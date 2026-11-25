Организация продает автомобиль физическому лицу. Сделка чаще всего разовая, своей кассы у продавца может не быть, и возникает вопрос: нужны ли ККТ и выдача чека?
Расскажем, как оформить продажу автомобиля от ООО физическому лицу – самостоятельно и через посредника, какую кассу применить и какой штраф грозит за расчет без чека.
Разобрались в вопросе и подготовили ответ – эксперты компании Бизнес.Ру: Александр Галкин, директор по развитию направления фискализации «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки», и Карина Выродова, юрист-эксперт компании.
Когда при продаже автомобиля физлицу нужна касса
По общему правилу организации или ИП, которые продают автомобиль физлицу, обязаны применять ККТ и выдать покупателю кассовый чек (п. 1 ст. 1.2 54-ФЗ).
Правило действует для разных сделок с продажей машины:
Автодилер продает автомобиль потребителю. Это стандартная розничная продажа, по которой работают, например, автосалоны.
ООО или ИП продает автомобиль, который числился на балансе как основное средство и (или) использовался в предпринимательской деятельности. ККТ нужна, даже если продавец не занимается торговлей и сделка разовая.
Компания продает автомобиль сотруднику, директору или учредителю. Статус покупателя и его отношения с продавцом не отменяют требований 54-ФЗ.
Также форма оплаты не влияет на обязанность применять ККТ. Кассовый чек потребуется, если покупатель:
передает наличные продавцу;
оплачивает автомобиль банковской картой;
переводит деньги со своего счета на расчетный счет организации по банковским реквизитам;
вносит аванс или предоплату;
оплачивает автомобиль в рассрочку или после его передачи.
Договор купли-продажи автомобиля не заменяет кассовый чек. Договор подтверждает факт заключения сделки и ее условия, но не исполнение обязанности продавца по применению ККТ.
Какие способы не подходят для продажи автомобиля
Есть несколько норм 54-ФЗ, на которые продавцы могут ссылаться ошибочно:
Неденежные формы расчета. Расчетом считается и иное встречное предоставление: мена, бартер, взаимозачет, отступное, новация долга. Зачет займа учредителя в счет оплаты автомобиля обязывает применять ККТ, в чеке указывают форму расчета «встречное предоставление».
Удержание стоимости из зарплаты. Удержание стоимости автомобиля из зарплаты от кассы не освобождает: такая сделка не является предметом трудового договора.
Патентная система налогообложения. Пункт 2.1 ст. 2 54-ФЗ разрешает некоторым ИП на ПСН работать без кассы при определенных видах деятельности и выдавать расчетный документ. Однако сама по себе продажа автомобиля, ранее использовавшегося в бизнесе, под это освобождение не подпадает.
Статус самозанятого. Он не дает автоматического освобождения от ККТ при продаже имущества, использовавшегося в предпринимательской деятельности.
Фиктивные схемы. Их проводят по поддельным документам: оформляют порчу имущества с удержанием ущерба из зарплаты, списывают технику как негодную и отдают работнику, оплачивают ее предоставлением отпуска за свой счет или наличными мимо кассы. Это нарушения трудового, кассового, налогового и антиотмывочного законодательства.
Что делать компании без ККТ, которой нужно продать один автомобиль
Организация работает только с юрлицами и решила продать физическому лицу автомобиль, который числится на балансе. Постоянно использовать ККТ компания не планирует. Для такой сделки подойдет аренда кассы на 1 чек – решение предоставляет компания Бизнес.Ру.
Это услуга аренды облачной ККТ для оформления разовой сделки. Компания берет на себя фискализации: регистрацию ККТ, пробитие чека и снятие кассы с учета. Расчет оформлен по правилам 54-ФЗ: чек сформирован через ККТ, зарегистрированную на продавца.
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Как законно продать автомобиль физлицу без собственной кассы
Решение – привлечь посредника, который оформит продажу автомобиля и примет оплату от покупателя за юрлицо.
Организация может заключить агентский или комиссионный договор с компанией-посредником. В нем прописывают:
стоимость, по которой посредник продает машину;
размер вознаграждения посредника (комиссию);
срок, в течение которого автомобиль нужно продать и пр.
После продажи посредник переводит деньги за автомобиль в рамках безналичного расчета между организациями или ИП.
Применять ККТ при получении этой суммы не нужно (п. 9 ст. 2 54-ФЗ). Чтобы не получить вопросы со стороны ФНС, рекомендуем передать налоговикам комментарий, что фискализация проводилась через посредника, потому что компания не работает с ККТ по характеру своей деятельности.
Например: ООО решило продать служебный автомобиль через посредника и обратилось в автосалон. Был заключен агентский договор, в рамках которого:
Покупатель-физлицо платит деньги салону за машину.
Салон формирует кассовый чек с агентскими признаками, передает его покупателю.
Салон перечисляет оплату ООО на расчетный счет (на этом этапе ККТ не нужна).
«Отношения между посредником и продавцом должны быть оформлены реальным агентским или комиссионным договором, и в чеке должны быть корректно указаны сведения о поставщике автомобиля», – юрист-эксперт Карина Выродова
Подробнее о правилах фискализации при работе через посредников рассказали в статье – Касса и чеки при онлайн-торговле через посредников >
Сколько чеков нужно сформировать при продаже автомобиля
Число чеков зависит от того, как покупатель оплачивает автомобиль и когда получает его.
Ситуация 1. Покупатель сразу оплачивает автомобиль и забирает его
При оплате в момент передачи автомобиля продавец формирует один чек с признаком способа расчета «Полный расчет».
