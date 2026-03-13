Кассовая дисциплина: как работать по закону и избежать штрафов в 2026 году

Даже правильно учтенная выручка не освобождает от ответственности за ошибки в работе с маркировкой, некорректный чек возврата или использование ФН, у которого истек срок использования .

Кассовая дисциплина включает все действия с кассой: от регистрации техники в ФНС до выдачи чеков и соблюдения сроков использования фискального накопителя (ФН) . Любое нарушение кассовой дисциплины трактуется как нарушение ст. 14.5 КоАП РФ .

Кассовая дисциплина – это правила учета расчетов с покупателями через онлайн-кассу, регулирующие порядок оформления кассовых (фискальных) документов. Основные требования закреплены в законе № 54-ФЗ .

Главные изменения в работе касс в 2026 году

Новая ставка НДС 22%

Ставка НДС 22% действует с 1 января 2026 года и она должна значиться в кассовых чеках. ФНС расценит некорректную ставку НДС в чеке как нарушение. Действует послабление – ставку 20% допустимо использовать до 1 апреля 2026 года, причем без оформления чеков коррекции. Это адаптационный период введен после старта Налоговой реформы, для того чтобы переход не стал для бизнеса сильным стрессом. Кассовое ПО Бизнес.Ру формирует чеки с новой ставкой, корректно рассчитывает налог и поддерживает обновленные товарные карточки.

Обновленные реквизиты чеков

С 1 сентября 2025 года действует обновленный перечень обязательных реквизитов кассового чека. Собрали все теги в таблице. Иллюстрация: Галиакбаров Рамиль/Бизнес.Ру Онлайн-Чеки Для продажи товаров с маркировкой обязательно использовать ККТ с форматом фискальных данных ФФД 1.2. Кассу на старом формате необходимо обновить, так как продажа маркированной продукции без указания в чеке сведений о маркировке является нарушением и карается штрафом по ст. 14.5 КоАП РФ.

Новая проверка маркировки

Разрешительный режим продажи маркированных товаров (РР), действовавший с 2024 года, в 2026 году уже не действует. Заменит РР техническое средство проверки информации о товаре (ТС ПИоТ). ТС ПИоТ на ККТ установить нужно было до 28 декабря 2025 года, однако разработчикам ПО дали дополнительное время на доработку их решений. Переходный период без штрафов за неустановленный ТС ПИоТ продлится до 1 июля 2026 года. При отсутствии ТС ПИоТ возможна блокировка продажи товара (ККТ не даст пробить чек) и штрафы, приравненные к нарушениям оборота маркированной продукции. Совместимая с кассовым ПО система устанавливается на кассу, где она выполняет весь цикл действий, предусмотренный законом при обороте товаров, подлежащих маркировке. Совместимость кассового ПО с ТС ПИоТ это не оборот речи, а обязательное условие. ГИС МТ ЦРПТ «Честный ЗНАК» разместил на сайте реестр совместимого ПО, а также калькулятор совместимости, в котором предприниматели могут проверить оборудование и ПО. ПО для касс с поддержкой ТС ПИоТ Кассовая программа Бизнес.Ру включена в реестр совместимого ПО (№39) и обеспечивает законную работу с маркировкой в 2026 году Узнать подробнее

Новые требования для агентских продаж

ФНС усиливает контроль за агентскими схемами и если ККТ не указывает роль агента, для ФНС это сигнал о том, что предприниматель получил доход от сделки полностью. Имея искаженную картину, налоговая может провести доначисление или назначить штраф. Чтобы не получить штрафы и дополнительные начисления, в ФД необходимо досконально точно указывать: Иллюстрация: Галиакбаров Рамиль/Бизнес.Ру Онлайн-Чеки

Проверки и контроль

ФНС давно не работает вслепую, проверки не проводятся бессистемно, а идут точечно. Для «наводки» на нарушителей ведомство активно анализирует все данные, которые ККТ передает в налоговую. Системные ошибки выявляются автоматически и становятся поводом для повышенного внимания инспекции. Мораторий на плановые проверки ККТ продолжает свое действие до 2030 года, но внеплановых мероприятий он не касается.

Регистрация и перерегистрация кассы