ЦОК 8 Конференция 16.04 Мобильный
Онлайн-Чеки
Онлайн-кассы

Как превратить кассу Эвотор в облачную: пошаговое руководство

Владельцы розничных магазинов, использующие кассы Эвотор, часто задумываются о выходе в онлайн: запуске интернет-магазина, приеме онлайн-оплат за товары и услуги. Однако по закону 54-ФЗ все онлайн-платежи тоже должны проходить фискализацию с выдачей чека покупателю. 

Если у вас уже есть стационарная онлайн-касса Эвотор, совсем не обязательно покупать новую кассу — достаточно подключить специальный сервис, который превратит вашу кассу в облачную. Разберем, как это сделать.

Зачем превращать Эвотор в облачную кассу

Когда может потребоваться сделать из терминала Эвотор облачную кассу? Ответ прост — если бизнес, работающий в розницу, планирует расширяться и выходить в онлайн

Чтобы работать с платежами в интернете законно и формировать чеки по 54-ФЗ, тоже нужна касса. В интернете для фискализации онлайн-оплат, как правило, используется облачная онлайн-касса. 

И тут возникает закономерный вопрос: можно ли обойтись одной кассой для работы в обоих направлениях: офлайн и онлайн? Ответ — да, можно. 

Как раз в таких ситуациях можно наделить физическую кассу Эвотор функционалом облачной. И у такого решения есть ряд преимуществ:

  • Экономия от 30 000 ₽ — не нужно покупать кассу и фискальный накопитель. 

  • Соответствие 54-ФЗ — фискализация онлайн-платежей по закону. 

  • Автоматическая передача чеков — покупатели сразу получают электронные чеки на email или в СМС. 

  • Совмещение офлайн- и онлайн-продаж — одна касса обслуживает оба канала.

  • Простая интеграция — сервис устанавливается аналогично приложению на телефон, настройку берет на себя техподдержка сервиса. 

Как превратить кассу Эвотор в облачную

Теперь бизнесу не нужно использовать несколько касс для разных каналов продаж — можно обойтись одной стационарной. Достаточно установить специальный сервис, который позволит фискализировать платежи как в розничной точке, так и в интернет-магазине.

Например, решение «Онлайн-Чеки» от Бизнес.Ру позволяет работать с уже имеющимся оборудованием: кассой, фискальным накопителем и ОФД.

Как работает сервис «Онлайн-Чеки» на кассе Эвотор:

  1. На стационарную кассу Эвотор устанавливается программное обеспечение «Онлайн-Чеки», процесс аналогичен установке приложения на смартфон.

  2. После настройки касса сможет принимать платежи сразу из двух источников: розничной точки и интернет-магазина.

  3. Для покупателей в офлайне сохраняется возможность получения бумажного или электронного чека, а для онлайн-клиентов чек автоматически направляется в электронном формате на почту или в СМС. Также чек автоматически отправляется в ФНС. 

Настроим физическую кассу Эвотор  для приема платежей с интернета и формирования электронных чеков за онлайн-оплаты. 

Узнать подробнее

Плюсы работы с сервисом «Онлайн-Чеки» на кассе Эвотор 

Мы уже разобрали, как настроить кассу Эвотор для интернет-продаж через сервис от Бизнес.Ру.

Теперь подробнее рассмотрим преимущества работы с сервисом:

  • Экономия на покупке дополнительной ККТ. Задействуем имеющиеся ресурсы без покупки дополнительной кассы: онлайн-касса Эвотор, фискальный накопитель и ОФД.

  • Фискализация каждой оплаты. Независимо от способа и места расчета, все покупатели всегда получают фискальный чек, а информация о платеже автоматически передается в ОФД и ФНС.

  • Поддержка всего процесса онлайн-оплаты. Специалисты Бизнес.Ру помогают решать любые вопросы с чеками, возникающие на стороне кассы, сайта, сервиса, интернет-эквайринга, ОФД или налоговой.

  • Автоматическая отправка чеков 24/7. Для интернет-оплат не требуется участие кассира — сервис самостоятельно формирует онлайн-чеки. 

  • Аналитика в личном кабинете. Каждый клиент получает доступ в отдельный ЛК, где представлена аналитика только по онлайн-продажам: следите в режиме реального времени за статусами платежей и чеками, суммой среднего чека, количеством продаж, создавайте отчеты по чекам за любой период и пользуйтесь функцией ручного создания чеков. Таким образом, статистика онлайн- и офлайн-продаж будет разделена для удобной оценки эффективности каждого канала.

  • Обслуживание онлайн-кассы «под ключ». Бизнес.Ру берет на себя обслуживание стационарной кассы. Если физическая касса Эвотор сломается или будет неисправна, то компания предоставит подменную кассу, пока ваша касса находится на техобслуживании. 

Касса 2 в 1: для онлайн- и офлайн-продаж

Подключим автоматическую отправку электронных чеков по закону 54-ФЗ с разных каналов продаж через вашу стационарную кассу Эвотор

Какие модели Эвотор можно сделать облачными 

Сервис «Онлайн-Чеки» может быть установлен на следующие модели Эвотор:

  • Эвотор 5i.

  • Эвотор 10.

  • Эвотор 7.2.

  • Эвотор 7.3.

  • Эвотор 5ST.

  • Эвотор 6.

  • Эвотор 5.

Сделаем вашу стационарную кассу Эвотор облачной и установим сервис «Онлайн-Чеки» для приема и фискализации платежей в интернете.

Узнать подробнее

Использовать кассу Эвотор в качестве облачной — законно? 

Да, применение физического терминала Эвотор для приема оплат в интернете законно. Сервис «Онлайн-Чеки» позволяет принимать онлайн-платежи и формировать фискальные чеки в соответствии с законом 54-ФЗ

Отметим, ПО Бизнес.Ру «Онлайн-Чеки» зарегистрировано в Минцифрах под номером 9691 на основании приказа от 15.03.2021 №151. Платформа «Бизнес.ру» полностью соответствует требованиям закона 54-ФЗ.

Получите бесплатную консультацию

Проконсультируем и расскажем, как сделать физическую кассу Эвотор облачной законно по 54-ФЗ

Реклама: ООО «Класс», ИНН 7722801524, erid: 2W5zFHATvTA

Информации об авторе

Онлайн-Чеки

Онлайн-Чеки

Безопасность и законность каждого платежа

781 подписчик 14 постов

Начать дискуссию