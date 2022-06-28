ФНС не будет блокировать счета до 1 июля. Что это значит для бизнеса

В каких случаях ФНС не будет блокировать счета

До 1 июля 2022 года блокировать операции не будут по всем предусматривающим такую меру основаниям. Исключение составляют ситуации, когда у налоговиков есть подозрения в том, что должник намеревается уйти от взыскания и скрыть активы.

После 1 июля решения о блокировке налоговики будут принимать в индивидуальном порядке, изучая каждую конкретную ситуацию. Счет будут блокировать только через 2 недели после направления в банк поручений на списание налоговой задолженности.

Дает ли мораторий бизнесу передышку?

Решение о приостановке до 01.06.2022 блокировок операций по банковским счетам ФНС озвучила в письме от 10.03.2022 № ЕД-26-8/4@кс.

Письмом от 31.05.2022 № ЕД-26-8/10@ мораторий продлен до 01.07.2022.

Это значит, что налоговики дают время встать на ноги компаниям, которые страдают от западных санкций, нарушенной логистики и проблем, продолжающихся ещё с пандемии. Временно можно направить усилия и средства на поиски новых партнеров, рынков сбыта, сохранение рабочих мест.

Появятся и другие неочевидные возможности. Например, ранее, если вам блокировали счет, открыть новый в другом банке было либо очень трудно, либо вообще невозможно. Теперь же, даже при наличии каких-то негативных процессов в бизнесе, вы можете сменить действующий банк или открыть дополнительный счет без риска.

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При этом, хотя проблемы с ФНС не станут преградой для открытия счетов и исполнения обязательств по контрактам и перед персоналом, расценивать мораторий на блокировку можно только как временную меру, отсрочку обязательных платежей. В итоге погасить обязательства все равно придется, причем вместе с пени и штрафами.

И все же плюсы есть: налоговики не смогут использовать одну из самых сильных мер воздействия на бизнес. Ведь ранее блокировка применялась ФНС повсеместно, а прекращение движения средств фактически парализовывало всю работу организации или ИП.

Если ФНС все же заблокирует счет, то вы можете обратиться с жалобой в вышестоящий налоговый орган и в суд. За время незаконной блокировки ФНС даже обязана заплатить проценты (п. 9.2 ст. 76 НК). При этом блокировка должна быть действительно незаконной. Ведь ФНС вполне может сослаться на вероятность того, что компания хочет скрыть активы (в том числе средства на счетах), а доказывать, что налоговики ошибаются, придется, скорее всего, самой компании.

За что ФНС блокирует счета

ФНС вправе накладывать ограничения на расход средств со счета налогоплательщика по нескольким причинам.

У налогоплательщика есть недоимка по налогам

Когда налоговики обнаруживают, что налогоплательщик не заплатил (или не уплатил в полном объеме) тот или иной налог, они высылают требование погасить задолженность. У получателя такого «письма счастья» есть 8 рабочих дней на исполнение. Если долг больше 3 000 рублей, а требование налогоплательщик проигнорировал – ФНС заблокирует счет.

Организация не отчиталась по налогам или страховым взносам

Компании и предприниматели обязаны предоставлять в ФНС декларации и расчеты по налогам и взносам. Причем для каждого отчета установлен свой срок. Опоздание со сдачей грозит штрафом. А если прошло 20 дней, а отчет в налоговую так и не отправили, ФНС пришлет в банк требование о блокировке счета.

Также ФНС не считает отчет представленным, если в нем есть ошибки. Если не уложиться в отведенный срок и не отправить исправленный расчет или декларацию, последуют санкции.

Зачастую нарушителями становятся ИП. Бухучет им вести не обязательно, поэтому считается, что предприниматель может обойтись и вовсе без бухгалтера. Такой подход губителен для бизнеса.

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Нарушение электронного документооборота с ФНС

Нарушение может возникнуть в двух случаях:

Несвоевременное подписание договора с оператором ЭДО. Если налогоплательщик обязан применять электронный документооборот с ФНС, то у него есть только 10 рабочих дней на подключение к ЭДО со дня, когда такая обязанность возникла.

