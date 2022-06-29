Чем регулируется внедрение электронной транспортной накладной?

Транспортная накладная — документ, которым оформляется перевозка грузов. Ее обязательно оформлять, если груз перевозят не транспортом компании, а силами стороннего перевозчика. В документе отражаются условия перевозки, его можно использовать, чтобы подтвердить расходы на перевозку в налоговом и бухгалтерском учетах.
Сейчас транспортную накладную оформляют на бумаге или в электронном формате, но с 2023 года может остаться одна форма — электронная. Какими нормативными актами это регулируется, рассказываем дальше.
1. Устав автомобильного транспорта
Что закрепляет?
- Вводит понятия «электронный перевозочный документ» (ЭПД). К нему относятся электронная транспортная накладная (ЭТрН), электронный заказ-наряд и электронная сопроводительная ведомость.
- Вводит понятие «информационная система электронных перевозочных документов» (ИС ЭПД).
- Устанавливает требование об обмене ЭПД и направлении их в государственную информационную систему ЭПД.
- Определяет требования к операторам электронных перевозочных документов. Например, оператор ЭПД должен быть зарегистрирован как юрлицо, иметь в собственности телекоммуникационную инфраструктуру, бесперебойно обрабатывать данные, обеспечивать хранение электронных документов сроком от пяти лет и многое другое.
- Определяет общие принципы электронного взаимодействия:
- Электронные документы должны составляться по форматам, утвержденным ФНС.
- Участники подписывают ЭПД усиленной квалифицированной электронной подписью.
- Обмен электронными перевозочными документами осуществляется через операторов ИС ЭПД.
- Оператор ИС ЭПД должен быть включен в реестр операторов ЭПД.
- Для участия в обмене ЭПД требуется заключить соглашение с оператором ЭПД.
- Операторы отправляют электронные перевозочные документы в государственную информационную систему ЭПД.
- Операторы обязаны обеспечить роуминговое взаимодействие между своими системами.
- Обмениваться ЭПД через операторов, которые не вошли в реестр Минтранса, нельзя.
Источник: ФЗ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».
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2. Постановление Правительства от 21.12.2020 № 2200
Что закрепляет?
- С 1 января 2022 допускает оформление перевозочных документов не только на бумаге, но и в электронной форме.
- Водитель может подписать ЭТрН простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной, но при условии последующего подписания ЭТрН усиленной квалифицированной подписью перевозчика.
3. Постановление Правительства от 30.11.2021 № 2116
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 № 2200».
Что закрепляет?
- Утвержденная форма ЭТрН обязательна к применению. Раньше ее можно было регулировать договором перевозки.
- Уведомление об отказе в приеме груза и Указание о переадресовке груза в случае использования ЭТрН должны также составляться в электронной форме, но при этом исключено требование о необходимости их направления через ИС ЭПД оператора.
4. Постановление Правительства от 21.05.2022 № 931
«Правила обмена электронными перевозочными документами и сведениями, содержащимися в них...».
Вступает в силу с 1 сентября 2022 и действует до 1 сентября 2028.
Что закрепляет?
- Правила информационного взаимодействия между участниками грузоперевозки, оператором ЭПД, государственной информационной системой и ведомствами.
- Правила передачи электронных перевозочных документов от оператора в ГИС ЭПД.
- Правила предоставления информации, связанной с обработкой электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них, из информационной системы оператора в государственную информационную систему по запросу оператора ГИС ЭПД.
5. Приказ ФНС
«Об утверждении форматов ЭтРН, сопроводительной ведомости, заказа-наряда».
Что утверждено приказом?
- Формат электронной транспортной накладной.
- Формат электронной сопроводительной ведомости.
- Формат электронного заказ-наряда.
См. источник.
6. Постановление Правительства от 03.03.2022 № 281
«Об утверждении правил представления информации в государственную информационную систему электронных перевозочных документов и технических требований к информационным системам электронных перевозочных документов».
Вступает в силу с 1 сентября 2022 и действует до 1 сентября 2028.
Что закрепляет?
- Операторы должны представить ЭПД и содержащиеся в них сведения в государственную информационную систему в течение десяти минут с момента их получения.
- Формат представления информации должен соответствовать формату расширяемого языка разметки XML.
- Условия представления сведений — безвозмездность, соответствие форматам ЭПД, наличие действительной УКЭП.
- ЭПД, содержащиеся в них сведения, и иная информация, находящаяся в ГИС ЭПД, предоставляются МВД, Минтрансу, Минцифры, ФНС и Ространснадзору.