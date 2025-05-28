Как выбрать онлайн-кассу и фискальный накопитель для сезонного бизнеса

Какие ИП относятся к сезонному бизнесу

Сезонный бизнес — это предпринимательская деятельность, уровень дохода которой зависит от времени года и праздничных дней.

ИП самостоятельно принимает решение об отнесении своего бизнеса к сезонному, т.к. в законе нет утвержденного перечня, а сезонность может сильно зависеть от особенностей погоды, официальных праздников и традиций, сложившихся в конкретном регионе.

Можно разделить виды сезонного бизнеса по категориям.



В зависимости от времени года:

прокат зимнего и летнего инвентаря;

уборка снега, стрижка газонов, вспашка огородов;

продажа товаров для дачи, пляжного ассортимента и т.д.

В зависимости от вида праздника:

продажа новогодних елей, цветов;

организация торжественных мероприятий;

продажа праздничной атрибутики и т.д.

В зависимости от погодных условий:

продажа и установка кондиционеров, торговля мороженым в летний сезон;

монтаж отопительного оборудования, продажа теплой одежды в зимний сезон и т.д.