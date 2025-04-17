Как превратить кассу Эвотор в облачную: пошаговое руководство

Зачем превращать Эвотор в облачную кассу

Когда может потребоваться сделать из терминала Эвотор облачную кассу? Ответ прост — если бизнес, работающий в розницу, планирует расширяться и выходить в онлайн.

Чтобы работать с платежами в интернете законно и формировать чеки по 54-ФЗ, тоже нужна касса. В интернете для фискализации онлайн-оплат, как правило, используется облачная онлайн-касса.

И тут возникает закономерный вопрос: можно ли обойтись одной кассой для работы в обоих направлениях: офлайн и онлайн? Ответ — да, можно.

Как раз в таких ситуациях можно наделить физическую кассу Эвотор функционалом облачной. И у такого решения есть ряд преимуществ: