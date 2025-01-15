Агентские договора — схема ухода от налогов или реальная необходимость бизнеса

Во время проверки агентских схем я выделила для себя шесть ключевых правил, которые помогают мне эффективно анализировать такие сделки и предотвращать возможные претензии налоговых органов.
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Делюсь с вами. Что необходимо учесть при работе по агентским договорам.
1. Необходимо исключить любую взаимозависимость принципала и агента
Для этого анализируем, прослеживаются ли какие либо цепочки между ними, как правило, о фиктивности агентского договора могут свидетельствовать, следующие факторы:
Регистрация ИП-агента незадолго до заключения с ним договора. Особенно, будьте предельно внимательны, если вы у агента «первый клиент». У налогового инспектора обязательно возникнут вопросы «как вы нашли друг друга?» и «по какому принципу было принято решение работать именно с этим ИП-агентом?» Готовьте четко сформулированную позицию на эти вопросы. Возможно даже с математическими расчетами, как доказательство и обоснованность своего выбора.
Единый (общий) IP-адрес принципала и агента будет указывать, и подтверждать подконтрольность друг другу.
Кадровый и бухгалтерский учет ведут из одного центра или имеют общую аутсорсинговую компанию. Да, действительно закон не запрещает и у нас есть право выбора с кем работать. Но, как правило, данный признак, налоговики расценивают как доказательство взаимозависимости.
Агентами выступают бывшие сотрудники, а их обязанности идентичны трудовым. Самый очевидный признак, на который опираются налоговики и именно по нему железобетонно доказывают фиктивность агентской схемы. Никаких табелей учета рабочего времени, работы в офисе, контроля процесса, расчет — только за результат!
Расходы на деятельность агента фактически несет компания. Из всех расходов, особое внимание сотрудников налоговых служб привлекают командировки агента, которые оплачивает ему принципал. Обращаю ваше внимание, агент не может убыть в командировку, так как он не является сотрудник компании. Здесь возможен вариант возмещение расходов агента. Предварительно данный факт закрепляется в договоре и все прописываются условия и допустимые суммы возмещения. Из практики, даже если по документальному оформлению, как правило, все хорошо, выдают суточные, которые фигурируют в отчетах и возмещаются. Забудьте, никаких суточных, повторяю — агент не являться сотрудников компании!
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2. Будьте готовы обосновать деловую цель и необходимость заключения агентского договора
Исходя, из какой производственной необходимости или при построении бизнес процессов возникла необходимость применять агентскую схему работы? Если сможете обосновать, отлично!
Вспомните и возьмите на вооружение масштабные агентские схемы (ВБ, Озон, продажа авиа и ЖД билетов, продажа туров) за основу и стройте свои.
3. Сохраняйте в наличии все документы, свидетельствующие о реальном исполнении оговоренных в агентском договоре требований
Обязательно должны быть в наличии отчеты агента. Сроки предоставления агентских отчетов советую закрепить в договоре и на основании них производить оплату.
Отчет должен быть подробным и перечислять все действия агента, сроки и результаты, номера и даты договоров, сведения о покупателях, количество, сроки и стоимость товаров.
При проверке эти данные будут сверяться с фактическими обстоятельствами сделок.
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4. Пристальное внимание к вознаграждению агента
Проверьте, по какому принципу рассчитывается вознаграждение агента. Фиксированная ежемесячная (или квартальная) сумма не вариант для агентских схем работы. Как правило, сумма вознаграждения должна быть привязана к результату агента и зависеть от суммы сделок. Подробный расчет вознаграждения закрепите в дополнительном соглашении к агентскому договору.
Исходя из опыта, даже при правильно проработанном данном пункте, агентская схема сыпется, как только агент начинает менять стоимость товара без согласия принципала. Так как рушиться основной постулат агентской схемы, закрепленный в п.1 ст. 1005 ГК «по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала».
То есть, по какой стоимости принципал сказал продавать, по такой и продает агент, если требуется изменение цены, обязательно согласование, возможность которого так же предварительно пропишите в агентском договоре.
5. Оплата за товар не должна осуществляться за счет средств агента
Довольно часто агент, поскольку к нему приходят денежные средства, минуя принципала, перечисляет «за него» поставщику. Стоп! Так делать нельзя! Агент обязан перечислить полученные денежные средства, за минусом своего вознаграждения, на счет принципала. Принципал сам принимает решение, как будет распоряжаться полученными средствами.
6. Принципал должен контролировать своевременность перечисления ему агентом денежных средств, поступивших от реализованных товаров (работ, услуг)
Если происходит задержка платежа, необходимо незамедлительно начинать претензионную работу.
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