Приложение кассы на телефон: прием платежей и формирование чеков с приложением Бизнес.Ру

Что такое касса в телефоне
Мобильная касса — это приложение для приема оплаты и отправки чеков, с которым смартфон или планшет превращается в полноценный кассовый терминал.
Смартфон с мобильным приложением осуществляет:
прием оплаты банковской картой через NFC;
оплату по QR-коду СБП;
прием наличных;
фискализацию платежей через основную кассу;
мгновенную отправку электронного чека покупателю и в ФНС.
Внедрение мобильной кассы не требует сложных технических решений — мобильная касса будет работать на любом устройстве. Одно приложение и полноценная касса «в кармане».
Законодательные требования
Смартфон сам по себе не заменяет кассу, потому что в нем нет фискального накопителя, а без него работа по 54-ФЗ невозможна. Но телефон может стать дублером классической кассы и стать дополнительным рабочим местом кассира (РМК) в торговой точке или инструментов курьера.
Где и как можно использовать мобильную кассу
54-ФЗ позволяет использовать удаленную кассу, если провести расчет через стационарную ККТ невозможно:
Торговля в розничных точках с высокой проходимостью. Если у вас одна онлайн-касса, мобильный прием оплат помогает избежать очередей. Несколько продавцов могут обслуживать покупателей одновременно где угодно в торговом зале: в примерочной или у витрины.
Выездные работы и услуги. Мобильная касса удобна для компаний, оказывающих услуги на дому — монтаж мебели, ремонт техники, установка кондиционеров. Сотрудник принимает оплату на выезде и формирует чек в приложении, интегрированном с кассой. Вы соблюдаете 54-ФЗ и исключаете махинации выездных сотрудников с переводами на карту
Онлайн-заказы и самовывоз. Мобильная касса позволяет не только оплачивать покупки, но и работать с заказами из интернет-магазина, которые покупатели хотят оплачивать при получении в магазине.
Доставка товаров. Курьерская доставка товаров из интернет-магазина выигрывает, когда у покупателя есть возможность оплатить товар при получении, причем удобным ему способом. Курьер доставляет заказ и принимает оплату на выезде, чек формируется и уходит на онлайн-кассу, где он фискализируется и сразу поступает на почту покупателю.
К одной онлайн-кассе можно подключить неограниченное количество смартфонов. Вы можете сэкономить на покупке оборудования — от 30 000 ₽ на одного курьера или подключение дополнительного рабочего места кассира.
Кассовое приложение для смартфонов «Бизнес.Продажи»
Превратить смартфон в кассу просто. Достаточно скачать приложение Бизнес.Продажи от компании Бизнес.Ру. Внедрение мобильной кассы происходит просто и она выполняет все функции полноценной кассовой программы — прием оплат, фискализация платежей и работа с маркировкой.
Расскажем подробнее обо всех возможностях приложения.
Прием оплат прямо с телефона
В приложении доступны все способы приема оплаты:
банковской картой через NFC;
оплата по QR-коду СБП;
прием наличных;
смешанная оплата.
Принять оплату очень просто — добавить товары в корзину: найдите в каталоге или отсканируйте штрихкод, выберите способ оплаты и примите платеж.
Фискализация оплат по 54-ФЗ
Приложение автоматически передает данные транзакции на стационарную кассу, оплата фискализируется через фискальный накопитель и итоговый кассовый чек через ОФД поступает в ФНС и покупателю на указанную почту.
Процесс занимает секунды и бизнес соблюдает 54-ФЗ. Если нужен бумажный чек — в магазине команда передается на обычную кассу, а на выезде документ печатается на портативном термопринтере.
Работа с товарами
Приложение видит все характеристики товара. Консультант может отсканировать штрихкод товара телефоном и моментально узнать цену, характеристики, количество в наличии, модификации или аналоги. После продажи в мобильном приложении автоматически обновляются остатки, а значит отражаются актуальные данные по наличию.
Работа с заказами
В приложении можно создавать новые заказы и принимать их из интернет-магазина. Оформить заказ с доставкой в магазин (или покупателю), если товара нет на точке, но он есть на другом складе. Принимать заказы с сайта с получением в магазине, с приемом оплаты и выдачей чека в приложении.
К приложению можно подключить курьеров и настроить интерфейс на демонстрацию им заказа: контакты покупателя, адрес доставки, карту проезда, сумму и способ оплаты.
Дополнительные преимущества приложения Бизнес.Продажи:
Синхронизация с учетом товаров и кассовой программой: продажи, заказы, резерв товаров. Данные будут актуальны повсеместно.
Разграничение прав доступа. Каждому сотруднику выдается доступ только к нужной информации. Информация защищена от изменений и удаления. Все действия персонала фиксируются в журнале событий.
«Всевидящее око» для владельца позволит в любое время и в любом месте знать все о работе розничных точек: выручку, открытие и закрытие смен, наличные в кассе, возвраты и т.д.
Автоматизированная работа с маркировкой. Достаточно отсканировать код камерой смартфона — приложение проверит товар в рамках разрешительного режима, сформирует чек с признаком маркировки и спишет код в системе «Честный ЗНАК».
Мобильное приложение позволяет не просто принять оплату по 54-ФЗ в любом месте, а помещает все возможности кассовой программы «в карман».
Как превратить смартфон в кассу
Превратить смартфон в мобильное приложение для торговли проще чем кажется. Всего 5 простых шагов:
Шаг 1. Скачать приложение.
Шаг 2. Провести настройку с кассой.
Шаг 3. Загрузить каталог товаров с ценами и характеристиками.
Шаг 4. Добавить сотрудников и назначить права доступа — каждый сотрудник будет видеть в приложении только то, с чем ему придется работать.
Шаг 5. Обучить персонал работе в приложении.
Доверьте настройку специалистам компании Бизнес.Ру. Внедрение под ключ — быстро, качественно и с обучением для вашего персонала.
Вопросы и ответы
Вопрос: подходит ли приложение под 54-ФЗ?
Ответ: да, приложение «Бизнес.Продажи» полностью соответствует 54-ФЗ, оно интегрировано с онлайн-кассой, где происходит оплата и отправка чеков покупателям и в ФНС. Также приложение интегрировано с системой маркировки «Честный ЗНАК» — коды маркировки после продажи списываются автоматически.
Вопрос: что делать, если нужен бумажный чек?
Ответ: продавец может дать команду на кассу распечатать бумажный чек в любой момент. Если бумажный чек нужен при курьерской доставке, распечатать его на месте оплаты можно на портативном термопринтере.
Вопрос: безопасно ли принимать оплату через смартфон?
Ответ: да, безопасно. Прием оплаты в смартфоне работает также как терминал оплаты — обработка платежей происходит онлайн, через интернет-эквайринг, а фискализация на онлайн-кассе. Процесс аналогичен приему оплаты в полноценной кассовой программе на компьютере или планшете.
