Смартфон вместо кассы: ТОП-14 приложений для приема оплаты на выезде

Что такое «касса в смартфоне» и как она работает

Сам по себе телефон не может служить заменой онлайн-кассы. Но может выполнять часть ее функций, если установить специальное приложение.

«Касса в телефоне» — это приложение, которое позволяет принять оплату на выезде, сформировать и направить чек на кассу для фискализации, откуда он отправится покупателю и в ФНС.

Благодаря приложению курьеры и выездные сотрудники могут не носить с собой терминал оплаты. Такой подход сэкономит бизнесу от 30 000 ₽ на покупке оборудования на каждого сотрудника.

Подчеркнем, что приложение является дополнительной опцией к онлайн-кассе, а не ее заменой. Для приема оплаты и отправки чека на выезде достаточно одной онлайн-кассы. Можно использовать ККТ, которая уже используется в точке. Если кассы нет, можно арендовать облачную кассу.

Приложение подойдет для:

интернет-магазинов и сайтов с оплатой при получении, например, через собственных курьеров или в ПВЗ;

сферы услуг, где прием оплаты происходит на выезде.

Для того, чтобы бизнес законно принимал оплату через телефон, нужно:

Определиться, какие способы приема будут использоваться: по карте, наличные, по ссылке или QR-коду. Подключить эквайринг (для оплаты по карте), интернет-эквайринг (для формирования платежных ссылок) и СБП. Подключить онлайн-кассу для формирования кассового чека. Заключить договор с ОФД для отправки чеков в ФНС и покупателям.

Итак, рассказав про особенности приложения, обозначим преимущества: