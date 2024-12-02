ТОП-14 популярных облачных касс: рейтинг 

Что такое облачная касса
Облачная касса — это вид онлайн-кассы, предназначенный для фискализации интернет-платежей (через сайт, соцсети, интернет-магазин) и соответствующий требованиям закона 54-ФЗ.
Главное отличие облачной кассы от физической заключается в том, что она формирует только электронные фискальные чеки.
Онлайн-чеки отправляются покупателям и ФНС через ОФД. Они могут быть переданы клиенту по электронной почте, через СМС или мессенджеры.
Согласно закону 54-ФЗ для работы с облачной кассой необходимо:
заключить договор с ОФД;
приобрести и установить фискальный накопитель;
зарегистрировать кассу в ФНС;
интегрировать кассу с платежными системами для онлайн-оплаты.
Облачную кассу чаще всего арендуют. Компания-арендодатель берет на себя хранение кассы в дата-центре, техническое обслуживание и поддержку.
Какие услуги входят в аренду облачной кассы
При выборе виртуальной кассы надо обращать внимание, какие услуги предлагает компания-арендодатель. Среди наиболее важных можно выделить:
Стартовые услуги.
Большинство операторов облачных касс предлагают помощь в регистрации кассы в налоговых органах. Специалисты помогут при подаче заявления заполнить все поля верно.
В большинстве случаев услуги ОФД уже включены в тариф, что исключает необходимость подписания дополнительных соглашений. Некоторые компании предоставляют договор с ОФД бесплатно в качестве бонуса.
Также в услуги облачных касс может быть включена интеграция с различными CMS, платежными системами, CRM и другими системами.
Поддержка.
Арендодатели несут ответственность за бесперебойную работу системы, что позволяет предпринимателю сосредоточиться на бизнесе, не беспокоясь о технических вопросах.
Уровень поддержки может различаться между операторами. К примеру, поддержка может работать только в рабочие часы или принимать запросы клиентов круглосуточно. Также может различаться скорость реагирования на запрос.
Бизнес.Ру обеспечивает поддержку клиентов на каждом этапе фискализации, включая вопросы на стороне интернет-эквайринга и сайта. Берет запрос в работу за 15 минут.
Обновления кассы.
Компания может уведомлять клиента о необходимости замены фискального накопителя, продлении договора ОФД или про обновление ПО.
Рейтинг облачных касс
Мы собрали рейтинг облачных касс для интернет-магазина и сайтов — читайте, сравнивайте, выбирайте.
Бизнес.Ру Онлайн-Чеки
Начинает топ облачных касс федеральная IT-компания Бизнес.Ру Онлайн-Чеки, которая разработала сервис «Онлайн-Чеки» для формирования электронных чеков за онлайн-платежи в интернете.
Аренда облачной кассы Бизнес.Ру — это решение для онлайн-фискализации, автоматической отправки электронных чеков по 54-ФЗ покупателям и ФНС. Из преимуществ:
Помощь при работе с ФНС, ОФД.
Поддержка фискализации на каждом этапе: сайт, эквайринг, касса, ОФД и ФНС.
Формирование и отправка всех видов чека: чек предоплаты, аванса, полного расчета, коррекции, с данными агента и поставщика.
Формирование чеков за любые платежи: карта, СБП, платежная ссылка, QR-код, pay-сервисы, электронный кошелек и т.д.
Работа с маркировкой и разрешительным режимом.
Поддержка всех видов ФФД.
Личный кабинет для онлайн-мониторинга за кассой и отправкой чеков.
Проведение интеграций с популярными платежными сервисами, CMS, CRM и др. сервисами.
Тарифы на аренду облачной кассы Бизнес.Ру: компания предлагает несколько тарифов на аренду облачной кассы:
«Почековый» тариф — 1 600 ₽/мес: 1 500 чеков, автоматическая отправка чеков клиентам и ФНС, поддержка работы кассы и отправки чеков, услуги ОФД в подарок.
