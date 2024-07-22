Есть мнение, что организация без бухгалтера не проживет ни дня. Так оно и есть — налоги, зарплата, отчеты, все это ложится на плечи бухгалтера. Давайте разбираться, что должен знать и уметь бухгалтер. Какое нужно образование, чтобы стать специалистом. Плюсы, минусы, востребованность профессии, сколько можно заработать.

Профессия — бухгалтер

Бухгалтер — это профессионал, который ведет учет хозяйственной деятельности организации, считает зарплаты и налоги, формирует отчеты и сдает их в контролирующие органы.

На бухгалтера возложено большое количество ответственных задач, поэтому он считается одним из ключевых сотрудников организации.

Бухгалтер должен постоянно держать руку на пульсе и контролировать изменения в законодательстве, отчетных формах, хорошо разбираться в нормативно-правовой базе и регулярно повышать уровень своей квалификации не только количеством выполненной работы, но и посещая различные курсы, общаясь с коллегами и профессионалами в сфере финансов.

Бухгалтерские ошибки стоят дорого, как самому бухгалтеру, так и компании. За особо серьезные нарушения предусмотрена даже уголовная ответственность, поэтому бухгалтер — это максимально сосредоточенный, внимательный, справедливый и ответственный человек.

Чем занимается бухгалтер

Иногда может показаться, что бухгалтер все время работает с цифрами. Так и есть — если бухгалтер не считает зарплату, то считает налоги к уплате, если налоги уже уплачены, то пора считать показатели к балансу, после баланса рассчитать отпускные, а там и новый отчетный период подоспеет.

Но помимо постоянных расчетов бухгалтер занимается и другой ответственной работой, которая включает:

Формирование первичных документов по сделкам с контрагентами — накладные, счета-фактуры, акты и т.п. Прием первичных документов от организаций-партнеров и их учет. Расчет себестоимости продукции. Документальное оформление готовой продукции на склад. Взаимодействие с банками — оплата счетов, контроль состояния расчетного счета и т.п. Контроль за документооборотом в компании — в части финансовых и бухгалтерских документов. Формирование и контроль за соблюдением требований учетной политики в организации. Проведение инвентаризации и контроль за имуществом компании. Формирование отчетов и передача их в соответствующие органы. Подготовка копий документов для прохождения проверок со стороны контролирующих органов. Работа с таможенными органами при проведении экспортно / импортных операций. Передача документов в архив.

Безусловно, все перечисленные задачи не могут лечь на плечи одного человека, если в компании большой объем работы, то скорее всего в бухгалтерском отделе будет главбух и несколько бухгалтеров, которым поручено выполнять определенные задачи.

Например, взаимодействие с сотрудниками в виде расчета зарплаты, отпускных, больничных, выдачи справок, приема авансовых отчетов, сверка с контрагентами и т.п. Такой бухгалтер не будет заниматься таможенным оформлением грузов или расчетом себестоимости продукта, скорее всего, эти вопросы будут адресованы еще одному сотруднику.

Основные обязанности бухгалтера

Рассказали выше, чем в основном занимается бухгалтер. Но в каждой организации обязанности бухгалтера могут различаться — часто, именно на бухгалтера возлагаются функции кадровика, кассира и консультанта по налоговым вопросам. Помимо стандартных обязанностей бухгалтер может выполнять:

Работу по ведению кадрового учета — трудовые книжки, договоры, карточки работников и т.п.

Работу по ведению воинского учета.

Организацию управленческого учета и подготовку управленческих отчетов для руководителей.

Контроль за кассовой дисциплиной.

Подготовку ответов на письма из налоговой и других инстанций.

Контроль за складом и складскими операциями.

Если в компании работают 5–7 человек, в ней нет текучки, то бухгалтер спокойно может разобраться с кадровым учетом. Но в более крупных компаниях кадровый учет лучше доверить компетентному в этом вопросе специалисту.

Если в организации есть главбух, то обычно он занимается контролем за деятельностью отдела, готовит обобщенную отчетность для управленческого учета, участвует в совещаниях и принятиях решений, формирует учетную политику, консультирует сотрудников по вопросам организации оптимальной работы.

Что должен знать и уметь бухгалтер

Исходя из перечисленных выше пунктов, кажется, что должен уметь все. Но это не так (почти не так…). Хороший бухгалтер знает:

Законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы и т.п.

Налоговый и административный кодексы.

ПБУ, ФСБУ, МСФО и контролирует их изменения.

Методы ведения и организации бухучета на предприятии.

План и корреспонденцию счетов.

Организацию документооборота в финансовой службе компании.

Порядок оформления первичных документов.

Особенности составления и передачи отчетности.

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности.

Экономику, математику, управление.

Законодательство о труде и правила охраны труда.

Вся информация о том, что должен знать и уметь бухгалтер фиксируется в должностной инструкции, которая может быть частью трудового договора или утверждаться как отдельный документ. Но ознакомиться с содержанием должностной инструкции необходимо до устройства на работу, чтобы понять, какие требования предъявляет работодатель.

Категории бухгалтеров

В зависимости от образования и опыта работы Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (утвержден Постановлением Минтруда 21.08.1998 № 37) выделяет несколько категорий бухгалтеров:

Бухгалтер без категории.

Бухгалтер I категории.

Бухгалтер II категории.

В чем разница:

Наименование категории Уровень образования Опыт работы Бухгалтер без категории Среднее профессиональное образование по экономике или бухгалтерскому учету Требования не предъявляются Бухгалтер без категории Прохождение программы профессиональной переподготовки или курсов по установленным требованиям Стаж работы по учету и контролю не менее трех лет Бухгалтер II категории Среднее профессиональное образование по экономике или бухгалтерскому учету Стаж работы бухгалтером не менее трех лет Бухгалтер II категории Высшее профессиональное образование по экономике или бухгалтерскому учету Требования не предъявляются Бухгалтер I категории Высшее профессиональное образование по экономике или бухгалтерскому учету Стаж работы бухгалтером II категории не менее 3 лет

Обычно организации не выделяют в штатном расписании вакансии вроде «Бухгалтер II категории», в зависимости от уровня образования и опыта работы в компаниях можно увидеть такие должности:

Бухгалтер-стажер.

Помощник бухгалтера.

Младший бухгалтер.

Бухгалтер.

Старший бухгалтер.

Ведущий бухгалтер.

Главный бухгалтер.

Иногда должности выделяются в соответствии с участком, за который будет нести ответственность сотрудник. Например, бухгалтер-кассир или бухгалтер по работе с авансовыми отчетами и командировками, бухгалтер по основным средствам и т. п.

На кого нужно учиться, чтобы стать бухгалтеромь

Если еще раз обратить внимание на таблицу выше, то можно заметить, что для того, чтобы стать бухгалтером нужно получить экономическое образование. В некоторых случаях, если у вас уже есть высшее образование, но не экономическое, можно пройти программу профессиональной переподготовки и тоже стать бухгалтером.

Обязательно ли иметь высшее образование

Чтобы начать карьеру бухгалтера получать высшее образование не обязательно. Окончив колледж или программу профессиональной переподготовки, можно стать бухгалтером без категории, например, бухгалтером-стажером или помощником бухгалтера, а проработав три года смело требовать повышения по карьерной лестнице.

Стать ведущим или главным бухгалтером без высшего образования не получится.

Бухгалтер каждые три года должен повышать свою квалификацию, а некоторые организации ежегодно направляют своих бухгалтеров на курсы, чтобы они знали все изменения в законодательстве. По статистике бухгалтер, регулярно повышающий свою квалификацию, получает зарплату в три раза выше, чем его коллеги.

Как стать бухгалтером

Чтобы стать бухгалтером нужно понять, что вы хотите им быть и сразу поступать в колледж или вуз на экономическое направление.

В колледж принимают после 9 класса по среднему баллу из аттестата. Во многих колледжах России есть экономическое или бухгалтерское направление подготовки, поэтому если вы сразу решили, что бухгалтерия — это ваше все, то смело идите после 9 класса в колледж. В некоторые вузы после колледжа можно поступить по результатам внутренних экзаменов и пройти обучение по ускоренной программе, при этом, уже имея возможность нарабатывать стаж, так как будет диплом об окончании колледжа.

Если после 9 класса с будущей профессией определиться не получилось, то можно поступить на экономическое направление в вуз, которое тоже дает возможность работать бухгалтером. Стоит заметить, что экономические направления в вузах не являются специализированными под бухгалтеров и за четыре года обучения вы пройдете такие дисциплины как макро и микроэкономика, экономика предприятия, анализ финансово-экономической деятельности, аудит, бухгалтерский учет.

Экономические специальности реализуют большинство российских высших учебных заведений, как по очной, так и по заочной форме. Поэтому проблем с подбором вуза быть не должно.

Но часто бывает так, что ни после 9, ни после 11 класса выпускник не может решить, кем он хочет стать, когда вырастет, и идет учиться куда глаза глядят. Поработав какое-то время, посмотрев по сторонам, приходит осознание, что все таки его призвание — бухгалтерия. После такого озарения есть два пути — пойти учиться в вуз на заочное отделение или же пройти курсы профессиональной переподготовки.

