Как выбрать онлайн-кассу и фискальный накопитель для сезонного бизнеса

Какие ИП относятся к сезонному бизнесу
Сезонный бизнес — это предпринимательская деятельность, уровень дохода которой зависит от времени года и праздничных дней.
ИП самостоятельно принимает решение об отнесении своего бизнеса к сезонному, т.к. в законе нет утвержденного перечня, а сезонность может сильно зависеть от особенностей погоды, официальных праздников и традиций, сложившихся в конкретном регионе.
Можно разделить виды сезонного бизнеса по категориям.
В зависимости от времени года:
прокат зимнего и летнего инвентаря;
уборка снега, стрижка газонов, вспашка огородов;
продажа товаров для дачи, пляжного ассортимента и т.д.
В зависимости от вида праздника:
продажа новогодних елей, цветов;
организация торжественных мероприятий;
продажа праздничной атрибутики и т.д.
В зависимости от погодных условий:
продажа и установка кондиционеров, торговля мороженым в летний сезон;
монтаж отопительного оборудования, продажа теплой одежды в зимний сезон и т.д.
Сезонный бизнес имеет ограниченное время продажи, приносит высокую прибыль несколько месяцев в году, а также имеет периоды межсезонья, в которые доходность резко падает.
Когда сезонному бизнесу нужна онлайн-касса
Касса для сезонного бизнеса необходима, если он занимается:
организацией глэмпингов и кэмпингов;
прокатом зимнего и летнего интвентаря;
продажей цветов;
рыболовством и рыбоводством;
шиномонтажем авто;
перевозкой пассажиров или грузов водным транспортом;
торговлей сезонных товаров в офлайн- или онлайн-магазинах и т.д.
По закону 54-ФЗ предприниматель обязан применять кассу при расчетах и выдавать клиентам чеки, содержащие реквизиты, утвержденные статьей 4.7.
Важно! Неприменение ККТ — грубое нарушение закона, которое влечет наложение административного штрафа по части 2 статьи 14.5 КоАП. Бизнесу придется заплатить от 25% до 50% от суммы расчетов, произведенных без использования кассы, но не менее 10 000 ₽ для ИП и от 75–100% от спорной суммы, но не менее 30 000 ₽ для юрлиц.
Своевременное подключение кассы и добровольное формирование чека коррекции по неучтенной выручке освободит бизнес от выплаты штрафа, в соответствии с примечанием к статье 14.5 КоАП.
Однако штраф за неиспользование ККТ для ИП можно обойти, если:
добровольно заявить в налоговую в письменной форме о неприменении ККТ или ином правонарушении, предусмотренным статьей 14.5 КоАП;
отправить в ФНС кассовый чек коррекции.
Добровольное заявление о нарушении 54-ФЗ должно быть направлено в госорганы до того, как ФНС самостоятельно узнает о незаконном деянии.
Кейс. Как прокат сап-бордов получил штраф 10 000 ₽ за отсутствие кассы
Ситуация
Артем — владелец сезонного проката сап-бордов у озера. Бронь принимает через мессенджеры, оплату — наличными или переводом на карту. Работает без эквайринга, без кассы. Все шло спокойно до момента, пока клиент не пожаловался в ФНС.
Что случилось
К Артему пришла проверка. Причина — отсутствие кассового чека. Предприниматель не знал, что даже при оплате по переводу он обязан применять онлайн-кассу и выдавать чек.
ФНС оштрафовала ИП на 10 000 ₽, выдала предписание на формирование чека коррекции по неучтенной выручке и обязала в течение месяца подключить кассу. При повторном нарушении штраф может вырасти до 30 000 ₽.
Почему так случилось?
По 54-ФЗ любая оплата от физлица (наличными, переводом, по ссылке) требует применения онлайн-кассы и передачи данных в налоговую. Даже если это не магазин, а сервис аренды или услуги на выезде.
Как решили проблему
Артем подключил облачную кассу и получил бесплатно к тарифу приложение «Мобильный кассир» для формирования платежных ссылок с телефона. Теперь Артем отправляет ссылку на оплату, после открытия которой покупатель вводит свой email, для получения электронного чека. Также чеки автоматически отправляются в ФНС.
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Когда сезонный бизнес может работать без кассы
Не всегда сезонники обязаны применять ККТ, закон предусматривает исключения.
Касса на сезон не понадобится для бизнесменов, которые в соответствии с ч. 2 ст. 2 закона 54-ФЗ:
торгуют на ярмарках;
продают мороженое в киосках;
торгуют в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой;
занимаются продажей из автоцистерн кваса, молока, растительного масла, живой рыбы;
осуществляют сезонную торговлю вразвал овощами и фруктами;
занимаются вспашкой огородов и распилкой дров.
ИП на ПСН могут не применять онлайн-кассу, если занимаются следующими видами деятельности, согласно ч. 2.1 статьи 2 закона о ККТ:
организация мероприятий (свадеб, юбилеев), кейтеринг;
организация туристических экскурсий;
деятельность по благоустройству ландшафта;
оказание услуг в области фотографии свадеб и торжеств;
вспашка огородов;
оказание услуг по остеклению балконов и лоджий;
переработка продуктов сельского и лесного хозяйства, рыболовства;
переработка и консервирование фруктов и овощей.
Важно! Вместо чека предприниматель должен выдать клиенту документ об оплате, содержащий реквизиты, предусмотренные абзацами 4–12 ч. 1 ст. 4.7 закона 54-ФЗ.