«Оптимальный» тариф — 2 300 ₽/мес: безлимитный пакет чеков, удаленная регистрация кассы в ФНС, поддержка на всех этапах фискализации, чек коррекции, ОФД и выставление ссылок на оплату через смартфон в подарок. Бесплатно предоставляют приложение «Мобильный кассир» для приема оплаты на выезде на тарифе «Оптимальный».
«Премиум» — 7 000 ₽/мес. Включает все предложения тарифа «Оптимальный» + премиальное сопровождение.
Отправляйте электронные чеки по 54-ФЗ с облачной кассой от Бизнес.Ру. Отслеживайте оплаты через личный кабинет. ОФД и техподдержка включены в тариф.
CloudKassir
CloudKassir — компания, предоставляющая аренду облачных касс для фискализации безналичных платежей и генерации электронных чеков по 54-ФЗ.
Особенности CloudKassir:
Личный кабинет с аналитикой: хранение информации о чеках и транзакциях для анализа.
Автоматическое или ручное формирование чеков.
Распределение нагрузки между кассами: сервис контролирует равномерное распределение нагрузки, что позволяет избежать перегрузки системы.
Поддержка маркированных товаров.
Интеграция с CMS: предоставляются готовые модули для интеграции с популярными CMS, а также возможность интеграции через API.
Техническая поддержка 24/7.
Самостоятельная настройка кассы: пользователи могут настроить кассу без привлечения специалистов по инструкции.
CloudKassir предлагает три тарифных плана:
Квартальный тариф — 9 000 ₽.
Ежемесячный тариф — 2 500 ₽.
Годовой тариф — 24 000 ₽.
Подключение к оператору фискальных данных предоставляется бесплатно.
Атол Онлайн
Рейтинг облачных касс для ИП продолжает АТОЛ Онлайн — облачный сервис и оператор облачных касс для разных отраслей, включая интернет-магазины, онлайн-сервисы, транспорт, ЖКХ, общепит и другие.
Особенности АТОЛ Онлайн:
Полное соответствие требованиям 54-ФЗ.
Техническая поддержка с гарантией полной работоспособности касс и их энергонезависимости, а также круглосуточный доступ к интернету.
Интеграция с популярными CMS для интернет-магазинов, такими как Bitrix, NetCat, ModX, Umi.CMS и другими.
Подключение к платежным системам.
Возможность управления сервисом через личный кабинет пользователя.
Работа с маркированными товарами.
Стоимость аренды облачной кассы от АТОЛ Онлайн: АТОЛ Онлайн предлагает несколько тарифных планов:
Комбо — от 1 190 ₽/мес.
Старт бизнес — от 1 390 ₽/мес.
Базовый — от 2 190 ₽/мес.
Без забот — от 2 990 ₽/мес.
Эвотор «Цифровая касса»
Эвотор — разработчик кассовых IT-решений для бизнеса, который запустил сервис «Цифровая касса» в 2020 году.
Преимущества аренды:
Быстрая регистрация кассы через личный кабинет ОФД.
Техподдержка 24/7.
Соответствие требованиям 54-ФЗ.
Интеграция с мобильным приложением «Мобильный кассир» для курьеров и торговых сотрудников, позволяющее пробивать чеки на месте за дополнительную плату.
Интеграция с сервисами для бизнеса по API — возможность подключения дополнительных бизнес-решений, таких как CRM, складские учетные системы и другие сервисы для автоматизации процессов.
Пробитие чеков вручную.
Тарифы Эвотор:
«Микробизнес» — 1 600 ₽/мес. Для клиентов Сбера, с ограничением до 100 чеков в месяц.
«Микробизнес» — 1 600 ₽/мес. Для пользователей ЮKassa.
«Партнерский» — 2 400 ₽/мес. Без ограничений по количеству чеков, доступен для клиентов Сбера, ЮKassa и некоторых других банков. При оплате за год — 26 160 ₽/год (2 180 ₽/мес).
«Базовый» — 3 000 ₽/мес. Без ограничений по числу чеков для клиентов любых банков и платежных систем. При оплате за год — 32 640 ₽/год (2 720 ₽/мес).
Orange Data
Orange Data — компания, предоставляющая аренду онлайн-касс для владельцев интернет-магазинов и предпринимателей, работающих с онлайн-платежами. Компания предлагает решения для фискализации платежей, отправки электронных чеков в ОФД и клиентам.
Особенности Orange Data:
Личный кабинет с анализом и возможностью управления услугами.
Техническая поддержка доступна круглосуточно.
Интеграция с популярными платежными системами и CMS-платформами.
Стоимость аренды облачной кассы от Orange Data: стоимость аренды начинается от 2 000 ₽/мес, плюс 2 000 ₽ за подключение к сервису.
Ferma от OFD.ru
Следующая компания в рейтинге облачных касса для ИП — OFD.ru Ferma. Это ККТ для безналичных расчетов, поддерживающая все версии ФФД (1.2, 1.1 и 1.05). Ferma использует технологию облачных касс Эфир Pro, сертифицированную в России.
Сервис предлагает арендовать кассу с полкой или подключать ее через специальный Коннектор «Х1». Также в комплекте идет бесплатная услуга передачи кодов маркировки.
Особенности OFD.ru (Ferma):
Управление через личный кабинет.
Регистрация касс в одном окне: через ЛК можно зарегистрировать неограниченное количество кассовых аппаратов онлайн.
Брендирование электронных чеков: бесплатная возможность добавлять в чеки информацию о новых акциях или ссылках на лендинги.
Многоуровневая система прав доступа: возможность предоставить доступ к ЛК неограниченному числу пользователей с разными уровнями доступа.
Формирование чеков вручную.
Отчеты о продажах: клиенты могут настроить получение отчетов по продажам на e-mail, в ЛК или через чат-бота в Viber.
Стоимость аренды облачной кассы от OFD.ru (Ferma): OFD.ru предлагает несколько тарифных планов:
Почековый тариф — от 11 ₽.
Срочный тариф — от 2 690 ₽/мес (цена зависит от срока аренды).
Комтет
КОМТЕТ Касса — сервис, который помогает правильно формировать онлайн-чеки и отправлять их как клиентам, так и ФНС в соответствии с 54-ФЗ.
Особенности КОМТЕТ Касса:
Возможность подключить несколько интернет-магазинов к одной ККТ, без ограничений по числу чеков в день.
Бесплатная замена фискальных накопителей.
Личный кабинет для мониторинга чеков и аналитики.
Расширенный функционал через модули «Курьерская доставка», «Мобильный кассир» и «Транспорт».
Круглосуточная техническая поддержка.
Интеграция с популярными платежными системами: Тинькофф, Сбербанк, PayKeeper, PayAnyWay.
Поддержка работы с маркированными товарами.
Все настройки и регистрация кассы выполняются клиентом самостоятельно.
Стоимость аренды облачной кассы от КОМТЕТ Касса:
Аренда от 1 800 ₽/мес. Настройка кассы осуществляется за дополнительную плату — 1 500 ₽.
Спецтариф (доступно при интеграции с определенными модулями) — 1 500 ₽/мес.
Также возможно протестировать работу облачной кассы бесплатно без учета некоторых функций.
Модулькасса
МодульКасса предлагает решения для интернет-магазинов по 54-ФЗ. Облачная касса идеально подходит для интернет-магазинов, сервисов, ЖКХ, курьерских служб и всех, кто принимает онлайн-оплату и работает на выезде.
Особенности МодульКасса:
Касса работает с интернет-эквайрингом от Модульбанка, а также поддерживает интеграцию с эквайрингом от Сбербанка и агрегаторами ЮKassa, PayAnyWay, WebMoney, PayPal.
Клиент самостоятельно регистрирует кассу в налоговой и подключает ее к ОФД для интернет-магазина.
Услуги регистрации и подключения к ОФД предоставляются бесплатно при аренде облачной кассы на срок от 18 месяцев. В случае досрочного прекращения аренды, клиент оплачивает эти услуги.
