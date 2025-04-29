Как отправлять онлайн-чеки по закону: решение для онлайн-бизнеса

Когда нужен электронный чек
Согласно 54-ФЗ при расчетах с физлицами предприниматель обязан применять ККТ и выдавать фискальный чек. Для бизнеса в интернете это означает, что после каждой оплаты клиент должен получить электронный чек на почту или по SMS.
Электронный чек — фискальный документ, который формируется онлайн-кассой и отправляется покупателю на e-mail или по SMS. Он содержит всю информацию о покупке, сумме, налогах и передается оператору фискальных данных (ОФД), а затем — в ФНС.
Такой чек юридически равнозначен бумажному, он подтверждает факт оплаты и содержит обязательные реквизиты в соответствии со ст. 4.7 закона 54-ФЗ.
Когда онлайн-бизнес обязан сформировать онлайн-чек
Сроки формирования онлайн-чека напрямую зависят от выбранного покупателем способа оплаты и получения заказа. В онлайн-торговле часто возникает временной промежуток между моментом оплаты и фактической передачей товара. Существует несколько распространенных сценариев:
полная или частичная предоплата на сайте;
самовывоз из пункта выдачи;
курьерская доставка с различными вариантами оплаты.
Рассмотрим, в какой именно момент нужно сформировать и отправить электронный чек покупателю для каждого варианта расчетов.
1. Полная или частичная оплата на сайте, в интернет-магазине или через платежную ссылку (в соцсетях, мессенджерах, на почте)
Если покупатель оплачивает товар онлайн, необходимо сформировать два чека:
Чек предоплаты — сразу после списания средств с карты покупателя.
Чек полного расчета — при передаче товара (курьером или при самовывозе).
Обычно первый чек отправляется автоматически, второй чек формируется вручную.
2. Оплата при получении через курьера
Если заказ был оформлен онлайн, но оплата и доставка выбрана через собственного курьера, то принять платеж и сформировать чек можно через мобильное приложение. Оно устанавливается на телефон курьера и заменяет кассу при оплате на выезде.
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3. Оплата при получении в ПВЗ
В этом случае чек также нужно выдать непосредственно в момент оплаты товара и его передачи. Но есть важные нюансы:
Если на ПВЗ предусмотрена возможность оплаты наличными или физической картой, то каждый пункт выдачи заказов должен быть оборудован онлайн-кассой с функцией печати бумажных чеков.
А при регистрации ККТ в ФНС в пункте место расчетов нужно указать — физический адрес ПВЗ.
Если же используется постоплата (оплата на сайте после получения товара) достаточно использовать одну облачную кассу, которая формирует автоматически электронные чеки за такую оплату.
В этом случае должно быть указано место расчетов — интернет-магазин, а не физический адрес ПВЗ.
4. Доставка через посредников (службы доставки)
Если товар оплачен заранее, предприниматель формирует чек предоплаты, а второй чек выдает уже посредник.
Если оплата происходит при получении, чек формирует посредник в момент передачи товара и оплаты. После этого деньги переводятся на счет продавца.
По закону 54-ФЗ электронный чек должен быть доставлен покупателю не позднее одних рабочих суток с момента оплаты и получения товара. Нарушение сроков грозит жалобой в ФНС и штрафом.
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Как отправлять электронные чеки
Для легального приема оплаты онлайн-бизнесу надо настроить цепочку: интернет-эквайринг + облачная касса + онлайн-чеки.
Рассмотрим каждое звено цепочки и расскажем, как быстро и просто подключить все, что нужно, для отправки чеков.
Интернет-эквайринг
Для проведения онлайн-оплат нужен интернет-эквайринг. Это услуга банков и платежных сервисов, основная функция которой перевод оплаты со счета покупателя на расчетный счет предпринимателя.
Благодаря интернет-эквайрингу онлайн-бизнес может предложить покупателю оплату разными способами: по банковской карте, электронному кошельку, через Pay-сервисы. Также можно подключить рассрочку, кредит, оплату по подписке.
Как выбрать и подключить интернет-эквайринг? Через Бизнес.Ру Онлайн-Чеки или самостоятельно, например, изучив рейтинг платежных систем.
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Главное преимущество: поддержка Бизнес.Ру будет распространяться и на интернет-эквайринг. Если случится сбой и данные платежей не уйдут на кассу, то техспециалисты самостоятельно выяснят причину сбоя, а после помогут сформировать чек коррекции.
Настроим отправку фискальных электронных чеков по 54-ФЗ с облачной кассой от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Помощь в подборе интернет-эквайринга и поддержка всего процесса онлайн-оплаты входят в тариф.
