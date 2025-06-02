ТОП-30 самых частых вопросов про облачную кассу 

1. Что такое облачная касса
Облачная касса — это разновидность онлайн-кассы, предназначенная для автоматической фискализации интернет-платежей. Она идеально подходит для бизнеса, ведущего онлайн-продажи, т.к. работает без участия кассира: самостоятельно открывает и закрывает смены, а также формирует электронные чеки.
Физически такая касса представляет компактное устройство в виде небольшой коробки без дисплея и чекового принтера. Оборудование размещается в дата-центре провайдера, а управление и взаимодействие с ним осуществляется через интернет.
2. Кому подходит облачная касса
Облачная касса подходит ИП и ООО, принимающим оплату в интернете от физлиц. Сфера применения облачных касс охватывает разные форматы онлайн-продаж через:
Сайты и интернет-магазины.
Онлайн-услуги (консультации, вебинары, продажа курсов).
Соцсети (ВКонтакте) и мессенджеры (WhatsApp*, Telegram).
Мобильные приложения.
3. Облачная касса — это законное решение
Да, облачная касса является законным решением. Согласно п. 5.6 ст. 1.2 54-ФЗ облачная касса относится к виду ККТ, «расположенной вне места совершения расчета». Это означает ее полное соответствие требованиям законодательства: она фискализирует платежи, формирует чеки с фискальным признаком и всеми обязательными реквизитами. Все чеки передаются ОФД, откуда они отправляются покупателям и в ФНС.
4. Какие варианты оплаты поддерживает облачная касса
Облачная касса подходит для всех видов платежей в интернете через:
банковские карты;
платежные ссылки;
pay-сервисы;
электронные кошельки;
QR-коды;
СБП.
Также доступны различные варианты расчета, включая:
полную или частичную предоплату;
внесение аванса;
рекуррентные (повторяющиеся) платежи;
оплату в рассрочку;
оплату по частям.
Оплату можно принимать через:
сайт;
соцсети;
мессенджеры;
чат-боты;
мобильные приложения.
Облачная касса от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки фискализирует любую онлайн-оплату, формирует все виды чеков и отправляет их в ФНС и клиенту в рамках 54-ФЗ.
5. Какие преимущества у облачной кассы
Облачная касса имеет несколько плюсов для работы онлайн-бизнеса:
Полное соответствие 54-ФЗ. Чеки формируются с фискальным признаком и обязательными реквизитами, далее они отправляются в ФНС и покупателям через ОФД.
Готовые интеграции. Можно легко менять платежные сервисы, добавлять новые способы оплаты или переходить на другую платформу сайта — и все без необходимости искать новую компанию по фискализации или перенастраивать кассу.
Полная автоматизация. Электронные чеки формируются автоматически — в любое время суток, без участия кассира. Смена открывается и закрывается тоже в автоматическом режиме.
Минимум затрат на оборудование. Покупка кассы, ее ремонт, обслуживание, замена ФН при поломке — это расходы, которых можно избежать. При аренде облачной кассы все технические вопросы берет на себя компания.
Стабильная работа без сбоев. ККТ размещается в специализированном дата-центре со стабильным интернетом под контролем техспециалистов.
Фиксированная стоимость без доплат. Сумма прописана в договоре и не меняется в течение всего срока.
Быстрый запуск. Подключение кассы происходит удаленно. После настройки и успешного теста — можно сразу начинать работу.
6. Чем облачная касса отличается от других видов ККТ
Облачная касса имеет несколько отличий:
Подходит для фискализации онлайн-оплат в интернете.
Формирует только электронные чеки.
Работает без помощи кассира: автоматически закрывает и открывает смены, формирует онлайн-чеки и отправляет их в ОФД.
Может быть оформлена в аренду и хранится вне места расчета — в дата-центре провайдера.
Полностью готова к работе: арендуя облачную кассу, ИП получает сервис «под ключ». Не нужно заниматься техническими деталями: касса интегрирована с интернет-эквайрингом и сайтом, настроена автоматическая отправка чеков. Бизнесу остается только начать принимать оплату.
