Смартфон вместо кассы: ТОП-14 приложений для приема оплаты на выезде

Что такое «касса в смартфоне» и как она работает
Сам по себе телефон не может служить заменой онлайн-кассы. Но может выполнять часть ее функций, если установить специальное приложение.
«Касса в телефоне» — это приложение, которое позволяет принять оплату на выезде, сформировать и направить чек на кассу для фискализации, откуда он отправится покупателю и в ФНС.
Благодаря приложению курьеры и выездные сотрудники могут не носить с собой терминал оплаты. Такой подход сэкономит бизнесу от 30 000 ₽ на покупке оборудования на каждого сотрудника.
Подчеркнем, что приложение является дополнительной опцией к онлайн-кассе, а не ее заменой. Для приема оплаты и отправки чека на выезде достаточно одной онлайн-кассы. Можно использовать ККТ, которая уже используется в точке. Если кассы нет, можно арендовать облачную кассу.
Приложение подойдет для:
интернет-магазинов и сайтов с оплатой при получении, например, через собственных курьеров или в ПВЗ;
сферы услуг, где прием оплаты происходит на выезде.
Для того, чтобы бизнес законно принимал оплату через телефон, нужно:
Определиться, какие способы приема будут использоваться: по карте, наличные, по ссылке или QR-коду.
Подключить эквайринг (для оплаты по карте), интернет-эквайринг (для формирования платежных ссылок) и СБП.
Подключить онлайн-кассу для формирования кассового чека.
Заключить договор с ОФД для отправки чеков в ФНС и покупателям.
Итак, рассказав про особенности приложения, обозначим преимущества:
Экономия от 30 000 ₽ на покупке кассы. Нет необходимости покупать оборудование для каждого мобильного сотрудника.
0 ₽ за обслуживание. Техническую поддержку и обновления приложения обеспечивает разработчик.
Легкий старт. Достаточно установить приложение на смартфоны сотрудников и настроить интеграцию с кассой.
Соответствие 54-ФЗ. При каждой оплате формируется кассовый чек и отправляется покупателю и в ФНС.
На что обратить внимание при выборе приложения
Поддержка фискализации и маркировки. Приложение должно фискализировать разные способы платежей (карта, ссылка, наличные) и поддерживать работу с маркированными товарами, если это актуально для вашей деятельности.
Функционал по работе с заказами и товаром. Некоторые приложения позволяют не только оформлять, но и редактировать заказы, а также вести учет товаров прямо в приложении.
Аналитика и отчеты. Наличие функций для анализа продаж и учета транзакций будет большим плюсом.
Отправка чека. После завершения оплаты покупатель должен получить электронный чек до следующих рабочих суток. Иначе компании грозит штраф за несоблюдение законодательства.
Перед подключением уточните у разработчиков следующее:
Стоимость использования. Некоторые приложения могут быть бесплатны. Например, при аренде облачной кассы в Бизнес.Ру Онлайн-Чеки по тарифу «Оптимальный» доступ к приложению «Мобильный кассир» предоставляется бесплатно.
Банковские комиссии. Узнайте, сколько будет удерживаться за прием платежей через смартфон и какие способы оплаты поддерживаются. Чем больше методов приема оплаты, тем выше конверсия в завершение покупки.
Затраты на фискализацию. Некоторые решения работают с любой онлайн-кассой, а другие требуют аренды облачной кассы у конкретного поставщика.
Через приложение «Мобильный кассир» можно вести учет товаров, следить за остатками, формировать вручную заказы, а также выставлять ссылки на оплату по СБП и отправлять их в мессенджеры и соцсети.
Узнайте больше о возможностях приложения на сайте.
Обзор приложений «смартфон вместо кассы»
Выбор приложения зависит от задач и потребностей бизнеса:
Какие способы приема оплаты нужны — по карте, через ссылку, QR-коду или наличными?
Требуется ли интеграция с онлайн-кассой?
Нужен ли встроенный учет товаров с отслеживанием остатков товаров?
Планируется ли контроль за доставкой или исполнением заказов?
Мы собрали подборку популярных приложений «касса в смартфоне», сравнили и указали преимущества каждого предложения.
1. «Мобильный кассир» от Бизнес.Ру Онлайн-Чеки
Касса в телефоне от Бизнес.Ру включает в себя все, что нужно для приема оплат по 54-ФЗ.