Онлайн-чеки выбиваются только после проведения оплаты через платежную систему или с помощью мобильного приложения «Касса».
Интеграция с популярными CMS и сайтами.
Курьеры могут пробивать чеки с помощью приложения для Android.
Стоимость аренды облачной кассы от МодульКасса:
Базовый тариф — от 1 800 ₽/мес.
Премиальный тариф — от 2 300 ₽/мес.
Регистрация кассы оплачивается отдельно за 1 500 ₽.
Сервис KIT ONLINE
Следующий в рейтинге облачных касс — Kit Online. Это облачный сервис, предлагающий аренду ККТ «под ключ» для различных типов бизнеса, включая интернет-магазины, курьерские службы, такси, вендинговых операторов, управляющие компании и другие.
Особенности Kit Online:
Удобный личный кабинет для управления.
Круглосуточная поддержка.
Аренда онлайн-касс Терминал-ФА, разработанных и произведенных компанией.
Использование оборудования ведущих брендов, таких как Cisco, HP и SuperMicro.
Прямая интеграция с популярными платежными агрегаторами, включая ЮKassa, PayPal, а также с платежными шлюзами и агрегаторами такси/курьеров.
Бесплатная регистрация кассы в ФНС и ОФД.
Клиент самостоятельно настраивает интеграцию с платежной системой.
Готовые плагины для интеграции с CMS и CRM.
Стоимость аренды облачной кассы от Kit Online: тариф один — 1 500 ₽ ₽/мес.
Облачная касса Бизнес.Ру
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Бифит Онлайн
Бифит Касса — это сервис для удаленной фискализации чеков при онлайн-оплатах в интернет-магазинах, курьерских доставках и на выезде.
Преимущества:
Готовые интеграции с 14 модулями для популярных CMS и платежных решений.
Запуск «под ключ»: полный процесс подключения кассы, помощь с регистрацией в налоговой.
Возможность отправки чеков с одного устройства при оплатах с разных терминалов.
Собственная разработка: сервис работает на базе уникальной платформы.
Стоимость аренды виртуальной кассы:
Базовый тариф — 4 800 ₽/квартал (по 1 600 ₽/мес). При оплате на полгода — 9 000 ₽ (1 500 ₽/мес).
Полное сопровождение — 7 500 ₽/квартал (по 2 500 ₽/мес). При оплате на полгода — 13 500 ₽ (2 250 ₽/мес), при оплате на год — 24 600 ₽ (2 050 ₽/мес).
Также платные услуги для «Базового» тарифа:
Помощь с регистрацией кассы — 2 000 ₽.
Снятие кассы с учета в налоговой — 1 500 ₽.
Техподдержка с разбором инцидентов — 4 000 ₽.
Подключение «Мобильного кассира» (1 лицензия) — 4 000 ₽.
Сервис учета заказов, обработки и выгрузки чеков — 5 000 ₽.
1-С Рарус
Это совместное решение от 1С и «1С-Рарус», ориентированное на продвижение и продажу продуктов 1С.
Особенности интеграции от 1С-Рарус:
Бесплатная настройка и подключение.
Помощь в регистрации ККТ в ФНС.
Замена фискального накопителя при необходимости (оплачивается отдельно).
Интеграция с мобильным приложением для курьеров и сайтом.
Стоимость аренды облачной кассы: цены начинаются от 1 980 ₽/мес. Дополнительно необходимо приобрести фискальный накопитель, стоимость которого начинается от 11 280 ₽.
Инитпро касса
В продолжение обзора облачных касс рассмотрим Инитпро Касса — сервис для интеграции кассы с интернет-магазинами.
Особенности:
Готовые модули для интеграции с интернет-магазинами.
Личный кабинет с аналитическими отчетами.
Автоматическое формирование чеков при онлайн-оплатах на сайте, а также возможность пробивать чеки вручную через личный кабинет.
Универсальная касса 2 в 1: подходит как для интернет-магазина, так и для розницы.
Помощь с настройкой кассы и регистрацией в ФНС.