Находится в дата-центре под постоянным наблюдением технических специалистов. Если происходит сбой или поломка, провайдер сам решит проблему — предпринимателю не нужно тратить время на ремонт.
Облачная касса автоматически открывает и закрывает кассовые смены — кассир не требуется.
8. Как работает облачная касса для интернет-магазина
Процесс работы облачной онлайн-кассы проходит в несколько шагов:
Покупатель оплачивает заказ на сайте через интернет-эквайринг.
Интернет-эквайринг обрабатывает платеж и зачисляет средства на расчетный счет продавца.
Облачная касса получает данные об оплате от интернет-эквайринга, формирует чек и присваивает ему фискальный признак.
Касса передает чек в ОФД, который отправляет его в ФНС и покупателю.
9. Как подключить облачную кассу
Чтобы подключить облачную кассу, надо:
Заключить договор аренды с провайдером облачной онлайн-кассы.
Купить фискальный накопитель, срок действия зависит от режима налогообложения.
Заключить договор с ОФД.
Зарегистрировать ККТ в ФНС (некоторые провайдеры помогают пройти регистрацию без ошибок).
Настроить интеграцию кассы с эквайрингом — либо самостоятельно по инструкции либо через провайдера.
Провести интеграцию между облачной кассой и сайтом.
Протестировать оплату и убедиться, что вся цепочка формирования чека работает корректно.
Бизнес.Ру Онлайн-Чеки предлагает облачную кассу «под ключ»: подберут выгодный тариф, зарегистрируют кассу, подключат ОФД и настроят автоматическое формирование чеков. А еще — помогут с любыми вопросами по 54-ФЗ.
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10. Как провести интеграцию облачной кассы и сайта
Облачная касса интегрируется с популярными CMS сайтов: 1С-Битрикс, WordPress, OpenCart, MODX, Drupal.
Например, Бизнес.Ру Онлайн-Чеки предлагает свыше 100 готовых подключений с различными системами управления сайтом. Все работы по подключению берут на себя специалисты компании, что избавляет клиента от необходимости нанимать программиста и проводить интеграцию по инструкции от провайдера.
11. Подходит ли облачная касса для розницы
Согласно требованиям законодательства (п. 1 ст. 4.3 закона 54-ФЗ), использование облачной кассы в розничной торговле или офисах не допускается, так как ККТ должна находиться непосредственно в месте проведения расчетов. Более того, при продаже товаров в офлайн-магазинах предприниматель должен выдать покупателю бумажный чек в момент передачи товара (электронный только с согласия покупателя).
Облачная касса размещается в дата-центре провайдера и формирует исключительно электронные чеки, что делает ее применение в стационарных торговых точках неподходящим.
12. Облачная касса передает данные в ФНС
Да, облачная касса передает чеки в налоговую через оператора фискальных данных (ОФД). ОФД выступает посредником для отправки чеков в ФНС и покупателям.
Как это выглядит: облачная касса с фискальным накопителем формирует чек, присваивает ему фискальный признак и передает ОФД → ОФД собирает, хранит и передает чеки в ФНС и покупателям.
Будьте уверены, что чеки уходят вовремя, с Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Помогаем с ОФД и ФНС в рамках 54-ФЗ. Отправляем фискальные чеки покупателям и в налоговую.
13. На что обратить внимание при выборе облачной кассы
Перед тем как арендовать облачную кассу, надо разобраться, какие функции важны. Критерии, на которые стоит обратить внимание:
Возможность пробивать все виды чеков: предоплаты, полного расчета, прихода, возврата, чек коррекции.
Фиксация гарантий в договоре: за что отвечает провайдер, как быстро решает вопросы с неполадкой на кассе техподдержка и т.д.
Поддержка маркировки и разрешительного режима.
Совместимость со всеми форматами фискальных данных: 1.05, 1.1 и 1.2.
Ручное пробитие чеков через личный кабинет.
