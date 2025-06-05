Как передаются чеки и фискальные данные в ФНС: что нужно знать, чтобы избежать штраф

Что относится к фискальным данным
Фискальные данные — это документы, сформированные на ККТ, которые содержат информацию о произведенных кассовых расчетах, сведения о пользователе кассы и о самой ККТ. Их формат устанавливается приказом ФНС.
Подробнее: статья 1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе.
К фискальным данным относятся:
кассовый чек, чек коррекции;
бланк строгой отчетности (БСО);
отчет о регистрации кассы;
отчет об изменении параметров регистрации;
отчет об открытии смены;
отчет о текущем состоянии расчетов;
запрос о коде маркировки;
уведомление о реализации маркированного товара;
отчет о закрытии смены;
отчет о закрытии фискального накопителя.
Подробнее в приказе налоговой: таблица 11. Полные и сокращенные наименования ФД.
Как передаются чеки и фискальные данные в ФНС
Отправкой фискальных данных в налоговую занимается оператор фискальных данных (ОФД).
ОФД — это юридическая организация, которая имеет госразрешение на обработку кассовых операций, проверку их на корректность и передачу в ФНС.
Каждый предприниматель, использующий онлайн-кассу, должен заключить с оператором договор на обработку фискальных данных. Эта обязанность закреплена ст. 4.6 закона 54-ФЗ.
Простыми словами, ОФД — посредник между кассой, налоговой и клиентом, играющий важную роль в цепочке отправки чека.
Также, согласно ст. 4.5 закона 54-ФЗ, оператор должен иметь следующий функционал:
осуществлять бесперебойную обработку фискальных данных в режиме реального времени;
защищать и хранить фискальные данные в течение 5 лет;
обеспечивать конфиденциальность данных;
передавать код маркировки в систему маркировки («Честный ЗНАК») и отправлять полученный ответ на кассу.
Как передаются чеки ОФД
Оператор получает информацию о проведенном расчете от онлайн-кассы (в том числе облачной), проверяет чек на законность и направляет в ФНС и покупателю. Благодаря оператору налоговая получает обработанные данные о кассовых операциях, а покупатель — кассовый чек.
ОФД подключается к онлайн-кассе через интернет и в режиме реального времени проверяет каждый сформированный чек. Делает он это с помощью форматно-логического контроля (ФЛК).
ФЛК проверяет чек на его соответствие требованиям закона 54-ФЗ, в частности, на наличие в нем всех обязательных реквизитов, установленных статьей 4.7. Он следит за тем, чтобы фискальный документ имел все нужные теги и реквизиты, а также контролирует их корректность.
Если чеки не отправлены в ОФД или не прошли проверку ФЛК, они не будут приняты ФНС. Пользователю кассы придется устранить все недочеты и пробить чек заново.
Если контроль прошел успешно, оператор примет чек, направит его клиенту и в налоговую.
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Кто обязан передавать чеки в ФНС
Любой бизнес, который принимает оплату от физлиц и по закону 54-ФЗ должен применять онлайн-кассу, обязан передавать данные обо всех кассовых операциях в налоговую.
Это же правило распространяется на предпринимателей, которые принимают оплату от физлиц в интернете.
Лайфхак: как онлайн-бизнесу сэкономить на подключении ОФД и отправки чеков?
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Например, в Бизнес.Ру Онлайн-Чеки услуги ОФД уже включены в каждый тариф — доплачивать не надо. Кроме того, клиенты могут получить консультацию и помощь в работе с оператором.
Предпринимателям не надо самостоятельно разбираться с вопросами:
Где заключить договор с ОФД?
Как правильно настроить онлайн-кассу?
Как отправлять чеки через ОФД?
Как передать чек в налоговую?
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Кто освобожден от использования ОФД и передачи данных в ФНС
54-ФЗ содержит список исключений ИП и ООО, которые могут работать без кассы, следовательно, не заключать договор с ОФД и не передавать данные о расчетах в налоговый орган.
Согласно ч. 2 ст. 2 закона 54-ФЗ, можно не работать с ККТ, если предприниматель:
торгует газетами и журналами в киосках;
реализует изготовленные изделия народных художественных промыслов;
осуществляет расчеты в отдаленных труднодоступных местностях;
сдает в аренду собственную квартиру и т.д.
Полный список в статье 2. Особенности применения контрольно-кассовой техники.
Также ИП на ПСН вправе не применять ККТ, если занимается следующими видами деятельности, перечисленными в статье 346.43 НК:
уборка квартир;
ремонт обуви;
стирка и химчистка текстильных изделий;
ремонт мебели;
услуги в области фотографии;
услуги в сфере дошкольного образования;
ремонт ювелирных изделий, бижутерии и т.д.
Важно! Вместо чека ИП на ПСН должен выдать покупателю документ, подтверждающий факт произведенного расчета, содержащий реквизиты, предусмотренные абзацами 4–12 ч. 1 ст. 4.7 закона 54-ФЗ.
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Онлайн-касса также не понадобится в следующих случаях:
Если платеж производится между двумя юрлицами или ИП на расчетный счет (п. 9 статьи 2 закона 54-ФЗ);
Если ИП продает билеты и абонементы в государственные театры не онлайн, а с лотка.
