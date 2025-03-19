Разрешительный режим для продаж в интернете 

Для начала у онлайн-бизнеса должна быть подключена онлайн-касса. Использовать кассу при приеме безналичных платежей в онлайн — требование закона 54-ФЗ.

Для онлайн-бизнеса идеально подходит облачная онлайн-касса. Чаще всего она оформляется в аренду и обслуживается компанией-арендодателем. Облачная касса отвечает за формирование электронного чека и с помощью фискального накопителя (ФН) присваивает ему фискальный признак, т.е. делает чек законным.

Как выбрать облачную кассу, читайте в статье: Топ-15 лучших облачных касс.

Также в электронном чеке указываются обязательные реквизиты, в том числе и теги маркировки.

Подробнее про обязательные реквизиты в статье: Теги в кассовых чеках: что это и какие реквизиты обязательны.

Кроме того, облачная онлайн-касса должна поддерживать актуальный формат фискальных данных 1.2 (ФФД). Это самый новый формат, созданный специально для работы с кодами маркировки. Его особенность в том, что при реализации товара с маркировкой формируется чек, происходит проверка кода и получение обратной связи от системы «Честный ЗНАК».

Рекомендуем выбирать компанию по аренде облачной кассы, которая сразу предоставляет актуальный формат ФФД 1.2. и формирует электронные чеки с обязательными тегами.