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Облачная касса или отправка чеков без кассы: что выбрать

Какое решение выбрать, чтобы принимать платежи в интернете и отправлять чеки законно? Сравнили два популярных решения на рынке: облачную кассу и отправку чеков без кассы. 

Решение 1: аренда облачной кассы

Облачная касса — это онлайн-касса для фискализации платежей в интернете. Она формирует только электронные фискальные чеки в соответствии с 54-ФЗ. Чеки передаются в ФНС через ОФД в режиме реального времени. 

Чаще виртуальная касса оформляется в аренду и хранится в дата-центре провайдера. При таком варианте сотрудничества провайдер отвечает за обслуживание и бесперебойную работу ККТ. Например, именно провайдер  заменяют в корпусе кассы фискальный накопитель (ФН), если срок действия истек.

Для законной работы, кроме облачной кассы, онлайн-бизнесу потребуется:

  • купить фискальный накопитель;

  • заключить договор с оператором фискальных данных;

  • провести регистрацию ККТ в ФНС;

  • подобрать услуги интернет-эквайринга для приема оплаты. 

Подключение к облачной кассе происходит через интернет. Отслеживать чеки, платежи можно в любое время и с любого устройства через личный кабинет. 

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Решение 2: чеки без кассы 

Выдача кассового чека без кассы проста: предприниматель принимает оплату в сети от физлиц, а формирование и передача онлайн-чеков происходит через агента

Агенты применяют облачную кассу, которая зарегистрирована на них, а не ИП или организации, обратившихся к ним. То есть, они предоставляют свою кассу одновременно нескольким владельцам бизнеса для формирования чеков. 

Онлайн-касса и ФН предоставляются агентом. Он занимается формированием кассовых чеков вместо предпринимателя. При таком способе формирования электронного чека в документе отобразится реквизит  «признак агента». 

Поэтому решение отправки чеков без кассы называют также агентской схемой.

Сравнение облачной кассы и чеков по агентской схемы 

Сравнили два решения для формирования фискальных чеков по разным параметрам.

Соответствие закону 54-ФЗ 

Облачная касса соответствует всем требованиям закона 54-ФЗ. Именно она является единственным законным вариантом для онлайн-фискализации платежей в интернете. Касса вместе с ФН отвечают за формирование электронного фискального чека и его отправку ОФД. 

С формированием чека без ККТ дела обстоят сложнее. О законности формирования чека через агента написали в ФНС в письме от 06.09.2023 года № АБ-4-20/11334@ «О сервисах формирования фискальных документов»

В письме налоговая настаивает, что онлайн-бизнес должен самостоятельно выполнять требования закона 54-ФЗ. То есть, формировать и отправлять чек через зарегистрированную на него ККТ. 

Вот основные тезисы из разъяснения

  • Онлайн-касса и фискальный накопитель должны регистрироваться на компанию. 

  • ИП и организации не освобождаются от покупки/аренды ККТ при перепоручении приема платежей агентам. 

  • Чек «полного расчета» может выдать только ИП, через агента можно пробить чек предоплаты. 

  • По закону 54-ФЗ перепоручить агентам можно прием платежей в интернете, но не отправку чека клиентам. 

Закон 54-ФЗ не содержит положений, позволяющих ИП и организациям перепоручать агенту или иному лицу обязанность применять кассу, формировать кассовый чек на любом носителе и отправлять его покупателю. 

Чеки без аренды кассы особенно популярны среди ИП и организаций, которым необходимо сформировать один чек. Однако Минфин отклонил предложение об отмене применения ККТ при разовых сделках. В ведомстве подчеркнули, что ИП и ООО обязаны применять онлайн-кассу при работе с физлицами

Подключим автоматическую отправку фискальных электронных чеков по закону 54-ФЗ с облачной кассой от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Чек коррекции, мониторинг чеков и ОФД включены в тариф. 

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Кому подходят решения?

Облачная касса подходит всем ИП и организациям, которые принимают оплату в интернете от физлиц. Это могут быть продажи через:

  • сайты;

  • интернет-магазин;

  • соцсети и мессенджеры; 

  • мобильные приложение и т.д. 

Также облачная касса используется:

  • для бизнеса с любым оборотом;

  • для продажи маркированных товаров и всех видов ФФД;

  • для любых сценариев оплат (по карте, платежной ссылке, СБП и т.д.).

Виртуальная касса подходит под следующие системы налогообложения: УСН, ПСН, ОСН. Самозанятым и ИП на НПД использовать онлайн-кассу не надо по закону 54-ФЗ.

Чеки без кассы могут бить не все предприниматели из-за ограничений:

  • у бизнеса растет оборот продаж;

  • ИП не могут продавать товары с маркировкой и акцизную продукцию. 

Но это удобное решение для сезонного бизнеса, когда выдача чека требуется только на несколько месяцев в году. 

