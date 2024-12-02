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ТОП-14 популярных облачных касс: рейтинг 

Для законной работы по 54-ФЗ за покупки в интернете клиентам должен быть направлен электронный чек. Поскольку платежи проходят онлайн — подойдет облачная касса.  В статье сравним 14 популярных решений фискализации интернет-платежей и рассмотрим, могут ли они претендовать на звание лучших облачных касс. 

Что такое облачная касса

Облачная касса — это вид онлайн-кассы, предназначенный для фискализации интернет-платежей (через сайт, соцсети, интернет-магазин) и соответствующий требованиям закона 54-ФЗ

Главное отличие облачной кассы от физической заключается в том, что она формирует только электронные фискальные чеки. 

Онлайн-чеки отправляются покупателям и ФНС через ОФД. Они могут быть переданы клиенту по электронной почте, через СМС или мессенджеры

Согласно закону 54-ФЗ для работы с облачной кассой необходимо:

  • заключить договор с ОФД;

  • приобрести и установить фискальный накопитель;

  • зарегистрировать кассу в ФНС;

  • интегрировать кассу с платежными системами для онлайн-оплаты.

Облачную кассу чаще всего арендуют. Компания-арендодатель берет на себя хранение кассы в дата-центре, техническое обслуживание и поддержку. 

Какие услуги входят в аренду облачной кассы 

При выборе виртуальной кассы надо обращать внимание, какие услуги предлагает компания-арендодатель. Среди наиболее важных можно выделить:

  • Стартовые услуги.

Большинство операторов облачных касс предлагают помощь в регистрации кассы в налоговых органах. Специалисты помогут при подаче заявления заполнить все поля верно.  

В большинстве случаев услуги ОФД уже включены в тариф, что исключает необходимость подписания дополнительных соглашений. Некоторые компании предоставляют договор с ОФД бесплатно в качестве бонуса.

Также в услуги облачных касс может быть включена интеграция с различными CMS, платежными системами, CRM и другими системами. 

  • Поддержка.

Арендодатели несут ответственность за бесперебойную работу системы, что позволяет предпринимателю сосредоточиться на бизнесе, не беспокоясь о технических вопросах. 

Уровень поддержки может различаться между операторами. К примеру, поддержка может работать только в рабочие часы или принимать запросы клиентов круглосуточно. Также может различаться скорость реагирования на запрос.

Бизнес.Ру обеспечивает поддержку клиентов на каждом этапе фискализации, включая вопросы на стороне интернет-эквайринга и сайта. Берет запрос в работу за 15 минут. 

Узнать подробнее

  • Обновления кассы.

Компания может уведомлять клиента о необходимости замены фискального накопителя, продлении договора ОФД или про обновление ПО.

Рейтинг облачных касс

Мы собрали рейтинг облачных касс для интернет-магазина и сайтов — читайте, сравнивайте, выбирайте. 

Бизнес.Ру Онлайн-Чеки

Начинает топ облачных касс федеральная IT-компания Бизнес.Ру Онлайн-Чеки, которая разработала сервис «Онлайн-Чеки» для формирования электронных чеков за онлайн-платежи в интернете. 

Аренда облачной кассы Бизнес.Ру — это решение для онлайн-фискализации, автоматической отправки электронных чеков по 54-ФЗ покупателям и ФНС. Из преимуществ:

  • Помощь при работе с ФНС, ОФД.

  • Поддержка фискализации на каждом этапе: сайт, эквайринг, касса, ОФД и ФНС.

  • Формирование и отправка всех видов чека: чек предоплаты, аванса, полного расчета, коррекции, с данными агента и поставщика. 

  • Формирование чеков за любые платежи: карта, СБП, платежная ссылка, QR-код, pay-сервисы, электронный кошелек и т.д.

  • Работа с маркировкой и разрешительным режимом. 

  • Поддержка всех видов ФФД. 

  • Личный кабинет для онлайн-мониторинга за кассой и отправкой чеков. 

  • Проведение интеграций с популярными платежными сервисами, CMS, CRM и др. сервисами.

Тарифы на аренду облачной кассы Бизнес.Ру: компания предлагает несколько тарифов на аренду облачной кассы:

  • «Почековый» тариф — 1 600 ₽/мес: 1 500 чеков, автоматическая отправка чеков клиентам и ФНС, поддержка работы кассы и отправки чеков, услуги ОФД в подарок. 

