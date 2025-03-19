Разрешительный режим для продаж в интернете 

Что такое маркировка и для чего она нужна
Маркировка — это специальный уникальный код, нанесенный на упаковку, позволяющий проследить движение товара от производителя до конечного покупателя.
Реализация продукции, подлежащей обязательной маркировке, без этого кода запрещена. Выглядит маркировка как штрихкод — это код DataMatrix.
Система маркировки нужна для отслеживания всего пути товара — от производителя до конечного покупателя. Такой подход усиливает контроль за качеством продукции и сокращает количество контрафактного товара на рынке.
Для покупателей маркировка также имеет очевидные преимущества: с ее помощью можно легко убедиться в подлинности товара, отсканировав код через официальное мобильное приложение «Честный ЗНАК».
Решение о маркировке конкретных категорий товаров принимает государство. К примеру, сейчас маркируют одежду, обувь, молочную продукцию, воду, парфюм и другие товары. Проверить, попадает ли ваша товарная группа под обязательную маркировку, можно на сайте системы «Честный ЗНАК».
Надо ли наносить свою маркировку при продаже товара в интернете
Обязанность по нанесению маркировки в основном лежит на производителях и импортерах, тогда как на продавцов, включая интернет-магазины, она возлагается частично. Предприниматели должны заниматься маркировкой напрямую в определенных ситуациях:
Если на момент расширения перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, остались немаркированные остатки из этой группы.
В случае, когда код маркировки на принятом от поставщика товаре поврежден или не считывается, тогда необходима перемаркировка.
Когда покупатель возвращает товар без маркировочного кода или с нечитаемым кодом, но сам товар соответствует стандартам качества и может быть снова выставлен на продажу, тогда тоже требуется перемаркировка.
Кроме того, на весь бизнес, который реализует продажу маркированного товара в интернете, ложится обязательство: проверка кодов маркировки и передача данных о выбытии в «Честный ЗНАК». Для это требуется установка разрешительного режима на онлайн-кассу, использование актуального ФФД 1.2 и выдача корректного чека.
Далее опишем, что должен подключить онлайн-бизнес, что бы продавать маркированные товары в интернете законно.
Онлайн-касса с актуальным ФФД
Для начала у онлайн-бизнеса должна быть подключена онлайн-касса. Использовать кассу при приеме безналичных платежей в онлайн — требование закона 54-ФЗ.
Для онлайн-бизнеса идеально подходит облачная онлайн-касса. Чаще всего она оформляется в аренду и обслуживается компанией-арендодателем. Облачная касса отвечает за формирование электронного чека и с помощью фискального накопителя (ФН) присваивает ему фискальный признак, т.е. делает чек законным.
Как выбрать облачную кассу, читайте в статье: Топ-15 лучших облачных касс.
Также в электронном чеке указываются обязательные реквизиты, в том числе и теги маркировки.
Подробнее про обязательные реквизиты в статье: Теги в кассовых чеках: что это и какие реквизиты обязательны.
Кроме того, облачная онлайн-касса должна поддерживать актуальный формат фискальных данных 1.2 (ФФД). Это самый новый формат, созданный специально для работы с кодами маркировки. Его особенность в том, что при реализации товара с маркировкой формируется чек, происходит проверка кода и получение обратной связи от системы «Честный ЗНАК».
Рекомендуем выбирать компанию по аренде облачной кассы, которая сразу предоставляет актуальный формат ФФД 1.2. и формирует электронные чеки с обязательными тегами.
Работайте с маркировкой и отправляйте электронные чеки по 54-ФЗ с облачной кассой от Бизнес.Ру. Поддержка актуального ФФД 1.2., ОФД и техподдержка включены в тариф.
Офлайн- и онлайн-проверка кода через разрешительный режим
Код маркировки проверяется через разрешительный режим на онлайн-кассе. С кассы отправляется запрос на проверку кода в систему маркировки:
Если код маркировки проверку прошел — товар добавится в чек.
Если код маркировки проверку не прошел — на кассе отобразится запрет на продажу товара.
С 1 марта 2025 года при разрешительном режиме используется два типа режима проверок:
Онлайн — работает, если есть интернет. Онлайн-касса отправляет запрос в систему «Честный ЗНАК» и в течение 1,5 секунд получает ответ: о запрете или разрешении продажи.