Возможность загружать чеки из реестров и выгружать данные из личного кабинета в формате Excel.
Фискализация любых онлайн-платежей: карты, СБП, QR-коды, ссылки, pay-сервисы, электронные кошельки.
Наличие интеграций с платежными системами, интернет-эквайрингами, CMS, конструкторами сайтов и др.
Облачная касса Бизнес.Ру формирует все виды чеков, поддерживает актуальные ФФД, является партнером 30+ платежных систем, позволяет отслеживать аналитику по чекам и продажам через ЛК.
14. Как зарегистрировать облачную кассу в ФНС
Существует три варианта самостоятельной регистрации кассового аппарата:
Личный визит в ФНС — предполагает визит в налоговую инспекцию и подачу всех необходимых документов напрямую.
Регистрация через сайт ФНС — оформление заявки и передача данных осуществляется через официальный портал ФНС.
Удаленная регистрация через личный кабинет ОФД — подача регистрационных сведений на платформе ОФД без необходимости посещения госорганов.
С 1 марта 2025 года отчет о регистрации кассы автоматически передается в ФНС через ОФД. Вносить сведения вручную в личном кабинете больше не потребуется. Срок регистрации ККТ сокращен с 10 до 5 рабочих дней.
Зарегистрировать облачную кассу можно также с помощью специалистов Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Сотрудники помогут заполнить все документы верно, а процесс регистрации займет примерно 60 минут. Этот способ позволяет сэкономить минимум один рабочий день.
15. Как пробивать чеки на облачной кассе
Формирование чеков на облачной кассе происходит автоматически. Цепочка выглядит следующим образом:
Покупатель оплачивает товар/услугу онлайн через платежную форму интернет-эквайринга.
Интернет-эквайринг переводит оплату на р/с предпринимателя и передает информацию о платеже на облачную кассу.
Облачная касса получает данные об оплате и формирует чек с фискальным признаком, делая его законным.
Далее чек уходит оператору фискальных данных (ОФД).
ОФД перенаправляет чек клиенту на почту или в СМС, а также в налоговую.
16. Кто занимается техподдержкой облачной кассы
Технической поддержкой облачной кассы занимается компания, которая сдает ее в аренду. Специалисты проверяют и отслеживают работу ККТ в дата-центре.
Также некоторые провайдеры предоставляют дополнительные опции, входящие в поддержку. Например, в Бизнес.Ру Онлайн-Чеки помогут:
с подключением кассы и настройкой отправки чеков;
с интеграцией интернет-эквайринга и сайта;
с любой проблемой, касающейся чеков (не уходит чек в ОФД, чек попал в карантин ФНС и т.д.);
по вопросам соответствия 54-ФЗ.
Компания Бизнес.Ру Онлайн-Чеки берет на себя решение любых вопросов по всей цепочке онлайн-оплат, даже на стороне интернет-эквайринга, ОФД, сайта.
17. Как отслеживать электронные чеки, сформированные на облачной кассе
Все чеки, сформированные облачной кассой, хранятся в личном кабинете. Доступ к аналитике должен предоставить провайдер.
Например, в личном кабинете Бизнес.Ру Онлайн-Чеки отображаются данные о количестве чеков, сумме среднего чека, статусе отправки. Также в ЛК можно составить отчет за выбранный период или выгрузить сформированные чеки.
18. Законно ли вместо бумажного чека выдавать электронный
Чек в бумажном виде и электронный чек — равнозначны и законны согласно п. 4 ст. 1.2 закона 54-ФЗ.
При продаже в розницу покупатель имеет право запросить бумажный чек, в этом случае продавец обязан его выдать. Электронный чек может быть отправлен клиенту только при его согласии и предоставлении контактной информации. В интернете всегда отправляется только электронный чек.
19. Какие штрафы предусмотрены за нарушение 54-ФЗ
Штрафы за отсутствие или неправильное использование кассы зависят от объема расчетов, проведенных без ее применения и установлены статьей 14.5 КоАП:
Для ИП — 25–50% от суммы расчетов без кассы, но не менее 10 000 ₽.