Поддержка приема оплаты. «Мобильный кассир» от Бизнес.Ру предлагает несколько видов оплаты:
По банковской карте через встроенный сервис Pay to phone. Для проведения транзакции требуется приложить карту к смартфону. Комиссия — 1% за первые 100 000 ₽ оборота ежемесячно, для сумм свыше — 1,79%.
По QR-коду СБП. Код создается в моменте и отображается на экране телефона для сканирования. Комиссия до 0,7%.
Через платежную ссылку. Формируется в приложении и отправляется в соцсети, мессенджеры, на почту, по смс.
Наличными. Факт оплаты фиксируется в приложении, далее формируется чек.
Возможно оставить только один прием оплаты — через СБП, для экономии на комиссии.
Фискализация. Приложение без проблем интегрируется с онлайн-кассами. Может быть подключено к уже действующей кассе, либо компания предоставит облачную кассу в аренду.
В приложении «Мобильный кассир» все платежи автоматически фискализируются — передаются на кассу для формирования чека, который затем отправляется покупателям и в ФНС.
Работа с маркировкой. Код маркировки легко добавить в чек: нужно отсканировать его камерой смартфона, после он автоматически подтянется в чек. После продажи код маркировки спишется в системе «Честный ЗНАК».
Какие еще функции доступны:
Формирование заказов с телефона. Удобно создавать заказы в моменте, например, одновременно при разговоре с покупателем.
Обработка и редактирование заказов с сайта. Приложение интегрируется с сайтом/интернет-магазином, после чего оно может выполнять роль мобильной CRM-системы.
Учет товаров. В приложении возможно добавить новый товар, назначить цену, отслеживать остатки, проводить поступления и инвентаризацию.
Отправка заказов на доставку. В приложении курьера сразу отобразится новый заказ, как только он будет назначен ответственным. Отслеживать выполнение заказа сможет администратор.
Ограничение доступа. Можно закрыть доступ пользователям к редактированию, изменению и удалению позиций. Также можно скрыть разделы для конкретных должностей.
Стоимость приложения. Бизнес.Ру предлагает 2 варианта подключения:
Бесплатно для 1 администратора и 1 пользователя при аренде облачной кассы на тарифе «Оптимальный», а за каждого дополнительного пользователя — 300 ₽ в месяц.
300 ₽/месяц для всех остальных.
Все для приема оплат на выезде по 54-ФЗ в приложении «Мобильный кассир» от Бизнес.Ру
2. Мобильный кассир от Эвотор
«Мобильный кассир» — приложение, которое работает на базе технологии Tap On Phone от Сбера.
Поддержка приема оплаты. В работе используется эквайринг от Сбера и поддерживаются различные способы оплаты:
наличные;
банковские карты;
SberPay QR;
комбинированная оплата.
Также можно подключить СБП прямо в приложении «Мобильный кассир» от Эвотор без визита в отделение банка. Оплата проходит мгновенно и безопасно — без ввода карты или номера телефона.
Фискализация. Происходит через:
стационарную кассу Эвотор;
облачное решение «Цифровая касса».
Подключение занимает 2 дня и полностью проходит онлайн — достаточно авторизоваться в личном кабинете Эвотора, без визита в банк и очередей.
Какие еще функции доступны:
Работа с маркированной продукцией.
Создание заказов и их распределение между сотрудниками.
Ручное добавление товарных позиций.
Гибкая настройка прав доступа.
Аналитика продаж.
Интеграция с товароучетными системами, CMS, CRM и сторонними сервисами, включая поддержку app2app-интеграции.
Стоимость приложения. 400 ₽ в месяц или 4 000 ₽ в год за одного пользователя.
3. 2Can Касса
Следующее решение: прием платежей через онлайн-кассу в телефоне с использованием эквайринга банков-партнеров 2Can.
Поддержка приема оплаты. Приложение поддерживает:
наличные;
бесконтактную оплату банковскими картами и смартфонами;
СБП;
оплата через платежную ссылку.
Фискализация. Производится двумя способами через:
стационарную онлайн-кассу 2Can Касса 5 Plus (Мастеркасса);
облачную кассу «ОКасса» от Первого ОФД.
Какие еще функции доступны:
Работа с маркированными товарами. Data Matrix коды можно считывать как с камеры смартфона, так и с 2D-сканера или встроенной камеры кассового оборудования.
Ручной ввод товаров.
Создание покупательских профилей для расчета индивидуальных скидок.
