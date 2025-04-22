Как инфобизнесу избежать штрафов от ФНС: законное решение для продажи курсов и консультаций

Но есть хорошая новость: облачная касса решает эту проблему быстро, легально и без лишних затрат. Разбираемся, как работать в инфобизнесе легально и без риска получить штраф от ФНС.
Почему инфобизнес попадает под закон об онлайн-кассах и не только
Распространено мнение, что продажа собственных услуг в сфере образования через интернет — это «не бизнес», а значит, и оформлять ИП не нужно. Но такая точка зрения ошибочна и противоречит законодательству.
Согласно ст. 2 Гражданского кодекса, если деятельность осуществляется регулярно и приносит доход, она считается предпринимательской. И размер выручки не имеет значения. Налоговая служба подтверждает такой подход (письмо ФНС от 08.02.2013 № ЕД-3-3/412).
Например, фитнес-тренер создал свой онлайн-курс по тренировкам и продает их через соцсети, а также проводит онлайн-консультации. Такая деятельность будет засчитана предпринимательской.
Поэтому регулярная продажа образовательных услуг или курсов требует регистрации ИП или юридического лица. Это же требование касается тех, кто продает и продвигает услуги в социальных сетях или мессенджерах: ФНС активно отслеживает такие каналы, в том числе. Несоблюдение требований законодательства может привести к административной или налоговой ответственности.
Отсюда мы приходим к следующему закону — 54-ФЗ. По закону 54-ФЗ, если онлайн-бизнес принимает оплату от физлиц в интернете, то он обязан:
Использовать онлайн-кассу и формировать чеки в электронном формате при каждой оплате.
Отправлять чеки клиенту (по почте, SMS, в мессенджеры).
Передавать чеки в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД).
Требование 54-ФЗ касается:
Продажи курсов, вебинаров, тренингов.
Онлайн-консультации, уроки и т.д. (разовые и по подписке).
Доступов к платному образовательному контенту.
Однако есть послабления для ИП в сфере образовательной деятельности. С 1 марта 2025 года освобождены от применения кассы предприниматели с лицензией на образовательную деятельность, если это их основной вид деятельности. Все остальные компании использовать кассу при безналичных платежах обязаны.
Если вы не попадаете под исключения — без кассы не обойтись. Узнайте, как принимать платежи легально и без рисков.
Мифы, которые дорого обходятся инфобизнесу
Разберем популярные заблуждения в сфере онлайн-образования, которые приводят к нарушениям закона:
Миф 1: «Я работаю один, мне касса не нужна»
Реальность: даже если у вас нет сотрудников, при приеме онлайн-оплаты от физического лица в интернете (карты,СБП, электронные кошельки) онлайн-касса обязательна по требованию закона 54-ФЗ.
Миф 2: «Мои клиенты не требуют чеков»
Реальность: ФНС реагирует на жалобы ваших покупателей, а дальше проверяет транзакции. Если платеж прошел, а чека нет — это нарушение 54-ФЗ.
Миф 3: «Я использую переводы на карту — это не контролируется ФНС»
Реальность: любой безналичный перевод от физлица может быть засчитан за оплату товара/услуги, значит, он подпадает под требования 54-ФЗ и должен быть проведен через онлайн-кассу.
«Можно и без кассы» — считали они... Пока не получили штраф на 100 000₽.
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Как легально принимать онлайн-платежи без штрафов.
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Как инфобизнесу соблюдать закон без лишних затрат
Не обязательно покупать физическую кассу — достаточно арендовать облачную кассу. Это вид онлайн-кассы, подходящий для фискализации именно онлайн-оплат в интернете. Облачная касса соответствует требованиям закона 54-ФЗ, автоматически формирует фискальные чеки и отправляет их клиентам и в ФНС. Из плюсов — обслуживанием кассы занимается компания-провайдер.
Как работает облачная касса:
Покупатель оплачивает ваш продукт на сайте, в соцсетях, мессенджерах.
Через облачную кассу автоматически формируется электронный чек.
Чек уходит ОФД, откуда отправляется клиенту и в налоговую.
Какие преимущества для бизнеса в сфере онлайн-образования:
Экономия на обслуживании и оборудовании. Предпринимателям из сферы онлайн-образования не придется покупать кассу в собственность и заниматься техподдержкой.
Соответствие закону 54-ФЗ. Облачная касса — единственное законное решение для формирования фискальных онлайн-чеков для инфобизнеса.
Автоматизация работы с чеками. Чеки формируются автоматически и круглосуточно без участия сотрудников. Данные о платежах сразу отправляются в ФНС.
