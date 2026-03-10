Как сформировать заказ поставщику: инструкция для бизнеса

Что учитывать при заказе товара

Заказ поставщику – это основной документ закупок, который отражает предварительные договоренности с поставщиками: сроки и способ доставки, методы оплаты и прочие условия.

Перед тем как оформить заказ поставщику, необходимо учесть:

текущие остатки на складе и в торговом зале;

продажи за период и средний расход;

минимальный (неснижаемый) остаток;

сроки поставки;

оборачиваемость товара;

условия договора: цены, отсрочку, минимальную партию.

На состав и объем заказа влияют и аспекты, не связанные с ассортиментом и продажами. На небольшой склад заказывать товар нужно чаще, но меньшими партиями

Факторов от которых зависит планирование закупок много, выделили четыре основных шага.