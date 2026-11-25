Сколько чеков нужно сформировать при продаже автомобиля

Число чеков зависит от того, как покупатель оплачивает автомобиль и когда получает его.

Ситуация 1. Покупатель сразу оплачивает автомобиль и забирает его

При оплате в момент передачи автомобиля продавец формирует один чек с признаком способа расчета «Полный расчет».

Ситуация 2. Покупатель сначала перечисляет деньги, машину забирает позже

При оплате до передачи автомобиля продавец формирует два чека:

Первый – при получении денег. Когда автомобиль определен и покупатель вносит часть его стоимости, указывают признак способа расчета «Предоплата». При внесении всей стоимости – «Предоплата 100%». Если покупатель платит частями, чек формируют на каждый платеж.

Второй – при передаче автомобиля. Указывают признак способа расчета «Полный расчет» и отражают зачет ранее полученной предоплаты.

А если покупатель вносит аванс, когда еще не выбрал автомобиль?

Когда покупатель перечислил деньги в счет будущей покупки и еще не выбрал автомобиль, в первом чеке указывают признак способа расчета «Аванс». После выбора и передачи автомобиля формируют чек на «Полный расчет» с зачетом аванса.

Ситуация 3. Компания передала автомобиль, а деньги поступили позже

При передаче автомобиля до получения оплаты в момент передачи формируют чек с признаком «Передача в кредит».

При поступлении денег формируют второй чек с признаком «Оплата кредита». «Кредит» в названии признака означает отсрочку или рассрочку, которую продавец предоставляет покупателю.

Можно ли сформировать один чек при получении 100% предоплаты?

Если полная сумма за авто вносится сразу, ФНС разрешает выдать один чек на полную сумму в момент получения 100% предоплаты. Для перестраховки рекомендуем получить согласие клиента и отметить пункт в оферте (Письмо ФНС от 15.11.2021 № АБ-3-20/7479@).