Приложение кассы на телефон: прием платежей и формирование чеков с приложением Бизнес.Ру

Что такое касса в телефоне

Мобильная касса — это приложение для приема оплаты и отправки чеков, с которым смартфон или планшет превращается в полноценный кассовый терминал.

Смартфон с мобильным приложением осуществляет:

прием оплаты банковской картой через NFC;

оплату по QR-коду СБП;

прием наличных;

фискализацию платежей через основную кассу;

мгновенную отправку электронного чека покупателю и в ФНС.

Внедрение мобильной кассы не требует сложных технических решений — мобильная касса будет работать на любом устройстве. Одно приложение и полноценная касса «в кармане».