Преимущества каждого решения 

Плюсы облачной кассы:

  • Полное соответствие закону 54-ФЗ и отсутствие рисков получить штраф.

  • Возможность составить чек коррекции и направить его в ФНС.

  • Поддержка системы маркировки и разрешительного режима;

  • Поддержка фискализации на каждом этапе: сайт, эквайринг, касса, ОФД и ФНС.

  • Помощь в работе с ФНС и ОФД от компании-арендодателя.

  • Формирование и автоматическая отправка любых чеков:  предоплаты, аванса, полного расчета, с данными агента и поставщика. 

  • Формирование чека вручную через личный кабинет. 

  • Личный кабинет для онлайн-мониторинга за кассой и отправкой чеков. 

Облачная касса позволяет подключать сразу несколько интернет-эквайрингов и также легко заменять один на другой, если было найдено более выгодное предложение по комиссии. С агентской схемой так не получится, т.к. агентом часто выступает сам банк, обязывающий использовать один интернет-эквайринг. 

Плюсы чеков без кассы через агента:

  • Экономия на аренде и покупке фискального накопителя. Оплачивается только комиссия за пробитые чеки.

  • Экономия времени на регистрации ККТ в ФНС, заключении договора с ОФД. С кассой агента быстрее начать отправку чеков клиентам. 

  • Удобное решение для сезонного бизнеса: не нужно замораживать тариф облачной кассы, достаточно не пробивать фискальные документы. Нет пробитых чеков, то не платите агенту. 

В компании Бизнес.Ру Онлайн-Чеки все делают за вас: подключают ОФД, регистрируют ККТ, настраивают всю цепочку приема платежей, а также предоставляют дальнейшую поддержку на всех этапах фискализации.

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Минусы решений

Теперь разберем минусы каждого решения

Основной недостаток аренды облачной кассы — ее стоимость на старте. По этому критерию она проигрывает агентской схеме. В стоимость аренды облачной кассы обычно включены: аренда облачной кассы, автоматическая отправка чеков, ОФД, поддержка. Фискальный накопитель оплачивается отдельно. Сумма и срок аренды отличаются у разных провайдеров

Облачная касса может быть невыгодна при маленьких оборотах бизнеса и на его старте. Не всегда новая деятельность ИП станет приносить ожидаемую прибыль, работа с агентской схемой на начальном этапе может сократить часть расходов. 

У агентской схемы тоже есть свои минусы:

  • Нельзя сформировать чек коррекции. Если чек пробьется с ошибкой, то у предпринимателя не будет возможности отправить чек коррекции в ФНС, что влечет риск получения штрафа по ст. 14.5 КоАП.

  • Поддерживает не все виды платежей в интернете, могут возникнуть сложности при оформлении кредита или рассрочки.

  • Агентская схема не передает данные в систему маркировки и не поддерживает разрешительный режим. Поэтому она не подходит для приема оплаты за маркированный товар. 

  • Агент не устанавливает фиксированную оплату за свои услуги. Если  обороты будут расти, то каждый месяц оплата будет выше. Владельцы бизнеса не смогут предугадать расходы. 

  • Нельзя узнать про ошибку в чеке сразу. Агенты не предоставляют личного кабинета для мониторинга за чеками. Также агенты не уведомляют об ошибках кассового чека. Уведомит о них уже ФНС.

Специалисты Бизнес.Ру Онлайн-Чеки расскажут, как законно отправлять электронные чеки, проконсультируют по вопросам закона 54-ФЗ и подберут правильное решение для онлайн-фискализации. 

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Общие рекомендации

При выборе решения для онлайн-фискализации отталкивайтесь, в первую очередь, от оборота бизнеса. Для компаний с более высоким оборотом удобным и выгодным решением станет облачная касса. 

Помните, что агентская схема в данный момент не соответствует требованиям закона и не упоминается в 54-ФЗ. Облачная касса законное решение. 

И немаловажным остается тот факт, что при регулярной отправке чеков может возникнуть необходимость в формировании чека коррекции. Ошибки в чеке случаются, а исправить их — обязанность ИП. Облачная касса позволит сформировать такой чек, агентская нет. Подумайте, готовы ли вы взять на себя риски?

Также важно, с какими товарами вы работаете. Агентская схема не подходит для продажи маркированных товаров. Облачная касса поддерживает разрешительный режим и передает данные в Честный знак. 

Как правило, агентами выступают банки, которые продвигают свой интернет-эквайринг, который нельзя будет сменить на более выгодный в плане комиссии. При аренде облачной кассы есть выбор подключения различных эквайрингов.

К одной ККТ агента подключены одновременно тысячи пользователей, пробивающих через нее чеки. В случае возникновения технического сбоя, все чеки «встанут» и не отправятся покупателю и в ФНС. К виртуальной кассе подключен только один пользователь — сам ИП.  

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