Как объединить продажу тортов и онлайн-курсов на одном сайте: кейс кондитера

Хобби, которое стало бизнесом

Анна 5 лет печет торты. Все начиналось с простого увлечения: первые торты пеклись для друзей. Но потом стала принимать заказы в соцсетях, записывала все вручную и постепенно собрала базу постоянных клиентов.

Когда поток заказов стал регулярным, Анна задумалась: «А что, если я буду продавать не только десерты, но и свои знания?» Так у нее появилась идея создать авторские мастер-классы по кондитерскому делу.

Чуть позже возник вопрос: «Как совместить два направления — продажу тортов и обучение? На какой площадке продавать и как законно принимать оплату?».