Почему важно отправлять данные в ОФД
Передача чека в ОФД — важнейший этап обработки фискальных данных.
Если на кассе был сформирован чек, а оператор его не принял, чек не буден передан в налоговую, и бизнес получит штраф за ненаправление кассовых документов по статье 14.5 КоАП.
Подробнее: КоАП статья 14.5. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники.
Фискальный накопитель может быть заблокирован и работа на кассе будет приостановлена, если в течение 30 дней от оператора фискальных данных не приходят подтверждения о доставке чеков оператору (п.1 ст. 4.1 закона 54-ФЗ).
Как бизнесу проверить, что чеки уходят ОФД
Удостовериться, что чек передан в ФНС можно 2 способами:
1. В личном кабинете ОФД
В кабинете можно проверить корректность фискального документа по поиску, отфильтровав онлайн-чеки по следующим параметрам: смена, дата и точка продажи, сумма и признак расчета и т.д.
Каждый чек будет иметь свой статус, по которому можно определить, успешно принят ли он налоговой или имеет ошибку.
2. Через личный кабинет онлайн-кассы
Например, в личном кабинете облачной кассы Бизнес.Ру Онлайн-Чеки предприниматель сможет увидеть статус каждого чека: успешно отправлены, переданы с ошибкой, в очереди на отправку ОФД. Также доступна статистика по каждой смене: количество чеков, средний чек, выручка, возвраты, а также информация о состоянии кассы.
Если будут найдены чеки с ошибкой, можно перепробить чек, исправив недочет. К примеру, поддержка Бизнес.Ру при обнаружении ошибки в чеке самостоятельно найдет, устранит ошибку и перебьет чек.
Когда ошибки будут исправлены, чек вновь направится оператору на повторную проверку. После успешного прохождения контроля кассовый документ отправится покупателю и в ФНС.
Также через ЛК от Бизнес.Ру можно настроить ежедневные уведомления о чеках прямо в Телеграм. Удобно для тех ИП, которые переживают, что пропустят чек с ошибкой.
Чеки и фискальные данные не передаются в ОФД: причины
Существует ряд причин, по которым фискальные документы могут не уходить в ОФД:
Истек срок действия оплаченных услуг оператора. В этом случае необходимо продлить подписку ОФД и возобновить работу.
Кривые настройки EoU, EoT. Если проблема обнаружена в протоколе обмена данных между оператором и кассой, нужно произвести настройку портов.
Проблемы в работе ККТ. В большинстве случаев поможет простая перезагрузка кассового аппарата или изменение ее настроек.
Отсутствие интернета и проблемы с соединением. Необходимо оплатить услуги провайдера и проверить исправность подключенного кабеля.
Неполадки на стороне оператора и т.д. Иногда технические сбои возникают у самого ОФД, которые исправляются на стороне оператора и в короткие сроки.
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Что будет ИП за нарушение передачи данных в ФНС
Непередача фискальных данных в налоговую — грубое нарушение закона 54-ФЗ, за которое предусмотрена административная ответственность по статье 14.5 КоАП.
Если бизнесмен не применяет кассу при расчетах и не осуществляет передачу чеков в налоговую через ОФД, то по ч. 2 статьи 14.5 он заплатит:
от 25–50% от суммы расчетов, произведенных без использования кассы, но не менее 10 000 ₽ для ИП;
от 75–100% от неучтенной выручки, но не менее 30 000 ₽ для юрлиц.
При повторном нарушении, если сумма неучтенного дохода превысит 1 000 000 ₽, деятельность ИП и юр.лица может быть приостановлена на срок до 90 дней, согласно ч. 3 ст.14.5 КоАП.
Если касса используется при расчетах, но через ККТ передача фискальных данных в налоговую не производится, сумма штрафа по ч. 4 статьи 14.5 составит:
от 1 500 до 3 000 ₽ для ИП;
от 5 000 до 10 000 ₽ для юр.лиц.
Важно! Штраф за неиспользование кассы можно обойти, если добровольно заявить в ФНС в письменной форме о ее неприменении и отправить в налоговую чек коррекции.
Добровольное заявление должно быть направлено в госорганы до того, как налоговая сама узнала о нарушении.
Выводы
Нужно ли отправлять чеки в налоговую? Да, это обязанность по 54-ФЗ, если бизнес не подпадает под исключения.
Как передавать чеки в налоговую? Подключить онлайн-кассу с фискальным накопителем, заключить договор на обработку фискальных данных с ОФД и иметь стабильное интернет-соединение.
Как ОФД участвует в передаче фискальных данных? Он получает данные о проведенном расчете от кассы, проверяет их на корректность и в случае отсутствия ошибок отправляет чек покупателю и в ФНС.
Как проверить чек в ОФД? Убедиться, что кассовый чек принят оператором и налоговой, можно через личный кабинет ОФД или онлайн-кассы.
Что будет, если не передавать кассовые данные и чеки в налоговую? Бизнес может заплатить денежный штраф или получить приостановку деятельности по ст. 14.5 КоАП.
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