Агентские договора — схема ухода от налогов или реальная необходимость бизнеса

Во время проверки агентских схем я выделила для себя шесть ключевых правил, которые помогают мне эффективно анализировать такие сделки и предотвращать возможные претензии налоговых органов.

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Делюсь с вами. Что необходимо учесть при работе по агентским договорам.