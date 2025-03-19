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Онлайн-Чеки
Маркировка товаров

Разрешительный режим для продаж в интернете 

В статье расскажем, как продавать интернет-магазину маркированные товары и какие особенности разрешительного режима для онлайн-продаж учесть. 

Что такое маркировка и для чего она нужна 

Маркировка — это специальный уникальный код, нанесенный на упаковку, позволяющий проследить движение товара от производителя до конечного покупателя. 

Реализация продукции, подлежащей обязательной маркировке, без этого кода запрещена. Выглядит маркировка как штрихкодэто код DataMatrix.

Система маркировки нужна для отслеживания всего пути товара — от производителя до конечного покупателя. Такой подход усиливает контроль за качеством продукции и сокращает количество контрафактного товара на рынке. 

Для покупателей маркировка также имеет очевидные преимущества: с ее помощью можно легко убедиться в подлинности товара, отсканировав код через официальное мобильное приложение «Честный ЗНАК».

Решение о маркировке конкретных категорий товаров принимает государство. К примеру, сейчас маркируют одежду, обувь, молочную продукцию, воду, парфюм и другие товары. Проверить, попадает ли ваша товарная группа под обязательную маркировку, можно на сайте системы «Честный ЗНАК»

Надо ли наносить свою маркировку при продаже товара в интернете 

Обязанность по нанесению маркировки в основном лежит на производителях и импортерах, тогда как на продавцов, включая интернет-магазины, она возлагается частично. Предприниматели должны заниматься маркировкой напрямую в определенных ситуациях:

  • Если на момент расширения перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, остались немаркированные остатки из этой группы.

  • В случае, когда код маркировки на принятом от поставщика товаре поврежден или не считывается, тогда необходима перемаркировка.

  • Когда покупатель возвращает товар без маркировочного кода или с нечитаемым кодом, но сам товар соответствует стандартам качества и может быть снова выставлен на продажу, тогда тоже требуется перемаркировка.

Кроме того, на весь бизнес, который реализует продажу маркированного товара в интернете, ложится обязательство: проверка кодов маркировки и передача данных о выбытии в «Честный ЗНАК». Для это требуется установка разрешительного режима на онлайн-кассу, использование актуального ФФД 1.2 и выдача корректного чека. 

Далее опишем, что должен подключить онлайн-бизнес, что бы продавать маркированные товары в интернете законно. 

Онлайн-касса с актуальным ФФД 

Для начала у онлайн-бизнеса должна быть подключена онлайн-касса. Использовать кассу при приеме безналичных платежей в онлайн — требование закона 54-ФЗ

Для онлайн-бизнеса идеально подходит облачная онлайн-касса. Чаще всего она оформляется в аренду и обслуживается компанией-арендодателем. Облачная касса отвечает за формирование электронного чека и с помощью фискального накопителя (ФН) присваивает ему фискальный признак, т.е. делает чек законным. 

Как выбрать облачную кассу, читайте в статье: Топ-15 лучших облачных касс.

Также в электронном чеке указываются обязательные реквизиты, в том числе и теги маркировки. 

Подробнее про обязательные реквизиты в статье: Теги в кассовых чеках: что это и какие реквизиты обязательны.

Кроме того, облачная онлайн-касса должна поддерживать актуальный формат фискальных данных 1.2 (ФФД). Это самый новый формат, созданный специально для работы с кодами маркировки. Его особенность в том, что при реализации товара с маркировкой формируется чек, происходит проверка кода и получение обратной связи от системы «Честный ЗНАК». 

Рекомендуем выбирать компанию по аренде облачной кассы, которая сразу предоставляет актуальный формат ФФД 1.2. и формирует электронные чеки с обязательными тегами. 

Работайте с маркировкой и отправляйте электронные чеки по 54-ФЗ с облачной кассой от Бизнес.Ру. Поддержка актуального ФФД 1.2., ОФД и техподдержка включены в тариф.

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Офлайн- и онлайн-проверка кода через разрешительный режим 

Код маркировки проверяется через разрешительный режим на онлайн-кассе. С кассы отправляется запрос на проверку кода в систему маркировки

  • Если код маркировки проверку прошел — товар добавится в чек. 

  • Если код маркировки проверку не прошел — на кассе отобразится запрет на продажу товара. 

С 1 марта 2025 года при разрешительном режиме используется два типа режима проверок:

  • Онлайн — работает, если есть интернет. Онлайн-касса отправляет запрос в систему «Честный ЗНАК» и в течение 1,5 секунд получает ответ: о запрете или разрешении продажи. 