Облачная касса
Онлайн-бизнесу по закону 54-ФЗ подходит облачная касса. Она фискализирует безналичные платежи в интернете, формирует фискальные электронные чеки и передает данные в ФНС и покупателю через ОФД. Главный плюс — все операции происходят автоматически, т.е. не требуется кассир для формирования чеков.
Облачная касса обязательна для легальной работы с онлайн-платежами в интернете. Без нее формирование электронных чеков невозможно.
Облачная касса оформляется в аренду и размещается в дата-центре компании-провайдера. Взаимодействие с кассой осуществляется через интернет. Предпринимателю доступна вся информация о чеках, оплатах и продажах через личный кабинет (открывается на любом устройстве).
Какие еще плюсы у кассы в облаке:
Экономия на обслуживании. С облачной кассой нет расходов на хранение и обслуживание ККТ — все входит в тариф аренды.
Фиксированная стоимость. Предприниматель знает точную сумму аренды — плата за кассу и ее обслуживание указана в договоре и остается неизменной весь срок.
Удаленная интеграция и настройка. Касса поддерживает интеграции с популярными CMS, конструкторами, CRM. Настройка проходит дистанционно — достаточно интегрировать ее с сайтом, платежной системой и протестировать работу.
Поддержка маркировки. Облачная касса подходит для продажи маркированного товара и работы с разрешительным режимом. Но не каждый провайдер предоставляет эту функцию.
Та самая облачная касса, которая соответствует 54-ФЗ, поддерживает маркировку и разрешительный режим есть у Бизнес.Ру Онлайн-Чеки
Как отправлять онлайн-чеки с помощью Бизнес.Ру
Специалисты Бизнес.Ру возьмут на себя все этапы настройки отправки чеков и будут сопровождать клиента после заключения договора.
Что делают сотруднику Бизнес.Ру:
Подбирают и помогают подключить интернет-эквайринг и выгодные способы оплаты.
Подключают облачную кассу и фискальный накопитель.
Предоставляют договор с ОФД (уже включен в тариф аренды).
Регистрируют кассу в налоговой.
Проводят интеграцию кассы с интернет-эквайрингом, сайтом.
Настраивают весь процесс формирования электронных чеков.
Проводят тестовый платеж.
Компания Бизнес.Ру Онлайн-Чеки предоставляет клиентам полную поддержку всего этапа онлайн-оплаты: на стороне интернет-эквайринга и отправки чеков. Специалисты сами регистрируют, подключают и настраивают кассу. Подключение происходит удаленно, в удобное время для клиента.
У меня стационарная касса, могу ли я использовать ее для онлайн-продаж
Да, если вы уже продаете в розничной точке и пользуетесь стационарной кассой, можно настроить отправку электронных чеков через действующую кассу, не приобретая дополнительное оборудование.
Это возможно благодаря сервису «Онлайн-Чеки» от Бизнес.Ру. С его помощью одна касса будет использоваться для оплаты и в рознице и в интернете. При оплате онлайн покупателю автоматически отправляется электронный чек, клиентам в рознице — бумажный или электронный чек на выбор.
Например, у предпринимателя Ивана есть небольшой магазин товаров для дома. В точке продаж установлена стационарная онлайн-касса Эвотор, через которую пробиваются покупки офлайн-клиентов. Иван хочет начать продавать товары через сайт, но не хочет покупать вторую кассу для интернет-продаж и тратить от 30 000 ₽. Специалисты Бизнес.Ру предложили подключить сервис «Онлайн-Чеки» к уже имеющейся кассе Эвотор. После установки приложения, Иван начал сразу принимать онлайн-платежи без покупки дополнительной кассы. Онлайн-чеки автоматически формируются через кассу Эвотор и отправляются покупателя на почту и в ФНС.
Преимущества использования сервиса «Онлайн-Чеки» от Бизнес.Ру:
Экономия от 30 000 ₽ — не нужно покупать вторую кассу и фискальный накопитель для онлайн-продаж.
Автоматизация — онлайн-чеки отправляются клиентам и в налоговую круглосуточно, без ручного ввода.
Соответствие 54-ФЗ — все операции фискализируются на кассе с корректным признаком расчета (онлайн/офлайн).
Онлайн-мониторинг — контроль за каждым чеком из любой точки через мобильное приложение.
Благодаря такому решению, как в примере с предпринимателем Иваном, можно легко масштабировать бизнес, добавляя онлайн-продажи без лишних сложностей и расходов. Одна касса — для всех форматов торговли: и в магазине, и в интернете.
Бизнес.Ру Онлайн-Чеки
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