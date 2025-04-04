Как отправить электронные чеки без покупки онлайн-кассы

Можно ли отправлять чеки без кассы по 54-ФЗ

По закону 54-ФЗ использование онлайн-кассы обязательно при продаже товаров и услуг физлицам. Чтобы сформировать и отправить электронный чек, необходимо применять контрольно-кассовую технику (ККТ), зарегистрированную в ФНС. Без кассы с фискальным накопителем чеки не могут быть фискализированы, а их отправка покупателям будет нарушением законодательства.

Те, кто полноценно работают в интернете, продают или оказывают услуги, принимают онлайн-оплату от физлиц, могут арендовать облачную кассу. Это удобное и идеальное решение для онлайн-бизнеса.

Облачная касса оформляется в аренду, ее хранением и обслуживанием занимается компания арендодатель. Касса автоматически формирует и передает ОФД только электронные чеки. Предприниматель не участвует в работе с чеками напрямую. Весь процесс формирования чека берет на себя компания, предоставляющая кассу в аренду.