  • Офлайн — используется, если нет интернета или недоступна система маркировки. В этом случае запрос отправляется через Локальный модуль «Честного ЗНАКа» в локальную базу данных. Режим позволяет в фоновом режиме проверить код и добавить товар в кассовый чек. После того, как интернет появится, чеки подгружаются в ОФД и отправляются в ФНС с покупателями. 

Локальный модуль — бесплатная разработка от оператора ЦРПТ.

Настроим онлайн- и офлайн-проверку разрешительного режима на облачной кассе от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Помощь в настройке и техподдержка по работе с маркировкой входят в тариф. 

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Как подключить офлайн-проверку маркировки 

Есть два варианта подключения офлайна-режима проверки разрешительного режима на онлайн-кассе. 

Первый — подключить его самостоятельно по инструкции с сайта «Честный ЗНАК»: Самостоятельные шаги по подключению на операционной системе Windows:

  1. Переходите на страницу Локального модуля на официальном сайте «Честный ЗНАК».

  2. В блоке «Скачать ПО Локальный модуль» нажимаете на значок и скачиваете сам модуль.

  3. Далее загружаете модуль на свой компьютер. 

  4. После обновляете товароучетную систему или кассовое ПО до последней версии.

  5. Настраиваете модуль в вашем ПО по инструкциям (инструкции на сайте «Честный ЗНАК»).

Либо обращаетесь к действующему провайдеру облачной кассы или подбирайте ту компанию, у которой прописан алгоритм работы с двумя режимами проверки кода маркировки. 

Например, у компании Бизнес.Ру Онлайн-Чеки разрешительный режим осуществляет онлайн- и офлайн-проверку на облачной кассе. Это новый алгоритм, поддерживающий работу с локальным модульным от «Честного ЗНАКа». 

Локальный модуль может быть установлен на компьютер клиента и на серверах компании Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. С настройкой модуля на облачной кассе помогает техническая поддержка.

Сверка кода маркировки в сервисе Бизнес.Ру «Онлайн-Чеки» реализует 2 способа:

  • Первый способонлайн-проверка. Сервис «Онлайн-Чеки» отправляет онлайн-запрос в систему «Честный ЗНАК», получает ответ в течение 1,5 секунд и добавляет маркированный товар в чек. 

  • Второй способофлайн-проверка через локальный модуль. Если онлайн-проверка кода невозможна, недоступна система маркировки, а сервис «Онлайн-Чеки» не может получить в течение 1,5 секунд ответ от системы, то код будет проверяться через локальный модуль. 

Когда сервис Бизнес.Ру «Онлайн-Чеки» получит положительный ответ от системы маркировки, сформируется чек полного расчета и автоматически отправится покупателю.

Как продавать маркированные товары в интернет-магазине

Процедура реализации маркированной продукции в онлайн-торговле во многом схожа с офлайн-продажами, но имеет свои нюансы.

Клиент вносит оплату заранее

Когда платеж в интернете происходит до упаковки и отправки заказа, сразу сформировать чек с кодом маркировки не получится, так как конкретный товар с кодом маркировки еще не определен. В этом случае формируются два чека:

  • Чек предоплаты — оформляется в момент получения оплаты, без указания кода маркировки.

  • Чек с реквизитом «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» — создается перед передачей товара курьеру. В этом чеке обязательно указывается код маркировки конкретного товара.

Электронный чек с кодом маркировки отправляется покупателю по указанным контактным данным. 

Подробнее о том, как сформировать чек предоплаты в статье: Как пробить чек на предоплату в интернет-магазине.

Особенность работы с облачной кассой: К облачной кассе нельзя напрямую подключить 2d-сканер для сканирования кодов, поэтому удобнее установить на смартфон специальное приложение и использовать камеру телефона для сканирования кода и работы с кодами маркировки. 

Например, так работает приложение для смартфона «Мобильный кассир» от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Оно поддерживает работу с маркировкой, заменяет сканер, позволяет принимать оплату по карте, через ссылку, наличными и отправлять электронный чек клиенту на почту. 

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Клиент оплачивает товар при получении заказа 

Принимать оплату и сформировать чек на месте проще: курьер оформляет чек с кодом маркировки через мобильное устройство, например, через приложение «Мобильный кассир», подключенное к облачной кассе, и отправляет его клиенту в электронном виде.

Таким образом, онлайн-бизнес соблюдает требования закона о маркировке, и гарантирует законность продажи.

Схема работы мобильного приложения Бизнес.Ру «Мобильный кассир»

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Безопасность и законность каждого платежа

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