Офлайн — используется, если нет интернета или недоступна система маркировки. В этом случае запрос отправляется через Локальный модуль «Честного ЗНАКа» в локальную базу данных. Режим позволяет в фоновом режиме проверить код и добавить товар в кассовый чек. После того, как интернет появится, чеки подгружаются в ОФД и отправляются в ФНС с покупателями.
Локальный модуль — бесплатная разработка от оператора ЦРПТ.
Настроим онлайн- и офлайн-проверку разрешительного режима на облачной кассе от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Помощь в настройке и техподдержка по работе с маркировкой входят в тариф.
Как подключить офлайн-проверку маркировки
Есть два варианта подключения офлайна-режима проверки разрешительного режима на онлайн-кассе.
Первый — подключить его самостоятельно по инструкции с сайта «Честный ЗНАК»: Самостоятельные шаги по подключению на операционной системе Windows:
Переходите на страницу Локального модуля на официальном сайте «Честный ЗНАК».
В блоке «Скачать ПО Локальный модуль» нажимаете на значок и скачиваете сам модуль.
Далее загружаете модуль на свой компьютер.
После обновляете товароучетную систему или кассовое ПО до последней версии.
Настраиваете модуль в вашем ПО по инструкциям (инструкции на сайте «Честный ЗНАК»).
Либо обращаетесь к действующему провайдеру облачной кассы или подбирайте ту компанию, у которой прописан алгоритм работы с двумя режимами проверки кода маркировки.
Например, у компании Бизнес.Ру Онлайн-Чеки разрешительный режим осуществляет онлайн- и офлайн-проверку на облачной кассе. Это новый алгоритм, поддерживающий работу с локальным модульным от «Честного ЗНАКа».
Локальный модуль может быть установлен на компьютер клиента и на серверах компании Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. С настройкой модуля на облачной кассе помогает техническая поддержка.
Сверка кода маркировки в сервисе Бизнес.Ру «Онлайн-Чеки» реализует 2 способа:
Первый способ — онлайн-проверка. Сервис «Онлайн-Чеки» отправляет онлайн-запрос в систему «Честный ЗНАК», получает ответ в течение 1,5 секунд и добавляет маркированный товар в чек.
Второй способ — офлайн-проверка через локальный модуль. Если онлайн-проверка кода невозможна, недоступна система маркировки, а сервис «Онлайн-Чеки» не может получить в течение 1,5 секунд ответ от системы, то код будет проверяться через локальный модуль.
Когда сервис Бизнес.Ру «Онлайн-Чеки» получит положительный ответ от системы маркировки, сформируется чек полного расчета и автоматически отправится покупателю.
Как продавать маркированные товары в интернет-магазине
Процедура реализации маркированной продукции в онлайн-торговле во многом схожа с офлайн-продажами, но имеет свои нюансы.
Клиент вносит оплату заранее
Когда платеж в интернете происходит до упаковки и отправки заказа, сразу сформировать чек с кодом маркировки не получится, так как конкретный товар с кодом маркировки еще не определен. В этом случае формируются два чека:
Чек предоплаты — оформляется в момент получения оплаты, без указания кода маркировки.
Чек с реквизитом «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» — создается перед передачей товара курьеру. В этом чеке обязательно указывается код маркировки конкретного товара.
Электронный чек с кодом маркировки отправляется покупателю по указанным контактным данным.
Подробнее о том, как сформировать чек предоплаты в статье: Как пробить чек на предоплату в интернет-магазине.
Особенность работы с облачной кассой: К облачной кассе нельзя напрямую подключить 2d-сканер для сканирования кодов, поэтому удобнее установить на смартфон специальное приложение и использовать камеру телефона для сканирования кода и работы с кодами маркировки.
Например, так работает приложение для смартфона «Мобильный кассир» от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Оно поддерживает работу с маркировкой, заменяет сканер, позволяет принимать оплату по карте, через ссылку, наличными и отправлять электронный чек клиенту на почту.
Клиент оплачивает товар при получении заказа
Принимать оплату и сформировать чек на месте проще: курьер оформляет чек с кодом маркировки через мобильное устройство, например, через приложение «Мобильный кассир», подключенное к облачной кассе, и отправляет его клиенту в электронном виде.
Таким образом, онлайн-бизнес соблюдает требования закона о маркировке, и гарантирует законность продажи.
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