Важный момент — курсы профессиональной переподготовки и курсы повышения квалификации отличаются объемом часов, за который необходимо освоить программу (обычно повышение квалификации гораздо быстрее), и документом, который вы получаете на выходе. После профпереподготовки вы получите диплом, а после курсов повышения квалификации только удостоверение. Некоторые организации, проводящие обучающие курсы, выдают сертификат о прохождении курса, который тоже может стать отличным подспорьем для трудоустройства и смены профессии.

Например, у «Клерка» есть отличный онлайн-курс Профессия бухгалтер с нуля. Курс подходит для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля , обновить или углубить имеющиеся знания. Старт обучения — с момента оплаты, а доступ к курсу сохраняется в течение года. Всего через два месяца практики на курсе вы сможете начать работать, а через 6 месяцев — выйти на должность бухгалтера и устроиться в офис или работать на фрилансе.

Темы, которые изучают на курсе:

Учет на предприятии: финансовый, кадровый, управленческий и налоговый.

Организация бухгалтерского учета в компании.

Документооборот и работа с договорами.

Расчет зарплаты, отпускных, больничных, декретных и т.п.

Практика работы в 1С.

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Как построить карьеру бухгалтера

Начинать карьеру бухгалтера можно по-разному. Если вы не совсем уверены, что готовы идти в свободное плавание, то попробуйте устроиться младшим бухгалтером или помощником бухгалтера в компанию. Чем крупнее организация, тем больше разнообразного опыта можно получить — и производственный процесс, и складской учет, и разнообразные кадровые вопросы и т.п.

Если вы уверены, что ваших знаний достаточно для самостоятельной работы, то смело можно устраиваться на работу единственным бухгалтером. Для старта лучше выбрать небольшое предприятие без больших оборотов и сложного документооборота.

Чтобы построить карьеру и стать мастером бухгалтерского учета, на профессиональное развитие, включая обучение и работу, следует потратить 5–7 лет.

Сколько зарабатывают бухгалтеры

Зарплата бухгалтера зависит от многих факторов, например, уровня образования, опыта работы, должностных обязанностей, размера компании и т.п.

Уровень зарплаты бухгалтера варьируется от 35 до 150 тысяч рублей.

По данным ГородРабот.ру, средняя зарплата бухгалтера в России за 2024 год составляет 59 594 рубля в месяц. Но эти данные разнятся по регионам — в мегаполисах значение выше.

В среднем зарплата по профессии главного бухгалтера варьируется от 120 до 180 тыс рублей в месяц.

«Клерк» уже писал про уровень зарплат бухгалтера, если вы забыли, то освежить память можно здесь.

Востребованность

Работа бухгалтером, несмотря на свою актуальность и востребованность — не самая легкая. Ответственность за ошибки достаточно высокая.

Тем не менее, пока есть рынок и предприниматели, профессия бухгалтера будет всегда. Заменить специалиста не сможет ни один робот — только опытный главбух сможет найти выход из самой сложной ситуации, помочь компании выйти из кризиса и держать все под контролем. Максимум, что можно доверить роботам — первичную документацию, да и то не всю.

Человек, который освоил профессию бухгалтера, может не только вести финансовый или управленческий учет, но и с помощью методов экономического анализа помогать принимать управленческие решения и дойти до должности финдиректора.

Плюсы и минусы профессии

Начнем с плюсов:

Профессия бухгалтер востребована на рынке, а хороший специалист нужен любой организации.

Бухгалтеры работают в комфортных условиях — в чистом и прохладном офисе.

Достойная заработная плата, возможность вести несколько организаций и получать дополнительный доход.

Карьерный рост.

Уважение коллектива.

Минусы:

Сверхурочная работа возможна в отчетный сезон — хотя опытные бухгалтеры умеют планировать свое время, чтобы не задерживаться и в отчетную пору.

Стрессовые ситуации.

Ответственность за ошибки, которые могут привести к серьезным штрафам.

Рутинная работа с цифрами и документами.

Отпуск нужно планировать исходя из календаря отчетности.

Заключение

В любой профессии есть как плюсы, так и минусы, поэтому акцентировать свое внимание только на минусах не стоит, плюсы их с лихвой перекрывают.

Если вы решили круто изменить свою жизнь и ворваться в мир управления финансами, став бухгалтером, то это знак, чтобы начать прямо сейчас. Любая компания нуждается в хорошем бухгалтере, а если что-то пойдет не так, то всегда можно переквалифицироваться в область финансиста, экономиста, помощника руководителя и т.п. Бухгалтерское и экономическое образование открывает огромное количество перспектив. Записывайтесь на курсы, меняйте свою жизнь и увеличивайте доход.