  • «Оптимальный» тариф — 2 300 ₽/мес: безлимитный пакет чеков, удаленная регистрация кассы в ФНС, поддержка на всех этапах фискализации, чек коррекции, ОФД и выставление ссылок на оплату через смартфон в подарок. Бесплатно предоставляют приложение «Мобильный кассир» для приема оплаты на выезде на тарифе «Оптимальный».

  • «Премиум» — 7 000  ₽/мес. Включает все предложения тарифа «Оптимальный» + премиальное сопровождение. 

Отправляйте электронные чеки по 54-ФЗ с облачной кассой от Бизнес.Ру. Отслеживайте оплаты через личный кабинет. ОФД и техподдержка включены в тариф.

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CloudKassir 

CloudKassir — компания, предоставляющая аренду облачных касс для фискализации безналичных платежей и генерации электронных чеков по 54-ФЗ

Особенности CloudKassir:

  • Личный кабинет с аналитикой: хранение информации о чеках и транзакциях для анализа.

  • Автоматическое или ручное формирование чеков.

  • Распределение нагрузки между кассами: сервис контролирует равномерное распределение нагрузки, что позволяет избежать перегрузки системы.

  • Поддержка маркированных товаров.

  • Интеграция с CMS: предоставляются готовые модули для интеграции с популярными CMS, а также возможность интеграции через API.

  • Техническая поддержка 24/7.

  • Самостоятельная настройка кассы: пользователи могут настроить кассу без привлечения специалистов по инструкции. 

CloudKassir предлагает три тарифных плана:

  • Квартальный тариф — 9 000 ₽.

  • Ежемесячный тариф — 2 500 ₽.

  • Годовой тариф — 24 000 ₽.

Подключение к оператору фискальных данных предоставляется бесплатно.

Атол Онлайн

Рейтинг облачных касс для ИП продолжает АТОЛ Онлайн — облачный сервис и оператор облачных касс для разных отраслей, включая интернет-магазины, онлайн-сервисы, транспорт, ЖКХ, общепит и другие.

Особенности АТОЛ Онлайн:

  • Полное соответствие требованиям 54-ФЗ.

  • Техническая поддержка с гарантией полной работоспособности касс и их энергонезависимости, а также круглосуточный доступ к интернету.

  • Интеграция с популярными CMS для интернет-магазинов, такими как Bitrix, NetCat, ModX, Umi.CMS и другими.

  • Подключение к платежным системам.

  • Возможность управления сервисом через личный кабинет пользователя.

  • Работа с маркированными товарами.

Стоимость аренды облачной кассы от АТОЛ Онлайн: АТОЛ Онлайн предлагает несколько тарифных планов:

  • Комбо — от 1 190 ₽/мес.

  • Старт бизнес — от 1 390 ₽/мес.

  • Базовый — от 2 190 ₽/мес.

  • Без забот — от 2 990 ₽/мес.

Эвотор «Цифровая касса»

Эвотор — разработчик кассовых IT-решений для бизнеса, который запустил сервис «Цифровая касса» в 2020 году.

Преимущества аренды:

  • Быстрая регистрация кассы через личный кабинет ОФД.

  • Техподдержка 24/7.

  • Соответствие требованиям 54-ФЗ.

  • Интеграция с мобильным приложением «Мобильный кассир» для курьеров и торговых сотрудников, позволяющее пробивать чеки на месте за дополнительную плату.

  • Интеграция с сервисами для бизнеса по API — возможность подключения дополнительных бизнес-решений, таких как CRM, складские учетные системы и другие сервисы для автоматизации процессов.

  • Пробитие чеков вручную.

Тарифы Эвотор:

  1. «Микробизнес» — 1 600 ₽/мес. Для клиентов Сбера, с ограничением до 100 чеков в месяц.

  2. «Микробизнес» — 1 600 ₽/мес. Для пользователей ЮKassa.

  3. «Партнерский» — 2 400 ₽/мес. Без ограничений по количеству чеков, доступен для клиентов Сбера, ЮKassa и некоторых других банков. При оплате за год — 26 160 ₽/год  (2 180 ₽/мес).

  4. «Базовый» — 3 000 ₽/мес. Без ограничений по числу чеков для клиентов любых банков и платежных систем. При оплате за год — 32 640 ₽/год (2 720 ₽/мес).

Orange Data 

Orange Data — компания, предоставляющая аренду онлайн-касс для владельцев интернет-магазинов и предпринимателей, работающих с онлайн-платежами. Компания предлагает решения для фискализации платежей, отправки электронных чеков в ОФД и клиентам.

Особенности Orange Data:

  • Личный кабинет с анализом и возможностью управления услугами.

  • Техническая поддержка доступна круглосуточно.

  • Интеграция с популярными платежными системами и CMS-платформами.

Стоимость аренды облачной кассы от Orange Data: стоимость аренды начинается от 2 000 ₽/мес, плюс 2 000 ₽ за подключение к сервису.

Ferma от OFD.ru

Следующая компания в рейтинге облачных касса для ИП — OFD.ru Ferma. Это ККТ для безналичных расчетов, поддерживающая все версии ФФД (1.2, 1.1 и 1.05). Ferma использует технологию облачных касс Эфир Pro, сертифицированную в России. 

Сервис предлагает арендовать кассу с полкой или подключать ее через специальный Коннектор «Х1». Также в комплекте идет бесплатная услуга передачи кодов маркировки.

Особенности OFD.ru (Ferma):

  • Управление через личный кабинет.

  • Регистрация касс в одном окне: через ЛК можно зарегистрировать неограниченное количество кассовых аппаратов онлайн.

  • Брендирование электронных чеков: бесплатная возможность добавлять в чеки информацию о новых акциях или ссылках на лендинги.

  • Многоуровневая система прав доступа: возможность предоставить доступ к ЛК неограниченному числу пользователей с разными уровнями доступа.

  • Формирование чеков вручную.

  • Отчеты о продажах: клиенты могут настроить получение отчетов по продажам на e-mail, в ЛК или через чат-бота в Viber.

Стоимость аренды облачной кассы от OFD.ru (Ferma): OFD.ru предлагает несколько тарифных планов:

  • Почековый тариф — от 11 ₽.

  • Срочный тариф — от 2 690 ₽/мес (цена зависит от срока аренды).

Комтет 

КОМТЕТ Касса — сервис, который помогает правильно формировать онлайн-чеки и отправлять их как клиентам, так и ФНС в соответствии с 54-ФЗ.

Особенности КОМТЕТ Касса:

  • Возможность подключить несколько интернет-магазинов к одной ККТ, без ограничений по числу чеков в день.

  • Бесплатная замена фискальных накопителей.

  • Личный кабинет для мониторинга чеков и аналитики.

  • Расширенный функционал через модули «Курьерская доставка», «Мобильный кассир» и «Транспорт».

  • Круглосуточная техническая поддержка.

  • Интеграция с популярными платежными системами: Тинькофф, Сбербанк, PayKeeper, PayAnyWay.

  • Поддержка работы с маркированными товарами.

  • Все настройки и регистрация кассы выполняются клиентом самостоятельно.

Стоимость аренды облачной кассы от КОМТЕТ Касса:

  • Аренда от 1 800 ₽/мес. Настройка кассы осуществляется за дополнительную плату — 1 500 ₽.

  • Спецтариф  (доступно при интеграции с определенными модулями) — 1 500 ₽/мес.

Также возможно протестировать работу облачной кассы бесплатно без учета некоторых функций. 

Модулькасса 

МодульКасса предлагает решения для интернет-магазинов по 54-ФЗ. Облачная касса идеально подходит для интернет-магазинов, сервисов, ЖКХ, курьерских служб и всех, кто принимает онлайн-оплату и работает на выезде.

Особенности МодульКасса:

  • Касса работает с интернет-эквайрингом от Модульбанка, а также поддерживает интеграцию с эквайрингом от Сбербанка и агрегаторами ЮKassa, PayAnyWay, WebMoney, PayPal.

  • Клиент самостоятельно регистрирует кассу в налоговой и подключает ее к ОФД для интернет-магазина.

  • Услуги регистрации и подключения к ОФД предоставляются бесплатно при аренде облачной кассы на срок от 18 месяцев. В случае досрочного прекращения аренды, клиент оплачивает эти услуги.

