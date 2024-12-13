Облачная касса или отправка чеков без кассы: что выбрать

Решение 1: аренда облачной кассы
Облачная касса — это онлайн-касса для фискализации платежей в интернете. Она формирует только электронные фискальные чеки в соответствии с 54-ФЗ. Чеки передаются в ФНС через ОФД в режиме реального времени.
Чаще виртуальная касса оформляется в аренду и хранится в дата-центре провайдера. При таком варианте сотрудничества провайдер отвечает за обслуживание и бесперебойную работу ККТ. Например, именно провайдер заменяют в корпусе кассы фискальный накопитель (ФН), если срок действия истек.
Для законной работы, кроме облачной кассы, онлайн-бизнесу потребуется:
купить фискальный накопитель;
заключить договор с оператором фискальных данных;
провести регистрацию ККТ в ФНС;
подобрать услуги интернет-эквайринга для приема оплаты.
Подключение к облачной кассе происходит через интернет. Отслеживать чеки, платежи можно в любое время и с любого устройства через личный кабинет.
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Решение 2: чеки без кассы
Выдача кассового чека без кассы проста: предприниматель принимает оплату в сети от физлиц, а формирование и передача онлайн-чеков происходит через агента.
Агенты применяют облачную кассу, которая зарегистрирована на них, а не ИП или организации, обратившихся к ним. То есть, они предоставляют свою кассу одновременно нескольким владельцам бизнеса для формирования чеков.
Онлайн-касса и ФН предоставляются агентом. Он занимается формированием кассовых чеков вместо предпринимателя. При таком способе формирования электронного чека в документе отобразится реквизит «признак агента».
Поэтому решение отправки чеков без кассы называют также агентской схемой.
Сравнение облачной кассы и чеков по агентской схемы
Сравнили два решения для формирования фискальных чеков по разным параметрам.
Соответствие закону 54-ФЗ
Облачная касса соответствует всем требованиям закона 54-ФЗ. Именно она является единственным законным вариантом для онлайн-фискализации платежей в интернете. Касса вместе с ФН отвечают за формирование электронного фискального чека и его отправку ОФД.
С формированием чека без ККТ дела обстоят сложнее. О законности формирования чека через агента написали в ФНС в письме от 06.09.2023 года № АБ-4-20/11334@ «О сервисах формирования фискальных документов».
В письме налоговая настаивает, что онлайн-бизнес должен самостоятельно выполнять требования закона 54-ФЗ. То есть, формировать и отправлять чек через зарегистрированную на него ККТ.
Вот основные тезисы из разъяснения:
Онлайн-касса и фискальный накопитель должны регистрироваться на компанию.
ИП и организации не освобождаются от покупки/аренды ККТ при перепоручении приема платежей агентам.
Чек «полного расчета» может выдать только ИП, через агента можно пробить чек предоплаты.
По закону 54-ФЗ перепоручить агентам можно прием платежей в интернете, но не отправку чека клиентам.
Закон 54-ФЗ не содержит положений, позволяющих ИП и организациям перепоручать агенту или иному лицу обязанность применять кассу, формировать кассовый чек на любом носителе и отправлять его покупателю.
Чеки без аренды кассы особенно популярны среди ИП и организаций, которым необходимо сформировать один чек. Однако Минфин отклонил предложение об отмене применения ККТ при разовых сделках. В ведомстве подчеркнули, что ИП и ООО обязаны применять онлайн-кассу при работе с физлицами.
Подключим автоматическую отправку фискальных электронных чеков по закону 54-ФЗ с облачной кассой от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Чек коррекции, мониторинг чеков и ОФД включены в тариф.
Кому подходят решения?
Облачная касса подходит всем ИП и организациям, которые принимают оплату в интернете от физлиц. Это могут быть продажи через:
сайты;
интернет-магазин;
соцсети и мессенджеры;
мобильные приложение и т.д.
Также облачная касса используется:
для бизнеса с любым оборотом;
для продажи маркированных товаров и всех видов ФФД;
для любых сценариев оплат (по карте, платежной ссылке, СБП и т.д.).
Виртуальная касса подходит под следующие системы налогообложения: УСН, ПСН, ОСН. Самозанятым и ИП на НПД использовать онлайн-кассу не надо по закону 54-ФЗ.
Чеки без кассы могут бить не все предприниматели из-за ограничений:
у бизнеса растет оборот продаж;
ИП не могут продавать товары с маркировкой и акцизную продукцию.
Но это удобное решение для сезонного бизнеса, когда выдача чека требуется только на несколько месяцев в году.
Преимущества каждого решения
Плюсы облачной кассы:
Полное соответствие закону 54-ФЗ и отсутствие рисков получить штраф.