Продвинутый анализ продаж.
Интеграция с 1С.
Стоимость. Есть несколько тарифов:
Lite — 0 ₽ в месяц (оплата по СБП и интеграция с 1С недоступны).
Pro — 590 ₽ в месяц или 7 080 ₽ в год.
Master — 1 490 ₽ в месяц или 17 880 ₽ в год (включает аренду Мастеркассы).
4. Старт от Дримкас
Прием платежей с помощью приложения «Старт» от Дримкас осуществляется на платформе INPAS SoftPOS. Подключение эквайринга происходит через банки-партнеры INPAS.
Поддержка приема оплаты.
Наличные.
Бесконтактная оплата картой и смартфоном.
SberPay QR.
СБП.
Программное обеспечение «Старт» поддерживает СБП и «Плати QR», что позволяет снизить комиссии эквайринга до 1,6% и принимать платежи по ставке от 0,4% до 0,7%.
Чтобы совершить оплату по СБП, достаточно поднести камеру телефона к табличке Яндекс Пэй или использовать NFC-модуль на мобильном устройстве.
Фискализация. Бизнесу предлагают несколько вариантов фискализации:
Через стационарные кассы: POS Center Ф, MS—POS K, Нева 01-Ф.
Через облачную кассу «Дримкас».
С использованием фискальных регистраторов: «Дримкас Вики Принт», «Атол» или «Штрих».
Какие еще функции доступны:
Работа с маркированной продукцией.
Ручной ввод товаров.
Анализ продаж.
Интеграция с системами учета товаров, CRM, CMS и другими сервисами.
Стоимость. 2 тарифа на выбор:
3 990 ₽ в год за использование без ограничений по числу пользователей.
25 990 ₽ за комплексное решение, включая фискальный регистратор Вики Принт 57 и приложение «Старт» для Андроид/iOS.
5. Мобильный кассир от Бифит
«Мобильный кассир» от БИФИТ для смартфонов работает на платформе tap2go от 2can и поддерживает эквайринг через банки-партнеры этого сервиса.
Поддержка приема оплаты.
Наличные.
Бесконтактная оплата картами и смартфонами.
SberPay QR.
СБП.
Фискализация. Возможна несколькими способами через:
Стационарную кассу с программным обеспечением «Бифит».
Фискальный регистратор «Бифит».
Облачную кассу.
Какие еще функции доступны:
Управление маркированными товарами.
Ручное добавление товаров.
Анализ продаж.
Интеграция с 1С-системами.
40 бесплатных плагинов для создания индивидуального решения под потребности вашего бизнеса.
Стоимость. 3 тарифа на выбор:
Тариф «МЕРА»: полный учет магазина и сотрудников, с возможностью пробивания чеков — 4 500 ₽ раз в три месяца за одно устройство.
Тариф «Бизнес»: для товарного учета и анализа продаж — 3 380 ₽ раз в три месяца за одно устройство.
Тариф «Старт»: для простого пробивания чеков — 5 250 ₽ за 12 месяцев.
Есть бесплатный пробный период длительностью 2 недели.
6. Касса в смартфоне от Модулькасса
Онлайн-касса от Модулькасса позволяет принимать платежи через смартфон, подключаясь к эквайрингу Модульбанка.
Поддержка приема оплаты.
Наличные.
Бесконтактная оплата картами.
QR Pay (СБП).
Фискализация. Предлагается воспользоваться:
Стационарной кассой «Модулькасса».
Облачной кассой «Модулькасса».
Какие еще функции доступны:
Управление заказами.
Анализ продаж.
Интеграция с 1С-системами.
Стоимость. Зависит от количества пользователей.
7. LIFE POS от компании Life Pay
Прием платежей через LIFE POS осуществляется через эквайринг от банков-партнеров Life Pay.
Поддержка приема оплаты.
Наличные.
Банковские карты и смартфоны.
SberPay QR.
СБП.
Платежные ссылки.
Комбинированная оплата.
Фискализация. Может быть выполнена:
С использованием любой стационарной кассы.
Через облачную кассу LifePay.
Какие еще функции доступны:
Управление маркированными товарами.
Работа с товарами и заказами.
Анализ продаж.
Стоимость. Зависит от количества пользователей.
8. Касса для телефона от МойСклад
Касса для телефона подключается через эквайринг банков-партнеров Inpas или «Ваш платежный проводник».
Поддержка приема оплаты.
Наличные.
Бесконтактная оплата картами и смартфонами.
СБП.
Смешанная оплата (карта + наличные).
Фискализация. Происходит через:
Фискальный регистратор «Атол».
Стационарные кассы MS-POS или Pax A930.
Также имеется интеграция с оплатой Т-Банка, Альфа-банком и «Плати QR» от Сбера для приема платежей по QR-кодам.
Какие еще функции доступны:
Управлять маркированными товарами.
Создавать новые товары или импортировать их из ПО «МойСклад».
Создавать и обрабатывать заказы.
Применять скидки.
Оформлять онлайн-заказы.
Реализовывать бонусные программы лояльности.
Стоимость. Предоставляется бесплатно при приобретении ПО «МойСклад».
9. ВТБ-SoftPOS и «ВТБ-касса»
Эквайринг ВТБ-SoftPOS подключается через банк ВТБ.
Поддержка приема оплаты.
Бесконтактная оплата картами и смартфонами.
СБП с комиссией от 0,4%.
Оплата через Pay-сервисы.
Оплата по QR-коду.
Фискализация. Осуществляется через подключение к «ВТБ-кассе».
Какие еще функции доступны:
Управление маркированными товарами.
Работа с товарами и заказами.
Стоимость. Абонентская плата — 0 ₽. Комиссия за торговый эквайринг: от 1,3%, в зависимости от оборота. Вы оплачиваете только комиссию, без дополнительных затрат.
Подключение и использование доступно на неограниченном количестве устройств.
10. «ПСБ Бизнес Пэй»
Для приема платежей используется эквайринг от Промсвязьбанка на базе tap2go 2can.
Поддержка приема оплаты.
Наличные.
Бесконтактные платежи картами и смартфонами.
СБП.
Платежная ссылка.
Фискализация. Только через онлайн-кассы других компаний. Само по себе приложение не фискализирует оплаты и не может сформировать чек, т.к. не предоставляется подключение к онлайн-кассе.
Какие еще функции доступны:
Прием, отмена и возврат платежей.
Зачисление выручки до 3 раз в день.
Указание назначения оплаты.
Передача платежных данных только в зашифрованном виде, без их хранения на устройстве.
Стоимость. Стоимость определяется комиссией за эквайринг и СБП (от 1,49%), без абонентской платы. Нет необходимости в покупке терминала. Взимается только комиссия от оборота: чем выше ежемесячный оборот, тем ниже комиссия.
11. «1С:Мобильная касса»
Для приема платежей «1С:Мобильная касса» в телефоне для ИП интегрируется с платформами tap2go от 2can или Tap On Phone от Сбера. Эквайринг можно подключить через банки-партнеры 2can или Сбер.
Поддержка приема оплаты.
Наличные.
Бесконтактные платежи картами и смартфонами.
СБП.
Прием и зачет ранее полученных авансов.
Фискализация. Доступна в двух вариантах через:
стационарную кассу при подключении к сервису 1С:Касса;
облачные кассы «Атол Онлайн» или «Рарус Облачная касса».
Для использования Tap2Go с 2can SoftPOS требования к системе немного строже.
Какие еще функции доступны:
Управление маркированными товарами.
Создание и редактирование товаров.
Применение скидок.
Разрешительный режим при продаже маркированных товаров (включая офлайн-проверки через Локальным модуль «Честного ЗНАКа»).
Поддержка НДС 5% и 7% для УСН.
Для полноценной работы необходимо интегрировать приложение с товароучетными системами 1С, например, с 1С:Касса.
Стоимость. Использование приложения для телефона бесплатно. Приобретение через партнеров 1С — 1 800 ₽. Вариант также подходит для устройств, не имеющих доступа к Google Play.
12. Pay to phone от Т-Банка
Прием оплаты через Pay to Phone осуществляется с использованием эквайринга от Т-Банка.
Поддержка приема оплаты.
Бесконтактные платежи банковскими картами и телефонами.
СБП.
Оплата через Pay-сервисы.
Комиссия снижена — 1% при оплате картой на сумму до 100 000 ₽ в месяц.
Фискализация. У самого сервиса собственной фискализации нет. Но есть готовое решение с Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. Для соответствия 54-ФЗ необходимо выбрать одно из решений для формирования чеков от Бизнес.Ру: арендовать облачную кассу или подключить специальный сервис «Онлайн-Чеки» на стационарную кассу.
Какие еще функции доступны:
Прием платежей: средства по QR-коду зачисляются сразу, по карте — на следующий день (включая выходные и праздничные дни).
Указание цели платежа.
Создание и выгрузка отчетов по продажам.
Аналитика по торговым точкам: выручка, средний чек, число возвратов.
Разграничение прав доступа для директоров и кассиров.
Стоимость. Включает только комиссию за эквайринг и СБП. При этом первые 100 000 ₽ ежемесячно облагаются пониженной ставкой всего 1%.
13. AlfaPos (для работы по 54-ФЗ нужна интеграция с кассой)
AlfaPOS — это решение для приема платежей с использованием эквайринга от Альфа-Банка.
Поддержка приема оплаты.
Бесконтактная оплата банковскими картами.
Фискализация. В базовой версии фискализация отсутствует. Чтобы соответствовать требованиям 54-ФЗ, необходимо подключение к онлайн-кассе. Для этого можно воспользоваться интеграцией через Бизнес.Ру Онлайн-Чеки.
Какие еще функции доступны. Функционал AlfaPOS ограничен приемом платежей. Для тех, кому нужна расширенная касса с соответствием 54-ФЗ, предусмотрено отдельное решение — АlfaCASH. Оно включает:
Полноценный API для интеграции с учетными системами.
Сервис Подели для отправки ссылок на оплату и других онлайн-функций.
Стоимость. Оплата услуг осуществляется в виде комиссии, размер которой зависит от оборота. Абонентская плата не взимается.
14. Контур.Маркет — Касса
Поддержка приема оплаты.
Наличными.
Банковской картой.
Комбинированным способом.
Фискализация. Программа совместима с фискальными и нефискальными чековыми принтерами Атол.
Какие еще функции доступны:
Возможность применения скидок и бонусов.
Отчеты о продажах.
Все чеки соответствуют требованиям закона 54-ФЗ.
Поддержка маркировки.
Стоимость. Приложение предоставляется бесплатно.
Сравнительная таблица приложений
Название кассы в телефоне
Цена
Отправка чеков покупателям и в ФНС
Способы приема оплат
0 ₽ при аренде облачной по тарифу «Оптимальный» или 300 ₽/мес.
Да
Карты, QR-коды СБП, платежные ссылки, наличные
Эвотор
400 ₽/мес или 4 000 ₽/год
Да
Наличные, банковские карты, SberPay QR, комбинированную оплату
2Can Касса
Lite — 0 ₽/мес, Pro — 590 ₽/мес, Master — 1 490 ₽/мес
Да
Карта, платежная ссылка, наличные, СБП
Старт от Дримкас
3 990 ₽/год, 25 990 ₽ за комплексное решение
Да
Наличные, оплата картой, SberPay QR, СБП.
Бифит
4 500 ₽/3 мес (МЕРА), 3 380 ₽/3 мес (Бизнес), 5 250 ₽/год (Старт)
Да
Наличные, банковские карты, SberPay QR, СБП
Модулькасса
Стоимость зависит от количества пользователей
Да
Наличные, карта, СБП
LIFE POS от Life Pay
Стоимость зависит от количества пользователей
Да
Наличные, карты, SberPay QR, СБП, платежные ссылки, комбинированная оплата
МойСклад
Бесплатно с ПО «МойСклад»
Нет
Наличные, карты, СБП, смешанная оплата
ВТБ-SoftPOS
0 ₽ абонплата, комиссия от 1,3%
Да
Карта, СБП, pay-сервис
ПСБ Бизнес Пэй
Комиссия за эквайринг и СБП (от 1,49%)
Нет
Наличные, карта, СБП, ссылка
1С:Мобильная касса
Бесплатно с ПО «1С» или 1 800 ₽ через партнеров
Да
Наличные, карта, СБП, зачет аванса
Pay to Phone от Т-Банка
Комиссия от 1%, первые 100 000 ₽ — 1%
Через Бизнес.Ру
СБП, карта, pay-сервисы
AlfaPos от Альфа-Банка
Комиссия от оборота, абонплата не взимается
Через Бизнес.Ру
Карты
Контур.Маркет — Касса
Бесплатно
Нет
Наличные, карта, комбинированный способ
Мобильный кассир — прием платежей через телефон
Три решения в одном приложении — прием платежей, отправка фискальных онлайн-чеков, учет товаров и продаж
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