Для юрлиц — от 75% до 100% от суммы расчетов, но не менее 30 000 ₽.
Если чек не был пробит и данные не были отправлены в ФНС в установленный срок, налагаются штрафы:
Для ИП — 2 000 ₽.
Для юридических лиц — 10 000 ₽.
Если невозможно пробить чек, продавец обязан выдать бланк строгой отчетности.
Штраф за невыдачу чека будет составлять:
Для ИП — 2 000 ₽.
Для малых предприятий — 5 000 ₽.
Для ООО — 10 000 ₽.
Если ранее уже были зафиксированы нарушения, как невыдача чека или наличие ошибки в нем, то деятельность компании будет приостановлена на срок от одного до трех месяцев.
Штраф за неправильный чек для ИП составляет от 1 500 до 3 000 ₽, а для юридических лиц — от 5 000 до 10 000 ₽.
За повторные нарушения — заморозка и остановка деятельности бизнеса сроком до 90 дней.
Подробнее о штрафах за работу с онлайн-кассами в статье: Штраф за неприменение ККТ по 54-ФЗ.
20. Какие чеки выдавать в интернет-магазине
Когда клиент полностью оплачивает товар или услугу, интернет-магазин обязан сформировать онлайн-чек с признаком способа расчета «предоплата 100%».
Если осуществляется частичная предоплата, покупателю необходимо предоставить два кассовых документа:
первый чек — подтверждение предоплаты;
второй чек — с указанием признака расчета «полный расчет».
В случае получения аванса продавец оформляет электронный чек с признаком способа расчета «аванс».
21. Нужен ли фискальный накопитель для облачной кассы
Работа облачной кассы без фискального накопителя невозможна по 54-ФЗ. Именно фискальный накопитель присваивает каждому чеку фискальный признак, подтверждающий его юридическую силу и соответствие требованиям закона.
Фискальный накопитель устанавливается внутрь корпуса онлайн-кассы, используется для записи и шифрования фискальной информации. Все данные, зафиксированные накопителем, защищены от изменений, а его характеристики регулируются требованиями 54-ФЗ.
Существуют модели фискальных накопителей с разной продолжительностью работы, и выбор зависит от специфики деятельности бизнеса. Использование ФН с неподходящим сроком службы — короче или дольше, чем установлено законодательством — может повлечь за собой административное наказание в виде штрафа.
И, главное, фискальный накопитель должен находится в реестре ФН, утвержденный ФНС согласно ст. 4.1. закона 54-ФЗ.
Подробнее о том, нужен ли ФН для облачной кассы в статье: Что такое фискальный накопитель для онлайн-кассы.
22. Нужен ли ОФД при использовании облачной кассы
Облачная касса не может передавать онлайн-чеки в ФНС и покупателям напрямую. Для этого нужен посредник — оператор фискальных данных. Сначала чеки поступают ОФД, он проверяет данные на корректность, далее направляет их в налоговую и клиенту.
Поэтому подключение ОФД является обязательным требованием, согласно ст. 4.6 закона 54-ФЗ.
Важно! Следует выбрать ОФД из перечня, утвержденного ФНС. Заключение договора с организацией, не входящей в Реестр ОФД в ФНС, грозит ИП выплатой денежного штрафа по части 4 ст. 14.5 КоАП.
23. Можно ли сформировать чек коррекции через облачную кассу
Да, чек коррекции формируется на облачной кассе через личный кабинет (доступ получает клиент от провайдера). Например, если предприниматель самостоятельно обнаружил факт неприменения ККТ, чек коррекции можно пробить до закрытия смены. Оперативное оформление чека коррекции помогает избежать наложения штрафов, согласно примечанию к ст. 14.5 КоАП.
24. Можно ли использовать одну кассу для интернет-магазина и точки продажи
Да, если у вас уже есть розничная точка, вы можете подключить к своей стационарной кассе сервис «Онлайн-Чеки» от Бизнес.Ру. Он задействует уже имеющиеся кассу, фискальный накопитель и ОФД.
После установки сервиса предприниматель сможет фискализировать оплаты с онлайн- и офлайн-продаж через одну кассу. Чеки покупателям в интернете отправляются в электронном виде на почту или в смс, покупатели в рознице получат на выбор бумажный или электронный чек.
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25. Поддерживает ли облачная касса разрешительный режим
Да, облачная касса поддерживает работу разрешительного режима. Будьте внимательны, пока не все провайдеры облачных касс реализовали поддержку разрешительного режима. Однако в Бизнес.Ру Онлайн-Чеки уже запущен алгоритм, при котором работают 2 типа проверок: онлайн и офлайн. Запросы отправляются в «Честный ЗНАК», после положительного ответа автоматически формируется и отправляется чек покупателю и в ФНС.
26. Поддерживает ли облачная касса актуальный ФФД
Поддержка ФФД 1.2. зависит от провайдера. Этот формат пока поддерживается не у всех компаний.
Например, облачная касса от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки поддерживает актуальный ФФД 1.2 для работы с маркированным товаром, передает данные в систему «Честный ЗНАК» и формирует электронный чек с реквизитами маркировки.
27. Как связаны интернет-эквайринг и облачная касса
Интернет-эквайринг с облачной кассой работает в связке. Он необходим для обеспечения безопасного приема онлайн-платежей. От выбранного эквайринга зависит количество способов приема оплаты: от банковской карты до рассрочки. Чем больше выбора у клиента, тем выше конверсия в завершении покупки. Кассовый аппарат же фискализирует эти платежи и формирует чек по 54-ФЗ.
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28. Нужна ли облачная онлайн-касса для интернет-эквайринга
Если предприниматель принимает оплату в интернете от физлица, то ему нужны и интернет-эквайринг, и облачная касса.
Интернет-эквайринг отвечает за прием онлайн-платежа и перевод средств на расчетный счет ИП. Также он передает данные об оплате на кассу. Облачная касса формирует электронный чек на основе данных, полученных от эквайринга.
Важно! Интернет-эквайринг не является заменой онлайн-кассы, так как он не осуществляет формирование кассовых чеков и не выполняет требования 54-ФЗ по фискализации и передаче кассовых документов в ФНС. Прием онлайн-платежей без применения ККТ считается нарушением и может повлечь административную ответственность в виде штрафа по статье 14.5 КоАП.
29. Может ли квитанция интернет-эквайринга заменить чек облачной кассы
Нет, поскольку интернет-эквайринг выдает квитанцию, которая не является фискальным чеком, а служит подтверждением платежа. Такая квитанция не содержит обязательных реквизитов, который должен иметь электронный чек.
30. Как избежать штрафов при работе с онлайн-кассой
Для избежания штрафов по 54-ФЗ предпринимателям и компаниям важно соблюдать следующие рекомендации:
Тщательно контролировать выполнение требований закона при использовании онлайн-кассы. При выявлении ошибки в чеке необходимо сформировать чек коррекции и передать его в ФНС (до получения официального уведомления о штрафе от ФНС).
Оформлять чек коррекции согласно правилам, изложенным в методических рекомендациях ФНС от 6.08.2018 № ЕД-4-20/15240@.
Штраф за непробитый чек может быть заменен предупреждением в следующих случаях:
При первом нарушении, когда чек не был пробит.
Если ошибка была выявлена и исправлена самостоятельно. В таком случае предпринимателю необходимо уведомить налоговые органы до того, как нарушение будет обнаружено инспекцией. Для этого требуется направить в ФНС письмо с объяснением причины непередачи данных оператору фискальных данных (оформить чек-коррекцию).
Чтобы избежать штрафов за неприменение ККТ, предпринимателям и организациям следует определить необходимость использования кассы и проверить корректность ее эксплуатации. При покупке кассового аппарата без его регистрации в ФНС возможно привлечение к ответственности за нарушение законодательства.
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