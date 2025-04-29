Как отправлять онлайн-чеки по закону: решение для онлайн-бизнеса

Когда нужен электронный чек

Согласно 54-ФЗ при расчетах с физлицами предприниматель обязан применять ККТ и выдавать фискальный чек. Для бизнеса в интернете это означает, что после каждой оплаты клиент должен получить электронный чек на почту или по SMS.

Электронный чек — фискальный документ, который формируется онлайн-кассой и отправляется покупателю на e-mail или по SMS. Он содержит всю информацию о покупке, сумме, налогах и передается оператору фискальных данных (ОФД), а затем — в ФНС.