Как отправить электронные чеки без покупки онлайн-кассы

Что такое электронный чек
Электронный чек — это фискальный документ, который подтверждает факт покупки. Он содержит сведения о товаре, сумме, дате и фискальный признак. Чеки передаются в налоговую через оператора фискальных данных (ОФД). В отличие от бумажного чека, он отправляется покупателю в виде SMS или на электронную почту.
За расчеты в интернете отправляется только электронный чек. В рознице у покупателей есть выбор — получить бумажный или электронный чек.
Можно ли отправлять чеки без кассы по 54-ФЗ
По закону 54-ФЗ использование онлайн-кассы обязательно при продаже товаров и услуг физлицам. Чтобы сформировать и отправить электронный чек, необходимо применять контрольно-кассовую технику (ККТ), зарегистрированную в ФНС. Без кассы с фискальным накопителем чеки не могут быть фискализированы, а их отправка покупателям будет нарушением законодательства.
Те, кто полноценно работают в интернете, продают или оказывают услуги, принимают онлайн-оплату от физлиц, могут арендовать облачную кассу. Это удобное и идеальное решение для онлайн-бизнеса.
Облачная касса оформляется в аренду, ее хранением и обслуживанием занимается компания арендодатель. Касса автоматически формирует и передает ОФД только электронные чеки. Предприниматель не участвует в работе с чеками напрямую. Весь процесс формирования чека берет на себя компания, предоставляющая кассу в аренду.
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В каких случаях можно работать без ККТ по 54-ФЗ
Но есть случаи, когда бизнес все-таки может не применять онлайн-кассу. Они описаны в ст.2 закона 54-ФЗ. Кто и что попадает под исключения:
Виды деятельности, описанные в ст. 2 закона 54-ФЗ.
Предприниматели из отдаленных и труднодоступных местностей (п. 3 ст. 2 закона № 54-ФЗ).
Расчеты между ИП или юрлицами, происходящие в безналичном порядке, то есть напрямую с одного расчетного счета на другой.
ИП, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые).
Также согласно п. 2.1 ст.2 закона № 54-ФЗ, ИП на патентной системе налогообложения (ПСН) могут работать без онлайн-кассы при определенных видах деятельности, среди которых:
Ландшафтное благоустройство.
Частная детективная деятельность (при наличии лицензии).
Оказание экскурсионных и туристических услуг.
Организация и музыкальное сопровождение мероприятий и обрядов.
Переработка и консервирование овощей и фруктов и другие виды деятельности.
Полный перечень видов деятельности, при которых разрешено работать без ККТ, содержится в пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса (подпункты 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12–17, 19–27, 29–31, 34–36, 39, 41–44, 49–52, 54, 55, 57–62, 64, 66–80).
Важно! Даже если ККТ не применяется, предприниматель обязан по запросу покупателя предоставить документ, подтверждающий расчет. Требования к такому документу прописаны в п. 2.1 ст.2 и абз. 4–12 п.1 ст. 4.7 закона 54-ФЗ.
Специалисты Бизнес.Ру Онлайн-Чеки помогут подобрать решение под ваш бизнес в соответствии с 54-ФЗ. Проконсультируют по работе с ФНС и возьмут на себя весь процесс отправки чеков.
Как выдать электронный чек без кассы
Таким образом, по закону, даже если бизнес не использует кассу, чек выдать клиенту по требованию обязан. Для автоматизации процесса создания и отправки чеков существуют специальные сервисы.
Например, сервис «Электронные чеки» от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки позволяет предпринимателям формировать и отправлять электронные чеки без кассового аппарата.
Решение соответствует требованиям 54-ФЗ и подходит для ИП и юридических лиц, имеющих право проводить расчеты без ККТ с предоставлением покупателю документа о платеже (перечень исключений в ст. 2 54-ФЗ).
Как работает сервис
Клиент оплачивает товар или услугу на сайте, через мессенджер или в соцсетях.
Данные о платеже передаются в систему.
Сервис автоматически формирует электронный чек с обязательными реквизитами.
Чек отправляется покупателю на e-mail.
Отметим, что чек не передается в ОФД и ФНС, поскольку касса не используется.
Какие платежи поддерживаются сервисом
СБП и QR-коды.
Банковские карты.
Электронные кошельки и pay-сервисы.
Платежные ссылки.
Оплата в рассрочку или частями.
Преимущества сервиса «Электронные чеки»
Формирование чеков без покупки кассы и фискального накопителя.
Отправка чека клиенту без подписания договора с ОФД.
Отправка чеков за 0 ₽ без ограничений по обороту и количеству чеков.
Создание брендированных чеков — можно добавить логотип, контакты, промокоды на следующую покупку.
Полная автоматизация процесса — экономит время на выдаче чеков.
Мониторинг в личном кабинете: аналитика чеков, среднего чека, количества продаж.
Также сервис «Электронные чеки» интегрируется с любой CMS сайта и эквайрингом. Специалисты Бизнес.Ру самостоятельно проведут интеграцию, после чего сервис автоматически будет получать данные о покупателе и формировать чек с реквизитами, установленными абз. 4–12 п.1 ст. 4.7 закона 54-ФЗ.
Подключим автоматическую отправку электронных чеков без кассы по закону 54-ФЗ через сервис «Электронные чеки» от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки.
Штрафы за невыдачу чека
Если чек оформлен с ошибками (неверный ИНН, сумма, признаки расчета):
Для ИП — от 1 500 до 3 000 ₽.
Для ООО — от 5 000 до 10 000 ₽.
Если чеки не отправляются в налоговую через оператора фискальных данных (ОФД):
Для ИП — от 1 500 до 3 000 ₽.
Для ООО — от 5 000 до 10 000 ₽.
Важно! Если расчет с физлицом проходит без кассы (например, перевод на карту физлица), ФНС может расценить это как уклонение от налогов, а штраф составит до 100% от суммы расчета.
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