Замена фискального накопителя по истечению его срока или в случае поломки.
Прямая интеграция с популярными платежными системами: Сбербанк, PayAnyWay и PayPal.
ОФД на первый год бесплатно.
Стоимость аренды облачной кассы:
При подключении собственной кассы: от 300 ₽/мес при оплате на 12 месяцев.
При аренде облачной кассы: 1 150 ₽/мес.
Фискальный накопитель приобретается отдельно:
На 15 месяцев — 10 300 ₽.
На 36 месяцев — 15 300 ₽.
Сервис «Дримкас Онлайн»
Компания «Дримкас» — разработчик и производитель ИТ-решений для малого и среднего бизнеса, предлагает облачные кассовые решения с удобными условиями.
Особенности сервиса включают:
Помощь в регистрации кассы и подключении к ОФД.
Техподдержка 24/7.
Замена фискального накопителя по мере необходимости.
Обновления кассы в соответствии с изменениями законодательства.
Интеграция с мобильным приложением «Старт» для курьеров.
Стоимость аренды «Дримкас Онлайн»: тариф единый — 12 900 ₽/год.
Фискальный накопитель:
ФН на 15 месяцев — 10 500 ₽.
ФН на 36 месяцев — 15 500 ₽.
Сервис облачной кассы от компании «PayKeeper Касса»
Завершает список облачных касс — Paykeeper — платформа для обработки платежей и интеграции с различными сервисами для электронной торговли.
Особенности:
Техподдержка доступна 24/7.
Включает ОФД и интеграцию с мобильным приложением для курьеров.
Возможность подключения сервисов для бизнеса через API.
Типы касс:
ФС — для онлайн-продаж.
ФА — для онлайн-продаж, вендинга и развозной торговли.
Стоимость аренды: тариф «Все включено» — 1 520 ₽/мес.
Сравнительная таблица
Какую облачную кассу выбрать? При выборе опирайтесь не только на функционал кассы, но и на сервис от компании-арендодателя.
Техподдержка важна, так как бизнес может получить штраф, если чеки не дойдут до клиента вовремя. Поэтому обращайте внимание на наличие квалифицированной и быстрой поддержки.
В таблице собрали данные по стоимости облачной кассы и наличию поддержки.
Компания
Тарифы
Техподдержка клиентов
от 1 600 ₽/мес
Поддержка фискализации на каждом этапе, помощь с ФНС, ответ на запрос до 15 минут
CloudKassir
от 2 500 ₽/мес
Базовая поддержка своего сервиса в порядке очереди
Атол Онлайн
от 1 190 ₽/мес
Поддержка по почте или звонку, в порядке очереди
Эвотор Цифровая касса
от 1 600 ₽/ мес
Базовая поддержка
Orange Data
от 2 000 ₽/мес
Базовая поддержка своего сервиса в порядке очереди
Ferma от OFD.ru
от 2 690 ₽/мес за кассу
Базовая поддержка своего сервиса в порядке очереди
Комтет
от 1 800 ₽/мес
Базовая поддержка своего сервиса в порядке очереди
Модулькасса
от 1 800 ₽/мес
Базовая поддержка своего сервиса в порядке очереди
Сервис KIT ONLINE
1 500 ₽ ₽/мес
Базовая поддержка своего сервиса в порядке очереди
Бифит Онлайн
от 1 500 ₽/мес
Техподдержка по телефону
1-С Рарус
от 1 980 ₽/мес
Базовая поддержка своего сервиса в порядке очереди
Инитпро касса
от 1 150 ₽/мес
Базовая поддержка своего сервиса в порядке очереди
Сервис «Дримкас Онлайн»
12 900 ₽/ год
Базовая поддержка своего сервиса в порядке очереди
Сервис облачной кассы от компании «PayKeeper Касса»
1 520 ₽/мес
Базовая поддержка своего сервиса в порядке очереди
Облачная касса Бизнес.Ру
Подбираете облачную кассу для формирования фискальных электронных чеков? Проведем бесплатную консультацию и поможем выбрать выгодный тариф!
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