  • Онлайн-чеки выбиваются только после проведения оплаты через платежную систему или с помощью мобильного приложения «Касса».

  • Интеграция с популярными CMS и сайтами.

  • Курьеры могут пробивать чеки с помощью приложения для Android.

Стоимость аренды облачной кассы от МодульКасса:

  • Базовый тариф — от 1 800 ₽/мес.

  • Премиальный тариф — от 2 300 ₽/мес.

Регистрация кассы оплачивается отдельно за 1 500 ₽.

Сервис KIT ONLINE

Следующий в рейтинге облачных касс — Kit Online. Это облачный сервис, предлагающий аренду ККТ «под ключ» для различных типов бизнеса, включая интернет-магазины, курьерские службы, такси, вендинговых операторов, управляющие компании и другие.

Особенности Kit Online:

  • Удобный личный кабинет для управления.

  • Круглосуточная поддержка.

  • Аренда онлайн-касс Терминал-ФА, разработанных и произведенных компанией.

  • Использование оборудования ведущих брендов, таких как Cisco, HP и SuperMicro.

  • Прямая интеграция с популярными платежными агрегаторами, включая ЮKassa, PayPal, а также с платежными шлюзами и агрегаторами такси/курьеров.

  • Бесплатная регистрация кассы в ФНС и ОФД.

  • Клиент самостоятельно настраивает интеграцию с платежной системой.

  • Готовые плагины для интеграции с CMS и CRM.

Стоимость аренды облачной кассы от Kit Online: тариф один — 1 500 ₽  ₽/мес.

Облачная касса Бизнес.Ру

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Бифит Онлайн 

Бифит Касса — это сервис для удаленной фискализации чеков при онлайн-оплатах в интернет-магазинах, курьерских доставках и на выезде.

Преимущества:

  • Готовые интеграции с 14 модулями для популярных CMS и платежных решений.

  • Запуск «под ключ»: полный процесс подключения кассы, помощь с регистрацией в налоговой.

  • Возможность отправки чеков с одного устройства при оплатах с разных терминалов.

  • Собственная разработка: сервис работает на базе уникальной платформы.

Стоимость аренды виртуальной кассы:

  1. Базовый тариф — 4 800 ₽/квартал (по 1 600 ₽/мес). При оплате на полгода — 9 000 ₽ (1 500 ₽/мес).

  2. Полное сопровождение — 7 500 ₽/квартал (по 2 500 ₽/мес). При оплате на полгода — 13 500 ₽ (2 250 ₽/мес), при оплате на год — 24 600 ₽ (2 050 ₽/мес).

Также платные услуги для «Базового» тарифа:

  • Помощь с регистрацией кассы — 2 000 ₽.

  • Снятие кассы с учета в налоговой — 1 500 ₽.

  • Техподдержка с разбором инцидентов — 4 000 ₽.

  • Подключение «Мобильного кассира» (1 лицензия) — 4 000 ₽.

  • Сервис учета заказов, обработки и выгрузки чеков — 5 000 ₽.

1-С Рарус

Это совместное решение от 1С и «1С-Рарус», ориентированное на продвижение и продажу продуктов 1С. 

Особенности интеграции от 1С-Рарус:

  • Бесплатная настройка и подключение.

  • Помощь в регистрации ККТ в ФНС.

  • Замена фискального накопителя при необходимости (оплачивается отдельно).

  • Интеграция с мобильным приложением для курьеров и сайтом.

Стоимость аренды облачной кассы: цены начинаются от 1 980 ₽/мес. Дополнительно необходимо приобрести фискальный накопитель, стоимость которого начинается от 11 280 ₽.

Инитпро касса 

В продолжение обзора облачных касс рассмотрим Инитпро Касса — сервис для интеграции кассы с интернет-магазинами.

Особенности:

  • Готовые модули для интеграции с интернет-магазинами.

  • Личный кабинет с аналитическими отчетами.

  • Автоматическое формирование чеков при онлайн-оплатах на сайте, а также возможность пробивать чеки вручную через личный кабинет.

  • Универсальная касса 2 в 1: подходит как для интернет-магазина, так и для розницы.

