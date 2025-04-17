Как превратить кассу Эвотор в облачную: пошаговое руководство

Если у вас уже есть стационарная онлайн-касса Эвотор, совсем не обязательно покупать новую кассу — достаточно подключить специальный сервис, который превратит вашу кассу в облачную. Разберем, как это сделать.
Зачем превращать Эвотор в облачную кассу
Когда может потребоваться сделать из терминала Эвотор облачную кассу? Ответ прост — если бизнес, работающий в розницу, планирует расширяться и выходить в онлайн.
Чтобы работать с платежами в интернете законно и формировать чеки по 54-ФЗ, тоже нужна касса. В интернете для фискализации онлайн-оплат, как правило, используется облачная онлайн-касса.
И тут возникает закономерный вопрос: можно ли обойтись одной кассой для работы в обоих направлениях: офлайн и онлайн? Ответ — да, можно.
Как раз в таких ситуациях можно наделить физическую кассу Эвотор функционалом облачной. И у такого решения есть ряд преимуществ:
Экономия от 30 000 ₽ — не нужно покупать кассу и фискальный накопитель.
Соответствие 54-ФЗ — фискализация онлайн-платежей по закону.
Автоматическая передача чеков — покупатели сразу получают электронные чеки на email или в СМС.
Совмещение офлайн- и онлайн-продаж — одна касса обслуживает оба канала.
Простая интеграция — сервис устанавливается аналогично приложению на телефон, настройку берет на себя техподдержка сервиса.
Как превратить кассу Эвотор в облачную
Теперь бизнесу не нужно использовать несколько касс для разных каналов продаж — можно обойтись одной стационарной. Достаточно установить специальный сервис, который позволит фискализировать платежи как в розничной точке, так и в интернет-магазине.
Например, решение «Онлайн-Чеки» от Бизнес.Ру позволяет работать с уже имеющимся оборудованием: кассой, фискальным накопителем и ОФД.
Как работает сервис «Онлайн-Чеки» на кассе Эвотор:
На стационарную кассу Эвотор устанавливается программное обеспечение «Онлайн-Чеки», процесс аналогичен установке приложения на смартфон.
После настройки касса сможет принимать платежи сразу из двух источников: розничной точки и интернет-магазина.
Для покупателей в офлайне сохраняется возможность получения бумажного или электронного чека, а для онлайн-клиентов чек автоматически направляется в электронном формате на почту или в СМС. Также чек автоматически отправляется в ФНС.
Настроим физическую кассу Эвотор для приема платежей с интернета и формирования электронных чеков за онлайн-оплаты.
Плюсы работы с сервисом «Онлайн-Чеки» на кассе Эвотор
Мы уже разобрали, как настроить кассу Эвотор для интернет-продаж через сервис от Бизнес.Ру.
Теперь подробнее рассмотрим преимущества работы с сервисом:
Экономия на покупке дополнительной ККТ. Задействуем имеющиеся ресурсы без покупки дополнительной кассы: онлайн-касса Эвотор, фискальный накопитель и ОФД.
Фискализация каждой оплаты. Независимо от способа и места расчета, все покупатели всегда получают фискальный чек, а информация о платеже автоматически передается в ОФД и ФНС.
Поддержка всего процесса онлайн-оплаты. Специалисты Бизнес.Ру помогают решать любые вопросы с чеками, возникающие на стороне кассы, сайта, сервиса, интернет-эквайринга, ОФД или налоговой.
Автоматическая отправка чеков 24/7. Для интернет-оплат не требуется участие кассира — сервис самостоятельно формирует онлайн-чеки.
Аналитика в личном кабинете. Каждый клиент получает доступ в отдельный ЛК, где представлена аналитика только по онлайн-продажам: следите в режиме реального времени за статусами платежей и чеками, суммой среднего чека, количеством продаж, создавайте отчеты по чекам за любой период и пользуйтесь функцией ручного создания чеков. Таким образом, статистика онлайн- и офлайн-продаж будет разделена для удобной оценки эффективности каждого канала.
Обслуживание онлайн-кассы «под ключ». Бизнес.Ру берет на себя обслуживание стационарной кассы. Если физическая касса Эвотор сломается или будет неисправна, то компания предоставит подменную кассу, пока ваша касса находится на техобслуживании.
Касса 2 в 1: для онлайн- и офлайн-продаж
Подключим автоматическую отправку электронных чеков по закону 54-ФЗ с разных каналов продаж через вашу стационарную кассу Эвотор
Какие модели Эвотор можно сделать облачными
Сервис «Онлайн-Чеки» может быть установлен на следующие модели Эвотор:
Эвотор 5i.
Эвотор 10.
Эвотор 7.2.
Эвотор 7.3.
Эвотор 5ST.
Эвотор 6.
Эвотор 5.
Сделаем вашу стационарную кассу Эвотор облачной и установим сервис «Онлайн-Чеки» для приема и фискализации платежей в интернете.
Использовать кассу Эвотор в качестве облачной — законно?
Да, применение физического терминала Эвотор для приема оплат в интернете законно. Сервис «Онлайн-Чеки» позволяет принимать онлайн-платежи и формировать фискальные чеки в соответствии с законом 54-ФЗ.
Отметим, ПО Бизнес.Ру «Онлайн-Чеки» зарегистрировано в Минцифрах под номером 9691 на основании приказа от 15.03.2021 №151. Платформа «Бизнес.ру» полностью соответствует требованиям закона 54-ФЗ.
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