Игнорирование требований, уведомлений и прочих писем из ФНС, требующих ответных квитанций о приеме сообщения. Налоговики ждут квитанцию 6 рабочих дней ( п. 5.1 ст. 23 НК ). Если ответа не последовало, то спустя 10 рабочих дней после окончания предусмотренного законодательством срока, счет заблокируют.

Подозрение ФНС, что налогоплательщик — уклонист и не заплатит недоимку, пени или штраф

Эта крайняя мера возможна только при следующих условиях:

действует запрет на отчуждение имущества;

налоговая задолженность больше совокупной стоимости имущества;

у налоговиков достаточно оснований считать, что без блокировки счёта нарушитель не подчинится решению ФНС.

Что для бизнеса значит блокировка счета

Ничего хорошего блокировка счета его владельцу не несет. Вы не сможете воспользоваться деньгами на счете, пока действует арест. Как следствие — нарушение сроков исполнения договорных обязательств, пени и штрафы, предусмотренные условиями договора, или даже срыв поставок.

Из-за блокировки не получится произвести расчеты с персоналом в штатном режиме. А нарушение сроков выплаты зарплаты карается штрафом до 50 тыс. рублей по ч. 6 ст. 5.27 КоАП, да и компенсацию за задержку выплатить придется. С арестованного налоговиками счета зарплатные платежи пропустят только при поступлении исполнительного листа, судебного приказа, решения трудовой инспекции или удостоверения комиссии по трудовым спорам.

Снимать с заблокированного счета наличные в кассу предприятия и расходовать поступления денег на счет нельзя.

Правда, есть небольшая лазейка: если вы передали в банк платежные поручения или реестр для выплат по зарплатному проекту раньше, чем банк получил документы на списание денег по недоимке (на блокировку суммы долга на счете) от налоговиков, то зарплату сотрудникам перечислят. Так как платежи по зарплате и налоговым задолженностям относятся к одной очереди платежей — третьей, имеет значение, когда были получены платежки (решение о списании и блокировке).

Чтобы снять блокировку, придется потрудиться. Для начала нужно узнать причину. ФНС обязана уведомлять о решении приостановить операции максимум на следующий день после блокировки счета (п. 4 ст. 76 НК). Но вполне вероятно, что о наложенном аресте вы узнаете раньше — из уведомления банка или специальных сервисов (если пользуетесь), которые сообщают о возникающих рисках.

Если вы не следите за письмами от ФНС, риск получить блокировку и узнать об этом только по факту очень высокий.

Одно дело, если вы не специально просрочили сдачу отчета или нарушили правила ЭДО с налоговой. Другое — если сознательно не подключились к оператору, не заплатили налог или даже не приступали к подготовке декларации. На устранение причины уйдет время. Разблокируют счет только через два дня после того, как ФНС увидит, что вы исполнили обязанности налогоплательщика.

Все время, пока счет арестован, бизнес находится «на паузе». А деловые партнеры могут разорвать с вами отношения.

Понимая, как работающий счет важен для организации или ИП, вы точно зададитесь вопросом — а что, если проблема не у меня, а у контрагента? Как узнать, что у него не уплачены налоги, не сдана отчетность, может, он вообще банкротится, и ему вот-вот заблокируют или уже заблокировали счета? Сейчас и ФНС уделяет большое внимание проверке добросовестности — требует ее от налогоплательщиков, чтобы подтвердить характер и реальность сделок.

Лучше всего отслеживать состояние бизнеса контрагента в динамике:

как изменяется выручка, состав участников ООО;

полностью ли уплачены налоги и сдана отчетность;

участвует ли партнер в судебных разбирательствах и на чьей стороне (ответчика или истца).

Оценить риски сотрудничества поможет, например, сервис проверки контрагентов от Бланка. Достаточно ввести ОГРН или ИНН, и вы получите подробную информацию о контрагенте.

С другой стороны, если ваш контрагент пользуется таким же сервисом, а у вас есть проблемы и риск блокировки счета, то у партнера возникнут сомнения в вашей платежеспособности и надежности. Никто не хочет попасть под пристальное внимание налоговиков и банка из-за недобросовестного поставщика или покупателя.