Проведение интеграций. Касса интегрируется с платформами для создания онлайн-школ, курсов и популярными CMS (GetCourse, 1С-Битрикс, Тильда).
Поддержка любых способов оплаты. Инфобизнес может настроить прием оплаты по карте, СБП, рассрочке, через pay-сервисы, электронные сервисы. Также подключить иностранные платежи.
Смартфон = ваш новый кассовый аппарат
Генерируйте ссылку на оплату → отправляйте клиенту в соцсети или мессенджеры → получайте деньги. Онлайн-чек формируется сам
Как настроить отправку чеков: пошаговая инструкция для инфобизнеса
Шаг 1. Выбрать провайдера облачной кассы и заключить договор
Выбирая компанию-арендодателя, учитывайте, что входит в тариф: помощь в регистрации в ФНС, ОФД, интеграция с сайтом, проведение тестового платежа, техподдержка.
После выбора провайдера потребуется заключить договор аренды облачной кассы, как правило, кассы оформляются в аренду сроком от 12 месяцев.
Облачная касса от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки работает без сбоев — провайдер полностью берет на себя подключение, отправку чеков и контроль за их доставкой, вам остается только принимать платежи.
Шаг 2. Купить фискальный накопитель и подписать договор с ОФД
Любая касса должна быть оснащена фискальным накопителем (ФН). Он отвечает за присвоение чеку фискального признака (чек становится законным), его передачу в ОФД и хранение всей информации о расчетах. Услуги оператора фискальных данных оплачиваются отдельно, задача ОФД — передача чеков в налоговую и покупателям.
Шаг 3. Зарегистрировать кассу в ФНС
Необходимо зарегистрировать кассу через личный кабинет ФНС. В заявке указываются сведения о кассовом аппарате, пользователе, фискальном накопителе и ОФД.
После регистрации бизнес получит карточку ККТ, а сама касса должна сформировать отчет, который также передается в ФНС для завершения процесса.
Важно! Выбирайте провайдеров, которые возьмут регистрацию в ФНС на себя. Например, в Бизнес.Ру Онлайн-Чеки эта услуга уже включена в тариф.
Шаг 4. Подобрать интернет-эквайринг
Чтобы принимать оплату в интернете, инфобизнесу нужно подключить интернет-эквайринг — банковский сервис для приема платежей от клиентов. Для этого предприниматель заключает договор с банком, открывает расчетный счет и оплачивает комиссию с каждой оплаты за инфопродукт.
Выгодный интернет-эквайринг для инфобизнеса. Прием оплат по картам, СБП, ссылкам, в рассрочку, частями по ставке от 0,4%.
Шаг 5. Интегрировать кассу с сайтом
На финальном этапе необходимо объединить между собой сайт, платежную форму, эквайринг и облачную кассу. После настройки касса будет автоматически фискализировать все онлайн-оплаты, формировать электронные чеки и отправлять их клиенту и в ФНС.
Что будет, если игнорировать закон 54-ФЗ
Штраф за неприменение онлайн-кассы для ИП:
от 25–50% от суммы дохода деятельности, полученной без применения ККТ, но не менее 10 000 ₽.
Штраф для ООО:
от 75–100% от суммы дохода без ККТ, но не менее 30 000 ₽.
При повторном нарушении и превышении суммы дохода от 1 000 000 ₽ деятельность ИП и юрлица может быть приостановлена сроком до 90 дней.
Например, предприниматель только открыл бизнес и решил поработать в начале без кассы. Он продал онлайн-курсы на 200 000 ₽ в первый месяц. Если ФНС узнает о нарушении, то может выписать штраф от 50 000 ₽ до 100 000 ₽.
Штраф за невыдачу чека:
Для ИП до 2 000 ₽.
Для юрлиц до 10 000 ₽.
Штраф за несоответствие ККТ или чека требованиям 54-ФЗ:
Для ИП предупреждение или административный штраф от 1 500 ₽ до 3 000 ₽.
Для юрлиц штраф от 5 000 ₽ до 10 000 ₽.
Штраф за невыдачу или задержку предоставления документов в ФНС:
Для ИП от 1 500 ₽ до 3 000 ₽.
Для юрлиц от 5 000 ₽ до 10 000 ₽.
Вывод: работайте легально и без страха получить штраф от ФНС
Инфобизнес — такой же онлайн-бизнес, как и все остальные, и ФНС проверяет его так же строго, как интернет-магазины или кафе. Облачная касса — это самый простой способ соблюдать 54-ФЗ без лишних затрат.
«Меня не проверят» — главная ошибка, из-за которой инфобизнес теряет деньги
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