возможность принять «входящий» НДС к вычету, при условии, что он имеет на это право.

В примере ориентир на то, что упрощенец использует ставку 20%. Однако на практике это может быть и другая ставка, например, 5% или 7%. Все зависит от выбора налогоплательщика и от вида товаров, работ или услуг, которые он реализует.

Если отгружаемые ТМЦ освобождены от НДС

В 2025 году упрощенец может стать плательщиком НДС, но при этом продавать товары, освобожденные от этого налога. В таком случае необходимо будет внести изменения в дополнительное соглашение, указав статью Налогового кодекса, которая обосновывает отсутствие НДС.

Например, при продаже медицинского оборудования в дополнительном соглашении следует указать: «НДС не облагается на основании пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ».

Подписывайтесь на авторский телеграм-канал Баркаловой Оксаны Ивановны Профессиональные секреты для бухгалтеров. Важные и актуальные изменения по налогам и учету. Обзор судебной практики. Понятно и доступно! Подписаться

Если компания не знает какую ставку НДС будет применять в 2025

Если в 2024 году налогоплательщик не знает, какая ставка НДС будет действовать в 2025 году на момент отгрузки, то конкретную сумму налога в договоре или дополнительном соглашении можно не указывать.

Достаточно общей фразы со ссылкой на статью 164 НК.

Вот несколько возможных формулировок:

«Если на момент отгрузки (реализации) товаров поставщик будет признан налогоплательщиком НДС и отгрузка (реализация) будет облагаться НДС, поставщик имеет право в одностороннем порядке увеличить цену и стоимость отгружаемых (реализуемых) товаров на действующую на момент отгрузки ставку НДС в соответствии со статьей 164 НК РФ». «В случае отгрузки (реализации) товаров в период, начиная с 1 января 2025 года, поставщик вправе в одностороннем порядке повысить цену и стоимость отгружаемых (реализуемых) товаров на ставку НДС, действующую на момент отгрузки, в соответствии со статьей 164 НК РФ».

Если не известно, будет у УСНщика НДС или нет в 2025 году

Если компания или предприниматель только начинает свою деятельность или если в прошлом году их оборот не превысил 60 миллионов рублей, они имеют право не начислять НДС до тех пор, пока их выручка не достигнет этого лимита.

Если выручка компании или предпринимателя превысит установленный лимит, они будут обязаны начислять НДС. Чтобы избежать споров с контрагентами, рекомендую заранее предусмотреть в договоре возможность одностороннего увеличения цены. Это особенно актуально, если в течение года выручка компании или предпринимателя превысит 60 миллионов рублей.

Вот одна из возможных формулировок: «Если поставщик утратит право на освобождение от НДС, он обязан уведомить об этом покупателя в течение трех рабочих дней с момента обнаружения данного факта. В этом случае поставщик имеет право в одностороннем порядке увеличить цену товаров, отгруженных с первого числа месяца, следующего за месяцем утраты права на освобождение от НДС, на соответствующую сумму НДС сверх установленной договором цены».

Аналогично, возможность повышения цены следует предусмотреть для компаний и предпринимателей, уплачивающих НДС по ставкам 5% или 7%, так как для этих ставок также установлены лимиты по доходам.

Единственный способ остаться на волне — развиваться и учиться! Команда Клуба Бухгалтеров каждый день выкладывается на 110%, чтобы вы получали больше актуальных знаний и навыков за меньшие время и деньги, чтобы у вас было все необходимое для достижения самых амбициозных целей Выбрать курс

Реклама: ООО «Клуб бухгалтеров», ИНН 5406760731, erid: LjN8KQBy8