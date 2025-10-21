Как объединить продажу тортов и онлайн-курсов на одном сайте: кейс кондитера

Хобби, которое стало бизнесом
Анна 5 лет печет торты. Все начиналось с простого увлечения: первые торты пеклись для друзей. Но потом стала принимать заказы в соцсетях, записывала все вручную и постепенно собрала базу постоянных клиентов.
Когда поток заказов стал регулярным, Анна задумалась: «А что, если я буду продавать не только десерты, но и свои знания?» Так у нее появилась идея создать авторские мастер-классы по кондитерскому делу.
Чуть позже возник вопрос: «Как совместить два направления — продажу тортов и обучение? На какой площадке продавать и как законно принимать оплату?».
Из-за отсутствия системы — в бизнесе был хаос
Пока общение с клиентами шло в личных сообщениях, часть заказов терялась. Учет был в блокноте и гугл таблицах, что отнимало время.
Но расширение бизнеса потребовало оформления ИП. Проблема усложнялась и тем, что не было удобной площадки, где можно одновременно продавать и торты, и онлайн-курсы. А запуск отдельного сайта требовал большого бюджета.
«Когда заказы приходили в личку, я могла потерять важную информацию. Клиенты могли написать и пропасть, а я даже не успевала все фиксировать. Было ощущение, что все хаотично и неконтролируемо», — Анна Гордеева, кондитер и клиентка Бизнес.Ру.
От хаоса — к решению
Обдумав ситуацию, Анна поняла: нужно выстраивать порядок в учете заказов и настроить автоматический прием оплаты.
В этот момент Анна обратилась в компанию Бизнес.Ру Онлайн-Чеки. На двухчасовой консультации мы вместе определили:
на какую платформу будут выгружены мастер-классы и торты;
какой способ будет использован для приема оплаты на сайте;
как будет принимать оплату курьер при доставке тортов;
как будут фискализироваться онлайн-платежи.
После этого наши специалисты приступили к реализации проекта. Все время с Анной на связи был личный менеджер.
Запуск интернет-витрины и приема онлайн-оплаты
Все процессы прошли гладко и быстро, за 9 дней специалисты Бизнес.Ру:
1. Создали интернет-витрину
Интернет-витрина — это готовый сайт для продажи товаров и услуг. Инструмент идеально подошел нашей клиентке, потому что:
сэкономил деньги на разработке сайта — для витрины не нужны программисты и маркетологи;
позволил объединить продажу тортов и онлайн-курсов на одной площадке;
автоматизировал работу с платежами: они проходят автоматически и без кассира.
Выгрузку товаров и заполнение карточек взяли на себя сотрудники Бизнес.Ру. На это ушел всего один рабочий день. Витрина построена так, что покупатели могут выбрать позиции из общего каталога и сразу добавить их в корзину для оформления заказа.
2. Подключили прием онлайн-оплат
Теперь клиенты Анны могут выбрать интересующий мастер-класс и оплатить его прямо на сайте. Те, кто заказывает торты, получают платежную ссылку для внесения предоплаты и подтверждения бронирования.
При оплате по ссылке покупатели могут выбрать удобный способ: банковскую карту, T-Pay.
Оставшуюся часть оплаты заказчики вносят при получении торта от курьера. Для этого предпринимательница использует приложение «Мобильный кассир», которое устанавливается на смартфон курьера.
Анна получила приложение «Мобильный кассир» бесплатно при аренде облачной кассы на 3 года и сэкономила около 30 000 ₽ на покупке отдельной кассы для курьера.
3. Настроили отправку чеков
Для фискализации всех видов оплаты подключили облачную кассу Бизнес.Ру.
После каждой успешной оплаты через интернет-витрину или курьера автоматически формируется электронный чек. Он отправляется клиенту на почту и в ФНС. Таким образом, вся работа выстроена легально, а с Анны снята забота о фискализации.
Одна облачная касса для всех платежей
Принимайте платежи в интернете и на выезде через смартфон. Облачная касса Бизнес.Ру сделает каждый платеж законным — отправит онлайн-чек покупателю и в ФНС мгновенно
Успешный старт продаж
Через месяц наш менеджер связался с Анной, чтобы выяснить, как идет работа.
«Уже за первый месяц через витрину я продала 42 мастер-класса! Плюс клиенты написали, что им стало гораздо удобнее выбирать и заказывать торты. Теперь я чувствую себя настоящей бизнес-леди».
Как Анне удалось запустить продажи? Она закрепила ссылку на витрину в профиле социальных сетей и дополнительно продвигала инфопродукты на своей странице. Таким образом, Анне удалось сэкономить на старте около 90 000 ₽: она не покупала дополнительную кассу для курьера и не тратилась на разработку отдельного сайта.
Хотите, как Анна, расширить бизнес?
Расскажем на консультации, как быстро и легко начать принимать законную онлайн-оплату в интернет-магазине, соцсетях и мессенджерах
Реклама: ООО «Класс», ИНН 7722801524, erid: 2W5zFGVsdXv
