Корпоративная карта. Правила учета

Не надо сдавать авансовые отчеты на каждую покупку по корпоративной карте.

Закон не запрещает выдавать подотчетные деньги работнику, который еще не отчитался по предыдущим суммам. Периодичность и порядок сдачи авансового отчета работодатель устанавливает сам. В начале календарного года создайте приказ, в котором закрепите данное условие или пропишите данное условие в ЛНА.

Авансовый отчет по расходам с корпоративной карты составляется по стандартной форме № АО-1. Компания может самостоятельно разработать и утвердить удобную форму, если не хочет использовать форму № АО-1.

К данному документу работник прикладывает документы, подтверждающие покупку и оплаты.

Если сотрудник снимает наличные с корпоративной карты, чек из банкомата он сдает в бухгалтерию. Реквизиты чека и его сумму не указывает в авансовом отчете в качестве расхода. Подтверждающие документы по оплате — чеки ККТ, бланк строгой отчетности.

Если работник платил картой через банкомат, подтверждающими документам будут квитанции электронных терминалов — слипы.

Если оплатили покупку на сайте, кассового чека может не быть, так как покупатель и продавец — юрлицо или ИП, а оплата происходит с использованием корпоративной платежной карты без предъявления. Продавец может не применять ККТ. Тогда подтверждением оплаты и самих расходов служит товарный чек или другой платежный документ со всеми реквизитами.

Если подотчетный работник только оформил на сайте заказ, а при получении расплатился корпоративной картой через терминал, у продавца возникает обязанность пробить чек — письмо Минфина России № 30-01-15/64228 от 10 июля 2023 года.

Когда сотрудник оплатил покупки в магазине на кассе через POS-терминал, подтверждающие документы — слипы и чеки электронных терминалов.

Чтобы подтвердить покупку товаров, работ, услуг, к авансовому отчету прикладывают товарные чеки, расходные накладные, акты выполненных работ, акты об оказании услуг.

Если подотчетный сотрудник предъявил продавцу доверенность от имени работодателя, покупка оформляется на организацию или ИП. Тогда к авансовому отчету прикладывают товарную накладную и счет-фактуру или УПД.