Возможность составить чек коррекции и направить его в ФНС.
Поддержка системы маркировки и разрешительного режима;
Поддержка фискализации на каждом этапе: сайт, эквайринг, касса, ОФД и ФНС.
Помощь в работе с ФНС и ОФД от компании-арендодателя.
Формирование и автоматическая отправка любых чеков: предоплаты, аванса, полного расчета, с данными агента и поставщика.
Формирование чека вручную через личный кабинет.
Личный кабинет для онлайн-мониторинга за кассой и отправкой чеков.
Облачная касса позволяет подключать сразу несколько интернет-эквайрингов и также легко заменять один на другой, если было найдено более выгодное предложение по комиссии. С агентской схемой так не получится, т.к. агентом часто выступает сам банк, обязывающий использовать один интернет-эквайринг.
Плюсы чеков без кассы через агента:
Экономия на аренде и покупке фискального накопителя. Оплачивается только комиссия за пробитые чеки.
Экономия времени на регистрации ККТ в ФНС, заключении договора с ОФД. С кассой агента быстрее начать отправку чеков клиентам.
Удобное решение для сезонного бизнеса: не нужно замораживать тариф облачной кассы, достаточно не пробивать фискальные документы. Нет пробитых чеков, то не платите агенту.
В компании Бизнес.Ру Онлайн-Чеки все делают за вас: подключают ОФД, регистрируют ККТ, настраивают всю цепочку приема платежей, а также предоставляют дальнейшую поддержку на всех этапах фискализации.
Минусы решений
Теперь разберем минусы каждого решения.
Основной недостаток аренды облачной кассы — ее стоимость на старте. По этому критерию она проигрывает агентской схеме. В стоимость аренды облачной кассы обычно включены: аренда облачной кассы, автоматическая отправка чеков, ОФД, поддержка. Фискальный накопитель оплачивается отдельно. Сумма и срок аренды отличаются у разных провайдеров.
Облачная касса может быть невыгодна при маленьких оборотах бизнеса и на его старте. Не всегда новая деятельность ИП станет приносить ожидаемую прибыль, работа с агентской схемой на начальном этапе может сократить часть расходов.
У агентской схемы тоже есть свои минусы:
Нельзя сформировать чек коррекции. Если чек пробьется с ошибкой, то у предпринимателя не будет возможности отправить чек коррекции в ФНС, что влечет риск получения штрафа по ст. 14.5 КоАП.
Поддерживает не все виды платежей в интернете, могут возникнуть сложности при оформлении кредита или рассрочки.
Агентская схема не передает данные в систему маркировки и не поддерживает разрешительный режим. Поэтому она не подходит для приема оплаты за маркированный товар.
Агент не устанавливает фиксированную оплату за свои услуги. Если обороты будут расти, то каждый месяц оплата будет выше. Владельцы бизнеса не смогут предугадать расходы.
Нельзя узнать про ошибку в чеке сразу. Агенты не предоставляют личного кабинета для мониторинга за чеками. Также агенты не уведомляют об ошибках кассового чека. Уведомит о них уже ФНС.
Специалисты Бизнес.Ру Онлайн-Чеки расскажут, как законно отправлять электронные чеки, проконсультируют по вопросам закона 54-ФЗ и подберут правильное решение для онлайн-фискализации.
Общие рекомендации
При выборе решения для онлайн-фискализации отталкивайтесь, в первую очередь, от оборота бизнеса. Для компаний с более высоким оборотом удобным и выгодным решением станет облачная касса.
Помните, что агентская схема в данный момент не соответствует требованиям закона и не упоминается в 54-ФЗ. Облачная касса законное решение.
И немаловажным остается тот факт, что при регулярной отправке чеков может возникнуть необходимость в формировании чека коррекции. Ошибки в чеке случаются, а исправить их — обязанность ИП. Облачная касса позволит сформировать такой чек, агентская нет. Подумайте, готовы ли вы взять на себя риски?
Также важно, с какими товарами вы работаете. Агентская схема не подходит для продажи маркированных товаров. Облачная касса поддерживает разрешительный режим и передает данные в Честный знак.
Как правило, агентами выступают банки, которые продвигают свой интернет-эквайринг, который нельзя будет сменить на более выгодный в плане комиссии. При аренде облачной кассы есть выбор подключения различных эквайрингов.
К одной ККТ агента подключены одновременно тысячи пользователей, пробивающих через нее чеки. В случае возникновения технического сбоя, все чеки «встанут» и не отправятся покупателю и в ФНС. К виртуальной кассе подключен только один пользователь — сам ИП.
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