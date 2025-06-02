ТОП-30 самых частых вопросов про облачную кассу 

19. Какие штрафы предусмотрены за нарушение 54-ФЗ

Штрафы за отсутствие или неправильное использование кассы зависят от объема расчетов, проведенных без ее применения и установлены статьей 14.5 КоАП:

Для ИП — 25–50% от суммы расчетов без кассы, но не менее 10 000 ₽.

Для юрлиц — от 75% до 100% от суммы расчетов, но не менее 30 000 ₽.

Если чек не был пробит и данные не были отправлены в ФНС в установленный срок, налагаются штрафы:

Для ИП — 2 000 ₽.

Для юридических лиц — 10 000 ₽.

Если невозможно пробить чек, продавец обязан выдать бланк строгой отчетности.

Штраф за невыдачу чека будет составлять:

Для ИП — 2 000 ₽.

Для малых предприятий — 5 000 ₽.

Для ООО — 10 000 ₽.

Если ранее уже были зафиксированы нарушения, как невыдача чека или наличие ошибки в нем, то деятельность компании будет приостановлена на срок от одного до трех месяцев.

Штраф за неправильный чек для ИП составляет от 1 500 до 3 000 ₽, а для юридических лиц — от 5 000 до 10 000 ₽.

За повторные нарушения — заморозка и остановка деятельности бизнеса сроком до 90 дней.

Подробнее о штрафах за работу с онлайн-кассами в статье: Штраф за неприменение ККТ по 54-ФЗ.