Apple Music подписка в 2025 году: сколько стоит и как оплатить в России

Сервис Apple Music остаётся в топе благодаря большому каталогу музыки, стабильной работе приложений и удобной экосистеме Apple. Даже с учётом ограничений, подписка эпл мьюзик остаётся актуальной для пользователей в России, так как сам сервис продолжает работать без изменений.

Основные вопросы сегодня связаны не с доступом, а с оплатой. В 2025 году пользователи сталкиваются с тем, что подключить эпл мьюзик подписку напрямую не получается, а стоимость сервиса зависит от региона Apple ID и выбранного тарифа.

Разберём, как оплатить Apple Music в России, какие тарифы доступны сейчас. От чего зависит - сколько стоит эпл мьюзик, и каким способом пополнить баланс Apple ID, чтобы купить подписку Apple Music без ошибок и лишних попыток.