Ситуация 2. Покупатель сначала перечисляет деньги, машину забирает позже
При оплате до передачи автомобиля продавец формирует два чека:
Первый – при получении денег. Когда автомобиль определен и покупатель вносит часть его стоимости, указывают признак способа расчета «Предоплата». При внесении всей стоимости – «Предоплата 100%». Если покупатель платит частями, чек формируют на каждый платеж.
Второй – при передаче автомобиля. Указывают признак способа расчета «Полный расчет» и отражают зачет ранее полученной предоплаты.
А если покупатель вносит аванс, когда еще не выбрал автомобиль?
Когда покупатель перечислил деньги в счет будущей покупки и еще не выбрал автомобиль, в первом чеке указывают признак способа расчета «Аванс». После выбора и передачи автомобиля формируют чек на «Полный расчет» с зачетом аванса.
Ситуация 3. Компания передала автомобиль, а деньги поступили позже
При передаче автомобиля до получения оплаты в момент передачи формируют чек с признаком «Передача в кредит».
При поступлении денег формируют второй чек с признаком «Оплата кредита». «Кредит» в названии признака означает отсрочку или рассрочку, которую продавец предоставляет покупателю.
Можно ли сформировать один чек при получении 100% предоплаты?
Если полная сумма за авто вносится сразу, ФНС разрешает выдать один чек на полную сумму в момент получения 100% предоплаты. Для перестраховки рекомендуем получить согласие клиента и отметить пункт в оферте (Письмо ФНС от 15.11.2021 № АБ-3-20/7479@).
Как законно провести продажу авто от юрлица физлицу: инструкция
Сделка пройдет быстро, если оформить ее по шагам:
Шаг 1. Проверить автомобиль
Статья 469 ГК РФ обязывает продавца передать товар, качество которого соответствует договору. Когда в договоре записано, что машина свободна от ареста и других ограничений, это стоит подтвердить через официальные ресурсы ГИБДД.
Отдельно проверьте статус машины в учете компании. Числится как основное средство (ОС) – понадобятся дополнительные документы: руководитель юрлица подписывает приказ о продаже ОС.
Шаг 2. Убедиться в полномочиях на сделку
Договор купли-продажи подписывает тот, у кого есть на это право. Когда от имени компании действует сотрудник, а не руководитель, ему нужна доверенность с соответствующими полномочиями. Копию доверенности прикладывают к договору.
Шаг 3. Составить договор купли-продажи
Форма договора письменная. В документ включают подробные условия сделки и сведения о передаваемом автомобиле, после чего его подписывают представители сторон.
Шаг 4. Подготовить ККТ и оформить расчет
Выберите кассу в зависимости от способа продажи автомобиля:
Розничная продажа с расчетом на месте – используйте физическую онлайн-кассу на точке продаж. Она подходит для оплаты наличными, картой через терминал и других расчетов с непосредственным участием продавца.
Дистанционная продажа – арендуйте облачную кассу. Для приема оплаты картой, через СБП или электронный кошелек подключите интернет-эквайринг. При переводе по банковским реквизитам он не нужен, но чек все равно формируют не позднее рабочего дня, следующего за днем расчета (п. 5.3 ст. 2 закона 54-ФЗ). Касса сформирует чек, отправит его покупателю и передаст в ФНС через ОФД.
Разовая продажа – воспользуйтесь услугой «Касса на 1 чек»: ККТ арендуется на одну сделку.
Продажа через посредника – проверьте, что в чеке посредника указаны данные бизнеса как поставщика автомобиля.
Любую выбранную ККТ необходимо зарегистрировать в ФНС и подключить к ОФД.
Шаг 5. Оформить передачу автомобиля
Передачу фиксируют актом приема-передачи, который подписывают обе стороны. В акте указывают сведения о продавце и покупателе, данные автомобиля и его техническое состояние.
Вместе с машиной и ключами покупателю передают сопутствующие документы: ПТС, СТС при наличии и прочие.
Какой штраф выпишут за продажу авто без ККТ
Ответственность установлена ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. Штраф считают от суммы расчета, поэтому за автомобиль он крупный. ИП отвечают как должностные лица.
Расчет без кассы. Организации платят от 75 до 100% суммы расчета, но не менее 30 000 ₽. ИП и должностные лица – от 25 до 50%, но не менее 10 000 ₽. Например, организация продала автомобиль за 1 000 000 ₽ без кассы, и штраф составит от 750 000 до 1 000 000 ₽. ИП за ту же сделку заплатит от 250 000 до 500 000 ₽.
Если деньги получены, а чек не пробит, продавец формирует чек коррекции. Этим документом исполняют обязанность по кассе за расчет, который прошел без нее (п. 4 статьи 4.3 54-ФЗ). Освободиться от штрафа по примечанию к статье 14.5 КоАП можно при таких условиях:
продавец сам письменно заявил в налоговую, что не применил кассу;
налоговая на момент заявления не знала о нарушении;
сведений и документов в заявлении достаточно, чтобы установить нарушение;
чек коррекции сформирован до вынесения постановления о штрафе.
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Главное
Кассу применяют при продаже автомобиля физлицу при любом способе оплаты, даже при разовой сделке.
Чек пробивают в момент расчета, при оплате через кассира банка – не позднее следующего рабочего дня.
Для законного пробития чека решение «Касса на один чек» от Бизнес.Ру. Провайдер предоставит кассу, сформирует чек и после снимет ККТ с учета.
Организация за расчет без кассы платит от 75 до 100% суммы расчета, ИП – от 25 до 50%.
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