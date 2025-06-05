Как передаются чеки и фискальные данные в ФНС: что нужно знать, чтобы избежать штраф

Как передаются чеки ОФД

Оператор получает информацию о проведенном расчете от онлайн-кассы (в том числе облачной), проверяет чек на законность и направляет в ФНС и покупателю. Благодаря оператору налоговая получает обработанные данные о кассовых операциях, а покупатель — кассовый чек.

ОФД подключается к онлайн-кассе через интернет и в режиме реального времени проверяет каждый сформированный чек. Делает он это с помощью форматно-логического контроля (ФЛК).

ФЛК проверяет чек на его соответствие требованиям закона 54-ФЗ, в частности, на наличие в нем всех обязательных реквизитов, установленных статьей 4.7. Он следит за тем, чтобы фискальный документ имел все нужные теги и реквизиты, а также контролирует их корректность.

Если чеки не отправлены в ОФД или не прошли проверку ФЛК, они не будут приняты ФНС. Пользователю кассы придется устранить все недочеты и пробить чек заново.

Если контроль прошел успешно, оператор примет чек, направит его клиенту и в налоговую.