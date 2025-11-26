ЦОК КПК ОСНО 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход →
Онлайн-Чеки
Приложение кассы на телефон: прием платежей и формирование чеков с приложением Бизнес.Ру

Приложение кассы на телефон: прием платежей и формирование чеков с приложением Бизнес.Ру

Касса в смартфоне: законно ли это, кому подходит и почему этот способ может стать самым удобным для бизнеса рассказываем в статье.

Что такое касса в телефоне

Мобильная касса — это приложение для приема оплаты и отправки чеков, с которым смартфон или планшет превращается в полноценный кассовый терминал. 

Смартфон с мобильным приложением осуществляет:

  • прием оплаты банковской картой через NFC;

  • оплату по QR-коду СБП;

  • прием наличных;

  • фискализацию платежей через основную кассу;

  • мгновенную отправку электронного чека покупателю и в ФНС.

Внедрение мобильной кассы не требует сложных технических решений — мобильная касса будет работать на любом устройстве. Одно приложение и полноценная касса «в кармане». 

Узнайте, подойдет ли мобильная касса вашему бизнесу

Запишитесь на консультацию — подскажем, подходит ли вам такой формат

Законодательные требования

Смартфон сам по себе не заменяет кассу, потому что в нем нет фискального накопителя, а без него работа по 54-ФЗ невозможна. Но телефон может стать дублером классической кассы и стать дополнительным рабочим местом кассира (РМК) в торговой точке или инструментов курьера. 

Где и как можно использовать мобильную кассу

54-ФЗ позволяет использовать удаленную кассу, если провести расчет через стационарную ККТ невозможно:

  1. Торговля в розничных точках с высокой проходимостью. Если у вас одна онлайн-касса, мобильный прием оплат помогает избежать очередей. Несколько продавцов могут обслуживать покупателей одновременно где угодно в торговом зале: в примерочной или у витрины.

  2. Выездные работы и услуги. Мобильная касса удобна для компаний, оказывающих услуги на дому — монтаж мебели, ремонт техники, установка кондиционеров. Сотрудник принимает оплату на выезде и формирует чек в приложении, интегрированном с кассой. Вы соблюдаете 54-ФЗ и исключаете махинации выездных сотрудников с переводами на карту

  3. Онлайн-заказы и самовывоз. Мобильная касса позволяет не только оплачивать покупки, но и работать с заказами из интернет-магазина, которые покупатели хотят оплачивать при получении в магазине.

  4. Доставка товаров. Курьерская доставка товаров из интернет-магазина выигрывает, когда у покупателя есть возможность оплатить товар при получении, причем удобным ему способом. Курьер доставляет заказ и принимает оплату на выезде, чек формируется и уходит на онлайн-кассу, где он фискализируется и сразу поступает на почту покупателю. 

К одной онлайн-кассе можно подключить неограниченное количество смартфонов. Вы можете сэкономить на покупке оборудования — от 30 000 ₽ на одного курьера или подключение дополнительного рабочего места кассира.

Кассовое приложение для смартфонов «Бизнес.Продажи»

Превратить смартфон в кассу просто. Достаточно скачать приложение Бизнес.Продажи от компании Бизнес.Ру. Внедрение мобильной кассы происходит просто и она выполняет все функции полноценной кассовой программы — прием оплат, фискализация платежей и работа с маркировкой. 

Расскажем подробнее обо всех возможностях приложения.

Прием оплат прямо с телефона 

В приложении доступны все способы приема оплаты:

  • банковской картой через NFC;

  • оплата по QR-коду СБП;

  • прием наличных;

  • смешанная оплата. 

Принять оплату очень просто — добавить товары в корзину: найдите в каталоге или отсканируйте штрихкод, выберите способ оплаты и примите платеж.

Фискализация оплат по 54-ФЗ 

Приложение автоматически передает данные транзакции на стационарную кассу, оплата фискализируется через фискальный накопитель и итоговый кассовый чек через ОФД поступает в ФНС и покупателю на указанную почту. 

