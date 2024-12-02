ТОП-14 популярных облачных касс: рейтинг 

При выборе виртуальной кассы надо обращать внимание, какие услуги предлагает компания-арендодатель. Среди наиболее важных можно выделить:

Стартовые услуги.

Большинство операторов облачных касс предлагают помощь в регистрации кассы в налоговых органах. Специалисты помогут при подаче заявления заполнить все поля верно.

В большинстве случаев услуги ОФД уже включены в тариф, что исключает необходимость подписания дополнительных соглашений. Некоторые компании предоставляют договор с ОФД бесплатно в качестве бонуса.

Также в услуги облачных касс может быть включена интеграция с различными CMS, платежными системами, CRM и другими системами.

Поддержка.

Арендодатели несут ответственность за бесперебойную работу системы, что позволяет предпринимателю сосредоточиться на бизнесе, не беспокоясь о технических вопросах.

Уровень поддержки может различаться между операторами. К примеру, поддержка может работать только в рабочие часы или принимать запросы клиентов круглосуточно. Также может различаться скорость реагирования на запрос.

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Обновления кассы.

Компания может уведомлять клиента о необходимости замены фискального накопителя, продлении договора ОФД или про обновление ПО.