Пример. Как ИП на ПСН избавился от бумажной волокиты и перестал переживать из-за чеков
Ситуация
Наталья — ИП на ПСН, организует свадьбы и фуршеты. Оплата — наличными или онлайн через платежную ссылку в чате с клиентом. Кассу не использует — на ПСН это не обязательное требование.
Что случилось
Один из клиентов попросил чек после оплаты, но Наталья его не выдала — просто не знала, что по закону должна предоставить документ об оплате. Тогда клиент пригрозил, что отправит жалобу на Наталью в ФНС.
Решение
После этого случая Наталья подключила сервис «Электронные чеки» от Бизнес.Ру. Сервис автоматически формирует электронные чеки после оплаты через платежную ссылку и отправляет их клиентам на почту. Для работы сервиса не нужна ККТ и фискальный накопитель. Закон соблюдается и при этом все автоматизировано — не надо выдавать бумажные расписки об оплате. А Наталья больше не переживает о жалобах в налоговую.
Чеки без кассы!
Автоматическая отправка электронных чеков без кассы, ФН и ОФД, не нарушая 54-ФЗ
Какую кассу выбрать для сезонного бизнеса
Рассмотрим два наиболее выгодных и удобных варианта.
1. Аренда облачной кассы
При приеме платежей онлайн по закону бизнес может выдавать клиенту онлайн-чек. Для этого арендуют облачную кассу.
Облачная касса — идеальный вариант для онлайн-платежей. Она размещается не в точке продаж, а в дата-центре под присмотром специалистов компании-провайдера.
Преимуществом облачной кассы для сезонного бизнеса является возможность «заморозки» тарифа аренды. Такую услугу предлагают некоторые провайдеры, например, Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Предприниматель может приостановить действие тарифа в межсезонье, тем самым продлив срок аренды кассы на будущее. Удобная услуга для тех, кто не используется кассу круглый год.
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2. Касса 2 в 1: для офлайн- и онлайн-продаж
Для бизнеса, принимающего оплаты и онлайн, и офлайн в розничной точке, подойдет сервис, который позволит использовать одну кассу на все каналы. Например, сервис «Онлайн-Чеки» от Бизнес.Ру фискализирует платежи с офлайн- и онлайн-продаж через стационарную кассу.
Сервис устанавливается на физическую онлайн-кассу в точке продаж. Для покупателей, совершающих покупки офлайн, будет доступна выдача как бумажного, так и электронного чека. Онлайн-покупатели получают чек только в электронном варианте.
Например, такое решение использовал горнолыжный комплекс. В зимний сезон на курорте предлагают посетителям аренду жилья, спортивного оборудования и продажу ски-пассов на подъемник. Оплата возможна онлайн через сайт и офлайн на территории комплекса. Так как расчеты происходят непосредственно на курорте, использование стационарной кассы и выдача бумажных чеков на месте являются обязательными в соответствии с 54-ФЗ.
Для приема онлайн-оплат был подключен сервис «Онлайн-Чеки», который устанавливается на стационарную кассу горнолыжного комплекса. Сервис автоматически формирует и отправляет электронные чеки покупателям, оплачивающим услуги через сайт.
Такой подход позволяет сэкономить на дополнительной кассе сезонному бизнесу, соблюдая 54-ФЗ.
Знаем, как сезонному бизнесу сэкономить на дополнительной кассе!
Установим сервис «Онлайн-Чеки» на действующую стационарную кассу для фискализации оплат с онлайн-канала. Задействуем действующие ФН и ОФД и настроим отправку чеков
Как выбрать фискальный накопитель
Согласно письму ФНС от 28 мая 2018 года № ЕД-4-20/10222@, предприниматели, ведущие сезонную деятельность, могут использовать фискальные накопители с сокращенным сроком действия (менее 36 месяцев).
Поэтому для сезонного бизнеса оптимальным решением станет ФН на 15 месяцев — это законно и выгоднее по стоимости.
Больше подробностей о том, как выбрать фискальный накопитель в статье: Что такое фискальный накопитель для онлайн-кассы.
Как работать с кассой, если она нужна только на сезон
Особенности работы с онлайн-кассой в сезон в том, что ее нужно вовремя «закрыть» на межсезонье и правильно закрыть кассовую смену. Главное, перед закрытием ККТ, необходимо проследить, чтобы все чеки были переданы оператору фискальных данных (ОФД). Если касса стоит на учете, а продаж по ней нет долгое время и ОФД не получает никаких данных, это вызовет подозрения со стороны налоговиков.
ФН может быть заблокирован, если в течение 30 дней от оператора фискальных данных не приходят подтверждения о доставке чеков оператору, согласно п. 1 ст. 4.1 закона № 54-ФЗ.
Выводы
Нужна ли касса для сезонного бизнеса? Да, если расчет происходит между ИП и физлицом. Однако есть случаи, когда касса не обязательна, исключения описаны в ч. 2 ст. 2 закона 54-ФЗ.
Какой ФН выбрать сезонному бизнесу? Сезонному бизнесу подходит фискальный накопитель сроком на 15 месяцев.
Какую кассу выбрать, если работаешь несколько месяцев году? Выгоднее и удобнее взять облачную кассу в аренду. Она хранится в дата-центре, ее обслуживанием занимается провайдер. Преимущество — «заморозка» тарифа на время межсезонья.
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