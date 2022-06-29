Чем регулируется внедрение электронной транспортной накладной?

Транспортная накладная — документ, которым оформляется перевозка грузов. Ее обязательно оформлять, если груз перевозят не транспортом компании, а силами стороннего перевозчика. В документе отражаются условия перевозки, его можно использовать, чтобы подтвердить расходы на перевозку в налоговом и бухгалтерском учетах.

Сейчас транспортную накладную оформляют на бумаге или в электронном формате, но с 2023 года может остаться одна форма — электронная. Какими нормативными актами это регулируется, рассказываем дальше.

1. Устав автомобильного транспорта

Что закрепляет?

Вводит понятия «электронный перевозочный документ» (ЭПД). К нему относятся электронная транспортная накладная (ЭТрН), электронный заказ-наряд и электронная сопроводительная ведомость.

Вводит понятие «информационная система электронных перевозочных документов» (ИС ЭПД).

Устанавливает требование об обмене ЭПД и направлении их в государственную информационную систему ЭПД.

Определяет требования к операторам электронных перевозочных документов. Например, оператор ЭПД должен быть зарегистрирован как юрлицо, иметь в собственности телекоммуникационную инфраструктуру, бесперебойно обрабатывать данные, обеспечивать хранение электронных документов сроком от пяти лет и многое другое.

Определяет общие принципы электронного взаимодействия:

Электронные документы должны составляться по форматам, утвержденным ФНС. Участники подписывают ЭПД усиленной квалифицированной электронной подписью. Обмен электронными перевозочными документами осуществляется через операторов ИС ЭПД. Оператор ИС ЭПД должен быть включен в реестр операторов ЭПД. Для участия в обмене ЭПД требуется заключить соглашение с оператором ЭПД. Операторы отправляют электронные перевозочные документы в государственную информационную систему ЭПД. Операторы обязаны обеспечить роуминговое взаимодействие между своими системами. Обмениваться ЭПД через операторов, которые не вошли в реестр Минтранса, нельзя.

Источник: ФЗ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

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2. Постановление Правительства от 21.12.2020 № 2200

Что закрепляет?

С 1 января 2022 допускает оформление перевозочных документов не только на бумаге, но и в электронной форме.

Водитель может подписать ЭТрН простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной, но при условии последующего подписания ЭТрН усиленной квалифицированной подписью перевозчика.

3. Постановление Правительства от 30.11.2021 № 2116

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 № 2200».

Что закрепляет?

Утвержденная форма ЭТрН обязательна к применению. Раньше ее можно было регулировать договором перевозки.

Уведомление об отказе в приеме груза и Указание о переадресовке груза в случае использования ЭТрН должны также составляться в электронной форме, но при этом исключено требование о необходимости их направления через ИС ЭПД оператора.

4. Постановление Правительства от 21.05.2022 № 931

«Правила обмена электронными перевозочными документами и сведениями, содержащимися в них...».

Вступает в силу с 1 сентября 2022 и действует до 1 сентября 2028.

Что закрепляет?

Правила информационного взаимодействия между участниками грузоперевозки, оператором ЭПД, государственной информационной системой и ведомствами.

Правила передачи электронных перевозочных документов от оператора в ГИС ЭПД.

Правила предоставления информации, связанной с обработкой электронных перевозочных документов и сведений, содержащихся в них, из информационной системы оператора в государственную информационную систему по запросу оператора ГИС ЭПД.

5. Приказ ФНС

«Об утверждении форматов ЭтРН, сопроводительной ведомости, заказа-наряда».

Что утверждено приказом?

Формат электронной транспортной накладной.

Формат электронной сопроводительной ведомости.

Формат электронного заказ-наряда.

См. источник.

6. Постановление Правительства от 03.03.2022 № 281

«Об утверждении правил представления информации в государственную информационную систему электронных перевозочных документов и технических требований к информационным системам электронных перевозочных документов».

Вступает в силу с 1 сентября 2022 и действует до 1 сентября 2028.

Что закрепляет?