Процесс занимает секунды и бизнес соблюдает 54-ФЗ. Если нужен бумажный чек — в магазине команда передается на обычную кассу, а на выезде документ печатается на портативном термопринтере.

Работа с товарами 

Приложение видит все характеристики товара. Консультант может отсканировать штрихкод товара телефоном и моментально узнать цену, характеристики, количество в наличии, модификации или аналоги. После продажи в мобильном приложении автоматически обновляются остатки, а значит отражаются актуальные данные по наличию. 

Работа с заказами 

В приложении можно создавать новые заказы и принимать их из интернет-магазина. Оформить заказ с доставкой в магазин (или покупателю), если товара нет на точке, но он есть на другом складе. Принимать заказы с сайта с получением в магазине, с приемом оплаты и выдачей чека в приложении.

К приложению можно подключить курьеров и настроить интерфейс на демонстрацию им заказа: контакты покупателя, адрес доставки, карту проезда, сумму и способ оплаты. 

Дополнительные преимущества приложения Бизнес.Продажи:

  • Синхронизация с учетом товаров и кассовой программой: продажи, заказы, резерв товаров. Данные будут актуальны повсеместно. 

  • Разграничение прав доступа. Каждому сотруднику выдается доступ только к нужной информации. Информация защищена от изменений и удаления. Все действия персонала фиксируются в журнале событий. 

  • «Всевидящее око» для владельца позволит в любое время и в любом месте знать все о работе розничных точек: выручку, открытие и закрытие смен, наличные в кассе, возвраты и т.д. 

  • Автоматизированная работа с маркировкой. Достаточно отсканировать код камерой смартфона — приложение проверит товар в рамках разрешительного режима, сформирует чек с признаком маркировки и спишет код в системе «Честный ЗНАК». 

Мобильное приложение позволяет не просто принять оплату по 54-ФЗ в любом месте, а помещает все возможности кассовой программы «в карман». 

Скачайте приложение «Бизнес.Продажи» и начните продавать без очередей и лишнего оборудования

Как превратить смартфон в кассу

Превратить смартфон в мобильное приложение для торговли проще чем кажется. Всего 5 простых шагов:

  • Шаг 1. Скачать приложение.

  • Шаг 2. Провести настройку с кассой. 

  • Шаг 3. Загрузить каталог товаров с ценами и характеристиками.

  • Шаг 4. Добавить сотрудников и назначить права доступа — каждый сотрудник будет видеть в приложении только то, с чем ему придется работать.

  • Шаг 5. Обучить персонал работе в приложении.

Доверьте настройку специалистам компании Бизнес.Ру. Внедрение под ключ — быстро, качественно и с обучением для вашего персонала.

Вопросы и ответы

Вопрос: подходит ли приложение под 54-ФЗ?

Ответ: да, приложение «Бизнес.Продажи» полностью соответствует 54-ФЗ, оно интегрировано с онлайн-кассой, где происходит оплата и отправка чеков покупателям и в ФНС. Также приложение интегрировано с системой маркировки «Честный ЗНАК» — коды маркировки после продажи списываются автоматически.

Вопрос: что делать, если нужен бумажный чек?

Ответ: продавец может дать команду на кассу распечатать бумажный чек в любой момент. Если бумажный чек нужен при курьерской доставке, распечатать его на месте оплаты можно на портативном термопринтере.

Вопрос: безопасно ли принимать оплату через смартфон?

Ответ: да, безопасно. Прием оплаты в смартфоне работает также как терминал оплаты — обработка платежей происходит онлайн, через интернет-эквайринг, а фискализация на онлайн-кассе. Процесс аналогичен приему оплаты в полноценной кассовой программе на компьютере или планшете.

Реклама: ООО «Класс», ИНН 7722801524, erid: 2W5zFHNNwHr

Информации об авторе

Онлайн-Чеки

Онлайн-Чеки

Безопасность и законность каждого платежа

962 подписчика39 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет