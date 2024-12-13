Облачная касса или отправка чеков без кассы: что выбрать

Отправляйте электронные чеки по 54-ФЗ с облачной кассой от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки . Отслеживайте оплаты через личный кабинет. ОФД и техподдержка включены в тариф.

Подключение к облачной кассе происходит через интернет. Отслеживать чеки, платежи можно в любое время и с любого устройства через личный кабинет.

Для законной работы, кроме облачной кассы, онлайн-бизнесу потребуется:

Чаще виртуальная касса оформляется в аренду и хранится в дата-центре провайдера. При таком варианте сотрудничества провайдер отвечает за обслуживание и бесперебойную работу ККТ. Например, именно провайдер заменяют в корпусе кассы фискальный накопитель (ФН), если срок действия истек.

Облачная касса — это онлайн-касса для фискализации платежей в интернете. Она формирует только электронные фискальные чеки в соответствии с 54-ФЗ . Чеки передаются в ФНС через ОФД в режиме реального времени.

Поэтому решение отправки чеков без кассы называют также агентской схемой .

Онлайн-касса и ФН предоставляются агентом. Он занимается формированием кассовых чеков вместо предпринимателя. При таком способе формирования электронного чека в документе отобразится реквизит «признак агента».

Агенты применяют облачную кассу, которая зарегистрирована на них, а не ИП или организации, обратившихся к ним. То есть, они предоставляют свою кассу одновременно нескольким владельцам бизнеса для формирования чеков.

Выдача кассового чека без кассы проста: предприниматель принимает оплату в сети от физлиц, а формирование и передача онлайн-чеков происходит через агента .

Сравнение облачной кассы и чеков по агентской схемы

Сравнили два решения для формирования фискальных чеков по разным параметрам.

Соответствие закону 54-ФЗ

Облачная касса соответствует всем требованиям закона 54-ФЗ. Именно она является единственным законным вариантом для онлайн-фискализации платежей в интернете. Касса вместе с ФН отвечают за формирование электронного фискального чека и его отправку ОФД. С формированием чека без ККТ дела обстоят сложнее. О законности формирования чека через агента написали в ФНС в письме от 06.09.2023 года № АБ-4-20/11334@ «О сервисах формирования фискальных документов». В письме налоговая настаивает, что онлайн-бизнес должен самостоятельно выполнять требования закона 54-ФЗ. То есть, формировать и отправлять чек через зарегистрированную на него ККТ. Вот основные тезисы из разъяснения: Онлайн-касса и фискальный накопитель должны регистрироваться на компанию.

ИП и организации не освобождаются от покупки/аренды ККТ при перепоручении приема платежей агентам.

Чек «полного расчета» может выдать только ИП, через агента можно пробить чек предоплаты.

По закону 54-ФЗ перепоручить агентам можно прием платежей в интернете, но не отправку чека клиентам. Закон 54-ФЗ не содержит положений, позволяющих ИП и организациям перепоручать агенту или иному лицу обязанность применять кассу, формировать кассовый чек на любом носителе и отправлять его покупателю. Чеки без аренды кассы особенно популярны среди ИП и организаций, которым необходимо сформировать один чек. Однако Минфин отклонил предложение об отмене применения ККТ при разовых сделках. В ведомстве подчеркнули, что ИП и ООО обязаны применять онлайн-кассу при работе с физлицами. Подключим автоматическую отправку фискальных электронных чеков по закону 54-ФЗ с облачной кассой от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Чек коррекции, мониторинг чеков и ОФД включены в тариф. Подключить

Кому подходят решения?

Облачная касса подходит всем ИП и организациям, которые принимают оплату в интернете от физлиц. Это могут быть продажи через: сайты;

интернет-магазин;

соцсети и мессенджеры;

мобильные приложение и т.д. Также облачная касса используется: для бизнеса с любым оборотом;

для продажи маркированных товаров и всех видов ФФД;

для любых сценариев оплат (по карте, платежной ссылке, СБП и т.д.). Виртуальная касса подходит под следующие системы налогообложения: УСН, ПСН, ОСН. Самозанятым и ИП на НПД использовать онлайн-кассу не надо по закону 54-ФЗ. Чеки без кассы могут бить не все предприниматели из-за ограничений: у бизнеса растет оборот продаж;

ИП не могут продавать товары с маркировкой и акцизную продукцию. Но это удобное решение для сезонного бизнеса, когда выдача чека требуется только на несколько месяцев в году.

Преимущества каждого решения

Плюсы облачной кассы: Полное соответствие закону 54-ФЗ и отсутствие рисков получить штраф.

Возможность составить чек коррекции и направить его в ФНС.

Поддержка системы маркировки и разрешительного режима;

Поддержка фискализации на каждом этапе: сайт, эквайринг, касса, ОФД и ФНС.

Помощь в работе с ФНС и ОФД от компании-арендодателя.

Формирование и автоматическая отправка любых чеков: предоплаты, аванса, полного расчета, с данными агента и поставщика.

Формирование чека вручную через личный кабинет.

Личный кабинет для онлайн-мониторинга за кассой и отправкой чеков. Облачная касса позволяет подключать сразу несколько интернет-эквайрингов и также легко заменять один на другой, если было найдено более выгодное предложение по комиссии. С агентской схемой так не получится, т.к. агентом часто выступает сам банк, обязывающий использовать один интернет-эквайринг. Плюсы чеков без кассы через агента: Экономия на аренде и покупке фискального накопителя. Оплачивается только комиссия за пробитые чеки.

Экономия времени на регистрации ККТ в ФНС, заключении договора с ОФД. С кассой агента быстрее начать отправку чеков клиентам.

Удобное решение для сезонного бизнеса: не нужно замораживать тариф облачной кассы, достаточно не пробивать фискальные документы. Нет пробитых чеков, то не платите агенту. В компании Бизнес.Ру Онлайн-Чеки все делают за вас: подключают ОФД, регистрируют ККТ, настраивают всю цепочку приема платежей, а также предоставляют дальнейшую поддержку на всех этапах фискализации. Узнать подробнее

Минусы решений