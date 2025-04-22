Как инфобизнесу избежать штрафов от ФНС: законное решение для продажи курсов и консультаций

Почему инфобизнес попадает под закон об онлайн-кассах и не только

Распространено мнение, что продажа собственных услуг в сфере образования через интернет — это «не бизнес», а значит, и оформлять ИП не нужно. Но такая точка зрения ошибочна и противоречит законодательству.

Согласно ст. 2 Гражданского кодекса, если деятельность осуществляется регулярно и приносит доход, она считается предпринимательской. И размер выручки не имеет значения. Налоговая служба подтверждает такой подход (письмо ФНС от 08.02.2013 № ЕД-3-3/412).

Например, фитнес-тренер создал свой онлайн-курс по тренировкам и продает их через соцсети, а также проводит онлайн-консультации. Такая деятельность будет засчитана предпринимательской.

Поэтому регулярная продажа образовательных услуг или курсов требует регистрации ИП или юридического лица. Это же требование касается тех, кто продает и продвигает услуги в социальных сетях или мессенджерах: ФНС активно отслеживает такие каналы, в том числе. Несоблюдение требований законодательства может привести к административной или налоговой ответственности.

Отсюда мы приходим к следующему закону — 54-ФЗ. По закону 54-ФЗ, если онлайн-бизнес принимает оплату от физлиц в интернете, то он обязан:

Использовать онлайн-кассу и формировать чеки в электронном формате при каждой оплате.

Отправлять чеки клиенту (по почте, SMS, в мессенджеры).

Передавать чеки в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД).

Требование 54-ФЗ касается:

Продажи курсов, вебинаров, тренингов.

Онлайн-консультации, уроки и т.д. (разовые и по подписке).

Доступов к платному образовательному контенту.

Однако есть послабления для ИП в сфере образовательной деятельности. С 1 марта 2025 года освобождены от применения кассы предприниматели с лицензией на образовательную деятельность, если это их основной вид деятельности. Все остальные компании использовать кассу при безналичных платежах обязаны.