  • Помощь с настройкой кассы и регистрацией в ФНС.

  • Замена фискального накопителя по истечению его срока или в случае поломки.

  • Прямая интеграция с популярными платежными системами: Сбербанк, PayAnyWay и PayPal.

  • ОФД на первый год бесплатно.

Стоимость аренды облачной кассы:

  • При подключении собственной кассы: от 300 ₽/мес при оплате на 12 месяцев.

  • При аренде облачной кассы: 1 150 ₽/мес. 

Фискальный накопитель приобретается отдельно:

  • На 15 месяцев — 10 300 ₽.

  • На 36 месяцев — 15 300 ₽.

Сервис «Дримкас Онлайн»

Компания «Дримкас» — разработчик и производитель ИТ-решений для малого и среднего бизнеса, предлагает облачные кассовые решения с удобными условиями.

Особенности сервиса включают:

  • Помощь в регистрации кассы и подключении к ОФД.

  • Техподдержка 24/7.

  • Замена фискального накопителя по мере необходимости.

  • Обновления кассы в соответствии с изменениями законодательства.

  • Интеграция с мобильным приложением «Старт» для курьеров.

Стоимость аренды «Дримкас Онлайн»: тариф единый — 12 900 ₽/год.

Фискальный накопитель:

  • ФН на 15 месяцев — 10 500 ₽.

  • ФН на 36 месяцев — 15 500 ₽.

Сервис облачной кассы от компании «PayKeeper Касса»

Завершает список облачных касс — Paykeeper — платформа для обработки платежей и интеграции с различными сервисами для электронной торговли.

Особенности:

  • Техподдержка доступна 24/7.

  • Включает ОФД и интеграцию с мобильным приложением для курьеров.

  • Возможность подключения сервисов для бизнеса через API.

  • Типы касс:

    • ФС — для онлайн-продаж.

    • ФА — для онлайн-продаж, вендинга и развозной торговли.

Стоимость аренды: тариф «Все включено» — 1 520 ₽/мес.

Сравнительная таблица 

Какую облачную кассу выбрать? При выборе опирайтесь не только на функционал кассы, но и на сервис от компании-арендодателя.

Техподдержка важна, так как бизнес может получить штраф, если чеки не дойдут до клиента вовремя. Поэтому обращайте внимание на наличие квалифицированной и быстрой поддержки. 

В таблице собрали данные по стоимости облачной кассы и наличию поддержки. 

Компания

Тарифы

Техподдержка клиентов

Бизнес.Ру 

от 1 600 ₽/мес

Поддержка фискализации на каждом этапе, помощь с ФНС, ответ на запрос до 15 минут

CloudKassir 

от 2 500 ₽/мес

Базовая поддержка своего сервиса в порядке очереди

Атол Онлайн

от 1 190 ₽/мес

Поддержка по почте или звонку, в порядке очереди

Эвотор Цифровая касса

от 1 600 ₽/ мес

Базовая поддержка

Orange Data 

от 2 000 ₽/мес

Базовая поддержка своего сервиса в порядке очереди

Ferma от OFD.ru

от 2 690 ₽/мес за кассу

Базовая поддержка своего сервиса в порядке очереди

Комтет 

от 1 800  ₽/мес

Базовая поддержка своего сервиса в порядке очереди

Модулькасса 

от 1 800 ₽/мес

Базовая поддержка своего сервиса в порядке очереди

Сервис KIT ONLINE

1 500 ₽  ₽/мес

Базовая поддержка своего сервиса в порядке очереди

Бифит Онлайн 

от 1 500 ₽/мес

Техподдержка по телефону

1-С Рарус

от 1 980 ₽/мес

Базовая поддержка своего сервиса в порядке очереди

Инитпро касса 

от 1 150 ₽/мес

Базовая поддержка своего сервиса в порядке очереди

Сервис «Дримкас Онлайн»

12 900 ₽/ год

Базовая поддержка своего сервиса в порядке очереди

Сервис облачной кассы от компании «PayKeeper Касса»

1 520 ₽/мес

Базовая поддержка своего сервиса в порядке очереди

Облачная касса Бизнес.Ру

Подбираете облачную кассу для формирования фискальных электронных чеков? Проведем бесплатную консультацию и поможем выбрать выгодный тариф! 

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